Wer wird Trumps Vize? Kari Lakes Chancen schwinden

Von: Tadhg Nagel

Teilen

Kari Lake galt lange als Trumps mögliche Vizepräsidentin. Doch nun scheint sogar Melania Trump gegen ihre Nominierung.

Palm Beach - Manchmal genügt es im Zweifel vereint zu sein. Genau wie Donald Trump hat Kari Lake eine Wahl verloren und genau wie er, ficht auch sie das Ergebnis bis heute an. Doch während der ehemalige Präsident so viel Überzeugungskraft hatte, dass er den Wahlkampf in den USA 2016 für sich entscheiden konnte, auch wenn es vier Jahre später nicht klappte, hat Lake politisch nichts vorzuweisen. Außer eben einer 2022 verlorenen Gouverneurswahl in Arizona.

Trotzdem wurde sie nach einer Probebefragung bei den Republikanern als Vizepräsidentin für Trumps Kandidatur 2024 gehandelt. Ist die Frau, die inzwischen vielen Menschen vor den Kopf gestoßen hat, die ideale Partnerin für eine Wiederwahl des Immobilienmoguls?

Nähe kann auch zu viel werden. Donald Trump und Karie Lake (vl) auf einer Wahlkampfveranstaltung. © Christopher Brown via www.imago-images.de

Ja, glaubt zumindest der Buchmacher Betfair aus Großbritannien. 7 zu 2 ist die aktuell angebotene Quote für „Kari Lake wird 2024 Donald Trumps Vizepräsidentschaftskandidatin“, laut dem Nachrichtenportal Newsweek. Und tatsächlich deutete in den vergangenen Monaten einiges darauf hin, dass die Strategie der selbsternannten „stolzen Wahlverweigererin“ aufgeht. Dazu gehörte einerseits, möglichst viele anstößige und haltlose Dinge von sich zu geben, die es in die Schlagzeilen schaffen.

Lake und Trump sind sich ähnlich - Ist sie deshalb eine perfekte Vizepräsidentin?

Neben der verlorenen Wahl in Arizona, die Kari Lake frei von jedweder Grundlage als manipuliert darstellt, scheint sie bewusst Fettnäpfen zu durchstiefeln. Dabei ist längst undurchsichtig geworden, was sie wirklich denkt, wie der Guardian schreibt. Obwohl sie 2008 Geld an Obama spendete, unterstützt sie jetzt öffentlich die Verschwörungstheorien um die Herkunft Obamas, die als „birther movement“ fragwürdige Bekanntheit erlangt haben. Zu Zeiten der Pandemie verbreitete sie Verschwörungstheorien über COVID-19-Impfstoffe. Eine politisch ambitionierte Frau zu sein, hindert sie nicht daran Aussagen wie „Frauen sind Männern nicht gleichberechtigt und wollen es nicht sein, weil sie verschieden sind“ zu verbreiten.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Die Liste ließe sich fortsetzen, fest steht jedoch, dass diese Art Aussagen zu treffen sehr gut zu Trumps Stil passt. Das hat auch Lake erkannt und sich als große Unterstützerin des ehemaligen Präsidenten in Szene gesetzt. Sogar vor Waffengewalt wollte sie nicht zurückschrecken. Zumindest behauptete sie, als Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida durchsucht wurde, dass „sie und weitere 75 Millionen Amerikaner“ sich in den Weg der Behörden stellen würden, sollten diese versuchen an Donald Trump zu gelangen. Die meisten dieser Menschen seien Mitglieder der National Rifle Association (NRA). Und weiter: „Wir werden nicht zulassen, dass sie Präsident Trump auch nur ein Haar krümmen. Jetzt ist die Zeit, um uns an unsere Waffen und unsere Religion zu klammern“.

Zu nah an der Sonne geflogen: Kari Lake stürzt zunehmend in Trumps Ungnade

Jedenfalls scheint Lake kaum mehr von der Seite Trumps zu weichen. Einem Bericht des Magazins People zufolge, soll sie sich öfter auf Mar-a-Lago aufgehalten haben, als Melania Trump. Allerdings könnte ihr genau diese Nähe jetzt zum Verhängnis werden. Denn die ehemalige First Lady liest solche Schlagzeilen nicht besonders gerne. Und auch anderen Menschen aus Trumps engstem Kreis ist Kari Lake inzwischen ein Dorn im Auge. „Sie ist eine schamlose, rücksichtslose Demagogin, die Macht will und alles tun wird, um sie zu bekommen“, soll ein Berater des Ex-Präsidenten laut dem Portal Rawstory kürzlich von sich gegeben haben.

Donald Trump sucht Vize: Kandidatinnen und Kandidaten mit Aussicht auf die Nominierung

Byron Donalds , ein republikanischer Abgeordneter aus Florida, machte auf sich aufmerksam, als er Donald Trump auf dem Sender CNN verteidigte. Ein Berater von Trump hatte gesagt, Donalds sei „unglaublich“ und deutete den Fernsehauftritt als Feuerprobe für einen möglichen Vizepräsidenten.

, ein republikanischer Abgeordneter aus Florida, machte auf sich aufmerksam, als er Donald Trump auf dem Sender CNN verteidigte. Ein Berater von Trump hatte gesagt, Donalds sei „unglaublich“ und deutete den Fernsehauftritt als Feuerprobe für einen möglichen Vizepräsidenten. Kari Lake , eine ehemalige TV-Moderatorin, hat politisch keine Erfolge vorzuweisen. Eine Wahl zur Gouverneurin von Arizona hat sie 2022 verloren. Wegen ihres Stiles polarisierende Aussagen zu verbreiten und durch eine sorgfältig inszenierte Nähe zu Trump, galt sie lange als wahrscheinliche Kandidatin.

, eine ehemalige TV-Moderatorin, hat politisch keine Erfolge vorzuweisen. Eine Wahl zur Gouverneurin von Arizona hat sie 2022 verloren. Wegen ihres Stiles polarisierende Aussagen zu verbreiten und durch eine sorgfältig inszenierte Nähe zu Trump, galt sie lange als wahrscheinliche Kandidatin. Kristi Noem wird von Trump-Vertrauten häufig als mögliche Vizepräsidentin genannt. Sie ist gerade Gouverneurin von South Dakota.

wird von Trump-Vertrauten häufig als mögliche Vizepräsidentin genannt. Sie ist gerade Gouverneurin von South Dakota. Nikki Haley ist Donald Trumps Botschafterin bei der UNO. Einige Trump nahestehende Personen sind der Meinung, dass sie am besten für das Amt geeignet sein könnte.

ist Donald Trumps Botschafterin bei der UNO. Einige Trump nahestehende Personen sind der Meinung, dass sie am besten für das Amt geeignet sein könnte. Ron DeSantis galt ebenfalls als möglicher Kandidat, bis er seine Bestrebungen, selbst US-Präsident zu werden, öffentlich machte.

galt ebenfalls als möglicher Kandidat, bis er seine Bestrebungen, selbst US-Präsident zu werden, öffentlich machte. Sarah Huckabee Sanders ist Gouverneurin von Arkansas und ehemalige Pressesprecherin von Trump im Weißen Haus. Trump bat sie kürzlich um eine Unterstützung im Präsidentschaftswahlkampf. Sie hat abgelehnt, sich jedoch die Möglichkeit offengelassen, Trump zu unterstützen, falls er die Wahl gewinnen sollte.

Zudem gefalle Trump nicht, dass Lake „herumrennt und behauptet, dass sie Vizepräsidentin sein sollte“, hieß es weiter. Es sei ein bedeutendes Zeichen, dass sie nicht als nationale Sprecherin für Trumps Kampagne ausgewählt worden sein. Trump suche einerseits jemanden, der ihn im Fernsehen gut verteidigen könne.

Gleichzeitig habe er die Zeit nach seiner möglichen Wiederwahl im Blick und suche einen Nachfolger für sein politisches Erbe. Ihm sei bewusst, dass ein „unaufrichtiger Establishment-Republikaner“ die USA nicht anführen könne, so ein Sprecher Trumps. Zudem will Trump am liebsten eine Frau für das Amt. Kari Lake sei allerdings eher ein „effektives Surrogat“ als eine sichere Kandidatin. Betsafe wird die Quote also wahrscheinlich anpassen müssen. (Tadhg Nagel)