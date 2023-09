Trump, DeSantis und Ramaswamy: Republikaner planen „Krieg“ gegen mexikanische Kartelle

Ein Soldat bewacht eine große Ladung Drogen, die letztes Jahr in Mexiko beschlagnahmt wurde. © Salwan Georges/The Washington Post

Die Republikaner stellen ihre Begeisterung für einen Krieg an der Südgrenze häufig in Kontrast zu weiter entfernten militärischen Verstrickungen, besonders in der Ukraine.

Washington, D.C. - Der ehemalige Präsident Donald Trump schlug eine Seeblockade gegen Mexiko vor. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, versprach, Drohnen und Spezialeinheiten über die südliche Grenze zu schicken, und zwar „vom ersten Tag an“. Und der Investor Vivek Ramaswamy stellte sich vor, eine „Schock- und Ehrfurcht einflößende“ Militärkampagne gegen Drogenkartelle zu starten.

Die republikanischen Kandidaten liefern sich ein rhetorisches Wettrüsten, indem sie sich gegenseitig mit harten Worten zur US-Grenze zu Mexiko übertrumpfen und Trumps Schlachtruf von 2016, „die Mauer zu bauen“, auf die nächste Stufe heben. Die kriegerischen Vorschläge spiegeln die weit verbreitete Empörung der Republikaner über die Einwanderung sowie die anhaltende Krise der Opioid-Todesfälle wider. „Es ist jetzt an der Zeit, dass Amerika Krieg gegen die Kartelle führt“, sagte Trump in einem Wahlkampfvideo.

Republikaner begeistern sich für Krieg an der Südgrenze

Doch mexikanische Beamte und unabhängige Sicherheitsanalysten haben davor gewarnt, dass die Vereinigten Staaten mit militärischer Gewalt den Drogenhandel nicht schnell unterbinden könnten, während sie gleichzeitig die Beziehungen zu ihrem südlichen Nachbarn belasten und erhebliche Opfer riskieren würden.

„Ich verstehe den politischen Reiz, einen dieser Typen auf 50 Meter Entfernung zu erschießen“, sagte Justin Logan, Direktor für Verteidigungs- und außenpolitische Studien am Cato Institute, einer liberalen Denkfabrik. „Es handelt sich nicht um einen Western aus den 1950er Jahren mit Männern mit weißen Hüten und Männern mit schwarzen Hüten. Es handelt sich um ein sehr ernstes und heikles Problem, das sich nur schwer mit einem Hammer lösen lässt. Am Ende könnte es zu einem großen Blutvergießen an der Grenze und einer großen Menge an Fentanyl kommen, was das schlechteste aller möglichen Ergebnisse wäre.“

Die republikanischen Kandidaten stellen ihre Begeisterung für einen Krieg an der Südgrenze häufig in Kontrast zu weiter entfernten militärischen Verstrickungen, insbesondere in der Ukraine, da die Unterstützung der Republikaner für ein längeres Engagement dort zu schwinden scheint.

Trotz der weit verbreiteten öffentlichen Enttäuschung über die US-Kriege im Irak und in Afghanistan beziehen sich die republikanischen Vorschläge nun häufig auf diese Konflikte als Modelle für Angriffe in Mexiko. Trump verglich den Angriff auf die Drogenkartelle mit der Kampagne gegen die Terrorgruppe ISIS im Jahr 2017, und Ramaswamy verwies auf die Ermordung des Al-Qaida-Führers Osama bin Laden im Jahr 2012 und des iranischen Generals Qasem Soleimani im Jahr 2020.



Sicherheitsanalysten zufolge beruhen diese Vorschläge auf einer falschen Vorstellung davon, wie der Drogenhandel in Mexiko funktioniert. Falko Ernst, ein Mexiko-Analyst der International Crisis Group, sagte, dass Vergleiche mit der Bekämpfung von ISIS falsch seien. Diese islamistischen Kämpfer seien von außen aufgezwungen worden.



Mexiko reagiert verärgert auf die Vorschläge der Republikaner

Die mexikanischen Drogenhändler hingegen seien oft tief in ihren Gemeinden verwurzelt. Die Republikaner haben die Illusion, dass es in Mexiko „eine klar umrissene Bedrohung gibt, die sich vom Rest der Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft abhebt, eine, die chirurgisch entfernt werden kann, eine krebsartige Wucherung im Körper“, sagte Ernst. „So funktioniert das nicht.“

Mexikanische Beamte haben verärgert auf die Vorschläge der Republikaner reagiert, einseitig in das Hoheitsgebiet ihres Landes einzudringen. „Wir werden niemandes Piñata sein“, sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador letzten Monat, nachdem DeSantis in der ersten republikanischen Vorwahldebatte den Einsatz von Spezialkräften gegen mexikanische Fentanylproduzenten vorgeschlagen hatte.



Die Republikaner wollen „rüberkommen und Jagd auf Drogenhändler machen und dabei unsere Souveränität verletzen, was wir niemals zulassen werden“, sagte López Obrador in seiner täglichen Pressekonferenz. Er sagte auch, dass er die Amerikaner mexikanischer Herkunft auffordern werde, gegen die Republikaner zu stimmen, wenn deren „Aggression“ anhalte.



Im April erklärte der damalige mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard gegenüber der Washington Post, dass ein US-Militärschlag gegen Fentanyl-Labore in Mexiko „die gesamte Sicherheitskooperation zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten zerstören“ würde, was er für unwahrscheinlich hielt.

Grenze zu Mexiko ist bei Vorwahlen der Republikaner nach wie vor aktuell

Dennoch ist das Thema bei den Vorwahlen der Republikaner nach wie vor aktuell. Eine im Juni veröffentlichte Umfrage von NBC News ergab, dass 55 Prozent aller Wähler und 86 Prozent der republikanischen Wähler in den Vorwahlen eher einen Kandidaten unterstützen würden, der den Einsatz des US-Militärs an der mexikanischen Grenze befürwortet, um die Einreise illegaler Drogen in das Land zu verhindern. Die öffentliche Meinung zur Entsendung amerikanischer Streitkräfte in mexikanisches Hoheitsgebiet wurde in den letzten Umfragen noch nicht umfassend getestet.

„Es gibt keinen Zauberstab, weder militärisch noch anderweitig, mit dem die US-Regierung dieses Problem aus der Welt schaffen kann“, sagte Brian Finucane, ein leitender Berater der International Crisis Group. „Die Gefahr besteht darin, dass sie die Vorstellung normalisieren, dass die Anwendung von Gewalt eine angemessene politische Reaktion ist, und angesichts der schwachen praktischen Leitplanken für den Präsidenten, bringen sie Ideen auf den Tisch, die eindeutig vom Tisch sein sollten.“



Zusätzlich zu einem Seeembargo sagte Trump, er werde Kartelle als terroristische Organisationen bezeichnen und den Einsatz von Spezialeinheiten, Cyberkräften und verdeckten Aktionen anordnen. „Präsident Trump war der Erste, der einen aggressiven Plan zur Zerschlagung der kriminellen Handelsnetze vorschlug, die Leben und Gemeinden auf beiden Seiten der Grenze zerstören“, sagte der Sprecher der Kampagne, Steven Cheung. „Biden hat die Grenze zerstört. Präsident Trump wird die Kartelle zerstören.“

DeSantis wies die Kritik von López Obrador in einer Stellungnahme gegenüber Reportern am Wochenende zurück. „Wenn er die Dinge wirklich richtig machen wollte, sollte er unsere Unterstützung begrüßen, um zu versuchen, das zu stoppen, was die Kartelle tun“, sagte er. „Wir brauchen eine modernere Version der Monroe-Doktrin“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die Erklärung von Präsident James Monroe aus dem Jahr 1823, dass ausländische Mächte die Hegemonie der USA in der westlichen Hemisphäre respektieren sollten.

Bei Wahlkampfauftritten sagte DeSantis, er werde an der Südgrenze tödliche Gewalt einsetzen und Drogenhändler „eiskalt ausschalten“. Das Super PAC, das ihn unterstützt, schaltete daraufhin ein Werbevideo und Werbematerial mit dem Slogan „stone cold dead“.



In einem Interview mit NBC News im August erläuterte DeSantis die von ihm vorgeschlagenen Einsatzregeln. „Sie haben den Beutel mit Fentanyl auf dem Rücken, man wendet tödliche Gewalt gegen sie an, man legt sie um, man wird eine Verhaltensänderung sehen“, sagte er. „Man muss den Kampf gegen die Kartelle aufnehmen, sonst werden wir weiterhin Amerikaner sterben sehen.

In der ersten republikanischen Vorwahldebatte sagte DeSantis, er würde „am ersten Tag“ Spezialeinheiten über die Grenze schicken. Eine Wahlkampfsprecherin erklärte später, er habe nicht wörtlich davon gesprochen, dass er bereits am Tag der Amtseinführung Truppen in Mexiko stationieren würde.



Ramaswamy, ein Kandidat, der zum ersten Mal auf der Wahlkampftour die Idee eines Militäreinsatzes gegen Mexiko geäußert hat, hat eine Offensive dort wiederholt mit den Aktionen gegen Terroristen im Nahen Osten verglichen. „Ich habe noch von niemandem eine gute Antwort darauf bekommen, warum wir das Kartellproblem und das Fentanyl-Problem nicht einfach so lösen können“, sagte er in einem Social-Media-Video vom Februar. Seine Kampagne reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.



Andere republikanische Kandidaten wie die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley und Senator Tim Scott (South Carolina) haben sich für die Entsendung von Spezialkräften, Bodentruppen oder Drohnen in mexikanisches Gebiet ausgesprochen. Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, und der frühere Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, haben sich für die Entsendung von Militär an die Grenze ausgesprochen und gleichzeitig Druck auf Mexiko ausgeübt, sein eigenes Territorium zu überwachen. Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence hat gesagt, er würde Spezialeinheiten in Zusammenarbeit mit den mexikanischen Streitkräften entsenden.

Es ist besonders schwierig, den Handel mit Fentanyl zu unterbinden

Die US-Behörden haben erklärt, dass das meiste Fentanyl über legale Einreisehäfen ins Land gelangt und nicht durch die Wüstenlücken zwischen den Grenzübergängen, und dass es sich bei den mit der Droge festgenommenen Personen weitaus häufiger um US-Bürger als um Migranten handelt. In den letzten Jahren haben sich die Drogenhändler in den mexikanischen Gemeinden immer mehr verankert. Ihre Organisationen haben sich auf Erpressung, Drogenverkauf im Inland, illegalen Holzeinschlag, Sexhandel und andere illegale Geschäfte verlegt, mit denen sie ein Vermögen verdienen und Tausende von Arbeitskräften beschäftigen.



Die Menschenhändler haben seit langem Verbindungen zu mexikanischen Politikern und Sicherheitskräften, und diese scheinen sich mit der Ausweitung ihrer territorialen Kontrolle nur noch verstärkt zu haben. Die Schmuggler sind Gruppen, die Stimmen liefern, Stimmen verschieben und Wahlkampffinanzierung bereitstellen“, sagte Ernst.



Die US-Regierung verfolgte jahrelang eine Strategie, die auf mexikanische Drogenbosse wie Joaquin „El Chapo“ Guzman abzielte. Obwohl viele von ihnen gefasst wurden, floriert der Drogenhandel weiter, was zum Teil auf die starke Nachfrage nach Kokain, Methamphetaminen und Heroin in den USA zurückzuführen ist.



Es ist besonders schwierig, den Handel mit Fentanyl zu unterbinden, da die Labore klein sind und sich in geschlossenen Räumen befinden können. Im Gegensatz zu Methamphetamin-Labors geben sie keine Hitzesignaturen oder stinkenden Dämpfe ab. Fentanyl ist außerdem hochkonzentriert und kann in einem Rucksack oder Koffer über die Grenze geschmuggelt oder in LKW-Ladungen mit Obst oder anderen Produkten versteckt werden.



Mexiko meldete eine zunehmende Sicherstellung von Fentanyl an Straßensperren, Paketzustellbasen und anderen Orten. Nach eigenen Angaben wurden in der ersten Jahreshälfte 1 700 Kilogramm Fentanyl sichergestellt, fast so viel wie im gesamten Jahr 2022. Es wurden jedoch nur wenige Fentanyl-Produktionslabors aufgedeckt.



US-Beamte und Analysten sind sich uneinig darüber, ob die Tatsache, dass nicht mehr Labors gefunden wurden, auf einen Mangel an politischem Willen oder an Kapazitäten zurückzuführen ist. Mexiko gibt nur etwa 1 Prozent seines BIP für die Sicherheit aus, weniger als die meisten Industrieländer. Den Sicherheitskräften des Landes fehlt es an Ermittlungsbefugnissen, und das Justizsystem hat eine schlechte Bilanz bei der Verurteilung.



López Obrador hat das Fentanyl-Problem auf die US-amerikanische Nachfrage nach Drogen und die chinesische Produktion von chemischen Grundstoffen zurückgeführt. Nach Angaben der US-Regierung hat Mexiko im Jahr 2019 China überholt und ist nun der größte Produzent der tödlichen Droge für den amerikanischen Markt.



Mexiko ist der wichtigste Handelspartner der USA

Ein einseitiges militärisches Vorgehen könnte für die Vereinigten Staaten teuer werden. Mexiko ist ihr wichtigster Handelspartner und hat eine Schlüsselrolle bei der Kontrolle des Migrantenstroms an der Südgrenze gespielt. „Es ist nicht so, dass Mexiko hier keinen Einfluss hätte, auch durch Migration, Nearshoring und Energie“, sagte Ernst. Nearshoring bedeutet die Verlagerung von Offshore-Produktionsstätten von weiter entfernten Standorten wie China nach Mexiko.



Einige Republikaner, insbesondere der texanische Abgeordnete Dan Crenshaw, verweisen auf die Zusammenarbeit des US-Militärs mit Kolumbien bei der Drogenbekämpfung als mögliches Modell, das es einzuschränken gilt. Doch die mexikanische Armee ist seit langem misstrauisch gegenüber den US-Streitkräften, was zum Teil auf die amerikanischen Militärinvasionen im 19. und frühen 20.



Die Spannungen flammten auf, nachdem der ehemalige mexikanische Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos 2020 in Los Angeles wegen Drogenvergehen verhaftet worden war. Die Trump-Administration ließ die Anklage schließlich unter Hinweis auf die Bedeutung der bilateralen Beziehungen fallen, und Cienfuegos kehrte nach Hause zurück. Das mexikanische Militär hat unter López Obrador an Macht gewonnen, da er ihm zusätzliche Aufgaben wie den Betrieb von Flughäfen und den Bau von Eisenbahnstrecken sowie den Kampf gegen Drogenhändler übertragen hat.



„Das mexikanische Militär wird die Vorherrschaft der Gringos nicht akzeptieren“, sagte Federico Estévez, ein mexikanischer Politikwissenschaftler. Er wies darauf hin, dass Cienfuegos kürzlich an einer mexikanischen Militärzeremonie teilgenommen habe. „Sie stellten ihn in den Mittelpunkt“, sagte er. „Die Botschaft ist klar.“



Zu den Autoren Isaac Arnsdorf ist ein nationaler politischer Reporter für die Washington Post, der über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die politische Bewegung „Make America Great Again“ und die Republikanische Partei berichtet. Mary Beth Sheridan ist Korrespondentin für Mexiko und Mittelamerika bei der Washington Post. Zuvor war sie unter anderem in Rom, Bogota, Kolumbien und in den 1990er Jahren fünf Jahre lang in Mexiko tätig. Sie hat auch über Einwanderung, Innere Sicherheit und Diplomatie für die Post berichtet und war von 2016 bis 2018 stellvertretende Auslandsredakteurin. Sheridan berichtete aus Mexiko-Stadt.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 12. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.