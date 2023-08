Klage in Georgia macht sich bemerkbar: Neue Umfrage ermittelt Trend gegen Trump

Vor US-Wahl 2024

Würde noch jemand Trump wählen, selbst wenn er ins Gefängnis muss? Ja, ergibt eine Umfrage – die den Ex-US-Präsidenten aber dennoch nicht freuen dürfte.

Washington – Donald Trump ist nach seinem „Mugshot“ der Spott sicher. Selbst US-Präsident Joe Biden sagte zu dem Polizeifoto: „Ich habe es im Fernsehen gesehen. Hübscher Kerl.“ Die Aufnahme entstand im Zusammenhang mit der Klage gegen Trump in Georgia – es ist das erste Polizeifoto eines ehemaligen US-Präsidenten überhaupt. Trump sprach von einer „schrecklichen Erfahrung“ im Gefängnis. Doch die Vorwürfe gegen Trump haben nicht verhindert, dass er Präsidentschaftskandidat der Republikaner bei der US-Wahl 2024 werden könnte. Dennoch schlagen sie sich jetzt offenbar in den Umfragen nieder.

Umfrage fällt nach Klage in Georgia negativ für Trump aus

Eine neue Umfrage von Politico und Ipsos ergab, dass die Wähler:innen die Vorwürfe gegen Trump ernst nehmen. 59 Prozent der Befragten gaben an, dass der Prozess gegen Trump vor den Vorwahlen der Republikaner stattfinden sollte, und 61 Prozent meinten, dass er vor der US-Wahl 2024 stattfinden sollte.

In der Frage zeigte sich eine große Spaltung zwischen den Anhängern der Demokraten und denen der Republikaner: Bei ersteren befürworteten 89 Prozent einen frühen Prozess, bei letzeren nur 33 Prozent. Unter den Anhängern der Unabhängigen sprachen sich 63 Prozent für einen Prozess vor der nächsten US-Wahl aus. Sie ist für den 5. November 2024 geplant.

Umfrage zu Trump: Mehrheit hält ihn für schuldig

Auch in der Frage, ob an den Vorwürfen der Wahlbeeinflussung gegen ihn etwas dran ist, fällt das Urteil für Trump schlecht aus. 51 Prozent der Befragten glaubten, dass er seine Finger im Spiel hatte. Im Detail glaubten das in den verschiedenen Gruppen:

88 Prozent der Demokraten

14 Prozent der Republikaner

53 Prozent der Unabhängigen

Würde eine etwaige Verurteilung die Wahlentscheidung der Befragten beeinflussen? 44 Prozent antworteten mit „Nein“, und immerhin 32 Prozent mit „Ja“. Trump könnte also in ein stark polarisiertes Rennen um das Amt des US-Präsidenten gehen. 13 Prozent – hauptsächlich Wähler:innen der Republikaner – gaben an, dass sie im Falle einer Verurteilung Trumps eher für ihn stimmen würden.

Ipsos-Umfrage zu Trump: Teilnehmerzahl und Fehlerquote

Wenn der letztgenannte Fall einträte, wären 50 Prozent der Befragten dafür, dass Trump ins Gefängnis geht. Die Anteile unter den Anhänger:innen der Demokraten, Republikaner und Unabhängigen betrugen hier jeweils 87, elf und 51 Prozent.

Die Umfrage wurde zwischen dem 18. und 21. August durchgeführt, etwa zweieinhalb Wochen nach der zweiten Bundesanklage gegen Trump und einige Tage nach der Anklage in 13 Anklagepunkten im US-Bundesstaat Georgia. Bei einer Teilnehmerzahl von 1032 US-Einwohner:innen wies die Umfrage eine Fehlerquote von 3,2 Prozent auf. (frs)