Ukraine-Krieg: UN-Generalsekretär Antonio Guterres trifft auf Wladimir Putin

Ukraine-Krieg: Österreichs Gas-Bezahlung in Rubel? Nehammer spricht von „Propaganda“

Von: Helena Gries, Andreas Schmid, Marvin Ziegele, Lucas Maier

Teilen

Sowohl militärisch als auch diplomatisch spitzt sich die Lage im Ukraine-Krieg zu: der News-Ticker.

+++ 12.00 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem eintägigen Besuch in der Slowakei eingetroffen. Er wurde am Mittwochmittag von der slowakischen Präsidentin Zuzana Caputova in der Stadt Kosice im Osten des Landes begrüßt. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche steht der Ukraine-Krieg. Die Slowakei hat eine knapp 100 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine und fürchtet um ihre eigene Sicherheit.

Steinmeier setzt mit der Reise seine Besuche an der Nato-Ostflanke fort. So war er in den vergangenen Wochen bereits in Lettland, Litauen und in Polen. In der kommenden Woche plant er einen Besuch in Rumänien. Der Bundespräsident will den östlichen Nato-Partnern, die in direkter Nähe zur Ukraine und zu Russland liegen, signalisieren, dass sie sich auf Deutschland als Verbündeten verlassen könnten, hieß es aus dem Bundespräsidialamt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Flughafen Kosice an. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Ukraine-Krieg: Österreichs Gas-Bezahlung in Rubel? Nehammer spricht von „Propaganda“

+++ 11.10 Uhr: Karl Nehammer hat etwaige Medienberichte, dass Österreich Gas in Rubel bezahlen werde, dementiert. Auf Twitter schrieb er: „Bevor hier Fake News der russischen Propaganda weiter verbreitet werden. Die OMV bezahlt Gaslieferungen aus Russland selbstverständlich weiterhin in Euro.“ „Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen.“ Die Bild-Zeitung hatte zunächst darüber berichtet. Mittlerweile wurden die Angaben korrigiert.

+++ 11.00 Uhr: London sendet „schwere Waffen“ in die Ukraine. „Panzer, Flugzeuge – wir graben tief in unseren Beständen, steigern die Produktion“, will Außenministerin Liz Truss in einer für Mittwochabend geplanten Rede laut Angaben ihres Ressorts sagen. „Wir können uns nicht zurücklehnen: Das Schicksal der Ukraine bleibt in der Schwebe.“ Weitere Details zu Lieferungen gingen aus der Mitteilung des Ministeriums vorerst nicht hervor. Premierminister Boris Johnson sagte am Dienstagabend, Großbritannien und andere Staaten würden trotz russischer Warnungen die Ukraine weiter mit Geheimdienstinformationen, Ausbildung und Waffen „in Nato-Qualität“ versorgen.

+++ 10.15 Uhr: Österreich plant einem Medienbericht zufolge auf Russlands Forderung einzugehen, Gas nur noch in Rubel zu bezahlen. Das berichtet die Bild-Zeitung mit Verweis auf die russische Nachrichtenagentur TASS. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer hat demnach Wladimir Putin eine diesbezügliche Zusage gegeben. Er soll sich zuvor mit dem Wiener Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV abgesprochen haben.

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer. © Georges Schneider/Photonews.at/Imago Images

Ukraine-News: Russland dreht Polen und Bulgarien den Gashahn zu

+++ 10.00 Uhr: Russland stellt seine Erdgaslieferungen an Polen und Bulgarien ein. „Seit Mittwochmorgen fließt kein russisches Gas mehr durch die Jamal-Pipeline, der Hahn wurde zugedreht“, sagte Polens Klimaministerin Anna Moskwa am Mittwoch im öffentlich-rechtlichen polnischen Radio.

Auch das bulgarische Unternehmen Bulgargas erhielt nach Angaben der Regierung in Sofia ein Schreiben, in dem die „Aussetzung“ der russischen Gaslieferungen angekündigt worden sei. Der russische Gazprom-Konzern führte am Mittwoch als Grund für den Stopp an, dass die beiden EU-Mitgliedstaaten keine Zahlungen in Rubel geleistet hätten.

Anlagen der Erdgasverdichterstation Mallnow in Brandenburg. Die Verdichterstation nahe der deutsch-polnischen Grenze übernimmt vorwiegend russisches Erdgas. Von der Quelle bis zum Einsatzort legt das Erdgas in der Pipeline Jamal mehrere tausend Kilometer zurück. © Patrick Pleul/dpa

+++ 09.00 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich in einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin offenbar für sichere Fluchtrouten eingesetzt. Erdogan habe in dem Gespräch betont, wie wichtig Fluchtkorridore für die Zivilbevölkerung seien und erneut einen Waffenstillstand gefordert, teilte das Präsidialamt am Dienstag mit. Die Türkei werde weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Die „positive Dynamik“ von Friedensgesprächen in Istanbul müsse fortgesetzt werden und komme allen zugute, hieß es weiter. Erdogan habe außerdem angeboten, die Gespräche in Istanbul mit einem Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wieder aufzunehmen.



+++ 08.02 Uhr: Russlands Staatschef Wladimir Putin „hofft“ nach eigenen Worten auf eine Beilegung des Konflikts mit der Ukraine auf dem Verhandlungsweg. „Trotz der Tatsache, dass der Militäreinsatz (in der Ukraine) andauert, hoffen wir immernoch, dass wir in der Lage sein werden, auf diplomatischem Wege Abkommen zu erreichen“, sagte Putin während eines Treffens mit UN-Generalsekretär António Guterres in Moskau. Russland lehne Verhandlungen nicht ab.

Wladimir Putin, Präsident von Russland, reagiert auf die Ukraine-Unterstützung der Nato. © Alexander Zemlianichenko/dpa

Update vom Mittwoch, 27. April, 06.33 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Mittwoch zu einem eintägigen Besuch in die Slowakei. Im Mittelpunkt steht nach Angaben des Bundespräsidialamts der Ukraine-Krieg. Geplant ist ein Treffen mit der slowakischen Staatspräsidentin Zuzana Caputova in der östlichen Stadt Kosice mit anschließender Pressekonferenz (gegen 13.30 Uhr).

Die beiden Staatsoberhäupter wollen sich danach mit Vertretern humanitärer Hilfsorganisationen zur Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in der Slowakei austauschen.

Ukraine-Krieg: UN-Generalsekretär Antonio Guterres trifft auf Wladimir Putin

+++ 23.00 Uhr: In Moskau traf sich der UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit Wladimir Putin. Bei dem Treffen nannte der Präsident von Russland die Situation in Mariupol „schwierig“ und doch „einfach“, wie der Kyiv Independent berichtet. Die Massaker von Butscha nannte Putin in dem Gespräch eine „Provokation“. Anfeindungen in Mariupol wies Putin ebenfalls zurück und sprach davon, dass die ukrainischen Streitkräfte die Zivilisten „freilassen“ sollten, wie pravda.ua schreibt.

+++ 22.35 Uhr: Gas, Öl und Kohle aus Russland werden seit Beginn des Ukraine-Krieges immer mehr zu Druckmittel. Jetzt stoppt Russland seine Gas-Lieferungen nach Polen und Bulgarien. Der Energie-Stopp soll bereits ab Mittwoch (27. April 2022) gelten. Sowohl das polnische Erdgasunternehmen PGNiG als auch das bulgarische Unternehmen Bulgarga seien schriftlich über die „Aussetzung“ informiert worden, heißt es. Der russische Staatskonzern Gazprom bestätigte den Stopp bisher nicht.

Energie im Ukraine-Krieg: Polen und Bulgarien ab Mittwoch ohne Gas aus Russland

Ein Vertreter des Konzerns verwies laut der russischen Nachrichtenagentur darauf, dass die Gaslieferungen von Polen „gemäß dem neuen Zahlungsprozess“ bezahlt werden müssten. Als Reaktion auf die westlichen Sanktionen hatte Russland die EU-Staaten dazu aufgefordert, die Energie-Rechnungen ausschließlich in Rubel zu bezahlen. Die Staaten lehnte das ab, da vertraglich eine Zahlung in Euro oder Dollar vereinbart ist. Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) kündigte in Warschau an, im Energiebereich enger mit Polen zusammenarbeiten zu wollen.

Ukraine-Krieg: Habek kündigt engere Zusammenarbeit mit Polen im Energiebereich an © Marcin Obara/dpa

Ukraine-Konferenz: Niederlande schickt „schwerste Artillerie“ – Deutschland unterstützt bei Ausbildung

+++ 21.40 Uhr: Schwere Waffen sollen auch aus den Niederlanden in die Ukraine versendet werden. Die geplante Lieferung einer „begrenzten Anzahl“ Panzerhaubitzen 2000 wurde mittlerweile bestätigt. Bei den Waffen handelt es sich nach Angaben des niederländischen Verteidigungsministeriums um die „schwerste Artillerie der niederländischen Armee“. Auch die Bundeswehr verfügt über die Haubitzen, welche Ziele in rund 50 Kilometern Entfernung ins Visier nehmen können.

Schwere Waffen aus den Niederlanden: Deutschland beteiligt sich an Ausbildung

Die Ausbildung an dem schweren Kriegsgerät wird die Niederlande in Kooperation mit Deutschland durchführen. Außerdem soll Munition aus Deutschland geliefert werden, wie Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) mitteilte. Der Transport in die Ukraine soll innerhalb eines Monats erfolgen. Laut der niederländischen Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren, könnte die Ausbildung an den Waffen jedoch „Wochen oder gar Monate“ dauern.

Ukraine-Krieg: Panzer aus Deutschland könnten weniger als 1 Minute schießen

+++ 19.25 Uhr: Die von Deutschland zugesicherten „Gepard“-Panzer sollen direkt an die Ukraine geliefert werden, ein Ringtauschverfahren sei hier nicht angedacht, heißt es aus Regierungskreisen. Die Kosten für die schweren Waffen könnten von Deutschland oder der Nato getragen werden.

Ukraine-Konferenz: Deutschland sendet Panzer – Aber die Munition wird zum Problem

Rund 50 Luftabwehrpanzer sind derzeit verfügbar, sie verfügen über eine 35-Millimeter-Kanone. Mittlerweile wurde jedoch bekannt, dass derzeit lediglich 23.000 Schuss beim Rüstungskonzern KMW vorhanden seien, wie die Nachrichtenagentur afp berichtet.

Beispielrechnung:

50 Panzer „Gepard“ werden an die Ukraine geliefert.

Panzer „Gepard“ werden an die Ukraine geliefert. 1100 Schuss benötigt jeder „Gepard“ pro Minute.

Schuss benötigt jeder „Gepard“ pro Minute. 23.000 Schuss können Mitgeliefert werden.

Schuss können Mitgeliefert werden. Damit alle 50 Panzer eine Minute schießen können, würden 55.000 Schuss benötigt werden.

Schuss benötigt werden. Mit der Mitgelieferten Munition kann als weniger als eine halbe Minute geschossen werden.

Pro Minute würden die schweren Hauptwaffen etwa 1100 Schuss benötigen, heißt es weiter. Derzeit suchen sowohl Bundesverteidigungsministerium, als auch KMW nach weiterer Munition für den „Gepard“. Hierfür wurden auch andere Länder angefragt. Militärexperten rechnen zudem damit, dass die Ausbildung für den Einsatz am „Gepard“ sechs Wochen in Anspruch nehmen werde, so die afp.

Ukraine-Konferenz in Deutschland: Lambrecht warnt davor, zur Kriegspartei zu werden

+++ 17.40 Uhr: Nach der Ukraine-Konferenz in Rammstein bezeichnete Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) das internationale Treffen von rund 40 Nationen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt als wichtiges Signal in Richtung Ukraine, wie die dpa berichtet.

Bei der Ukraine-Konferenz sei es auch um Unterstützung in Form von Waffenlieferungen gegangen. Hierfür sei der Bedarf der Ukraine geklärt worden, so Lambrecht.

Nach Ukraine-Konferenz: Lambrecht warnt davor, zur Kriegspartei zu werden

Die Lieferung von Flugabwehrpanzern des Typs „Gepard“ aus Deutschland, nannte die Verteidigungsministerin einen „ganz wichtigen Beitrag“ zur Sicherung des Luftraumes. Die Ministerin betonte jedoch auch, dass Nato und Deutschland nicht zur Kriegspartei werden dürften. „Das hätte verheerende Folgen.“

Die Ukraine-Konferenz stelle laut Lambrecht auch den Startschuss“ für eine mittel- und langfristige Unterstützung dar. „Die beste Sicherheitsgarantie für die Ukraine sind gut ausgebildete und gut ausgestattete Streitkräfte“, so die Verteidigungsministerin.

Ukraine-Krieg: Erdogan will zwischen Moskau und Kiew vermitteln

+++ 15.30 Uhr: Während sich US-Verteidigungsminister Austin heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein mit den Verteidigungsministern von Nato-Partnern und Verbündeten zu einer Ukraine-Konferenz trifft, hat sich Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat mit Wladimir Putin für sichere Fluchtrouten eingesetzt.

Erdogan habe in dem Gespräch betont, wie wichtig solche Korridore für Zivilpersonen seien und erneut einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg gefordert, teilte das Präsidialamt mit. Die „positive Dynamik“ von Friedensgesprächen in Istanbul müsse fortgesetzt werden und komme allen zugute, hieß es weiter. Erdogan habe angeboten, die Gespräche in Istanbul mit einem Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wieder aufzunehmen.

Aus dem Kreml wiederum hieß es, Putin habe Erdogan darüber informiert, dass die Hafenstadt Mariupol „befreit ist und es keine Kämpfe dort mehr gibt“. Die ukrainischen Kämpfer im Stahlwerk Asowstal seien von russischen Truppen blockiert.

Guterres spricht sich für raschen Waffenstillstand in der Ukraine aus

+++ 13.45 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat sich bei einem Besuch in Moskau für einen raschen Waffenstillstand in der Ukraine ausgesprochen. Die UNO sei „sehr daran interessiert“, Wege zu finden, um „so schnell wie möglich“ Bedingungen für einen Waffenstillstand und „eine friedliche Lösung“ zu schaffen, sagte Guterres zum Auftakt der Gespräche mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow.

Lawrow bezeichnete Guterres als „unseren Kollegen und Freund“, mit dem „Interesse an einer Zusammenarbeit“ habe, was die „Erleichterung der Leiden der Zivilisten“ betreffe. Das könne durch humanitäre Fluchtkorridore erfolgen. In der Vergangenheit waren jedoch mehrere Versuche gescheitert, Menschen durch solche Korridore zu retten, etwa in Mariupol. Obwohl die Lage in der Ukraine „komplex“ sei und es „unterschiedliche Interpretationen dessen, was dort geschieht“, gebe, sei ein Dialog möglich, fügte der UN-Generalsekretär hinzu.

+++ 09.15 Uhr: Nun gibt es offenbar doch weitere deutsche Rüstungsunterstützung für die Ukraine. Die Bundesregierung will die Lieferung von Panzern aus Industriebeständen an die Ukraine ermöglichen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erteilte sie grünes Licht für den Export gebrauchter Flugabwehrpanzer des Typs „Gepard“. Die Entscheidung soll im Laufe des Tages beim internationalen Verteidigungsministertreffen auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz öffentlich mitgeteilt werden.

Update von Dienstag, 26. April, 07.05 Uhr: Gerade hat er bei einem Besuch in Kiew die Solidarität der Vereinigten Staaten versichert und weitere Militärhilfen angekündigt. Heute nun will US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf dem US-Militärstützpunkt in Ramstein mit den Verteidigungsministern von Nato-Partnern und Verbündeten zusammenkommen. Austin hat rund 40 Staaten eingeladen, zu den Teilnehmenden zählen auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Bei einem etwa dreistündigen Treffen haben US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und der amerikanische Außenminister Antony Blinken am Sonntag (24. April) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj darüber gesprochen, was nötig sei, um der Ukraine zu helfen. Blinken kündigte daraufhin an, die Details mit den Verteidigungsministern der teilnehmenden Länder während der Ukraine-Konferenz auf der Air Base in Ramstein zu besprechen. Der stark abgesicherte US-Militärflughafen hat im Ukraine-Krieg auch eine Symbolwirkung, denn Ramstein gilt Medienberichten zufolge als die zentrale Schaltstelle der Nato in diesem Krieg.

Ermittlungen gegen Russland: Beweise aus Ukraine-Krieg bald in anderen Ländern unter Verschluss

Die neue Vereinbarung soll eine schnellere Zusammenarbeit der Partner ermöglichen, so Khan. Vor rund zwei Wochen war der Chefankläger in den Ort Butscha gereist, um sich selbst ein Bild zu machen. Khan bezeichnete dabei die gesamte Ukraine als möglichen „Tatort“.

In Brüssel soll zudem die Eurojust-Verordnung geändert werden. Diese soll die Sicherung von Beweisen außerhalb der Ukraine ermöglichen. Im konkreten ist hier die Rede von Video- oder Audioaufnahmen sowie Satellitenbilder. Durch eine Aufbewahrung außerhalb der Ukraine sollen die Beweise vor einem Zugriff Russlands geschützt werden.

Vor Ukraine-Konferenz: Russland weist Diplomaten aus – Blinken gibt Einschätzung ab

+++ 17.45 Uhr: Einen Tag vor der Ukraine Konferenz in Deutschland, weist der Kreml Diplomaten aus. Insgesamt wurden 40 deutsche Diplomaten aus Russland ausgewiesen, wie die dpa schreibt.

Den Schritt begründete Russland damit, dass Deutschland eine unfreundliche Politik gegenüber Moskau verfolge. Bereits im April wurden 40 russische Diplomaten aus Deutschland verwiesen, sie sollen als Spione tätig gewesen sein. In Russland bleiben auch nach den aktuellen Ausweisungen noch etwa 80 weitere Diplomaten stationiert.

Vor Ukraine-Konferenz: Blinken schätzt Russlands Erfolgsaussichten im Krieg ein

Update von Montag, 25. April, 14.37 Uhr: Kurz vor der anstehenden Ukraine-Konferenz fällt US-Außenminister Antony Blinken ein deutliches Urteil. Russland hat nach seiner Ansicht die Ziele im Krieg gegen die Ukraine verfehlt. „Wir sehen: Wenn es um Russlands Kriegsziele geht, dann scheitert Russland gerade, und die Ukraine hat Erfolg“, sagte Blinken am Montag in Polen nach seiner gemeinsamen Reise mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Kiew.

Beide hatten dort unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Es war der erste Besuch von hochrangigen Vertretern der US-Regierung in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar.

USA ruft zur Ukraine-Konferenz: Mehr als 20 Länder kommen nach Ramstein

Erstmeldung vom Sonntag, 24. April, 13.57 Uhr: Ramstein – US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat zu einem Länder-Treffen im Rahmen des Ukraine-Konfliktes eingeladen. Die Konferenz soll am Dienstag (26. April 2022) auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz stattfinden.

Mehr als 20 Länder haben nach US-Angaben bislang ihre Teilnahme an der Ukraine-Konferenz zugesagt. Rund 40 Staaten seien eingeladen worden, teilte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, mit.

Ukraine-Konferenz in Ramstein: Ziel sei dauerhafte Sicherheit und Souveränität

Welche Länder genau schon zugesagt haben, erwähnte Kirby allerdings nicht. Jedoch seien auch Nicht-Nato-Staaten unter den teilnehmenden Ländern. Das Treffen finde nicht unter dem Dach des Bündnisses statt. Ein Ziel der Beratungen seien laut Kirby die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine. Es solle daher um den Verteidigungsbedarf der Ukraine auch über den aktuellen russischen Angriffskrieg hinaus gehen.

Dass so kurzfristig bereits mehr als 20 Länder zugesagt hätten, sei ein starkes Zeichen für die Bedeutung, die die USA und diese Staaten den Verteidigungsbedürfnissen der Ukraine einräumten, betonte Kirby. Es stünden auch noch Antworten eingeladener Länder aus. Die US-Regierung hatte diese Woche neue Militärhilfe in Höhe von 800 Millionen US-Dollar im Ukraine-Krieg angekündigt. (Helena Gries mit dpa)

Währenddessen muss Russland im Ukraine-Krieg weiter schwere Verluste erdulden. Erneut gelingt es den Verteidigern, zwei Generäle aus Russland zu töten.