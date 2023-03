Nach Amoklauf von Nashville: Rechte wollen aus Anti-Trans-Rhetorik Kapital schlagen

Von: Lucas Maier

Teilen

Zum 130. Mal in diesem Jahr wurden Menschen bei einer Amoktat in den USA erschossen. Die politische Rechte versucht, das Problem auf das Geschlecht zu verschieben.

New York - Es war bereits der 130. Amoklauf, der die USA im Jahr 2023 erschütterte. An einer christlichen Privatschule in Nashville im Bundesstaat Tennessee hatte ein Mensch am Montag (27. März) drei Kinder und drei Erwachsene durch Schüsse getötet, wie die Stadtverwaltung von Nashville schreibt. Die angreifende Person wurde bei der Tat von der Polizei erschossen.

Kurz nach dem Amoklauf versuchen nun prominente Rechtsextreme und Abgeordnete der Republikanischen Partei, politisches Kapital aus der Tat zu schöpfen, wie The Independent schreibt. Wie das Portal weiter berichtet, soll es sich bei der Angreiferin mutmaßlich um einen Transmann handeln.

Waffengewalt in den USA: Die politische Rechte versucht Kapital zu schlagen

Der Sohn von Ex-Präsident Donald Trump forderte auf Twitter beispielsweise, die Polizei solle nach „gewalttätigen Fraktionen innerhalb der Trans-Gemeinschaft Ausschau halten, um zukünftige Terror-Fälle im Inland zu verhindern“.

Amoklauf in den USA: Die politische Rechte versucht, den Fokus zu verschieben. © Hintergrund: John Amis/dpa; Vordergrund: Screenshot Twitter Metro Nashville PD

De facto wurden seit dem Jahr 1966 über 97 Prozent der Amokläufe von Cis-Männern begangen. Das geht aus den Aufzeichnungen des Violence Project hervor. Dass bei der Tat in Nashville (strikt biologisch gesehen) eine Frau die Täter:in war, ist also eine absolute Ausnahme.

Waffen in den USA: Rechte stürzen sich auf Trans-Identität

Keine Ausnahme stellte die Waffenwahl der Schütz:in dar. Nach Angaben des Nashville Metro Police Departments wurden bei dem Amoklauf drei Waffen verwendet, zwei davon waren „Sturmwaffen“. In den USA sind schätzungsweise rund 300 Millionen Waffen in Umlauf, wie die Neue Zürcher Zeitung schreibt.

„Wie viel Hormone wie Testosteron und Medikamente gegen psychische Erkrankungen nahm der Transgender-Attentäter aus Nashville? Jeder kann jetzt aufhören, Waffen die Schuld zu geben“, schrieb die republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene kurz nach der Tat in Nashville auf Twitter.

Die Republikanische Partei wird alles und jeden beschuldigen, bevor sie etwas gegen Waffen unternimmt. Und so wird es einfach weitergehen.

LGBTIQ*-Aktivist:innen werfen den Abgeordneten vor, den Amoklauf zu nutzen, um Trans-Personen per se als psychisch krank darzustellen, wie The Independent schreibt. „Wenn hunderte von weißen Männern Massenerschießungen begehen, ist das ein ‚gesellschaftliches Problem‘, aber wenn eine Trans-Person eine Massenschießerei begeht, ist es ein ‚Trans-Problem‘“, schrieb Alejandra Caraballo, eine Trans-Aktivistin und klinische Ausbilderin an der Cyberlaw Clinic von Harvard Law, über Twitter.

Rechte in den USA: Einige Bundesstaaten wollen gegen Trans-Personen vorgehen

In den USA wird seit geraumer Zeit versucht, die Rechte von Trans-Personen massiv einzuschränken. Bereits acht Bundesstaaten haben geschlechtsangleichende Behandlungen für junge Trans-Personen eingeschränkt oder verboten und mindestens zehn weitere erwägen ähnliche Regelungen, wie The Independent schreibt.

Bedeutung von Cis „Cis bzw. cisgeschlechtlich ist eine Bezeichnung für Menschen, deren Geschlechtsidentität mit dem übereinstimmt, das ihnen bei ihrer Geburt anhand der Genitalien zugeschrieben wurde.“ Quelle: technische Universität Dortmund

In den USA werden Trans-Personen viermal häufiger Opfer von Gewaltverbrechen, als Cis-Personen. Das geht aus einer Studie des Williams Institute der UCLA School of Law aus dem Jahr 2021 hervor. (Lucas Maier)