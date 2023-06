Tödliche Proteste im Senegal

Von: Johannes Dieterich

Demonstranten auf einer Straße in Dakar. Die gewalttätigen Proteste waren ausgebrochen, nachdem am Donnerstag der führende Oppositionspolitiker und Präsidentschaftskandidat Sonko wegen Missbrauchs zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde. © Leo Correa/AP

Das Land gilt als Stabilitätsanker im Westen Afrikas. Doch ein Verfahren gegen einen Politiker zieht Chaos nach sich.

Der Senegal, bisher einer der wenigen stabilen Staaten Westafrikas, wird von immer heftigeren politischen Beben erschüttert - mit Toten und Verletzten. Nach einem umstrittenen Gerichtsverfahren gegen den prominenten Oppositionspolitiker Ousmane Sonko kam es in den vergangenen Tagen in zahlreichen Teilen des Landes zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstrant:innen und der Polizei, denen mindestens 15 Menschen zum Opfer fielen.

Es handelt sich um die schwersten Unruhen im Senegal seit Jahrzehnten. Im Zentrum der am Donnerstag begonnenen Zusammenstöße stand die Scheich Anta Diop Universität in der Hauptstadt Dakar. Dort gingen zahlreiche Gebäude und Fahrzeuge in Flammen auf, die Hochschule wurde vorübergehend geschlossen. In mehreren Städten des Landes plünderten zahlreiche Mobs Geschäfte, Bahnhöfe und Tankstellen wurden angezündet, selbst Polizeiwachen sollen vom Zorn der Protestierenden nicht verschont geblieben sein.

Die Regierung setzte am Freitag auch das Militär des Landes ein. Außerdem wurden die Sozialen Netzwerke wie Twitter, Facebook und Whatsapp abgeschaltet – das erste Mal in der Geschichte des Senegals. Babacar Ndiaye, Direktor des Forschungsinstituts Wathi, kritisierte den Blackout der Netzwerke: „Bislang wurden diese Plattformen als Raum für freie Meinungsäußerung immer in Ruhe gelassen.“

Innenminister Antoine Félix Diome rechtfertigte die Netzunterbrechung mit dem „Hass“ und den „subversiven Botschaften“, die über sie verbreitet worden seien. Selbst in ihren „schlimmsten Alpträumen“ habe sich Senegals Bevölkerung keine „derart apokalyptische und irrationale Gewalt“ ausgemalt, kommentiert Alioune Tine, Gründer der Denkfabrik „Afrikajom“ in Dakar.

Ausgelöst wurden die schweren Unruhen von einem am Donnerstag ergangenen Richterspruch, der Oppositionspolitiker Sonko zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilte. Der 48-jährige Chef der Pastef-Partei wurde der Verführung einer Minderjährigen für schuldig befunden. Die 20-jährige Angestellte eines Massagesalons hatte Sonko eigentlich wegen Vergewaltigung angezeigt. Von diesem Vorwurf sprachen die Richter den Politiker allerdings frei. Sonko selbst war dem Verfahren ferngeblieben: Er bezeichnete es als einen „politischen Prozess“. Damit solle er von den für Anfang nächsten Jahres geplanten Wahlen ausgeschlossen werden, argwöhnt Sonko.

Beliebt bei der Jugend

Der ehemalige Steuerbeamte genießt vor allem unter Jugendlichen ein hohes Ansehen. Bei den Wahlen vor vier Jahren belegte er den dritten Platz. Inzwischen wird ihm – auch wegen seines Streits mit dem Präsidenten – eine noch größere Popularität zugesprochen. Sonko rief seine Anhänger:innen nach der Bekanntgabe des Urteils zu Straßenprotesten auf. Wo er sich derzeit selbst aufhält, ist nicht bekannt. Verhaftet wurde er jedenfalls noch nicht. Auch das sei ein Beweis dafür, dass es der Regierung in Wahrheit weniger um eine Gefängnisstrafe als um den Ausschluss Sonkos von den Wahlen gehe, sagen seine Verteidiger.

Der Oppositionspolitiker wirft Präsident Macky Sall vor, eine dritte Amtszeit anzustreben, die von der Verfassung eigentlich ausgeschlossen wird. Sall leugnet das weder, noch hat er es bislang bestätigt. Bekannt ist allerdings, dass er seine zweite Amtszeit als die erste betrachtet, weil die Verabschiedung einer neuen Verfassung 2016 den Zähler der Amtszeiten zurückgesetzt habe. Wie überall auf dem afrikanischen Kontinent wird die Debatte um die Amtszeitbegrenzung eines Präsidenten auch im Westen leidenschaftlich geführt: Mehrere Staatschefs wollen das Limit loswerden; andere haben es bereits geschafft oder sind – wie der gambische – bislang daran gescheitert.

Für die Opposition im Senegal war der Prozess gegen den einflussreichen Politiker Sonko ein weiterer Beleg für den zunehmend autoritären Regierungsstil Macky Salls. Immer häufiger landen Kritikerinnen und Kritiker des Präsidenten im Gefängnis. Justizminister Ismaila Madior Fall bestätigte die harte Gangart der Regierung, wenn er den brutalen Einsatz der senegalesischen Sicherheitskräfte in den vergangenen Tagen mit diesen Worten rechtfertigte: „Wir sind eine Insel der Stabilität in einer aufgewühlten Region. Diese Stabilität müssen wir bewahren – egal was es kostet.“