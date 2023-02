Tödliche Balkanroute

Von: Thomas Roser

In diesem LKW lagen die 18 Toten. © afp

Immer mehr Menschen sterben beim Versuch, Westeuropa auf dem Landweg zu erreichen.

Die Reise in den qualvollen Erstickungstod hatten die Familien der Opfer bezahlt. Nachdem 52 Afghanen, ausschließlich Jungen und Männer im Alter zwischen 13 und 33 Jahren, den Grenzzaun zwischen der Türkei und Bulgarien mit Leitern überwunden hatten, wurden sie von ihren Schleppern am Freitagmorgen in einen mit Folie ausgeschlagenen LKW gequetscht. Nicht nur wegen der drangvollen Enge, sondern auch wegen des Einatmens von Auspuffgasen gerieten sie in dem völlig überladenen LKW bei der stundenlangen Fahrt von der bulgarisch-türkischen an die bulgarisch-serbische Grenze bald in Atemnot.

Auf die verzweifelten Klopfzeichen ihrer Passagiere reagierten der Fahrer und sein Begleiter zunächst nicht. Erst am Nachmittag brachten sie den LKW im Dorf Lokorsko 20 Kilometer nordöstlich von Sofia zum Stehen. 18 der illegalen Transitmigranten – darunter ein minderjähriger Junge – hatten die Fahrt nicht überlebt. Die wie in „eine Konserve gezwängten“ Opfer seien „langsam und qualvoll“ erstickt, berichtete am Wochenende der zuständige Staatsanwalt Borislaw Sarafow: Ihr Sterben habe „zwischen 30 und 60 Minuten“ gedauert.

Sieben mutmaßliche Mitglieder des Schlepperrings sind mittlerweile verhaftet worden – darunter der Fahrer und Beifahrer. Die dehydrierten und völlig ausgehungerten Überlebenden wurden zum Teil mit Kohlenmonoxidvergiftungen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Laut der bulgarischen Justiz hatten ihre Familien für die erhoffte Passage der Jugendlichen von der Türkei nach Westeuropa mit Hilfe des sogenannten Hawala-Banking pro Passagier zwischen 6000 und 7000 Euro bezahlt. Für den bulgarischen Teilabschnitt hatten die Schlepper zwischen 500 und 1000 Euro pro Person in Rechnung gestellt. Die Fahrer sollten davon 100 Euro pro Passagier erhalten. Geldgier war laut der Staatsanwaltschaft der Grund, warum statt der 35 über 50 Menschen in den LKW gezwängt wurden.

In einer gemeinsamen Erklärung haben die UN-Flüchtlingsorganistionen UNHCR und IOM sowie das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Wochenende „schockiert“ auf die jüngsten Todesfälle reagiert – und vor allem für Kinder und minderjährige Migranten auf der Balkanroute einen besseren Schutz gefordert. „Hunderte von Menschen“ seien seit 2014 bei „gefährlichen Transporten“ bereits erstickt, verstorben oder von Frachtwagen oder Zügen überrollt worden.

Die Folgen der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, aber auch das vermehrte Abschieben von syrischen Flüchtlingen aus der Türkei hat den Flüchtlingsdruck auf die Balkanroute im vergangenen Jahr erheblich verstärkt. Von den 330 000 illegal eingereisten Migrant:innen, die die EU-Grenzschutzorganisation Frontex 2022 registrierte, kamen 146 000 über die sogenannte Balkanroute – gegenüber 2021 eine Steigerung von 136 Prozent.

Die sich ständig ändernde Hauptroute, auf denen die Schlepper ihre Kunden in den Westen zu schleusen versuchen, verläuft derzeit von der Türkei über Bulgarien nach Serbien und Ungarn – und von dem Schengenland weiter nach Westen. Mehr Grenzzäune und verschärfte Kontrollen scheinen den Andrang kaum zu stoppen, sondern allenfalls für Umleitungen der Route zu sorgen – und lassen vor allem die Geschäfte der Schlepper florieren. Letztendlich seien es die Schlepper, die den Routenverlauf bestimmten, berichtet Milica Svabic von der Hilfsorganisation klikAktiv im serbischen Belgrad: „Auf eigene Faust ist – anders als bis vor eineinhalb Jahren – heute fast niemand mehr unterwegs.“