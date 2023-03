Der lange Arm Pekings: Warum deutsche Politiker vor der beliebten App TikTok warnen

Von: Fabian Hartmann

Teilen

Die USA nehmen TikTok ins Visier: Es droht ein Verbot der beliebten App. Auch deutsche Politiker sind besorgt. Bei Ippen.Media sagen sie, was jetzt passieren muss.

Berlin – Ist sie bloß Unterhaltung – oder schon ein nationales Sicherheitsrisiko? Rund 150 Millionen Amerikaner nutzen die App TikTok. Doch dagegen regt sich Widerstand bei Politikern von Demokraten und Republikanern. Denn: TikTok ist mehr als ein Kurzvideodienst – so zumindest die Befürchtung. Die Plattform gehört zum aus China stammenden Bytedance-Konzern. Und könnte damit unter dem politischen Zugriff Pekings stehen. In den USA droht ein Verbot.

Und in Deutschland? Auch hierzulande ist TikTok beliebt. Und auch hier sind Politiker besorgt. „TikTok kommt als lustige Social Media-Plattform recht harmlos daher“, sagt Reinhard Brandl, digitalpolitischer Sprecher der Union im Bundestag. Doch das sei nur die halbe Wahrheit. „Dahinter versteckt sich aber zumindest theoretisch eines der mächtigsten Propaganda-Instrumente der Welt“, sagte Brandl dem Münchner Merkur.

TikTok: Warum Innenministerin Nancy Faeser von einem Verbot nichts hält

Allerdings: Ein Verbot ist schwierig. Dafür gebe es keine Grundlage, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) kürzlich bei einem Besuch in Washington. Man müsse jedoch verstärkt darüber aufklären, dass es sich bei TikTok um eine Firma handele, bei der „die Daten natürlich abfließen können“, so Faeser. Die Debatte um ein TikTok-Verbot in Deutschland dürfte mit dem Machtwort der Ministerin aber nicht beendet sein.

So sieht CSU-Mann Brandl sehr wohl Möglichkeiten, den Videodienst zu verbieten – dann nämlich, wenn sich die Betreiber der App nicht dem Digital Services Act der Europäischen Union unterwerfen. Damit will die EU Transparenz beim Umgang mit Daten erzwingen, etwa wie Inhalte – Stichwort Algorithmus – ausgespielt werden. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, dem drohen Strafen – bis hin zum Verbot.

Debatte um TikTok: Ampel-Politiker sehen das Unternehmen in der Pflicht

Im Regierungslager sieht man TikTok ebenfalls kritisch. Von einem Verbot spricht aber niemand. SPD-Digitalexperte Jens Zimmermann stärkt Innenministerin Faeser den Rücken. „Ein Verbot von TikTok wäre gegenwärtig vollkommen unverhältnismäßig“, sagte Zimmermann unserer Redaktion. Aktuell lägen zudem keine Erkenntnisse über Datenabfluss nach China vor, so der Sozialdemokrat.

Darauf verweist auch TikTok. Die Daten der Nutzer seien sicher. Das Unternehmen betont zudem, sich nicht als Tochter eines chinesischen Unternehmens zu sehen. 60 Prozent der Unternehmensanteile lägen in der Hand westlicher Investoren. Und: Der Firmensitz liege auf den Cayman-Inseln in der Karibik. Oder mit anderen Worten: Weit weg von China. Doch wie weit reicht Pekings langer Arm?

FDP-Digitalexperte Maximilian Funke-Kaiser sagt, dass Social-Media-Apps dafür bekannt sind, eine große Menge an Daten zu sammeln. „Jedoch unterscheidet sich TikTok von anderen Anwendungen dadurch, dass der Mutterkonzern enge Verbindungen zu einer autokratischen Regierung hat“, sagte der liberale Abgeordnete dem Münchner Merkur. Funke-Kaier fordert: Persönliche Daten dürfen nicht in die Hände der chinesischen Regierung fallen.

Regierung und Opposition einig: TikTok hat auf Diensthandys nichts verloren

Ähnlich äußerte sich Grünen-Digitalsprecher Maik Außendorf. Angesichts aktueller geopolitischer Spannungen müsse man davon ausgehen, dass Peking versuchen könnte, den Datenschatz von TikTok zu heben – um Einfluss zu nehmen. Aus Sicht von Außendorf sei der Digital Service Act aber das richtige gesetzgeberische Instrument, um Plattformen in die Verantwortung zu nehmen und das Verbreiten von Desinformationen zu unterbinden. „Es gibt einen klaren Rechtsrahmen, an den sich TikTok halten muss“, sagte Außendorf dem Merkur.

In einem Punkt sind sich alle – ob Regierung oder Opposition – einig: TikTok hat zumindest auf den Diensthandys von Regierungspolitikern nichts verloren.