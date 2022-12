Russlands Verluste steigen: Hunderte russische Soldaten und Wagner-Söldner verletzt

Von: Sandra Kathe, Caspar Felix Hoffmann, Moritz Serif, Sebastian Richter, Niklas Hecht, Vincent Büssow, Lucas Maier, Christian Stör

Russland kämpft im Ukraine-Krieg mit schweren Verlusten. Die Ukraine warnt indessen vor weiteren Explosionen auf Militärbasen in Russland. Der News-Ticker.

Verluste Russlands: Kiew meldet im Ukraine-Konflikt Abwehr von russischen Angriffen.

Kiew meldet im Ukraine-Konflikt Abwehr von russischen Angriffen. Hinweis der Redaktion: Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22.10 Uhr: In seinem täglichen Lagebericht auf der Social-Media-Plattform Facebook hat der Generalstab der Ukraine erneut große Verluste bei den ukrainischen Truppen vermeldet. So seien etwa bei einem Angriff auf eine russische Militärstellung im Bereich der besetzten Stadt Berdjansk (Region Saporischschja) über 50 russische Soldaten durch ein oder mehrere Feuer getötet worden. Zudem seien bei zwölf ukrainischen Luftangriffen am Donnerstag ein russischer Flugabwehrstützpunkt zerstört worden. Mithilfe von Artillerie-Einheiten und Raketenwerfern hätte die ukrainische Armee außerdem mehrere Kontrollpunkte und Truppenlager getroffen.

Zudem berichtet der Generalstab, dass in den besetzten Gebieten weit über hundert verwundete russische Soldaten sowie Söldner der Wagner-Gruppe in ehemals zivilen ukrainischen Gesundheitseinrichtungen behandelt würden. Allein in Bilovodsk in der Region Luhansk kümmere sich medizinisches Personal um über hundert Wagner-Söldner, weitere 120 Kämpfer für den Angreifer würden in einer zum Militärkrankenhaus umgewidmeten Einrichtung in Tokmak in der Region Saporischschja behandelt.

Der ukrainische Generalstab meldet erneut schwere russische Verluste. (Symbolfoto) © Dmytro Smoliyenko/imago-images.de

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Ukraine wehrt Großteil aller Luftangriffe ab

+++ 16.25 Uhr: Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Luftwaffenstützpunkt im russischen Inland hat ein Vertreter des Generalstabs der Ukraine Russland auch vor weiteren Explosionen auf russischem Staatsgebiet gewarnt. Dazu zitierte das Online-Medium Ukrainska Pravda eine Aussage des Brigadegenerals Oleksii Hromov gegenüber der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform. Hromov zufolge würde die derzeit zunehmende Anzahl an Explosionen im Umfeld militärischer Einrichtungen in Russland auch 2023 nicht abreißen.

+++ 13.45 Uhr: Russland setzt aufgrund der hohen Verluste am Boden im Ukraine-Krieg vermehrt auf Luftangriffe. Heute Morgen ist es der Ukraine allerdings nach eigenen Angaben gelungen, 54 von 69 gestarteten Raketen und Marschflugkörpern abzuschießen. Dies teilte der ranghöchste General Walery Saluschny auf Telegram und Facebook mit. Russland habe Marschflugkörper aus der Luft und von See aus abgefeuert und mit landgestützten Raketen vom Typ S-300 wichtige Teile der Versorgungsinfrastruktur treffen wollen.

Verluste für Russland: Luftabwehr verwundbar

+++ 11.30 Uhr: Für Russland läuft der Ukraine-Krieg alles andere als rund. Vor allem die hohen Verluste machen den Streitkräften zu schaffen (s. Update v. 8.30 Uhr). Doch auch die Luftabwehr ist offenbar äußerst verwundbar. Es werde immer deutlicher, dass Russland Schwierigkeiten habe, Angriffe tief im Landesinneren abzuwehren, hieß es am Donnerstag von britischer Seite. Das Verteidigungsministerium in London bezog sich dabei auf einen mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff auf einen russischen Militärflugplatz

Die Probleme seien vermutlich darauf zurückzuführen, dass moderne Flugabwehrsysteme wie SA-22 Panzir derzeit rar seien. „Neben der Verteidigung strategischer Standorte wie Engels werden diese Systeme derzeit in großer Zahl benötigt, um die Hauptquartiere nahe der Frontlinie in der Ukraine zu schützen“, hieß es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. Bei der Drohnenattacke auf den Militärflugplatz Engels in Südrussland Hunderte Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt waren am 26. Dezember nach russischen Angaben drei Soldaten getötet worden.

+++ 10.05 Uhr: Das ukrainische Militär habe fünf russische Raketen über dem Schwarzen Meer abgeschossen. Dies hat Vitali Kim, der Leiter der Militärverwaltung der Region Mykolajiw, in einem Posting auf der Messaging-App Telegram mitgeteilt. Am Morgen (29. Dezember) hat das russische Militär einen massiven Raketenangriff auf die Ukraine gestartet. Explosionen waren in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und in anderen Teilen des Landes zu hören.

Russische Verluste: Rund 800 Russen sterben an nur einem Tag

+++ 8.30 Uhr: Die neusten Statistiken zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg sind da. Das teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit. Demnach sind im Vergleich zum Vortag unter anderem rund 800 russische Soldaten gefallen.

Soldaten: 104.560 (+790)

104.560 (+790) Flugzeuge: 283 (+0)

283 (+0) Hubschrauber: 268 (+1)

268 (+1) Panzer: 3018 (+1)

3018 (+1) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6047 (+10)

6047 (+10) Artilleriesysteme: 2004 (+5)

2004 (+5) Luftabwehrsysteme: 212 (+0)

212 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 423 (+5)

423 (+5) Autos und andere Fahrzeuge: 4675 (+15)

4675 (+15) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1717 (+10)

1717 (+10) (Quelle: Meldung des ukrainischen Generalstabs am 29. Dezember)

Russische Verluste: Ukrainische Flugabwehr schießt russische Drohnen ab

+++ 7.40 Uhr: In der vergangenen Nacht hat Russlands Militär 13 Drohnen aus iranischer Produktion gestartet, um die Energieinfrastruktur von Charkiw anzugreifen. Elf von ihnen wurden abgeschossen. Dies hat der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mitgeteilt.

+++ Update vom Donnerstag, 29. Dezember, 6:55 Uhr: Die ukrainische Flugabwehr hat am Mittwochabend (28. Dezember) eigenen Angaben zufolge in der Oblast Dnjepropetrowsk fünf russische Drohnen abgeschossen, bei denen es sich wahrscheinlich um iranische Shahed-Drohnen handelt. Am Abend griff das russische Militär die Ukraine mit den Kamikaze-Drohnen an. In den Oblasts Dnjepropetrowsk, Saporischschja, Donezk, Luhansk, Charkiw und Tscherkassy wurde Luftalarm ausgelöst. Augenzeuginnen und Augenzeugen berichteten von Explosionsgeräuschen in der Stadt Dnipro.

Enorme russische Verluste: Ukraine hat 850 russische Raketen und Drohnen abgeschossen

+++ 21.55 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben seit September 850 russische Raketen und Drohnen abgeschossen. Das teilt Jurij Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, mit. Demnach hat die Flugabwehr des Landes 420 Raketen und 430 Kamikaze-Drohnen vom Himmel geholt.

Der Einflug von Drohnen aus iranischer Produktion in mehreren Gruppen wurde am Mittwochabend (28. Dezember) auch aus der Region Donezk, Saporischschja und Charkiw gemeldet. Nach Berichten der Agentur Unian wurden in der Ukraine zahlreiche unbemannte Fluggeräte abgeschossen. In der Region Dnipro seien fünf Drohnen abgeschossen worden, wie die Befehlsstelle der ukrainischen Luftabwehr Süd auf Facebook meldete. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Enorme russische Verluste: Schlacht um Bachmut kostet tausenden Soldaten das Leben

+++ 13.20 Uhr: Die Industriestadt Bachmut ist seit Monaten schwer umkämpft. Die Schlacht hat für Russland eine immense Bedeutung und wird dementsprechend hart geführt. Dies führt auch zu herben Verlusten. So sollen nach ukrainischen Angaben sollen bereits Tausende russische Soldaten im Kampf um Bachmut ihr Leben verloren haben. Diese Zahl nannte zumindest der Gouverneur der von Russland besetzten Region Luhansk.

Serhiy Haidai fügte hinzu, dass es sich für Russland eher um eine „symbolische“ als um eine strategische Mission handele. Bachmut gilt als sogenannter Eckpfeiler der Front im Osten der Ukraine. Die Stadt ist inzwischen von den Verteidigern zur Festung ausgebaut worden.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Zwei Munitionslager zerstört

+++ 10.58 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee haben die ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden mit Raketen und Artillerie zwei Munitionslager, einen Kontrollpunkt und sieben Stellungen der russischen Truppen getroffen.

Im Laufe des vergangenen Tages hätte die ukrainische Armee außerdem russische Angriffe in der Nähe von 15 Siedlungen in den Oblasten Donezk und Luhansk abgewehrt. Das ukrainische Militär bestätigte zudem, dass bei einem Angriff auf russische Stellungen in der Nähe von Tschaplynka (Oblast Cherson) am Montag (26. Dezember) mindestens 50 russische Soldaten ums Leben kamen.

Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär trifft „wichtiges“ militärisches Objekt

+++ Update vom Mittwoch, 28. Dezember, 6:40 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte haben die ukrainischen Raketen- und Artilleriekräfte in den vergangenen 24 Stunden einen Kommandoposten und sechs russische Stellungen sowie ein nicht näher bezeichnetes „wichtiges“ militärisches Objekt und ein Munitionslager getroffen.

Der Generalstab teilte außerdem mit, dass die russischen Streitkräfte ihre Offensivaktionen in den Richtungen Bachmut und Awdijiwka im Gebiet Donezk „trotz erheblicher Verluste an Soldaten“ fortsetzen und versuchen, ihre taktische Position in Richtung Lyman zu verbessern.

Verletzt, gefallen, desertiert: Die russischen Verluste im Ukraine-Krieg

+++ 16.10 Uhr: Neben gefallenen und verletzten Soldaten verliert Russland auch immer wieder desertierende Kämpfer im Kriegseinsatz in der Ukraine. Nun hat das Land selbst einen Vorfall öffentlich gemacht, bei dem am Abend des 26. Dezember acht russische Rekruten im Alter zwischen 20 und 44 Jahren mit ihren Kriegswaffen aus dem Einsatz in Luhansk in eine Polizeistation der Stadt Podolsk südlich von Moskau spazierten. Dem Bericht auf dem russischen Telegram-Kanal Baza zufolge wollten sie ihre Waffen niederlegen, so berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda.

Dem Bericht zufolge seien die Soldaten, die alle in der Region Kaliningrad rekrutiert worden seien, in der Folge von örtlichen Behörden in eine nahegelegene Militärbasis gebracht worden. Militärermittler, die von den Polizeikräften eingeschaltet worden waren, sollen nun entscheiden, was mit den acht geflohenen Soldaten passiert.

Ukraine-Krieg: Ukrainischer Inlandsgeheimdienst neutralisiert über 4.500 russische Cyberangriffe

+++ 7.35 Uhr: Seit Jahresbeginn habe der ukrainische Inlandsgeheimdienst mehr als 4.500 Cyberangriffe auf die Ukraine abgewehrt, teilte der Geheimdienst auf Telegram mit. „Wir gingen mit acht Jahren Erfahrung in der hybriden Kriegsführung in das Jahr 2022. Der Krieg in der Cyberspace hat ja schon vorher stattgefunden. Zum Zeitpunkt der Invasion waren wir bereits auf die schlimmsten Szenarien vorbereitet“, so Ilya Vityuk vom ukrainischen Inlandsgeheimdienst.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Russen im Donbass „vernichtet“ oder gefangengenommen

Update vom Dienstag, 27. Dezember: Die Frontabschnitte im Osten der Ukraine seien jetzt besonders schwierig, aber der ukrainischen Armee gelinge es, das russische Militär zu „vernichten“ oder gefangenzunehmen, sagte Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, in einer Ansprache am gestrigen Montagabend (26. Dezember). „Die Frontlinie. Bachmut, Kreminna und andere Gebiete im Donbass, die jetzt maximale Stärke und Konzentration erfordern“, so Selenskyj. Die Lage dort sei schwierig, akut. „Die Besatzer setzen alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ein, und das sind beträchtliche Mittel, um zumindest einen kleinen Vorstoß zu erzwingen.“

Selenskyj dankte zudem der 80. und 95. ukrainischen Luftlandebrigade „für die erfolgreiche Vernichtung der feindlichen Kräfte an der Lyman-Front“. Anfang Oktober hat die ukrainische Armee die umkämpfte Kleinstadt Lyman in der Region Donezk im Donbass wieder unter ihre Kontrolle bringen können. Die Kämpfe dort dauern jedoch an.

Erstmeldung: Moskau/Kiew – Seit mehr als 300 Tagen sind die russischen Invasoren in der Ukraine mittlerweile im Einsatz. Dabei war Präsident Wladimir Putin ursprünglich davon ausgegangen, dass die „militärische Spezialoperation“ rasch wieder beendet sein würde. Doch davon kann schon lange keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Der Ukraine-Krieg läuft für die russischen Streitkräfte geradezu verheerend, ihre Verluste sind exorbitant hoch.

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie problematisch sich die Lage für Russland entwickelt hat. So hat die Zahl der gefallenen russischen Soldaten seit Beginn der Invasion am 24. Februar nach Angaben des ukrainischen Generalstabs inzwischen die Marke von 100.000 überschritten. Dies bedeutet, dass die russischen Streitkräfte jeden Monat durchschnittlich etwa 10.000 getötete Soldaten zu beklagen haben – eine kaum vorstellbare Menge.

Obwohl der Winter die Kampfhandlungen an der Süd- und Ostfront fast zum Stillstand gebracht hat, sind die russischen Verluste noch immer sehr hoch. Grund ist die Schlacht um Bachmut, wo Moskau offenbar wild entschlossen ist, trotz erheblicher Verluste einen weitgehend symbolischen Sieg zu erringen. (cs/spr/cas/vbu mit dpa/AFP)