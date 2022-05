Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Lawrow prangert „Hetze“ an

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: China wirft Nato vor, Ende von Russlands „Spezialoperation“ zu verhindern

Von: Helena Gries, Max Schäfer, Andreas Schmid, Marvin Ziegele, Lucas Maier

Auch diplomatisch spitzt sich die Lage im Ukraine-Krieg zu: der News-Ticker am Samstag.

+++ 21.36 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow machte den Westen für die anhaltenden Kämpfe in der Ukraine verantwortlich. „Wenn USA und Nato wirklich an einer Lösung der Ukraine-Krise interessiert sind, dann sollten sie zuallererst aufwachen und aufhören, das Kiewer Regime mit Waffen und Munition zu beliefern“, sagte er der chinesischen staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Russlands „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine verlaufe aber „streng nach Plan“.

+++ 16.38 Uhr: 615 Tonnen humanitäre Hilfsgüter hat Frankreich bereits in die Ukraine geschickt. In einem Telefonat mit Wolodymyr Selenskyj hat Staatschef Emmanuel Macron nun weitere Hilfe zugesichert. Dabei ging es auch um militärische Unterstützung, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Der ukrainische Präsident bedankte sich bei seinem Amtskollegen aus Frankreich für die „großangelegten“ französischen Lieferungen, die „zum ukrainischen Widerstand“ gegen die russischen Invasionstruppen beitrügen, wie der Elysée-Palast mitteilte. Macron sicherte neben den Hilfen auch Unterstützung bei der Sammlung von Beweisen für Kriegsverbrechen „im Kontext der russischen Aggression“ zu. Die aktuelle Einkesslung in Mariupol nannte der frisch wiedergewählte Präsident „unerträglich“.

+++ 11.30 Uhr: Der chinesische Außenminister hat der Nato vorgeworfen, durch Waffenlieferungen das mögliche Ende der russischen „Spezialoperation“ zu verhindern. Das sagte Wang Yi der Nachrichtenagentur Xinhua. Im Gegensatz zu China agiere die Nato so, als sei sie im Krieg im Russland, betonte Yi. Zudem würden westliche Staaten zu schnell zu Atomwaffendrohungen greifen. Das sei nicht Chinas Stil.

China und Russland: Wang Yi macht der Nato Vorwürfe (Archivbild) © Aryan Dhimal/Imago

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Heusgen fordert Neuausrüstung der deutschen Außenpolitik

+++ 10.00 Uhr: Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat eine neue außenpolitische Ausrichtung Deutschlands gefordert. Man müsse nun die diplomatischen Beziehungen zu Russland und China neu ausrichten, so Heusgen gegenüber dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Der Ukraine-Krieg seine eine Zäsur.

Statt außenpolitischer Zurückhaltung müsse die Bundesrepublik nun die Führung übernehmen. Es reiche nicht mehr, „immer nur als Letztes das Nötigste zu tun“, betonte er. Konkret schlug er im Interview vor, das Entwicklungshilfeministerium dem Außenministerium anzugliedern und das Personal der deutschen Auslandsvertretungen massiv aufzustocken.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Mützenich will Russland diplomatisch isolieren

+++ 08.30 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat gefordert Russland diplomatisch zu isolieren. „Ganz entscheidend ist, dass strategische Partner Russlands sich von Putin abwenden. 45 Staaten haben den russischen Angriff auf die Ukraine nicht verurteilt, darunter fünf Atommächte. Putins Regierung muss isoliert werden“, sagte er der Rheinischen Post.

„Das müssen wir durch Gespräche in den Ländern erreichen.“ Beispielsweise wolle Indien große Gasmengen aus Russland kaufen. Auch China sei ein wichtiger Unterstützer Russlands. Ebenso Brasilien, Südafrika und andere Staaten.

„Es ist jetzt die Aufgabe unserer Partner, aber auch deutscher Außenpolitik, diese Länder in den Blick zu nehmen und vor Ort Gespräche über Bündnisse gegen Putins Russland zu verhandeln“, erklärte Mützenich.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Lawrow prangert „Hetze“ an

+++ 06.30 Uhr: Wie laufen die Verhandlungen im Ukraine-Krieg? Nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow werde täglich über den Entwurf eines möglichen Abkommens zur Beendigung des Kriegs diskutiert. Die russische Seite befürworte eine Fortsetzung des Verhandlungsprozesses, sagte Lawrow laut Angaben der russischen Agenturen Tass und Interfax vom frühen Samstagmorgen in einem Interview mit der chinesischen Agentur Xinhua.

Der russischen Außenministers Sergej Lawrow betonte, die Verhandlungen mit der Ukraine liefen nicht gut. © Alexander Zemlianichenko/dpa

Allerdings liefen die Verhandlungen nach Lawrows Darstellung nicht gut. Sie würden auch durch die „militante Rhetorik und hetzerische Aktionen der westlichen Unterstützer von Kiew“ behindert. Indes hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend gewarnt, es bestehe ein hohes Risiko, dass Kiew die Verhandlungen mit Moskau abbreche.

Selenskyj warnt vor Abbruch der Verhandlungen im Ukraine-Krieg

Update vom Samstag, 30. April, 05.00 Uhr: Die diplomatische Lage im Ukraine-Krieg ist angespannt. Das hat nun auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend (29. April) in einer Videoansprache erneut unterstrichen. Er betonte, es bestehe ein hohes Risiko, dass die Verhandlungen mit Russland abgebrochen werden. Zur aktuellen Lage verkündete er: „Wir schlagen die Besatzer in alle Richtungen, in die sie vorzudringen versuchen. Die Lage in der Region Charkiw ist schwierig, aber unser Militär und unser Geheimdienst haben wichtige taktische Erfolge erzielt“.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Sanktionen gegen Belarus gefordert

+++ 23.00 Uhr: Die belarussische Oppositionsführerin Swjatlana Zichanouskaja hat bei einem Treffen mit Vertreter:innen des US-Außenministeriums und Kongressabgeordneten Sanktionen gegen Belarus gefordert, die den Sanktionen gegen Russland entsprechen. Sie habe zudem „Dokumente mit Beweisen für Lukaschenkos Beteiligung am Krieg gegen die Ukraine“ sowie eine Liste von Unternehmen und Ländern vorgelegt, die geholfen hätten, Sanktionen zu umgehen, erklärte Zichanouskaja laut CNN gegenüber Journalistinnen. Es handele sich um Insiderinformationen über Befehle für den Einsatz russischer Militärausrüstung auf belarussischem Gebiet.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: G20-Gipfel – USA kritisieren Einladung Russlands

+++ 22.00 Uhr: Die US-Regierung hat die Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum G20-Gipfel in Indonesien im November 2022 kritisiert. US-Präsident Joe Biden habe „öffentlich zum Ausdruck gebracht“, dass er gegen eine Teilnahme Putins an dem Treffen auf Bali sei, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Freitag. Psaki begrüßte dagegen die Teilnahme der Ukraine. Es könne angesichts des Ukraine-Kriegs im Umgang mit Russland „in der internationalen Staatengemeinschaft und in internationalen Institutionen“ keine Rückkehr zur Normalität geben, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums.

Ukraine-Krieg: USA bilden ukrainische Truppen aus – in Deutschland

+++ 20.52 Uhr: Die USA haben damit begonnen, ukrainische Truppen auf amerikanischen Militärstützpunkten in Deutschland auszubilden. Die Maßnahmen beruhen nach Angaben des Pentagons auf einem Artillerie-Training, das die ukrainischen Kräfte bereits zu einem anderen Zeitpunkt erhalten hätten, und beinhalteten Trainings an Radarsystemen und gepanzerten Fahrzeugen, die Teil des Sicherheitspakets seien, das vor kurzem angekündigt wurde.

Die Ausbildung werde von der US-Armee in Europa und Afrika in Koordination mit der deutschen Bundesregierung durchgeführt, erklärte Pentagon-Sprecher John Kirby in einer Pressekonferenz am Freitag. Deutschland sei einer von „ungefähr drei Standorten“, die von den USA genutzt werden, um Ukrainer außerhalb der Ukraine auszubilden.

Ukraine-Krieg: Putin und Selenskyj kündigen Teilnahme am G20-Gipfel an – laut Gastgeber

+++ 18.46 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin könnten noch in diesem Jahr aufeinandertreffen. Beide haben ihre Teilnahme am G20-Gipfel im November in Bali angekündigt. Beide hätten ihr Kommen angekündigt, erklärte der gastgebende indonesische Präsident Joko Widodo. Er habe Selenskyj und Putin zum Gipfeltreffen eingeladen, weil der Krieg in der Ukraine deutliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft habe, erklärte Widodo laut Tagesschau in einer Fernsehansprache.

Ukraine-Krieg: Polen schickt 200 Panzer in die Ukraine

+++ 16.15 Uhr: Polen hat 200 „T-72“-Panzer in die Ukraine geschickt. Diese wurden ursprünglich in der Sowjetunion hergestellt. Teil des Pakets waren laut Angaben des polnischen Rundfunks zudem Raketenwerfer, Militärdrohnen und Artilleriesysteme. Die Waffenlieferung hat demnach insgesamt einen Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar.

+++ 15.45 Uhr: Die Sanktionen der EU gegen Russland wirken offenbar. In Russland wird immer weniger Öl gefördert. Insbesondere der staatliche Konzern Rosneft hat damit zu kämpfen.

Ukraine-Krieg: Bundesregierung verurteilt russischen Raketenbeschuss von Kiew

+++ 12.30 Uhr: Die Bundesregierung hat den russischen Raketenbeschuss von Kiew scharf kritisiert. „Das Vorgehen der russischen Seite ist menschenverachtend“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. „Es offenbart vor den Augen der Weltgemeinschaft zudem erneut, dass Putin und sein Regime keinerlei Respekt vor dem internationalen Recht haben.“

Update vom Freitag, 29. April, 07.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die neue finanzielle Unterstützung aus den USA im Krieg gegen Russland als „wichtigen Schritt“ begrüßt. In seiner täglichen Videobotschaft dankte Selenskyj sowohl US-Präsident Joe Biden als auch dem amerikanischen Volk für die Hilfe, die der Kongress „hoffentlich schnell“ unterstützen werde.

Biden hatte zuvor in Washington angekündigt, den Kongress um die Bewilligung von weiteren 33 Milliarden US-Dollar (31,4 Milliarden Euro) für die Ukraine zu bitten. 20 Milliarden davon sollen für Militärhilfe genutzt werden, etwa 8,5 Milliarden für wirtschaftliche Hilfe. „Wir müssen das tun“, sagte Biden im Weißen Haus.

Ukraine-Krieg: Putin verhandelt nicht über humanitären Korridor aus Azov-Stahlwerk

+++ 22.25 Uhr: Russland hat die Forderung nach Verhandlungen um einen Korridor für alle im Stahlwerk Eingeschlossenen abgelehnt. „Präsident (Wladimir Putin) hat es ganz klar gesagt: Die Zivilisten können gehen, und zwar in jede Richtung, die Militärs müssen rauskommen und ihre Waffen niederlegen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Ihnen werde das Leben und medizinische Versorgung garantiert. Mehr aber nicht. Einen freien Abzug will ihnen Moskau nicht gewähren.

Ukraine-Krieg: Putin sieht Friedensgespräche in „Sackgasse“ – Guterres besucht Butscha

+++ 14.00 Uhr: Im Rahmen seiner Reise nach Japan hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Wirksamkeit der verhängten Sanktionen gegen Russland untermauert: „Sie sind sehr wirksam“, sagte er zum Auftakt eines Gesprächs mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida in Tokio. Russland merke, dass diese einen erheblichen Schaden für die eigene Entwicklungsmöglichkeit bedeuteten. Eine Auhebung der Sanktionen knüpfte Scholz an einen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Man werde die Sanktionen nutzen, damit der Krieg ende und sich die russischen Truppen zurückzögen, „damit die Ukraine ihre eigene Souveränität wieder entwickeln kann“. Scholz deutet damit an, dass die westlichen Sanktionen nicht enden, wenn Russland einen Waffenstillstand auf Grundlage der Geländegewinne anbieten sollte.

Ukraine-Krieg: Putin bezeichnet Bilder von Butscha als Fälschung

+++ 10.30 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat mitgeteilt, dass die Friedensgespräche mit der Ukraine in einer „Sackgasse“ gelandet seien. Putin bezeichnete die Bilder des Massakers an ukrainischen Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha, die internationale Empörung ausgelöst haben, abermals als „Fälschung“, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Ukraine-Krieg: Russland richtet Vorwürfe an die USA

Update vom Donnerstag, 28. April, 06.21 Uhr: Russland hat gegen die Weitergabe von Hubschraubern aus russischer Produktion an die Ukraine durch die USA protestiert. Der Vertrag von 2011 lege fest, dass die Hubschrauber für Afghanistan vorgesehen seien und nur mit russischer Zustimmung an andere Länder weitergegeben werden dürften, teilte die für militärtechnische Zusammenarbeit zuständige Behörde FSWTS mit.

Eine Belieferung der Ukraine sei rechtswidrig und eine grobe Vertragsverletzung. Vor Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar hatten die USA der Ukraine fünf der ursprünglich für Afghanistan bestimmten Hubschrauber vom Typ Mi-17 überlassen. Mitte April kündigte Washington an, Kiew elf weitere Hubschrauber zu schicken. Die USA hatten die Maschinen russischer Bauart zunächst für die afghanischen Streitkräfte angeschafft, es kam jedoch wegen der Machtübernahme durch die Taliban nicht zu einer Übergabe.

Ukraine-News: Gefangenenaustausch zwischen Russland und USA

+++ 15.15 Uhr: Die USA und Russland haben inmitten des Ukraine-Kriegs zwei Häftlinge ausgetauscht. Russland ließ den 2019 wegen eines Angriffs auf Polizeibeamte zu neun Jahren Gefängnis verurteilten früheren US-Soldaten Trevor Reed frei, wie US-Präsident Joe Biden am Mittwoch mitteilte. Im Gegenzug kommt der wegen Drogenschmuggels zu 20 Jahren Gefängnis verurteilte russische Pilot Konstantin Jaroschenko frei, wie das russische Außenministerium erklärte.

+++ 13.45 Uhr: Nach dem Stopp russischer Gaslieferungen an Bulgarien und Polen haben die Regierungschefs beider Länder Moskau „Erpressung“ vorgeworfen. Der Schritt des russischen Energieriesen Gazprom „ist eine grobe Verletzung des Vertrags und Erpressung“, sagte Bulgariens Ministerpräsident Kiril Petkow. Sein polnischer Kollege Mateusz Morawiecki äußerte, dass sein Land dank seiner ausreichenden Gasreserven „dieser Erpressung“ nicht nachgeben werde.

Polen „wird ab Herbst überhaupt kein russisches Gas mehr benötigen“, sagte er weiter. Ein Lieferstopp sei nicht nur „ein direkter Angriff“ auf Polen, sondern auch ein Angriff auf „die Energiesicherheit von ganz Europa“.

Update vom Mittwoch, 27. April, 06.33 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Mittwoch zu einem eintägigen Besuch in die Slowakei. Im Mittelpunkt steht nach Angaben des Bundespräsidialamts der Ukraine-Krieg. Geplant ist ein Treffen mit der slowakischen Staatspräsidentin Zuzana Caputova in der östlichen Stadt Kosice mit anschließender Pressekonferenz (gegen 13.30 Uhr).

Währenddessen muss Russland im Ukraine-Krieg weiter schwere Verluste erdulden. Erneut gelingt es den Verteidigern, zwei Generäle aus Russland zu töten.

Die beiden Staatsoberhäupter wollen sich danach mit Vertretern humanitärer Hilfsorganisationen zur Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in der Slowakei austauschen. (hg/as/marv/lm/ms mit dpa/AFP)