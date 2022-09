Ukraine-Krieg: Russische Rekruten wie „Kanonenfutter“ – USA liefern „HIMARS“-Raketenwerfer

Von: Tobias Utz, Karolin Schäfer, Moritz Serif, Tim Vincent Dicke, Vincent Büssow, Lucas Maier, Jan-Frederik Wendt, Christian Stör, Sarah Neumeyer

Teilen

Russland präsentiert erste Ergebnisse der Scheinreferenden. Derweil schicken die USA der Ukraine neue Waffen: die Lage im News-Ticker am Mittwoch, 28. September.

Verlassenes Lazarett: Ukrainische Polizei findet Medikamente und Blutspuren

Ukrainische Polizei findet Medikamente und Blutspuren Region Cherson: Russische Truppen sperren Teile des Gebiets

Russische Truppen sperren Teile des Gebiets Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 06.30 Uhr: Die russische Regierung spricht von „Fehlern“ bei der Teilmobilmachung für den Ukraine-Krieg. Diese gelte es zu korrigieren, betonte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Immer wieder gibt es Berichte, wonach unausgebildete Zivilisten als Rekruten eingesetzt werden. Das russische Nachrichtenportal Mediazona rechnet sogar damit, dass jüngst eingezogene Soldaten nach nur einem Tag Ausbildung an die Front müssen, vor allem in den Regionen Cherson und Charkiw ist das demnach der Fall. Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ spricht in diesem Kontext von „Kanonenfutter“. Die Angaben zur Ausbildungsdauer der eingezogenen russischen Soldaten sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Update vom Mittwoch, 28. September, 05.30 Uhr: Die USA bereiten derzeit neue Waffenlieferungen an die Ukraine vor. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf US-Beamte berichtet, soll es einen Wert von 1,1 Milliarden Dollar haben. Teil der Waffenlieferungen sind demnach neue „HIMARS“-Mehrfachraketenwerfer und die dazugehörige Munition. Zudem sollen diverse Drohnen und Radarsysteme geliefert werden.

Ein „HIMARS“-Mehrfachraketenwerfer in der Region Saporischschja im Einsatz. (Archivfoto) © Cover-Images / Imago Images

+++ 22.45 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat erneut darauf hingewiesen, dass das Bündnis die Souveränität der Ukraine und ihr Recht auf Selbstverteidigung uneingeschränkt unterstützten muss. Deshalb müsse auch die Waffenproduktion angekurbelt werden, forderte Stoltenberg bei einem Treffen mit der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament. Er habe sich mit Rüstungsdirektoren der Nato getroffen. „Wir müssen bereit sein, die Ukraine weiterhin langfristig zu unterstützen und deswegen müssen wir auch die Produktion ankurbeln.“

Neben den Scheinreferenden in Russland stellten auch die Teilmobilmachung und die wiederkehrende nukleare Drohung eine Eskalation des Konflikts dar, so Stoltenberg. „Jeder Einsatz von Atomwaffen ist absolut inakzeptabel, er wird die Natur des Konflikts völlig verändern, und Russland muss wissen, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf“, betonte der Nato-Generalsekretär. Zudem müsse man verhindern, dass der Ukraine-Krieg zu einem Krieg zwischen der Nato und Russland werde

Ukraine-Krieg: Explosionen erschüttern erneut Charkiw

+++ 22.07 Uhr: Zwar sind weite Teile der Region Charkiw inzwischen von den russischen Besatzern befreit worden, das schützt die Region offenbar allerdings nicht vor weiteren Angriffen. Russische Truppen hätten das Zentrum der gleichnamigen Stadt beschossen, berichtete Oleh Syniehubov, Leiter der Militärverwaltung, bei Telegram. „Russische Truppen haben Raketenangriffe auf Charkiw ausgeübt. Wir appellieren an die Einwohner: Ignorieren Sie nicht die Luftschutzsirenen“, so Syniehubov. Zeugen berichteten CNN zufolge von mehreren Explosionen im Stadtzentrum.

Ihor Terekhov, Bürgermeister von Charkiw, meldete vier Angriffe in der Stadt. „Nach vorläufigen Informationen trafen sie den Bezirk Cholodnohirskyi und eine Infrastruktureinrichtung wurde beschädigt. In einigen Stadtteilen gibt es keinen Strom“, zitierte das Nachrichtenportal Pravda den Bürgermeister. Derweil versuche man, die Häuser der Bewohnerinnen und Bewohner wieder mit Strom zu versorgen. Nach Angaben der Militärverwaltung sei die Notrufnummer „103“ derzeit nicht erreichbar. Medizinisches Personal stehe aber unter der „112“ bereit. Verletzte gab es bisher nicht, hieß es weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Zehntausende fliehen aus Russland

+++ 20.00 Uhr: Nach Ankündigung der Teilmobilisierung haben inzwischen zehntausende Russland verlassen. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte vergangene Woche die Teilmobilmachung von hunderttausenden Reservisten angekündigt. Seit Mittwoch (21. September) sind etwa 98.000 russische Staatsbürgerinnen und -bürger allein nach Kasachstan gereist, teilte die Migrationsbehörde des kasachischen Innenministeriums nach Informationen der Agentur Interfax mit.

Rund 66.000 Bürgerinnen und Bürger seien in die EU eingereist, hieß es seitens der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex. Das sei ein Anstieg um mehr als 30 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Viele seien überwiegend nach Finnland und Estland geflohen. Sollte Russland seine Grenzen für Wehrfähige schließen, rechnet Frontex mit zunehmend illegalen Grenzübertritten. Auch an der Grenze nach Georgien stauten sich am Wochenende kilometerlange Autoschlangen.

In Lettland herrscht inzwischen der Ausnahmezustand. So wurde der Grenzübergang Pededze am Dienstag (27. September) von der Regierung in Riga geschlossen, um die Einreise russischer Bürgerinnen und Bürger zu reduzieren. Der Ausnahmezustand ermöglicht Lettland, auf zusätzlichen Ressourcen zum Grenzschutz zurückgreifen zu können. Zudem wurde der Grenzschutz angewiesen, die Grenze verstärkt zu überwachen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Zusammen mit Estland, Litauen und Polen hatte Lettland die Einreise für viele Menschen aus dem Nachbarland gestoppt.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew setzt Gegenoffensive fort

+++ 18.30 Uhr: Das ukrainische Militär setzt seine Gegenoffensive östlich von Isjum in der Region Charkiw fort. Ukrainischen Angaben zufolge soll die Siedlung Pisky-Radkiwski teilweise befreit worden sein. „Das Dorf Pisky-Radkiwski steht bereits unter der Kontrolle der Streitkräfte der Ukraine“, schrieb der Rat der Nachbarsiedlung Borowa auf Facebook. Die ukrainischen Verteidiger würden dort aber noch immer „Gruppen russischer Soldaten“ orten, hieß es weiter. Zudem müssten noch Minen geräumt werden. Derzeit würden weitere ukrainische Streitkräfte entlang des Flusses Oskil in Richtung Norden vorstoßen, um das besetzte Dorf Borowa zu befreien.

News im Ukraine-Krieg: Kreml sucht nach Erklärungen für „Fehler“

+++ 17.00 Uhr: Der Kreml sucht offenbar händeringend nach Erklärungen für die „Fehler“ in der Teilmobilisierung, wie es die russische Regierung selbst bezeichnete. Insbesondere im russischen Staatsfernsehen wird nun versucht, die Schuld auf der Bürokratie des Landes abzuwälzen. Dort ist von „unmotivierten“ und „leichtsinnigen“ Angestellten in Rekrutierungsbüros die Rede, wie es in einer Analyse des Thinktanks „Institute for the Study of War“ heißt. Dies bestätigt auch eine Aussage des Gouverneurs der Region Omsk: Die Bürokratie sei „der Feind des Patriotismus“. Mit dieser Strategie wird vor allem versucht zu erklären, warum teils wehrunfähige Männer für den Ukraine-Krieg eingezogen wurden.

+++ 15.45 Uhr: Russland plant nach den Scheinreferenden einen neuen „föderalen Distrikt Krim“ einzurichten. Dieser soll nicht nur die Halbinsel Krim, sondern auch die besetzten Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja umfassen. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf Informationen russischer Medien.

News zum Ukraine-Krieg: Langer Stau in Grenzregion zwischen Russland und Georgien

+++ 15.00 Uhr: In der Grenzregion zwischen Russland und Georgien harren Tausende Menschen in ihren Autos aus. Aufnahmen des US-amerikanischen Satellitenunternehmens „Maxar Technologies“ zeigen die Schlangen. Zuvor wurde bekannt, dass das russische Militär in Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst einen Stützpunkt an der Grenze errichten will. Ziel der Aktion sei es, Männer im wehrfähigen Alter zu überprüfen (s. Update v. 10.30 Uhr).

+++ 13.30 Uhr: Laut Angaben des US-Thinktanks „Institute for the Study of War“ versucht die russische Regierung derzeit „Fehler“ bei der Teilmobilisierung zu beheben. Teil davon seien Maßnahmen gegen die anhaltenden Proteste in Russland. Verstöße gegen das sogenannte Mobilisierungsgesetz seien „individuelle Fehler“, „unvorsichtige Mitarbeiter“ müsse man nun bestrafen. Die Angaben der Denkfabrik sind nicht unabhängig verifizierbar.

+++ 12.00 Uhr: Russische Stellvertreter haben die Stadt Enerhodar (Oblast Saporischschja) für die Ausreise gesperrt – und drohen der Bevölkerung mit einer Mobilisierung für den Krieg. Das teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit.

+++ 11.15 Uhr: Der ehemalige Kremlchef Dmitri Medwedew hat abermals Russlands angebliches Recht eines Atomwaffeneinsatzes betont. Auf Telegram erklärte er, dass dies eine Option sei, „wenn das notwendig sein sollte“. Ein Atomwaffen-Einsatz sei in „festgelegten Fällen“ und in „strikter Übereinstimmung mit den Grundsätzen der staatlichen Politik zur nuklearen Abschreckung“ möglich, so Medwedew weiter. Russland werde zudem alles dafür tun, dass beispielsweise die Ukraine keinerlei Zugang zu Atomwaffen bekomme, auch andere „feindliche Staaten“ seien damit gemeint.

+++ 10.30 Uhr: Derzeit bewegt sich offenbar ein russischer Militärkonvoi in die Grenzregion zu Georgien. Wie das Nachrichtenportal Nexta berichtet, soll dort ein neuer Stützpunkt errichtet werden, an dem wehrfähige Männer vor der Ausreise gehindert werden sollen. Der Konvoi startete demnach in der Stadt Wladikawkas. Bereits am Montag wurde berichtet, dass der russische Geheimdienst FSB eine derartige Operation aktuell leitet. Die genannten Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 09.30 Uhr: Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass die russische Regierung mit Annexionen der besetzten Gebieten den Angriffskrieg auf die Ukraine vor der eigenen Bevölkerung rechtfertigen will. In einem Lagebericht heißt es, dass dies Teil der „speziellen Militäroperation“ sei. Am Dienstag laufen die Scheinreferenden in den besetzten ukrainischen Gebieten aus.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Lazarett gefunden

+++ 08.45 Uhr: Die ukrainische Polizei hat Aufnahmen eines verlassenen Lazaretts russischer Soldaten veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein provisorisches Gebäude in der durch ukrainische Truppen befreiten Stadt Isjum. Laut Angaben der Polizei lagen dort Verletzte unter unhygienischen Bedingungen auf dem Boden. Das bestätigen offenbar Blutspuren. Die Ermittlungsbehörden fanden bei der Durchsuchung des Lazaretts unter anderem Medikamente und Verbandsmaterial aus den 50er- und 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Angaben der Polizei sowie der Nachrichtenagentur Ukrinform sind nicht unabhängig verifizierbar. Allerdings bestätigen Aufnahmen, die auf YouTube veröffentlicht wurden, die beschriebene Szenerie.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen sperren Teile der Region Cherson

+++ 07.45: Die russischen Streitkräfte haben die besetzten Teile der Region Cherson im Süden der Ukraine vollständig für die Ein- und Ausreise gesperrt. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf den Generalstab des ukrainischen Militärs. Die Regierung in Kiew hatte zuvor die Bewohner aufgefordert, das Gebiet aufgrund der ukrainischen Gegenoffensive zu evakuieren. Währenddessen kam es zu erneuten russischen Raketenangriffen auf ukrainische Städte: Dem Bericht zufolge ereigneten sich die Raketeneinschlägen in den südukrainischen Städten Saporischschja und Mykolajiw.

Update vom Dienstag, 27. September, 06.00 Uhr: In den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine findet der letzte Tag der Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland statt. Die Ukraine und der Westen sehen in den Zwangsabstimmungen einen Völkerrechtsbruch. Es wird erwartet, dass die Gebiete annektiert und womöglich schon am Freitag von Putin zu russischem Staatsgebiet erklärt werden. (vbu/jfw/tvd/cs/lm/sne/tu/kas mit dpa/AFP)