Ukraine-Krieg: Verluste auf beiden Seiten – Bevölkerung bereitet sich auf Belagerung vor

Russland kontrolliert weiteres Gebiet, doch die Siege auf dem Schlachtfeld haben einen hohen Preis. Die Zahl der Verluste im Ukraine-Krieg steigt auf beiden Seiten an.

+++ 15.15 Uhr: Einem Interfax-Bericht zufolge haben russische Truppen ein ukrainisches Waffendepot in der Westukraine zerstört. Das Waffenlager in der Region Ternopil sei mit Kalibr-Lenkraketen zerstört worden. In diesem Waffendepot hätten sich europäische und amerikanische Waffen befunden. Dies habe das russische Verteidigungsministerium vermeldet, wie die Nachrichtenagentur berichtet. Zudem seien drei ukrainische Kampfjets in der Nähe von Donezk und Charkiw abgeschossen worden.

+++ 12.15 Uhr: In Bachmut bereitet sich die Bevölkerung auf einen baldigen Angriff der russischen Armee vor. Die 74.000 Einwohner große Stadt liegt südwestlich der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk. Auf Bildern des Fernsehsenders CNN sieht man Bewohnerinnen und Bewohner, die Nahrungsmittelvorräte anlegen. Im Hintergrund sind bereits die Explosionen der nahen Kampfhandlungen zu hören.

+++ Update, Sonntag, 12. Juni 2022, 08.00 Uhr: Die Verluste im Ukraine-Krieg sind offenbar auf beiden Seiten weiterhin hoch. Nach Angaben der ukrainischen Behörden sollen bislang über 31.000 russische Soldaten in den Kämpfen gefallen sein. Doch auch auf Seiten der Ukraine steigt die Zahl der Todesfälle. Laut eines Beraters von Präsident Wolodymyr Selenskyj würden „bis zu 200 ukrainische Soldaten am Tag sterben“. Das sagte der Berater gegenüber dem US-Nachrichtensder CBS.

Um so wichtiger seien nun Waffenlieferungen für die Ukraine. Kiew fordert vor allem von den westlichen Verbündeten seit mehreren Tagen schwere Waffensysteme wie Artilleriegeschütze, um den Angriffen aus Russland etwas entgegensetzen zu können.

Ukraine News: Großbrand in Sjewjerodonezk nach Angriffen aus Russland

+++ 21.45 Uhr: In der umkämpften ukrainischen Industriestadt Sjewjerodonezk ist nach Angaben des Gouverneurs der Region Luhansk, Serhij Gaidai, ein Großbrand ausgebrochen. Während eines Gefechts soll das russische Militär zivile Infrastrukturen innerhalb der Stadt beschossen haben. Dabei wurde wohl auch die Chemiefabrik Azot getroffen, welche Hunderten von Zivilistinnen und Zivilisten als Unterschlupf dient. Tonnenweise ausgelaufenes Öl soll den Brand beschleunigt haben. Es gibt keine Informationen darüber, ob das Feuer bereits gelöscht ist.

Ukraine-News: „Es ist zu spät, um zu diskutieren“ – Selenskyj redet der Welt ins Gewissen

+++ 19.00 Uhr: In einer Videoansprache auf dem Shangri-La-Dialog, einem wichtigen jährlichen Sicherheitsgipfel in Singapur erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, es sei „zu spät“, Russland zur Beendigung seiner Invasion zu überreden und dass es nun an der Welt liege, Russland „in die Schranken zu weisen“. Es gebe keine „Grauzone“ mehr, wenn es darum gehe, entweder die Ukraine oder Russland zu unterstützen. „Wenn Sie jetzt für den Frieden sind, dann unterstützen Sie die Ukraine. Wenn Sie diesen Krieg unterstützen, dann müssen Sie sich mit der Russischen Föderation verständigen. Das ist alles“, zitiert die Agentur Interfax Selenskyj. „Es ist zu spät, um zu diskutieren.“

Selenskyj fügte hinzu: Ich denke, dass heute die ganze Welt die russische Führung in ihre Schranken weisen muss. Und ihr Platz ist auf ihrem Territorium. Dort müssen sie leben und entscheiden, was zu tun ist“.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen haben großen Teil von Sjewjerodonezk ein genommen

+++ 17.10 Uhr: Russische Truppen haben einen großen Teil der Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine unter ihrer Kontrolle. „Die Situation bleibt schwierig. Die Kämpfe dauern an, leider ist ein Großteil der Stadt unter russischer Kontrolle“, zitiert CNN den Gouverneur der Region Luhansk, Serhiy Haidai. Die Ukraine kontrolliere jedoch noch das Chemiewerk Azot in Sjewjerodonezk, wo sich 800 Personen vor dem Krieg versteckt haben sollen.

Ukraine-Krieg: In Mariupol sollen Häuser abgerissen werden, ohne vorher Leichen zu bergen

+++ 12.16 Uhr: Laut Wadym Boitschenko, dem Bürgermeister von Mariupol, reißen russische Besatzer Mehrfamilienhäuser in Mariupol ab, ohne vorher die Leichen zu bergen. Boitschenko schrieb beim Nachrichtendienst Telegram, dass die getöteten Bewohner mit dem Schutt abtransportiert worden seien.

Ukraine berichtet von 10.000 getöteten ukrainischen Soldaten seit Kriegsbeginn

Update vom Samstag, 11. Juni, 08.44 Uhr: Der ukrainische Präsidenten-Berater Olexij Arestowytsch hat sich erstmals seit Monaten zur Anzahl getöteter ukrainischer Soldaten geäußert. Demnach sind seit Kriegsbeginn auf ukrainischer Seite 10.000 Soldaten gestorben. Wie die dpa berichtet, hatte Verteidigungsminister Resnikow bereits Anfang der Woche mitgeteilt, dass wie schon zu Kriegsbeginn etwa 100 Soldaten pro Tag sterben würden. In einem Youtube-Videointerview mit dem russischen Oppositionellen Mark Feygin bestätigte Arestowytsch dann die Zahl von rund 10.000 getöteten Soldaten. „Ja, so in etwa“, antwortete er auf die entsprechende Nachfrage.

Krieg in der Ukraine: Ukrainische Seite berichtet von schweren russischen Verlusten

+++ 14.30 Uhr: Serhij Hajdaj, Gouverneur der Region Luhansk, berichtet am Freitag (10. Juni), dass das russische Militär täglich schwere Verluste erleide. „Die Russen haben wesentlich mehr Verluste als die Ukrainer“, so Hajdaj: „Sie sterben wie die Fliegen.“ Zu ukrainischen Verlusten könne er jedoch keine Angaben machen, erklärte er. Damit sprach er die sehr dünne Datenlage, was ukrainische Verluste angeht, an. Der Verteidigungsminister der Ukraine, Olexij Resnikow gab kürzlich hingegen einen Einblick: „Jeden Tag werden bis zu 100 unserer Soldaten getötet und bis zu 500 verwundet.“ Das bestätigte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Wir verlieren jeden Tag 60 bis 100 gefallene Soldaten und etwa 500 Verwundete.“

+++ 13.00 Uhr: In der Nacht auf Freitag haben russische Truppen laut eigenen Angaben einen Flughafen und eine Panzerfabrik im Donbass angegriffen. „Auf dem Flughafen Dnipro wurde mit hochpräzisen Boden-Luft-Raketen Luftfahrtechnik der ukrainischen Streitkräfte vernichtet, im Raum Charkiw Produktionskapazitäten zur Reparatur von Waffentechnik“, erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitagvormittag. Außerdem seien an der Front durch die russischen Luft-, Raketen- und Artillerieeinschläge mehr als 500 ukrainische Soldaten getötet worden. Zudem habe man 13 Panzerwagen, neun Artilleriegeschütze, sechs Raketenwerfer und 16 Militärfahrzeuge der ukrainischen Armee außer Gefecht gesetzt. 16 Munitionsdepots seien ebenfalls vernichtet worden, so Konaschenkow. Unabhängig sich die Angaben nicht überprüfbar.

+++ 08.00 Uhr: Sieben Angriffe russischer Streitkräfte wurden am Donnerstag (9. Juni) offenbar durch ukrainische Truppen in den Regionen Donezk und Luhansk abgewehrt. Das teilt der ukrainische Generalstab mit, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Demnach wurden dabei unter anderem zehn Panzer, vier gepanzerte Fahrzeuge, ein militärisches Lager und fünf Drohnen der russischen Armee zerstört.

Update vom Freitag, 10. Juni, 06.30 Uhr: Die russischen Truppen erleiden ukrainischen Angaben zufolge beim Kampf um Sjewjerodonezk in der Ostukraine erhebliche Verluste. „Die Russen haben wesentlich mehr Verluste als die Ukrainer“, teilte der Luhansker Gouverneur Serhij Hajdaj bei Facebook mit.

Ukraine: Schwerer Raketenbeschuss in der Stadt Stachanow - Mindestens 13 Tote

+++ 13.00 Uhr: Die Ukraine verzeichnet in den Kämpfen mit der russischen Armee Tag für Tag „bis zu hundert getötete Soldaten und bis zu 500 verwundete“ Soldaten. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow erklärte am Donnerstag, die Lage an den Frontlinien in der östlichen Donbass-Region sei schwierig. „Der Kreml übt weiter Druck mit schierer Masse aus, gerät ins Stolpern, stößt auf starken Widerstand und erleidet hohe Verluste“, hieß es in der in Onlinediensten veröffentlichten Erklärung Resnikows.

Ukraine-Krieg: Schwere Verluste der Ukraine im Kampf um Swjatohirsk

+++ 09.00 Uhr: Russland hat bereits am Mittwoch (8. Juni) schwere Verluste in der ukrainischen Armee vermeldet. Allein bei Gefechten um die Stadt Swjatohirsk habe die Ukraine innerhalb von drei Tagen mehr als 300 Kämpfer verloren, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow. Zudem seien 15 Kampffahrzeuge und 36 Waffensysteme zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen

Update vom Donnerstag, 9. Juni, 07.45 Uhr: Die Ukraine und Russland haben nach Behördenangaben aus Kiew der jeweils anderen Seite die Leichen von 50 Soldaten übergeben. Unter den getöteten Ukrainern seien 37 „Helden“, die sich an der Verteidigung des Asowstal-Werks beteiligt hätten, teilte das ukrainische Ministerium für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete in Kiew mit. Der Austausch soll entlang der Frontlinie im Gebiet Saporischschja im Süden des Landes stattgefunden haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Schwere Verluste für Russland – „Zahlen der Toten sind bedrückend“

+++ 13.00 Uhr: Die Nato beobachtet derzeit eine schnell wachsende Zahl an getöteten russischen Soldaten in der Ukraine. „Die Zahlen der Toten, mit denen wir es in letzter Zeit zu tun haben, sind wirklich bedrückend“, erklärte ein hochrangiger Nato-Beamter, der anonym bleiben möchte, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das gelte allerdings nicht für russische Streitkräfte, sondern auch für die Zivilbevölkerung, so der Beamte.

Ukraine-News: Schwere Verluste für Russland – Soldaten klagen über Hitze, Ausrüstung und Moral

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Juni, 09.00 Uhr: Kiew – In der Ukraine herrscht seit mehr als 100 Tagen Krieg. Dabei kommt es mutmaßlich sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite zu schweren Verlusten. Während zu Russlands Armee regelmäßig Daten veröffentlicht werden, ist die Datenlage zum Militär der Ukraine sehr schlecht.

Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs sind mittlerweile mehr als 31.800 Soldaten auf russischer Seite gefallen. Die Nato und der britische Geheimdienst sprechen hingegen von rund 20.000 toten Streitkräften. Insbesondere im Zuge der verlangsamten Offensive im Donbass scheinen sich die militärischen Verluste zu häufen. Zuletzt beklagte ein Militär-Insider die „miserablen“ Zustände in der Armee. Das bestätigen nun auch mehrere Videos von Soldaten, in denen von schlechten Bedingungen im Ukraine-Krieg die Rede ist. „Unsere Leute haben Hunger und Kälte ertragen müssen“, zitiert der Guardian einen Soldaten aus dem 113. Regiments, das rund um Donezk stationiert ist, aus einem der Videos. „Über einen längeren Zeitraum waren wir ohne jegliche materielle, medizinische oder verpflegungstechnische Unterstützung.“

Ukraine-News: Schwere Verluste für Russland – „Es ist anstrengend“

„Angesichts unserer ständigen Präsenz und der Tatsache, dass sich unter unserem Personal Menschen mit chronischen medizinischen Problemen und psychischen Problemen befinden, stellen sich viele Fragen, die von den höheren Stellen im Hauptquartier ignoriert werden.“ Ein weiterer Soldat beklagt laut Bericht die personelle Besetzung der Truppen: „Es ist anstrengend, meine ganze Einheit will eine Pause, aber unsere Führung hat gesagt, dass sie uns im Moment nicht ersetzen kann.“

Das bestätigt eine Analyse auf der Plattform „War on the Rocks“. „Das russische Militär eignet sich gut für kurze, hochintensive Kampagnen, die durch einen starken Einsatz von Artillerie gekennzeichnet sind“, analysieren Michael Kofman und Rob Lee im neuesten Bericht. „Im Gegensatz dazu ist es für eine dauerhafte Besetzung oder einen zermürbenden Zermürbungskrieg, der einen großen Teil der russischen Bodentruppen erfordern würde, schlecht gerüstet – und genau das ist der Konflikt, in dem es sich befindet. Das russische Militär ist nicht in der Lage, seine Streitkräfte problemlos anzupassen oder zu rotieren, wenn ein erheblicher Teil der Kampfkraft in einem Krieg gebunden wird.“ Den angesprochenen „Zermürbungskrieg“ hatte Präsident Wladimir Putin kürzlich als Ziel ausgerufen.

Ukraine-News: Schwere Verluste im Krieg – Hitze wird zum Problem

Abseits von schlechter Ausrüstung und schweren Verlusten im Ukraine-Konflikt könnte die zu erwartende Hitze in den Sommermonaten zum Problem für die ukrainische und die russische Armee werden. „Wir sitzen hier ohne Wasser. Es war in letzter Zeit sehr heiß. Jetzt kommt noch die Hitze dazu und die Jungs sitzen auch noch unter Schock. Moralisch deprimiert“, zitiert das US-Nachrichtenportal Daily Beast einen russischen Soldaten. Hinzu komme die Ausrüstung, welche für die Wintermonate konzipiert worden sei. Diese sei ungeeignet für steigende Temperaturen, so der Soldat.

Wo genau der russische Soldat stationiert ist, ließ sich laut Bericht nicht abschließend klären. Allerdings erwähnte er unter anderem die schlechte Moral unter den russischen Streitkräften. Immer wieder wird publik, dass Soldaten sie weigern, um Ukraine-Krieg weiterzukämpfen. (tu/juf/lm/iwe mit dpa/AFP)