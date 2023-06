Putin redet ukrainische Offensive klein

Von: Lukas Rogalla, Stephanie Munk

Der russische Präsident spricht über katastrophale Verluste Kiews während der Gegenoffensive. Lukaschenko droht mit Atomwaffen. Alle News im Ticker.

Update vom 14. Juni, 05.30 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat von katastrophalen Verlusten für die Ukraine bei deren Gegenoffensive gesprochen. „Meiner Berechnung nach hat die Ukraine 25 bis 30 Prozent der vom Ausland gelieferten Technik verloren“, sagte er bei einem Treffen mit russischen Militärkorrespondenten. Zudem seien die Verluste der Ukrainer zehnmal höher als auf russischer Seite. Während ihrer Offensive habe die Ukraine über 160 Panzer und mehr als 360 gepanzerte Fahrzeuge verloren, sagte er. Die eigenen Verluste bezifferte er auf 54 Panzer, wobei ein Teil davon wieder repariert werden könne. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuletzt ebenfalls von hohen Verlusten der Ukrainer gesprochen. Allerdings haben sich die Angaben des Ministeriums in der Vergangenheit mehrfach als übertrieben und teilweise falsch herausgestellt. Tatsächlich scheint die Ukraine aber an manchen Stellen in Fallen zu laufen.

Russische Soldaten haben mehrere deutsche Leopard-Panzer erbeutet. Das Bild zeigt einen Panzer vom Typ Leopard 2 A7V bei einer Übung. © Philipp Schulze/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Lukaschenko droht mit Atomwaffen

Update vom 13. Juni, 22.35 Uhr: Alexander Lukaschenko hat dem Westen im russischen Fernsehen offen mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Im Kriegsfall könne er dazu jederzeit Russlands Präsident Wladimir Putin anrufen, betonte der Diktator von Belarus laut der Deutschen Presse-Agentur: „Was soll das für ein Problem sein, so einen Schlag abzustimmen? Das ist überhaupt keine Frage.“ Erst vor einigen Monaten hatte der Kreml-Chef angekündigt, Atomwaffen in das Nachbarland zu entsenden. Laut Lukaschenko sind diese nötig, weil der Westen seit Jahren versuche, das Land auseinander zu reißen. Mit den Atomwaffen sei Belarus nicht mehr angreifbar. „Die Bomben sind dreimal so leistungsstark wie die Bomben in Hiroshima und Nagasaki“, warnte der seit 1994 in Minsk herrschende 68-Jährige. „Etwa eine Million Menschen stirbt sofort. Gott bewahre uns davor, diese Waffe einzusetzen“, sagte der Machthaber.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew erhält Militärhilfen aus den USA

Update vom 13. Juni, 22.05 Uhr: Während sie die Großoffensive gegen die russischen Invasoren fährt, erhält die Ukraine weitere Militärhilfen aus den USA. Das neueste Paket hat ein Volumen von 325 Millionen Dollar (rund 302 Millionen Euro). Unter anderem liefert Washington nach Angaben des Außenministeriums Luftabwehrraketen, Panzerabwehrwaffen, Artilleriemunition und Panzerfahrzeuge. Auch mehrere Millionen Schuss Munition für Schusswaffen sowie Granaten sind Teil des Deals.

Außenminister Antony Blinken betonte, dass die USA weiter fest an der Seite der Ukraine stünden. „Russland könnte den Krieg jederzeit beenden, indem es seine Truppen aus der Ukraine abzieht und seine brutalen Angriffe auf die Städte und Menschen der Ukraine beendet“, erklärte er.: „Bis Russland das tut, werden die USA und ihre Verbündeten und Partner vereint an der Seite der Ukraine stehen, so lange es dauert.“

Update vom 13. Juni, 18.20 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich zu Berichten über die Zerstörung von Leopard-Panzern durch russische Soldaten geäußert. „Wie erwartet brennen die Leopards und Bradleys wunderbar“, sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Bei den Bradleys handelt es sich um gepanzerte Truppentransporter, die von den USA an das ukrainische Militär geliefert wurden. Mit Blick auf Informationen der Wall Street Journal, dass die USA abgereicherte Panzer-Munition an die Ukraine liefern wollen, sagte Putin, man werde in so einem Fall mit derselben Munition antworten. „Wir haben viel davon, setzen sie aber nicht ein“, so der Kreml-Chef. Westliche Länder würden nun diese Geschosse liefern, da ihnen die restliche Munition allmählich ausgehe.

Ukraine-Krieg: Kiew meldet weitere Fortschritte bei der Gegenoffensive

Update vom 13. Juni, 15.15 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte erzielen in ihrer Gegenoffensive wohl weiter Fortschritte. Laut Generalstabssprecher Andriy Kowalow seien die Kämpfer an der Berdjansk-Front im Süden zwischen 500 und 1000 Metern vorgerückt. Das teilte er über die Nachrichtenagentur Military Media Centre mit. Ein Gebiet mit einer Fläche von bis zu drei Quadratkilometern sei nun wieder unter ukrainischer Kontrolle.

Auch bei Bachmut soll es Fortschritte geben. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar teilte auf Telegram mit, dass die ukrainischen Verteidiger an zwei Fronten im Gebiet der Stadt jeweils 200 und 250 Meter weit vorgerückt seien. Demnach komme es weiter zu schweren Kämpfen. Mit intensivem Artillerie-Beschuss sowie dem Einsatz von Flugzeugen, Kampfdrohnen und Panzerabwehrwaffen versuchen die russischen Streitkräfte, die Gegenoffensive der Ukraine zu bremsen, berichtet das Portal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Maljar. Russland habe die umkämpften Gebiete stark vermint.

Kachowka-Dammbruch: Ukraine erhebt neue Vorwürfe gegen Russland

Update vom 13. Juni, 14.04 Uhr: Die Ukraine erhebt Vorwürfe an Russland im Zusammenhang mit den Überflutungen durch den Staudamm-Bruch des Staudamms Kachowa: „Russland hat es nicht eilig, Menschen zu retten, die in Lebensgefahr geraten“, kritisierte der Chef der Militärverwaltung der Region Cherson, Aleksandr Prokudin. Die Zahl der Toten in dem von Russland besetzten Ostufer des Flusses Dnipro durch die Wassermassen sei unklar. Die Lage sei dort jedoch „weiterhin äußerst kritisch“, da noch 17 Siedlungen überschwemmt seien, fügte Prokudin hinzu.

Update vom 13. Juni, 13.08 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben mehrere deutsche Leopard-Panzer und US-Panzer vom Typ Bradley im Ukraine-Krieg erbeutet. „Das sind unsere Trophäen“, gab das russische Verteidigungsministerium auf Telegram triumphierend bekannt und veröffentlichte dazu ein Video. „Einige Kampffahrzeuge verfügen über funktionierende Motoren“, heißt es weiter. Das deute darauf hin, dass ukrainische Soldaten im Kampf geflüchtet seien und ihre kampfbereiten Fahrzeuge zurückgelassen hätten.

News im Ukraine-Krieg: Gegenoffensive bringt Russland hohe Verluste – aktuelle Zahlen

Erstmeldung vom Dienstag, 13. Juni: Kiew – Russland muss im Ukraine-Krieg weitere schwere Verluste hinnehmen. Die russische Armee hat allein in den vergangenen 24 Stunden 470 russische Soldaten durch Tod oder Verletzung verloren, teilt der ukrainische Generalstab mit. Insgesamt steige die Zahl der getöteten und verwundeten Soldaten damit auf 216.650 an.

Ukrainische Soldaten feuern Raketen auf russische Stellungen ab. © Anatolii Stepanov/AFP

News zum Ukraine-Krieg: Herbe Verluste für Russland – 20 Artilleriesysteme zerstört

Auch insgesamt zehn Panzer und gepanzerte Fahrzeuge hat die Armee von Russlands Präsident Wladimir Putin demnach im Laufe des vergangenen Tages verloren. Die Ukraine zerstörte darüber hinaus 20 Artilleriesysteme und ein russisches Luftabwehrsystem. Zwei Drohnen und ein Kampfhubschrauber gehören ebenfalls zu den neuen Verlusten der russischen Truppen. Auch ein ranghoher russischer General wurde offenbar bei einem Angriff der Ukraine im Rahmen ihrer Gegenoffensive getötet.

Unabhängig verifizieren lassen sich die Zahlen des ukrainischen Generalstabs nicht. Die russische Seite macht keinerlei Angaben zu eigenen Verlusten.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Aktuelle Zahlen

Soldaten: 216.650 (+470)

216.650 (+470) Panzer : 3935 (+4)

: 3935 (+4) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7642 (+6)

7642 (+6) Artilleriesysteme: 3766 (+20)

3766 (+20) Luftabwehrsysteme: 363 (+1)

363 (+1) Helikopter: 300 (+1)

300 (+1) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 3309 (+2)

3309 (+2) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6473 (+2)

6473 (+2) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 12. Juni 2023

News im Ukraine-Krieg: Gegenoffensive läuft – sechs Dörfer befreit

„Die Verluste des Feindes sind genau das, was wir brauchen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit Generälen zur Lage an der Front. Jetzt stelle sich die Frage, wo an der Front Verstärkung gebraucht werde, um russische Verteidigungsstellungen weiter zu durchbrechen.

Offenbar ist es der Ukraine auch gelungen, bei ihrer lange erwarteten Gegenoffensive mehrere Dörfer von Russland zurückzuerobern. „Die Kämpfe sind hart, aber wir kommen vorwärts, und das ist wichtig“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Seit Tagen melden die ukrainischen Streitkräfte die Befreiung von Dörfern vor allem im Gebiet Donezk, das Russland annektiert hatte. Insgesamt ist bisher von sieben Orten die Rede.

Verluste auch für Ukraine: Wohnhaus stürzt durch Rakete ein, Tote und Verletzte

Au der anderen Seite musste die Ukraine in der Nacht zum Dienstag (13. Juni) einen schweren Schlag hinnehmen: Russische Luftangriffe trafen die Heimatstadt von Wolodymyr Selenskyj, die südöstliche Großstadt Krywyj Rih, schwer. Eine Rakete schlug in ein fünfstöckiges Wohnhaus ein, mindestens sechs Menschen starben dabei und etliche wurden verletzt. Noch immer werden Überlebende unter den Trümmern gesucht. (smu mit Material von dpa)