Ukraine-Krieg: Selenskyjs Frau verurteilt Russlands Invasion als „Massenmord an friedlichen Menschen“

Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland fordert zahlreiche Verluste. Olena Selenska, Selenskyjs Frau, bedauert vor allem die Kinder unter den Opfern.

Im Krieg zwischen Russland* und der Ukraine* steigen die Verluste auf beiden Seiten.

Präsident Wladimir Putin* verliert laut unabhängigen Angaben mehrere Generäle bei den Kämpfen in der Ukraine.

Der Widerstand, organisiert von Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj*, hält weiter an. Russland gelingt es bislang nicht, die Großstädte Kiew*, Charkiw oder Mariupol unter Kontrolle zu bringen.

Update vom Mittwoch, 09.03.2022, 3.55 Uhr: Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, richtete sich in einem offenen Brief an internationale Medien. Sie bekräftigte die Forderung nach Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine. „Schließt den Himmel, und auf der Erde werden wir es selbst schaffen“, so Selenska in dem Brief, den das Präsidialamt in Kiew am Dienstagabend (08.03.2022) veröffentlichte.

Sie bezeichnete die russische Invasion als „Mord an friedlichen Menschen“. „Dies ist ein Krieg in Europa und an den Grenzen zur EU“, betonte Olena Selenska weiter. Das Schrecklichste seien vor allem die Opfer unter den Kindern. Die Ukraine wolle Frieden, werden sich aber „verteidigen und niemals kapitulieren“, so Selenksa.

Sollten die Kriegshandlungen und der russische Präsident Wladimir Putin nicht gestoppt werden, würde es keinen sicheren Ort mehr geben. „Ich weiß, es klingt wie ein schrecklicher Traum. Aber das ist unsere neue Realität. Wir leben darin. Und wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Aber wir werden sicher gewinnen“, schrieb Selenska weiter.

Ukraine-Krieg: Verluste für Russland – Geheimdienst nennt Zahlen

++ 19.55 Uhr: Der Militärgeheimdienst der USA gibt eine grobe Schätzung zur Zahl der bisher getöteten russischen Soldaten ab. Demnach sind beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang zwischen 2000 und 4000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahl nannte der Leiter des Geheimdienstes Defense Intelligence Agency (DIA), Generalleutnant Scott Berrier, am Dienstag (08.03.2022) bei einer Kongressanhörung in Washington.

Berrier betonte jedoch zugleich, die Zahlen seien nur wenig belastbar. Sie würden aus einer Mischung von Geheimdienstquellen und öffentlich zugänglichen Quellen stammen. Die Angaben zu Todesopfern auf beiden Seiten sind momentan kaum zu überprüfen. Kiew sprach kürzlich von mehr als 11.000 getöteten russischen Soldaten und machte keine Angaben zu eigenen Verlusten. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach vor knapp einer Woche von 498 getöteten russischen Soldaten.

Ukraine-Krieg: Widerstand in Charkiw hält an – „wir sind absolut zuversichtlich“

++ 16.49 Uhr: Charkiw steht weiterhin dauerhaft unter Beschuss. Bürgermeister Ihor Terekov beschreibt gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN die Situation: „Es gibt konstant Einschläge von schweren Geschützen.“ Die russischen Streitkräfte würden dabei gezielt die Versorgungseinrichtungen der Bevölkerung unter Beschuss nehmen. „Sie treffen unsere Leitungen für Wasser, Heizung, Gas und sie versuchen unsere Stromversorgung zu unterbinden“, so Terekov weiter. Man arbeite ständig an den Reparaturen der Leitungen.

Die noch stehenden Gebäude seien bisher jedoch weiterhin mit Energie versorgt. Er sei „absolut zuversichtlich“, dass seine Stadt den russischen Streitkräften standhalten werde, so Terekov gegenüber CNN weiter. Bislang ist es den Truppen von Wladimir Putin nicht gelungen, die zweitgrößte Stadt der Ukraine unter Konrolle zu bringen.

Verluste für Russland - „Unser General ist tot, unsere Funkgeräte kaputt“

++ 14.50 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium hat Tonbandaufnahmen veröffentlicht, die angeblich aus einem Gespräch von Offizieren des russischen Geheimdienstes FSB stammen. Das internationale Recherchenetzwerk Bellingcat hat die Echtheit der Aufnahmen bestätigt. Die beiden Beamten sollen in dem Gespräch über die Ermordung des russischen Generals Vitaliy Gerasimov gesprochen haben. Er ist bereits der zweite General Russlands, der im Ukraine-Krieg innerhalb einer Woche zu Tode kommt.

In dem abgefangenen Telefonat informiert der eine FSB-Mitarbeiter den anderen über den Tod des Generals. Beide beschweren sich darüber, dass Russland scheinbar nicht in der Lage ist, selbst hochrangige Militärvertreter zu schützen. Auch die Kommunikation sei alles andere als sicher. „Unser General ist tot, unsere Funkgeräte kaputt“, soll einer der Beiden laut dem US-Nachrichtenportal Daily Beast zu seinem Kollegen gesagt haben.

Ukraine-Krieg: Russlands Armee geht der Nachschub aus

++ 13.55 Uhr: Die Versorgung der russischen Truppen mit Nahrungsmitteln und Kleidung wird für den Kreml im Ukraine-Krieg zunehmend zum Problem. Laut Informationen der New York Times seien viele Soldatinnen und Soldaten Russlands für den Einmarsch mit Fertigmahlzeiten ausgestattet worden, die bereits seit 2002 abgelaufen seien. Laut Angaben des britischen Daily Mirror seien manche Kampfverbände derart ausgehungert, dass ihre Mitglieder von Tür zu Tür gehen und um Essen fragen.

Russland hat zu wenig Soldaten im Einsatz, um Ukraine zu halten

Update, 08.03.2022, 12.55 Uhr: Laut aktueller Satellitenbilder hat Russland mittlerweile alle an der Grenze stationierten Truppen in die Ukraine gezogen. Dabei handelt es sich laut Schätzungen um etwa 150.000 Soldatinnen und Soldaten. Demgegenüber stehen laut Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew eine Verteidigungsarmee mit einem Personal von rund 300.000.

Das alleine aber ist laut Fachleuten nicht der Grund, warum der Ukraine-Krieg für Russland und Wladimir Putin zum Problem wird. Vielmehr sei das Verhältnis zwischen Truppenstärke und Einwohnerzahl entscheidend. Das würde in der Ukraine deutlich gegen die Besatzungsmacht sprechen, sagt Seth Jones, Politikwissenschaftler und Vizepräsident des „Center for Strategic and International Studies“ in den USA. „Die russische Armee ist überfordert und in einer prekären Lage“, so Jones.

Geht man von etwa 150.000 russischen Soldatinnen und Soldaten aus, die sich im Ukraine-Krieg im Einsatz befinden, und einer Bevölkerungszahl von etwa 44 Millionen Menschen in der Ukraine, entspricht das in etwa 3,4 Soldaten pro 1000 Einwohner. „Mit dieser Zahl können Sie das Gebiet nicht halten“, sagte Jones gegenüber Alarabiya News. Zur Verdeutlichung führte Jones das Verhältnis von Soldaten und Bevölkerung bei anderen Besatzungen nach Kriegsende auf:

Ende des Zweiten Weltkrieg (1945): 89,3 Soldaten der Allierten pro 1000 Bewohner in Deutschland.

Bosnien-Krieg (1995): 17,5 Soldaten der Nato* pro 1000 Bewohner.

Kosovo-Krieg (2000): 19,3 Soldaten der Nato pro 1000 Bewohner.

Osttimor (2000): 9,8 Soldaten der UN-Blauhelme pro Bewohner.

Ukraine-Krieg: Russlands Armee verzeichnet Verluste - Putins Sieg „nicht mehr unvermeidlich“

Erstmeldung: Kiew – Laut übereinstimmenden Medienberichten erleidet Russland im Ukraine-Konflikt immer größere Verluste. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent spricht mittlerweile von mehr als 10.000 toten russischen Streitkräften und rund 50 zerstörten Kampfflugzeugen. Zwei Schiffe soll die russische Marine verloren haben und hunderte Panzer und Artilleriefahrzeuge sollen zerstört worden sein. Bestätigen lassen sich die Zahlen über Verluste allerdings nicht unabhängig.

Sollten die Angaben über die Verluste Russlands im Ukraine-Konflikt wirklich der Wahrheit entsprechen, dürfte die Situation für Russlands Präsident Wladimir Putin noch unangenehmer werden, als sie es ohnehin schon ist. „Das ist eine Katastrophe für ihn, und das aus mehreren Gründen“, sagte Clint Watts, Experte am Foreign Policy Research Institute aus den USA*. Die hohen Verluste an der Front würden sich auch auf die Stimmung in der Heimat auswirken. „10.000 Tote kannst Du nicht einfach so verschleiern. Das ist nicht möglich. Die Mütter in Russland werden sich gegen Putin wehren“, so Watts im Interview mit der New York Times.

Ukraine-Krieg: Wladimir Putin erleidet Verluste – „Ich wäre jetzt sehr besorgt“

Diese Einschätzung des Ukraine-Kriegs teilen auch andere Fachleute. „Wenn die Zahlen auch nur ansatzweise stimmen, wäre das katastrophal für den Kreml“, so der im Ruhestand befindliche Generalleutnant Mark Hertling. Hertling kommandierte einen Truppenverband in Deutschland, ehe er von 2007 bis 2009 Kommandeur der US-Streitkräfte im Irak wurde. Im Anschluss hatte Hertling das Oberkommando über alle US-Streitkräfte, die in Europa stationiert sind. Mit Blick auf die Ukraine und Wladimir Putin schrieb Hertling auf Twitter: „Ich wäre jetzt sehr besorgt, wenn ich Kommandeur der russischen Streitkräfte wäre.“

Aufgrund der Propbleme bei der Invasion der Ukraine soll Präsident Wladimir Putin mittlerweile einen Strategiewechsel eingeleitet haben. Statt eines Blitzkriegs würde man nun dazu übergehen, die großen Städte der Ukraine – Kiew, Charkiw, Odessa und Mariupol – zu belagern. Angriffe aus der Luft und Artilleriebeschuss sollen die ukrainische Armee aus sicherer Entfernung schwächen und den Widerstand in der Bevölkerung brechen. Wladimir Putin und seine Generäle würden nun offensichtlich eine „Zermürbungsstrategie“ anwenden, wie es Frederick B. Hodges, ebenfalls ein ehemaliger Generalleutnant der US-Armee, gegenüber dem US-Nachrichtensender CBS beschrieb. Mit schierer Masse wolle die Führung im Kreml von den eigenen Fehlern ablenken. „Ihre schlechte Planung, die miserable Logistik und die falsche Einschätzung der ukrainischen Kampfkraft“ habe Russland in eine Situation gebracht, aus der es kaum noch einen Ausweg gebe, der den Gewinn des Kriegs bedeuten würde. (dil)

