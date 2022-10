Selenskyj Richtung Moskau: „Ihr habt schon verloren“

Von: Tim Vincent Dicke, Nadja Austel

Der Ukraine-Krieg verläuft für Russland weiterhin schleppend. Putin annektiert Gebiete dennoch formal. Der News-Ticker.

Die EU warnt vor einem Atomwaffeneinsatz durch Russland.

Der Kreml spricht eine Drohung an die USA aus, sollte das Land weitere Mehrfachraketenwerfer liefern.

Hinweis der Redaktion: Neuigkeiten zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Donnerstag, 6. Oktober, 06.00 Uhr: Auf das Kampfgeschehen in der Ukraine ging Präsident Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache diesmal nur am Rande ein. Er meldete die Rückeroberung von drei weiteren Ortschaften im Gebiet Cherson und nannte die jüngsten russischen Angriffe mit iranischen Kampfdrohnen auf ukrainische Städte zwecklos. „Das hilft Euch schon nicht mehr. Ihr habt schon verloren“, wandte er sich an die russische Führung. Diese könne ihre eigenen Soldaten nicht mehr motivieren, während die Ukrainer wüssten, wofür sie kämpften, zeigte er sich überzeugt.

Der ukrainische Präsident rückte den geplanten Wiederaufbau in den Fokus. Nach der Rückeroberung der ersten Gebiete im Donbass seien dort die Zahlungen von Renten und Sozialleistungen aufgenommen worden, sagte er und kündigte intensive Vorbereitungen für die Bewältigung des „schwierigen Winters“ an.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj denkt schon an den Wiederaufbau. © dpa

News zum Ukraine-Krieg: Moskauer Mobilisierungskampagne löst Wut aus

+++ 22.44 Uhr: Einem Bericht der BBC News Russia zufolge erlitt eine der Eliteeinheiten des russischen Militärgeheimdienstes beim Rückzug aus den zuvor besetzten Gebieten hohe Verluste. Die sogenannte „Spetsnaz-Brigade“ der 3. Garde habe seit Beginn des Krieges bis zu drei Viertel ihrer Aufklärungskräfte verloren, so BBC.

Die Moskauer Mobilisierungskampagne hatte in Russland Chaos und Wut ausgelöst. Die Wut nahm laut BBC weiter zu, nachdem Videos aufgetaucht waren, die zeigten, wie zahlreiche Männer in den militärischen Ausbildungszentren unter sehr schlechten Bedingungen auf ihre Entsendung in die Ukraine warteten. Mindestens sechs Rekruten seien seit Beginn der Mobilisierung in den Ausbildungszentren gestorben, sagte Pawel Tschikow, einer der führenden russischen Menschenrechtsanwälte, gegenüber dem britischen Guardian. Einer der Rekruten habe sich Berichten zufolge selbst das Leben genommen.

Ukraine-Krieg: Neues Massengrab in befreiter Stadt gefunden

+++ 22.10 Uhr: In der unlängst von der russischen Besatzung befreiten Stadt Lyman sind ukrainischen Medien zufolge Gräber von mehr als 50 Zivilisten gefunden worden. „Die Russen haben Gräben ausgehoben und Personen, die sie der Kollaboration mit dem ukrainischen Militär verdächtigten, gezwungen, die Leichen der Toten für die Umbettung einzusammeln“, teilte der ukrainische Internet-Fernsehsender Hromadske mit. Einige der Gräber seien statt mit Namen nur mit Nummern versehen.

Lyman war im Mai von moskautreuen Truppen eingenommen und Anfang Oktober nach schweren Gefechten durch die Ukrainer zurückerobert worden. Nach dem Abzug der russischen Truppen wurden bereits in mehreren Teilen der Ukraine Massengräber gefunden. Für internationales Entsetzen hatten die Leichenfunde in der Kiewer Vorstadt Butscha gesorgt. Dort waren Hunderte getöteter Zivilisten gefunden worden, die teilweise Folterspuren aufwiesen und mit gefesselten Händen starben. Butscha gilt seitdem als Symbol für schwerste Kriegsverbrechen.

News zum Ukraine-Krieg: Nato-Gefechtsverband ist einsatzbereit

+++ 21.00 Uhr: Der in der Slowakei aufgebaute Nato-Gefechtsverband ist einsatzbereit. Wie das Verteidigungsbündnis mitteilt, hat die multinationale Kampftruppe bei einer mehrere Monate lang vorbereiteten Übung namens „Strong Cohesion“, zu Deutsch „Starker Zusammenhalt“ bewiesen, dass sie ihre Aufgaben erfüllen kann.

An dem neuen Gefechtsverband der Nato ist auch Deutschland beteiligt. Die Bundeswehr war nach eigenen Angaben mit etwa 550 Soldatinnen und Soldaten in dem westlich der Ukraine gelegenen EU-Staat präsent. Zudem sind Tschechien, die Vereinigten Staaten, Slowenien und das Gastland Slowakei beteiligt.

News zum Ukraine-Krieg: Gebiete sollen „für immer“ russisch bleiben

+++ 19.55 Uhr: Wie der Kreml erklärt, ist es die Absicht von Russland, sich die von der Ukraine zurückeroberten Gebiete in den für annektiert erklärten Regionen zurückzuholen. Die Gebiete würden „für immer“ russisch sein und „nicht zurückgegeben“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur afp. Es sei zudem davon auszugehen, dass sich die Lage in den vier Regionen „stabilisiere“, habe Wladimir Putin bei einer Videokonferenz mit russischen Lehrkräften geäußert.

Der Machthaber der Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, wurde unterdessen nach eigenen Angaben durch Putin zum Generaloberst befördert. Tschetschenische Einheiten kämpfen in der Ukraine auf der Seite der russischen Streitkräfte, darunter auch Kadyrows berüchtigte persönliche Miliz.

News im Ukraine-Krieg: Putin stellt AKW Saporischschja unter russische Verwaltung

+++ 18.35 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat das besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja unter russische Verwaltung gestellt. Laut Agence France-Presse (afp) unterzeichnete er am Mittwoch (5. Oktober) in Moskau ein entsprechendes Dekret. Der Chef des AKW, Ihor Muraschow, war am Freitag von russischen Truppen festgenommen worden. Mittlerweile soll er nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die mit mehreren Experten vor Ort ist, wieder bei seiner Familie sein.

IAEA-Chef Grossi hatte zuvor angekündigt, noch diese Woche erst nach Kiew und dann nach Moskau reisen zu wollen, um Beratungen über die Einrichtung einer Sicherheitszone rund um das AKW fortzusetzen. Die Anlage gerät in den Kämpfen nach wie vor immer wieder unter Beschuss, für den sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich machen.

News zum Ukraine-Krieg: Kritik in Russland – Militär soll „mit dem Lügen“ aufhören

+++ 17.26 Uhr: In Russland formiert sich weiterhin Kritik am Verlauf des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Ein hochrangiger russischer Parlamentarier hat die Armee aufgefordert, „mit dem Lügen“ über den Militäreinsatz aufzuhören. „Das Volk weiß es. Unser Volk ist nicht dumm“, sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Duma, Andrej Kartapolow, im Onlinedienst Telegram. „Und es sieht, dass wir nicht bereit sind, ihm auch nur einen Teil der Wahrheit zu sagen.“ Dies könne zu einem Verlust von Glaubwürdigkeit führen.

„Der Feind ist auf unserem Land. Alle Grenzdörfer in der Region Belgorod sind praktisch zerstört“, sagte der ehemalige Militärkommandeur auf dem Telegram-Kanal des russischen Propagandisten Wladimir Solowjow. „Wir erfahren dies von jedem, von Gouverneuren, von Kriegsberichterstattern. Aber die Berichte des Verteidigungsministeriums bleiben unverändert“, beklagte er. Kartapolow gilt im Normalfall nicht als kritisch gegenüber der Staatsführung und Putin.

News zum Ukraine-Krieg: Owsjannikowa flieht aus Arrest

+++ 17.04 Uhr: Die wegen ihrer Kritik am Ukraine-Krieg international bekannt gewordene frühere russische Fernsehredakteurin Marina Owsjannikowa ist nach eigenen Angaben aus dem Hausarrest geflohen. Die 44-Jährige schrieb im Nachrichtendienst Telegram: „Ich betrachte mich als völlig unschuldig und da unser Staat sich weigert, sich an seine eigenen Gesetze zu halten, weigere ich mich seit dem 30. September 2022, mich an die mir auferlegte Zwangsmaßnahme in Form von Hausarrest zu halten, und ich entlasse mich selbst aus diesem.“

Der Hausarrest war nach früheren Angaben zunächst bis zum kommenden Sonntag angesetzt worden. Owsjannikowa steht inzwischen auf einer Fahndungsliste. Der Arrest ist Teil eines Strafverfahrens, in dem sie wegen der Verbreitung von angeblichen Falschinformationen über die russischen Streitkräfte angeklagt ist. Die frühere Journalistin machte zunächst keine Angaben zu ihrem Aufenthaltsort. Die bis dahin als linientreu geltende Mitarbeiterin des Ersten Kanals des russischen Staatsfernsehens hatte Mitte März in einer Nachrichtensendung ein Anti-Kriegs-Plakat in die Kamera gehalten.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew in Gefahr? Warnung vor neuer Offensive aus Belarus

+++ 15.37 Uhr: Die Ukraine schließt eine russische Offensive aus dem mit Kreml-Chef Wladimir Putin verbündeten Belarus nicht aus. Einige Einheiten seien bereits auf belarussischem Gebiet und würden dort stillgelegte Flugplätze aus der Sowjetzeit sanieren, sagte der Sicherheitsdienst-Oberst Roman Kostenko der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform.

„Auch neu mobilisierte Kampftruppen werden dort stationiert. Dies stellt eine Bedrohung dar. Es ist nicht auszuschließen, dass sie von dort aus einen weiteren Vorstoß in den Norden unternehmen“, so Kostenko. Seiner Meinung nach werde Belarus in den Krieg gegen die Ukraine eintreten, sollte Russland ernsthafte Fortschritte an der Front machen. „Wir berücksichtigen dies alles. Wir wissen, dass Belarus ein Feind ist und sind uns bewusst, dass das Land in den Krieg eintreten kann. Wir tun jedoch alles, um sicherzustellen, dass es nicht zu seinem Vorteil ausfällt“, betonte der Ukrainer.

Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich nicht mit eigenen Truppen am Krieg gegen die Ukraine beteiligt. Jedoch durften russische Truppen das Land als Aufmarschgebiet für den Angriff nutzen. Direkt zu Beginn des Angriffskriegs wurde so die Hauptstadt Kiew attackiert.

News zum Ukraine-Krieg: Russland warnt USA vor „direkter Beteiligung“ am Ukraine-Krieg

+++ 14.16 Uhr: Die zuletzt von ukrainischen Truppen befreiten Gebiete will Russland nicht aufgeben und bald wieder unter seine Kontrolle bringen. „Sie werden für immer zu Russland gehören“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau der Staatsagentur Tass zufolge. Er bezog sich damit auf Teile von Gebieten, die Russland völkerrechtswidrig annektiert hat, die aber unter der Kontrolle ukrainischer Truppen sind. Bestimmte Gebiete müssten noch eingenommen werden, sagte Peskow mit Blick auf die Gegenoffensive des Nachbarlandes ein. „Wir werden uns mit der Bevölkerung beraten, die mit Russland leben möchte.“

Zugleich warnte Peskow die USA vor der Lieferung von Mehrfachraketenwerfern mit größeren Reichweiten an die Ukraine, die auch Ziele auf der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim treffen könnten. Das wäre eine weitere Bestätigung einer „direkten Beteiligung der Vereinigten Staaten an diesem Konflikt“, meinte er. Der Westen unterstützt die ukrainische Armee mit schweren Waffen.

News zum Ukraine-Krieg: EU in Sorge vor möglichem Atomschlag Russlands

Update vom Mittwoch, 5. Oktober, 12.50 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ist angesichts ukrainischer Erfolge auf dem Schlachtfeld vor einem möglichen Atomwaffeneinsatz Russlands in Sorge. Der Krieg sei in eine neue Phase eingetreten, in der eine Nuklearmacht Rückschritte mache und Drohungen im Raum stünden, dass auch Kernwaffen eingesetzt würden, sagte der EU-Chefdiplomat im Europaparlament. Davor dürfe man nicht die Augen verschließen. „Das ist sicherlich ein besorgniserregendes Szenario, in dem wir zeigen müssen, dass unsere Unterstützung für die Ukraine nicht wankt.“

Borrell betonte, dass auch bei einem kalten Winter die Solidarität mit der Ukraine uneingeschränkt bestehen bleiben müsse. Es gehe darum, dass die Zukunft der Ukraine auch mit der Zukunft der Menschen in der EU verbunden sei, sagte Borrell. Als Grundlage für einen dauerhaften Frieden nannte Borrell, dass Russland politische und moralische Verantwortung übernehmen und für den Wiederaufbau aufkommen müsste, sowie die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden müssten.

Ukraine-Krieg: Russland attackiert Kiew mit Kamikaze-Drohnen

Erstmeldung vom Mittwoch, 5. Oktober: Kiew – Erstmals hat das russische Militär ukrainischen Angaben zufolge nahe der Hauptstadt Kiew Ziele mit Kamikaze-Drohnen angegriffen. „Es gab sechs Einschläge und Explosionen“, teilte der Gouverneur des Gebiets Kiew, Olexij Kuleba, am Mittwoch (5. Oktober) im Nachrichtendienst Telegram mit.

In der Kleinstadt Bila Zerkwa sei ein Mensch verletzt worden. Getroffen worden sei Infrastruktur. In der Nacht hatte es in der Hauptstadt und dem angrenzenden Gebiet über drei Stunden lang Luftalarm gegeben. Den Luftstreitkräften zufolge sind insgesamt zwölf iranische Drohnen aus südlicher Richtung auf Ziele geflogen.

News zum Ukraine-Krieg: Sechs Drohnen abgeschossen

„Sechs von ihnen wurden abgeschossen, drei mit Flugabwehrraketen im Süden und ebenfalls drei wurden durch die Luftstreitkräfte abgeschossen“, sagte der Sprecher der Luftwaffe, Jurij Ihnat, im ukrainischen Fernsehen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Medienberichten zufolge soll eine Kaserne in Bila Zerkwa Ziel gewesen sein.

Der Iran hatte vor mehr als einem Monat Kampfdrohnen an Russland geliefert, eine Lieferung aber offiziell bestritten. Kiew bezeichnete die Unterstützung für Russland als „unfreundlichen Akt“, verwies den iranischen Gesandten des Landes und reduzierte das Personal der iranischen Botschaft. (mit Agenturen)