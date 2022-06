Ukraine-Krieg: Schwere Gefechte um Slowjansk – Russland fliegt neue Luftangriffe

In Kiew gibt es offenbar Explosionen, Russland verlegt Truppen: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg am Sonntag, 5. Juni.

+++ 23.30 Uhr: Das ukrainische Militär hat in einem Lagebericht schwere Kämpfe in der Region Donezk vermeldet. Besonders umkämpft seien nördliche Zufahrten zur Stadt Slowjansk, die als strategisch wichtig gilt. Dabei habe es keine Gebietsverluste gegeben. Stattdessen hätte das russische Militär weitere schwere Verluste erlitten, heißt es im Bericht. Die russische Luftwaffe hat Slowjansk demnach unter anderem mit Luftangriffen attackiert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ein zerstörter Panzer der russischen Armee, fotografiert nahe Kiew.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht Truppen an der Front

+++ 23.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat laut Angaben seines Büros am Sonntag die Truppen an der Front in der Region Saporischschja besucht. Er habe den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates gedankt und der gefallenen Soldaten gedacht, hieß es.

+++ 22.30 Uhr: In der von russischen Truppen besetzten Hafenstadt Mariupol, die lange Schauplatz schwerer Gefechte war, wurde eine Quarantäne verhängt. Hintergrund ist die Gefahr von Cholera. Petro Andrjuschtschenko, Mariupoler Stadtratabgeordneter und Berater des Bürgermeisters, sagte der Nachrichtenagentur Unian, dass es bereits zahlreiche Fälle in der Stadt gebe. Deshalb hätten die Besatzer nun die Quarantäne verhängt. Seine Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Allerdings hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits im Mai vor der Ausbreitung von Cholera in Mariupol gewarnt. Die Gefahr lauert vor allem im Trinkwasser, das durch Leichen und Müll verunreinigt sein könnte.

News zum Ukraine-Krieg: „Gute Nachrichten“ aus Sjewjerodonezk

+++ 21.00 Uhr: Es gibt offenbar „gute Nachrichten“ aus der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk. Das vermeldete der Leiter der Militärverwaltung von Luhansk, Serhij Hajdaj, am Sonntagabend auf Telegram. „Unsere Streitkräfte haben die Hälfte der Stadt geräumt. Die Hälfte der Stadt wird tatsächlich von unseren Verteidigern kontrolliert“, erklärte er.

Hajdaj betonte allerdings, dass er damit rechne, dass die russische Armee ihre Bemühungen in den kommenden Tagen intensiviere. Schwere Artillerie werde wohl eingesetzt. „Sie haben keine andere Taktik“, so Hajdaj. Laut Angaben des Leiters der Militärverwaltung von Luhansk harren rund 15.000 Menschen aus der Zivilbevölkerung in Sjewjerodonezk aus. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 19.30 Uhr: Laut Angaben der stellvertretenden Verteidigungsministers der Ukraine, Hanna Maliar, ist und bleibt die Hauptstadt Kiew das Hauptziel der russischen Armee. Das Ziel Russlands sei weiterhin die Einnahme der Stadt. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

+++ 19.00 Uhr: Der russische General Roman Kutusow ist offenbar bei Kämpfen in der Ukraine gefallen. Das berichtet das Medium Nexta mit Verweis auf zahlreiche pro-russische Telegram-Kanäle. In diesen wird demnach bereits das Beileid ausgedrückt. Aus dem Kreml gibt es bislang kein offizielles Statement dazu. Die Angaben von Nexta lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 17.00 Uhr: Die Nationalpolizei der Ukraine hat ein Video veröffentlicht, welches das Ausmaß der Kriegsschäden in der Region Donezk zeigen soll. In den Aufnahmen sind wohl zahlreiche zerstörte Wohnhäuser in der Stadt Druzhkovka und eine heulende Frau zu sehen. Das Exil-Medium Nexta teilte das Video kürzlich auf Twitter.

+++ 16.00 Uhr: Papst Franziskus hat zu „echten Verhandlungen“ im Ukraine-Krieg aufgerufen. „Bitte stürzen Sie die Menschheit nicht ins Verderben“, warnte er am Sonntag in Rom. Er appellierte „an die Verantwortlichen der Nationen“, in dem Konflikt „echte Verhandlungen über einen Waffenstillstand und eine nachhaltige Lösung“ aufzunehmen“.

News zum Ukraine-Krieg: Verwirrung um Bombardierung von Kiew

+++ 15.15 Uhr: Die ukrainische Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia hat Russlands Behauptung, wonach vier Raketen am Sonntag (5. Juni) Panzer und Militärfahrzeuge der ukrainischen Armee in einer Reparaturwerkstatt in Kiew zum Ziel hatten, zurückgewiesen. Das sei nicht der Fall, hieß es am Sonntagmittag, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Das russische Verteidigungsministerium hatte auf Telegram mitgeteilt, dass man mithilfe von Langstrecken-Luft-Boden-Raketen an die Ukraine gelieferte „T-72“-Panzer zerstört habe.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste – Russland verlegt wohl Truppen

+++ 14.45 Uhr: Russland hat offenbar mehr als 20 Waffen- und Ausrüstungseinheiten in die Region Donezk verlegt. Das berichtete der ukrainische Generalstab in einem Briefing am Sonntag – und verwies auf Bachmut als neuen Stationierungsort. Hintergrund der Verlegung ist laut Angaben des Generalstabs der Versuch, die schweren Verluste im Ukraine-Krieg zu kompensieren. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 13.00 Uhr: Im Ukraine-Konflikt hat Russland jetzt den Angriff auf Kiew bestätigt. Zerstört worden seien am Rande Kiews von osteuropäischen Ländern gelieferte Panzer vom Typ T-72 und andere Militärtechnik. Sie waren in einem Werk für die Reparatur von Eisenbahnwaggons untergebracht, wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak sprach von einem „Akt des Terrorismus“. Er forderte vom Westen weitere Sanktionen gegen Russland und die Lieferung schwerer Waffen. „Die heutigen Raketenangriffe auf Kiew haben nur ein Ziel - so viele Ukrainer wie möglich zu töten“, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Tote gab es bei den Angriffen am Sonntag nicht.

+++ 09.30 Uhr: Der ukrainische Atomenergiekonzern teilte mit, dass eine russische Rakete gefährlich nah am Südukrainischen Kernkraftwerk geflogen sei. Russland erzeuge damit weiterhin die Gefahr einer nuklearen Katastrophe. Die russische Angreifer begriffen „immer noch nicht, dass schon ein kleines Raketenstück, das in einen funktionierenden Energieblock einschlagen kann, zu einer atomaren Katastrophe und Austreten von Strahlung führen kann“, teilte die Behörde mit. Sie warf Russland „atomaren Terrorismus“ vor.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen in Kiew nach russischem Raketenangriff

+++ 08.00 Uhr: Zu den heftigen Explosionen in Kiew werden neue Details bekannt. Offenbar hat Russland die Hauptstadt und einen Vorort erneut mit Raketen beschossen. Das meldet der ukrainische Generalstab. Es seien militärische und zivile Infrastruktur getroffen worden, teilte die Militärführung in Kiew am Sonntag mit.

Betroffen waren demnach die Stadtbezirke Darnyzja im Südosten und Dnipro im Westen der Millionenmetropole. Es gebe nach bisherigem Stand einen Verletzten, der im Krankenhaus behandelt werde, aber keine Toten, sagte Klitschko. Einsatzkräfte waren demnach an Ort und Stelle. Auch der bereits mehrfach beschossene Vorort Browary wurde Behörden zufolge von Raketen getroffen. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.

Ukraine News: Heftige Explosionen in Kiew

In sozialen Netzwerken veröffentlichten Menschen Bilder und Videos von Bränden und Rauchwolken. Auch Geräusche von Einschlägen waren zu hören. Am Morgen hatte es langen Luftalarm gegeben. Die Bewohner werden immer wieder aufgefordert, sich für diesen Fall in Schutzbunker zu geben. Es handelte sich um den schwersten Angriff auf die Hauptstadtregion seit Wochen.

+++ Sonntag, 5. Juni, 6.30 Uhr: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist von mehreren Explosionen erschüttert worden. „Mehrere Explosionen in den Stadtbezirken Darnyzky und Dniprowsky“, teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko im Messengerdienst Telegram mit. „Die Rettungsdienste sind dabei zu löschen.“ Die russische Armee war am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Nachdem sie Kiew nicht einnehmen konnte, verlegte sie ihre Truppen zunehmend in den Osten des Landes.

Ukraine wseN: Widersprüchliche Erfolgsmeldungen nach Straßenkämpfen in Sjewjerodonezk

+++ 21.36 Uhr: Im Kampf um die Stadt Sjewjerodonezk, die größte Stadt in der umkämpften Region Luhansk in der Ostukraine, haben russische und ukrainische Behörden am Samstag (4. Juni) widersprüchliche Erfolge vermeldet. Während das russische Verteidigungsministerium mitteilte, die ukrainischen Soldaten hätten sich aus Sjewjerodonezk zurückgezogen, heißt es vonseiten der Ukraine, dass die Truppen sich lediglich neu formiert und jetzt eine Verteidigungslinie gebildet hätten. Oleksandr Stryuk, der Chef der städtischen Militärführung, betonte, es sei nach wie vor das Ziel die Stadt wieder in Gänze unter Kontrolle der Ukraine zu bringen.

Ein Stück weit sei das nach offiziellen ukrainischen Informationen sogar bereits gelungen: Nach den Informationen des Gouverneurs der Region Luhansk, Serhiy Gaidai, seien am Freitag (3. Juni) noch etwa 70 Prozent der Stadt von den russischen Soldaten kontrolliert gewesen. Bis Samstagabend hatten die Ukrainer die Besatzer bereits soweit zurückgedrängt, dass nur noch etwa die Hälfte der Stadt unter russischer Kontrolle sei. Seitens der russischen Militärführung heißt es dagegen, dass die ukrainischen Einheiten, die „schwere Verluste (in einigen Einheiten bis zu 90 Prozent)„ erlitten hätten, sich „in Richtung Lyssytschansk“ zurückzögen. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine News: Kriegsende in „zwei bis sechs Monaten“ – Ukraine rechnet mit 80.000 gefallenen Russen

+++ 20.16 Uhr: Mehr als 100 Tage nach Kriegsbeginn sehen selbst die optimistischen Schätzungen von Fachleuten ein Kriegsende frühestens in zwei bis sechs Monaten. Das sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak in einem Interview mit dem oppositionellen russischen Online-Portal „Medusa“. Der genaue Zeitpunkt des Kriegsendes hänge davon ab, wie sich die Stimmung in den Gesellschaften Europas, der Ukraine und Russlands verändere. Podoljak machte klar, dass es erst Verhandlungen geben werde, wenn sich die Lage auf dem Schlachtfeld ändere und Russland nicht mehr das Gefühl habe, die Bedingungen diktieren zu können.

In diesem Zuge warnte Podoljak auch erneut vor territorialen Zugeständnissen an Russland. Der russische Vormarsch ziele weniger auf die Eroberung konkreter Gebiete als auf die Zerstörung der Ukraine an sich. Die Zahl der Getöteten und Verwundeten auf russischer Seite schätzte der Präsidentenberater auf insgesamt 80.000 Menschen. Dabei eingerechnet seien Tote und Verwundete bei der regulären Armee, den Separatisten und der Söldnertruppe „Wagner“. Allerdings räumte er ein, dass nach einer für Moskau katastrophalen Anfangsphase des Kriegs die derzeitigen täglichen Opferzahlen bei den russischen und den ukrainischen Truppen „vergleichbar“ seien.

Ukraine News: Ukraine und Russland tauschen Tote aus – Deutscher Kämpfer im Krieg gefallen

+++ 18.08 Uhr: Die Ukraine und Russland haben nach Behördenangaben aus Kiew der jeweils anderen Seite die Leichen von 160 Soldaten übergeben. Der Austausch sei am 2. Juni entlang der Frontlinie im Gebiet Saporischschja erfolgt, teilte das ukrainische Ministerium für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete am Samstag in Kiew mit. Die Ukraine hatte Russland immer wieder aufgefordert, die getöteten Soldaten entgegenzunehmen, und der Führung in Moskau vorgeworfen, die eigenen Streitkräfte wie «Kanonenfutter» zu behandeln und sich nicht um eine würdige Beerdigung zu kümmern.

An dem Austausch seien ukrainische Geheimdienste und der Generalstab der Streitkräfte sowie weitere Sicherheitsstrukturen beteiligt gewesen, hieß es. Nach ukrainischen Angaben laufen auch weiter Verhandlungen über den Austausch von Kriegsgefangenen auf beiden Seiten. In russischer Gewalt sind Tausende ukrainische Kämpfer, darunter die Verteidiger von Mariupol, die dort im Stahlwerk Azovstal die Stellung gehalten hatten, bis Kiew die Stadt im Mai aufgab.

News zum Ukraine-Krieg: Deutscher Kämpfer in der Ukraine gefallen

+++ 17.04 Uhr: Bei den Kämpfen zwischen ukrainischen und russischen Truppen ist nach ukrainischen Angaben auch ein Deutscher ums Leben gekommen. Das teilte die Leitung der Internationalen Verteidigungslegion in der Ukraine am Samstag (4. Juni) nach Agenturinformationen mit. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hatte die Einheit in einer Erklärung öffentlich gemacht, dass seit Einsatzbeginn vier ausländische Kämpfer ums Leben gekommen seien, neben dem Deutschen auch je ein Mann aus den Niederlanden, Frankreich und Australien.

Der Tod des Niederländers, der im Beisein von Journalisten der Nachrichtenagentur AFP in Charkiw beerdigt worden war, war bereits im vergangenen Monat bekannt geworden. Auch der Australier soll bereits im Mai getötet worden sein. Sein Tod wurde durch das australische Außenministerium bestätigt. Paris hatte erst am Freitag mitgeteilt, dass ein französischer Freiwilliger in der Ukraine getötet worden sei, Medienberichten zufolge durch Artilleriefeuer in der Region Charkiw. Nach Angaben der Organisation haben sich der Freiwilligenbrigade inzwischen Kämpfer, darunter aus Dänemark, Israel, Polen, Kroatien und Großbritannien angeschlossen.

News zum Ukraine-Krieg: 7-Millionen-Dollar-Drohne bei Odessa ausgeschaltet

+++ 15.51 Uhr: In der Nähe der südukrainischen Stadt Odessa soll dem ukrainischen Militär die Ausschaltung einer russischen Drone geglückt sein. Das teilte am Samstagnachmittag die Stadtverwaltung der Hafenstadt am Schwarzen Meer unter Berufung auf Militärinformationen mit. Demnach sei am Schwarzen Meer eine weitere rund sieben Millionen US-Dollar teure Drone des russischen Geheimdiensts ausgeschaltet worden.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Militärführung in der Ukraine berichtet, dass Russland wegen fehlender Militärtechnologie inzwischen auf Geräte aus dem Dronenbestand des Russischen Notfallministeriums zurückgreife. Informationen des ukrainischen Verteidigungsministeriums zufolge seien seit Tag 1 des russischen Angriffs auf die Ukraine inzwischen 540 „unbemannte Luftfahrzeuge“ aus russischen Militärbeständen unschädlich gemacht worden.

Währenddessen werden laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent ein Gouverneur im russischen Grenzbezirk Bryansk erneut Vorwürfe über einen ukrainischen Angriff auf russisches Staatsgebiet laut. Wie Gouverneur Alexander Bogomaz mitteilt, sei bei einem Angriff auf das Dorf Sluchovsk ein Mensch verletzt worden. Eine Stellungnahme der ukrainischen Militärführung zu dem Vorfall habe es bislang nicht gegeben.

News zum Ukraine-Krieg: Raketeneinschlag vernichtet „Lager ausländischer Söldner“

+++ 12.10 Uhr: Nach eigenen Angaben haben russische Truppen ein Zentrum zur Schulung von Artilleristen an westlicher Waffentechnik getroffen. „Mit hochpräzisen Luft-Boden-Raketen wurde eine Schlag gegen ein Artillerieausbildungszentrum der ukrainischen Streitkräfte im Raum Stezkiwka im Gebiet Sumy geführt“, teilte Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums am Samstag mit. In der Artillerieschule seien Soldaten im Umgang mit der Haubitze M777 unterrichtet worden, so Konaschenkow. Ob es Opfer gibt, ist derzeit nicht bekannt.

In der Region Odessa im Süden des Landes sei „ein Lager ausländischer Söldner“ durch einen Raketeneinschlag vernichtet worden, sagte der Sprecher. Seit Monaten kritisiert Moskau die Waffenlieferungen aus dem Westen an die Ukraine. Ohne die Rüstungshilfe wäre der Krieg schon längst beendet – so zumindest die Auffassung des Kremls. Um die westliche Unterstützung zu unterbinden, will die russische Führung vor allem entsprechende Waffen und freiwillige Helfende vernichten. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden seien russischen Angaben zufolge mehr als 400 ukrainische Soldaten, 20 Kampf- und Schützenpanzer, rund ein Dutzend Artilleriegeschütze und Raketenwerfer sowie etwa 30 Fahrzeuge liquidiert worden. Auch ein Transportflugzeug soll abgeschossen worden sein.

Ukraine News: Russland setzt Offensive mit neuen Reserven fort

Erstmeldung vom Samstag, 4. Juni,. 09.45 Uhr: Der Kampf um Sjewjerodonezk in der ostukrainischen Region Luhansk geht weiter. Seit Wochen belagert das russischen Militär die einstige Großstadt im Donbass. Nach ukrainischen Angaben soll Russland ihre Offensive dort nun mit neuen Reserven fortgesetzt haben. Der Feind führe mit Artillerieunterstützung „Sturmhandlungen in der Ortschaft Sjewjerodonezk durch, hat seine Gruppierung mit der mobilen Reserve des 2. Armeekorpus verstärkt, die Kämpfe in der Stadt halten an“, teilte der ukrainische Generalstab am Samstag in seinem Lagebericht mit.

