Ukraine-Krieg: Selenskyj übt deutliche Kritik an Scholz

Von: Tobias Utz, Fee Halberstadt, Daniel Dillmann

Teilen

In Sjewjerodonezk toben weiterhin schwere Kämpfe, Russland startet neue Raketenangriffe: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg am Montag, 13. Juni.

+++ 21.30 Uhr: Wolodymyr Selenskyj fordert von Olaf Scholz eine eindeutigere Positionierung im Ukraine-Krieg. „Wir brauchen von Kanzler Scholz die Sicherheit, dass Deutschland die Ukraine unterstützt. Er und seine Regierung müssen sich entscheiden“, sagte der ukrainische Präsident in einem Interview des ZDF-heute-journals. Es dürfe kein Spagat versucht werden zwischen der Ukraine und den Beziehungen zu Russland. Zudem beklagte Selenskyj die Zögerlichkeit Deutschlands bei Waffenlieferungen.

Wolodymyr Selenskyj äußert Kritik an Olaf Scholz. © Ukraine Presidency / Imago Images

Von ukrainischer Seite wurde zuletzt häufig angeprangert, dass Deutschland bereits versprochene Waffen zu zögerlich an die Ukraine liefert. Die Hoffnungen liegen nun auf dem laut einem Medienbericht bald anstehenden Besuch von Olaf Scholz in Kiew. Die ukrainische Regierung erhofft sich konkrete Zusagen für eine sofortige Lieferung deutscher Panzer.

News zum Ukraine-Krieg: Russland kontrolliert mehr als 70 Prozent von Sjewjerodonezk

+++ 21.00 Uhr: Im umkämpften Donbass haben russische Truppen nach ukrainischen Angaben den Großteil der wichtigen Stadt Sjewjerodonezk eingenommen. „Stand heute kontrolliert Russland leider über 70 Prozent, jedoch nicht die ganze Stadt“, sagte der Gouverneur des Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, beim TV-Sender Belsat. Es gebe harte Kämpfe um jedes Haus. Mit der Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk hätten die prorussischen Separatisten mit Moskaus Hilfe die Region Luhansk fast komplett unter ihrer Kontrolle und ein wichtiges Kriegsziel erreicht.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Im umkämpften Industriegebiet Azot hielten sich nach Hajdajs Worten weiter etwa 500 Zivilisten, darunter etwa 40 Kinder auf. „Wir versuchen, mithilfe von Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk eine Vereinbarung über einen Evakuierungskorridor zu erreichen“, sagte Hajdaj. Die Bombenschutzkeller des Chemiewerks Azot seien nicht so stabil, wie die des wochenlang belagerten Stahlwerks Azovstal der inzwischen von Russland eroberten Hafenstadt Mariupol.

+++ 20.30 Uhr: Nach Luftangriffen auf die nordukrainische Stadt Pryluky sind vier umliegende Ortschaften evakuiert worden. „Der Feind hat drei Raketen auf Pryluky gefeuert“, schrieb der Gouverneur der Region Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, im Online-Dienst Telegram. Wegen Brandgefahr sei die Evakuierung angeordnet worden, sagte der Leiter des Zivilschutzes der Region, Sergej Boldyrew, laut der Nachrichten-Website „Suspilne“. Pryluky liegt 150 Kilometer östlich von Kiew und hat einen Militärflugplatz. Genauere Angaben zu entstandenen Schäden machten die Behördenvertreter zunächst nicht.

News zum Ukraine-Krieg: Sieben weitere Leichen in Grube nahe Butscha entdeckt

+++ 19.30 Uhr: In der Nähe des Kiewer Vororts Butscha sind nach Polizeiangaben die Leichen von sieben weiteren Zivilpersonen gefunden worden. Dem Kiewer Polizeichef Andrij Nebytow zufolge wurden die Opfer „von den Russen gefoltert und dann feige mit einem Kopfschuss hingerichtet“. Mehrere der Opfer, so Nebytow auf Facebook, seien an Händen und Knien gefesselt gewesen.

Die Behörden arbeiten laut Nebytow nun an der „Identifizierung der Opfer“, die in einer Grube nahe der Ortschaft Myrozke entdeckt wurden. Myrozke liegt rund zehn Kilometer von Butscha und 35 Kilometer von Kiew entfernt.

News zum Ukraine-Krieg: Amnesty stuft Angriff auf Charkiw als Kriegsverbrechen ein

+++ 18.00 Uhr: Der russische Angriff auf Charkiw kommt einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge einem Kriegsverbrechen gleich. Amnesty habe nach einer 14-tägigen Untersuchung im April und Anfang Mai Beweise dafür gefunden, dass Russland Streumunition und Streuminen in der ostukrainischen Stadt eingesetzt hat. „Die wiederholten Bombardierungen von Wohnvierteln in Charkiw sind wahllose Angriffe, bei denen Hunderte von Zivilisten getötet und verletzt wurden, und stellen somit Kriegsverbrechen dar“, heißt es in dem Bericht. Auch die Ukraine hat dem Bericht zufolge gegen das Völkerrecht verstoßen. Sie habe Artillerie in der Nähe von Wohngebäuden positioniert.

News zum Ukraine-Krieg: Prominente Juristin entlassen

+++ 15.30 Uhr: Natalja Poklonskaja wurde von Wladimir Putin im Kreml entlassen. Die Juristin war zuvor für die staatliche Organisation „Rossotrudnitschestwo“, angesiedelt an das russische Außenministerium, tätig. Nun ist wohl klar, warum sie per Dekret ihr Amt niederlegen musste. Poklonskaja hatte nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine Ende Februar die Invasion als „Katastrophe“ bezeichnet. Diese Kriegskritik war offenbar Anlass für Putins Entscheidung. An die russische und die ukrainische Armee gerichtet, sagte sie damals öffentlich: „Hört bitte auf! Mir scheint, dass wir zu weit gegangen sind und es an der Zeit ist, aus eigener Kraft den Mut für die Zukunft aufzubringen und sie nicht in die Hände derer zu legen, die bewaffnet sind.“

+++ 14.30 Uhr: Laut Angaben der ukrainischen Polizei wurden seit Russlands Invasion Ende Februar rund 12.000 Menschen aus der Zivilbevölkerung getötet. Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden, sagte der Chef der ukrainischen Polizei, Ihor Klymenko, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Interfax.

+++ 13.30 Uhr: Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Vera Jourova, hat dazu aufgerufen, die Ukraine „so bald wie möglich“ in die EU aufzunehmen. „Dies ist eine sehr starke symbolische Botschaft und ein Anreiz für das ukrainische Volk. Wir werden am Freitag eine Entscheidung treffen“, sagte Jourova der spanischen Zeitung El Pais.

News zum Ukraine-Krieg: Putin will „äußerst wichtige“ Rede halten

+++ 12.45 Uhr: Der Kreml hat für Freitag (17. Juni) eine „äußerst wichtige“ Rede Wladimir Putins angekündigt. Dabei soll es offenbar unter anderem um die Auswirkungen der Sanktionen auf die steigenden Energiepreise und die sich abzeichnende globale Nahrungsmittelkrise gehen. Putin wird sich wohl auf dem internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg äußern.

News zum Ukraine-Krieg: Front offenbar 2500 Kilometer lang

+++ 11.45 Uhr: Die ukrainische Armee wehrt laut eigenen Angaben russische Angriff entlang einer 2500 Kilometer langen Front ab. „Davon werden an 1105 Kilometern aktive Kampfhandlungen geführt“, erklärte Oberbefehlshaber Waleryj Saluschnyj nach einem Gespräch mit US-General Mark Milley. Zentrum der schwersten Kämpfe sei derzeit die Stadt Sjewjerodonezk. Der Generalstab der Ukraine verkündete am Montagvormittag, dass russische Truppen die Stadt mittlerweile mehrheitlich besetzen.

News zum Ukraine-Krieg: Prominente Juristin im Kreml entlassen

+++ 11.00 Uhr: Wladimir Putin hat offenbar ein prominentes Gesicht der illegalen Krim-Annexion im Jahr 2014 entlassen. Es geht um Natalia Poklonskaya. Die 42-jährige Juristin arbeitete auf der Halbinsel unter anderem als Staatsanwältin. Seit Februar 2022 war sie stellvertretende Leiterin der staatlichen Organisation „Rossotrudnitschestwo“, die an das russische Außenministerium angegliedert ist und sich um die Belange Russlands in den ehemaligen Sowjetrepubliken kümmern soll.

Nun berichtet das Exil-Medium Nexta, dass Poklonskaya entlassen worden sei – nach nur wenigen Monaten im Amt. Poklonskaya selbst gab laut Bericht an, dass das Dekret zu ihrem Rücktritt im Zusammenhang mit einer Versetzung auf eine andere Position verbunden sei. Was diese neue Position ist, gab sie hingegen nicht an. Möglicherweise ist die Juristin bei Präsident Putin in Ungnade gefallen. Die Versetzung Poklonskayas ist ein weiteres Beispiel für das Stühlerücken im Kreml.

News zum Ukraine-Krieg: Russischer Ex-Premier warnt vor weiteren Invasionen

+++ 10.15 Uhr: Der ehemalige russische Ministerpräsident und heutige Exil-Oppositionelle Michail Kasjanow hat vor schwerwiegenden Folgen für den Frieden in Europa gewarnt, sollte die Ukraine den Krieg gegen Russland verlieren. „Wenn die Ukraine fällt, sind die baltischen Staaten als Nächstes dran“, warnte Kasjanow. Die Einschätzung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, wonach Putin nicht „gedemütigt“ werden dürfe, lehnte Kasjanow „kategorisch“ ab. Auch Forderungen an die Ukraine, zugunsten einer Friedenslösung mit Moskau Gebiete an Russland abzutreten, sehe er äußerst kritisch. Ähnlich äußerte sich bereits der ukrainische Präsident Selenskyj. Verhandlungen über Gebiete seien „keine Option“.

+++ 09.45 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium hat prognostiziert, dass russische Truppen wohl versuchen werden, mehrere Flüsse zu überqueren, um den Donbass weiter zu erschließen. Beispielsweise trennt lediglich der Fluss Siwersky Donez die Stadt Sjewjerodonezk, welche zunehmend in russischer Hand ist, von der Nachbarstadt Lyssytschansk, ein mögliches nächstes Angriffsziel der russischen Armee. „In den kommenden Monaten werden Operationen zur Überquerung von Flüssen zu den wichtigsten entscheidenden Faktoren im Verlauf des Kriegs gehören“, hieß es in einer Stellungnahme des Ministeriums.

Den ukrainischen Truppen räumt das britische Verteidigungsministerium allerdings hohe Chancen bei der Verteidigung ein: Die Streitkräfte hätten es oftmals geschafft, vor einem Rückzug Brücken zu zerstören, um einen russischen Vormarsch zu verhindern. Gleichzeitig habe Russland bislang Schwierigkeiten dabei gehabt, inmitten der Kämpfe größere Einheiten überzusetzen.

+++ 09.15 Uhr: Die Lage rund um die Stadt Sjewjerodonezk im Donbass bleibt angespannt. Der ukrainische Generalstab berichtet nun, dass russische Truppen aktuell das Stadtzentrum stürmen. Russland habe einen „Teilerfolg“ erzielt, hieß es in einem Statement. Ziel Russland sei es, die ukrainischen Truppen aus der Stadt zu drängen. Seit Wochen setzt die russische Armee dabei auf eine Belagerungstaktik. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar. Die ukrainische Armee hatte bereits am frühen Montagmorgen Details zur Lage in Sjewjerodonezk genannt.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen starten wohl neue Raketenangriffe

+++ 08.45 Uhr: Russische Truppen beschießen am Montagmorgen offenbar das Gebiet um die Millionenstadt Dnipro. Dabei soll ein Menschen getötet worden sein. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf Behördenangaben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Neue Details zur Lage in Sjewjerodonezk

Erstmeldung vom Montag, 13. Juni, 08.00 Uhr: Die ukrainische Armee hat den Verlust des Zentrums der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes eingeräumt. Russische Truppen hätten die Großstadt im Gebiet Luhansk mit Artillerie beschossen und die ukrainischen Soldaten vertrieben, teilte der ukrainische Generalstab am Montagmorgen mit. Die Kämpfe dauerten aber weiter an, hieß es.

Wenige Stunden zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, in der strategisch wichtigen Stadt werde „buchstäblich um jeden Meter gekämpft“ und auf zusätzliche und schnellere Waffenlieferungen aus dem Westen gedrängt. „Ohne deutsche schwere Waffen wird es uns leider nicht gelingen, die gewaltige militärische Überlegenheit Russlands zu brechen und das Leben von Soldaten und Zivilpersonen zu retten“, sagte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk der Deutschen Presse-Agentur. Von dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz erhofft sich die Ukraine eine Zusage sofortiger Lieferungen von deutschen Rüstungsgütern. Medienberichten zufolge plant der SPD-Politiker noch im Juni eine gemeinsame Reise mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi.

Unterdessen haben unbekannte Hacker eine Botschaft gegen den Krieg in der Ukraine auf Webseiten des russischen Staatsfernsehens platziert. Auf dem Streaming-Portal „Smotrim.ru“ etwa stand am Sonntagabend (12. Juni) neben Fotos von Zerstörung in der Ukraine der Text „Putin vernichtet Russen und Ukrainer! Stoppt den Krieg!“, wie zahlreiche Internet-Nutzerinnen und Nutzer berichteten. Das russische Staatsfernsehen räumte später eine Hacker-Attacke auf „Smotrim“ und die Website der Nachrichtensendung „Vesti“ ein. Dadurch seien weniger als eine Stunde lang „unerlaubt Inhalte mit extremistischen Aufrufen“ angezeigt worden. (dil/fh/tu mit AFP/dpa)