Ukraine lehnt Friedensplan vor Scholz-Besuch ab - Zivilisten in Chemiewerk eingekesselt

Von: Tobias Utz, Isabel Wetzel, Fee Halberstadt, Daniel Dillmann, Christian Stör

Die Kämpfe in der Ukraine halten weiter an, das Land benötigt mehr Waffen. Weitere Staaten haben Lieferungen zugesagt: Der News-Ticker am Mittwoch, 15. Juni.

Update vom Mittwoch, 15. Juni, 07.00 Uhr: Es kommt immer wieder zu Kritik an dem Umfang der Unterstützung für die Ukraine. „Wir haben nicht genug getan, um die Ukraine zu verteidigen, um dem ukrainischen Volk zu helfen, seine Freiheit und Souveränität zu verteidigen“, sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Nun kündigten Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstagabend (14. Juni) an, dass mehrere Mitgliedsstaaten weitere schwere Waffen in Aussicht gestellt haben, wie die Tagesschau berichtet.

Außerdem lehnte der ukrainische Präsidentenberater Oleksiy Arestovych einen möglichen Friedensplan nach dem Vorbild der Minsker Vereinbarung ab und das, laut Tagesschau, bereits vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Präsidenten von Frankreich, Emmanuel Macron, und Italiens Regierungschef Mario Draghi. Arestovych sagte gegenüber der Bild: „Ich fürchte, sie werden versuchen, ein Minsk III zu erreichen. Sie werden sagen, dass wir den Krieg beenden müssen, der Ernährungsprobleme und wirtschaftliche Probleme verursacht, dass Russen und Ukrainer sterben, dass wir das Gesicht von Herrn Putin wahren müssen, dass die Russen Fehler gemacht haben, dass wir ihnen verzeihen müssen und ihnen eine Chance geben müssen, in die Weltgesellschaft zurückzukehren.“

Derweil haben sich hunderte Zivilisten in der schwer beschossenen Stadt Sjewjerodonezk in dem Chemiewerk Asot verschanzt. Für die eingekesselten Zivilisten hat Russland einen humanitären Korridor angekündigt, allerdings in die von prorussischen Separatisten kontrollierte Stadt Swatowe. An diesem Mittwoch solle von 8 bis 20 Uhr Ortszeit ein Fluchtweg geöffnet werden.

Ukraine-Krieg: Russische Sturmangriffe im Osten der Ukraine

+++ 21.30 Uhr: Russische Truppen haben nach Kiewer Militärangaben an mehreren Stellen in der Ostukraine Sturmangriffe geführt. In der Stadt Sjewjerodonezk werde weiter um jede Straße gekämpft, teilte der ukrainische Generalstab abends mit. Der Feind gruppiere seine Truppen um und versuche Verstärkung heranzuführen. Russische Sturmangriffe wurden außerdem bei Rubischne im Gebiet Charkiw und bei Solote im Gebiet Luhansk verzeichnet. Bei Berestowe im Gebiet Donezk sei ein solcher Angriff abgewehrt worden, hieß es. Die Militärangaben waren wie meist nicht unabhängig überprüfbar. An fast allen Frontabschnitten im Osten und Süden wurde von schwerem russischen Artilleriefeuer berichtet.

Im Chemiewerk Asot verschanzen sich im Ukraine-Krieg hunderte Zivilisten.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine beklagt schleppende Waffenlieferungen

+++ 20.50 Uhr: Die Ukraine beklagt sich über ausbleibende Waffenlieferungen. Nach eigenen Angaben hat das Land erst rund zehn Prozent der von ihr angeforderten Waffen vom Westen erhalten. „Egal, wie sehr sich die Ukraine bemüht, egal, wie professionell unsere Armee ist: Ohne die Hilfe westlicher Partner werden wir diesen Krieg nicht gewinnen können“, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Anna Maljar im ukrainischen Fernsehen. Die schleppenden Waffenlieferungen müssten beschleunigt werden. „Jeder Tag der Verzögerung ist ein weiterer Tag gegen das Leben der ukrainischen Soldaten, unseres Volkes.“ Es bleibe nicht viel Zeit.

+++ 20.00 Uhr: Russland hat weitere rund 50 britische Staatsbürger, darunter vor allem Journalisten und Medienvertreter, mit Einreiseverboten belegt. Das russische Außenministerium veröffentlichte 49 Namen in Ergänzung zu einer langen „schwarzen Liste“, auf der bereits Hunderte westliche Staatsbürger stehen. Die britischen Journalisten seien beteiligt an der „absichtlichen Verbreitung von verlogenen und einseitigen Informationen über Russland und die Ereignisse in der Ukraine und im Donbass“, teilte das Ministerium weiter mit.

News zum Ukraine-Krieg: Sorge um Zivilbevölkerung in Sjewjerodonezk wächst

+++ 18.30 Uhr: Nachdem die dritte und damit letzte Brücke der Stadt Sjewjerodonezk über den Fluss Síwerskyj Donez zerstört worden ist, wachsen die Sorgen um die in der Stadt verbliebenen Zivilpersonen. Die Lage rund um das örtliche Chemiewerk Asot sei besonders schwer, sagte der Chef der städtischen Militärverwaltung, Olexander Strjuk, im ukrainischen Fernsehen. Auf dem Werksgelände sollen demnach in Bombenschutzkellern etwa 540 bis 560 Menschen ausharren. Das Gelände stehe unter ständigem Beschuss, auch die Straßenkämpfe dauerten an.

+++ 17.00 Uhr: Russische Behörden haben sechs Verletzte durch einen Beschuss der Grenzstadt Klintsi vermeldet. Der Gouverneur Alexander Bogomas teilte auf Telegram mit, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert worden seien. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Bundesregierung rettet Gazprom Germania mit Milliarden

+++ 16.30 Uhr: Die Bundesregierung will das Gasunternehmen Gazprom Germania mit einem Milliardenbetrag stützen, um eine Pleite zu verhindern. Damit solle die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet werden, teilte die Bundesregierung am Dienstag in Berlin mit.

+++ 16.00 Uhr: Die Ukraine und Russland haben wohl getötete Soldaten ausgetauscht. 64 Leichen von Kämpfern aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol seien übergeben worden, teilte das ukrainische Ministerium für die Wiedereingliederung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete mit. Wie viele Leichen an Russland übergeben wurden, blieb unklar. Der Austausch fand laut übereinstimmenden Medienberichten in der Region Saporischschja statt.

+++ 15.30 Uhr: Eduard Bassurin, Militärchef der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“, hat zusätzliche Raketenangriffe der russischen Luftwaffe gefordert. Ziel müssten insbesondere die ukrainischen Truppen im Gebiet Donezk sein. Das sei nötig, um ukrainische Artillerieeinheiten und vom Westen gelieferte Waffen zu zerstören.

News zum Ukraine-Krieg: Russland kündigt Fluchtkorridor aus Sjewjerodonezk an

+++ 14.30 Uhr: Das russische Militär hat einen Fluchtkorridor aus der belagerten Stadt Sjewjerodonezk angekündigt. Dieser solle am Mittwoch (15. Juni) geöffnet werden, kündigte Michael Misinzew, Generaloberst der russischen Armee, an. Russische Soldaten und Kämpfer der kremltreuen Separatisten würden die Menschen nach Swatowe bringen. Der Fluchtkorridor sei zwischen 07.00 und 19.00 Uhr offen, so Misinzew. Von ukrainischer Seite gibt es dazu bislang kein Statement.

+++ 13.30 Uhr: Alexej Nawalny wurde offenbar an einen unbekannten Ort verlegt. Zuvor war er im russischen Gefängnis „IK-2“ untergebracht. Das gab die Sprecherin des russischen Oppositionellen, Kira Yarmysh, am Dienstagmittag auf Twitter bekannt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

+++ 12.45 Uhr: Am Montag wurde die prominente Juristin Natalia Poklonskaya im Kreml entlassen. Sie hatte sich im Zuge der illegalen Krim-Annexion im Jahr 2014 als Staatsanwältin einen Namen gemacht. Ende Februar fiel sie schließlich durch öffentliche Kritik an der Invasion in die Ukraine auf. Damals sagte sie, dass der Einmarsch eine „Katastrophe“ sei. Zu Wochenbeginn zog Russlands Präsident Wladimir Putin schließlich Konsequenzen und entließ sie per Dekret. Laut einem Statement der Juristin sei dies im Zuge einer Umstrukturierung geschehen, ein neuer Posten sei bereits für sie vorgesehen. Zunächst war unklar, was damit gemeint war. Am Dienstag folgten nun neue Details der heiklen Angelegenheit. Das Exil-Medium Nexta berichtet, dass Poklonskaya neue Beratern des Generalstaatsanwalts Igor Krasnov wird.

News zum Ukraine-Krieg: Papst spricht vom „dritten Weltkrieg“

+++ 11.45 Uhr: Papst Franziskus hat im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg vom „dritten Weltkrieg“ gesprochen „Die Welt befindet sich im Krieg. Vor einigen Jahren kam ich auf die Idee zu sagen, dass wir den Dritten Weltkrieg in Stücken und Brocken erleben. So ist für mich heute der Dritte Weltkrieg ausgebrochen“, sagte er im Interview mit europäischen Kulturzeitschriften des Jesuitenordens.

+++ 11.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vom Westen erheblich mehr Hilfen im Krieg gegen Russland gefordert. „Wir müssen noch viel mehr gemeinsam tun, um diesen Krieg zu gewinnen“. sagte Selenskyj der Wochenzeitung „Die Zeit“ in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Insbesondere brauche sein Land wesentlich mehr moderne Artilleriegeschütze wie Mehrfachraketenwerfer mit größerer Reichweite und ähnliche Systeme. Zur Debatte um den Umfang der Unterstützung durch die Bundesregierung sagte er, die Lieferungen aus Deutschland seien „immer noch geringer, als sie sein könnten“.

Auf die Frage, ob er sich wünsche, dass Bundeskanzler Olaf Scholz die Formulierung verwende, die Ukraine müsse gewinnen, erwiderte Selensykj: „Wie auch immer der Wortlaut ist, jeden Tag sterben dutzende von Menschen hier in der Ukraine. Jeden Tag. Wie soll ich da ruhig bleiben? (Russlands Präsident Wladimir) Putin hasst die Idee eines freien und vereinten Lebens in Europa, und wir halten dagegen. Also sagt, was ihr wollt und wie ihr es wollt, aber helft uns. Bitte.“

News zum Ukraine-Krieg: Lage in Sjewjerodonezk „extrem eskaliert“

+++ 10.30 Uhr: Entgegen Angaben des ukrainischen Generalstabs hat die lokale Militärverwaltung von Sjewjerodonezk davon gesprochen, dass es weiterhin Evakuierungen aus der besetzten Stadt im Donbass gebe. Die Lage vor Ort sei allerdings „extrem eskaliert“, sagte Oleksandr Struik, Leiter der Militärverwaltung, laut einem Bericht des US-Senders CNN. „Die Wege in die Stadt sind ziemlich schwierig, aber es gibt sie.“ Tausende Menschen harren noch in Sjewjerodonezk aus, 500 davon in einem Chemiewerk.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe um „tote“ Stadt

+++ 09.00 Uhr: Lyssytschansk steht offenbar weiterhin unter Beschuss. Präsident Selenskyj erklärte die Stadt im Norden des Oblasts Luhansk zuletzt bereits als „tot“, da weite Teile durch Kämpfe zerstört wurden. Der Polizeichef der Stadt, Oleh Hryhorov, berichtete nun CNN von der Lage vor Ort: „In Lyssytschansk ist es ein guter Tag, wenn man noch lebt.“ Täglich komme es zu Raketenangriffen auf die Stadt, die Truppen Russlands rücken derweil immer näher. Die Angaben des Polizeichefs lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 08.30 Uhr: Laut einer Analyse des US-Thinktanks „Institute for the Study of War“ gerät Russlands Offensive im Donbass immer weiter ins Stocken. Demnach seien die Angriffe der Armee nahe der Städte Popasna, Isjum, Sowjansk und Bachmut gescheitert. Ein Grund dafür ist laut Analyse, dass die schweren Verluste im Ukraine-Krieg weiterhin mit unvorbereiteten Freiwilligen- und Reserveeinheiten aufgefangen werden sollen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Erstmeldung vom Dienstag, 14. Juni, 07.00 Uhr: Die erbitterten Kämpfe im Osten der Ukraine gehen auch in der Nacht zum Dienstag weiter. In der seit Wochen umkämpften Stadt Sjewjerodonezk ist nach Behördenangaben auch die dritte und letzte Brücke über den Fluss Siwerskyj Donez zerstört worden. Damit sei die Stadt zwar nicht vollständig abgeriegelt, sagte der Gouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj. Es sei so aber nicht mehr möglich, Zivilpersonen zu evakuieren oder Hilfslieferungen in die Stadt hineinzubringen.

Kurz vor einem möglichen Treffen mit dem europäischen Trio Scholz, Macron und Draghi stellte Wolodymyr Selenskyj noch einmal klar, dass für die Ukraine die Rückholung der Halbinsel Krim von Russland ein bedeutendes Kriegsziel sei. „Natürlich werden wir auch unsere Krim befreien“, sagte der ukrainische Präsident. Russland hatte die Halbinsel im Schwarzen Meer 2014 militärisch besetzt, als die Ukraine nach einem Machtwechsel geschwächt war und keinen Widerstand leisten konnte. Dann wurde ein international nicht anerkanntes Referendum abgehalten und die Krim Russland einverleibt.

Selenskyj rief die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine auf, den Kontakt in die russisch besetzten Landesteile, nach Donezk und ins Gebiet Charkiw zu halten. Auch diese Gebiete würden wieder befreit. „Sagen Sie ihnen, dass die ukrainische Armee auf jeden Fall kommen wird!“, so Selenskyj. Im Osten im Donbass sei die Armee unter Druck, ihre Verluste seien fürchterlich. Die Streitkräfte bräuchten von ihren ausländischen Partnern dringend moderne Artillerie, um sich durchsetzen zu können. (dil/fh/tu/iwe mit AFP/dpa)