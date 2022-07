Ukraine-Krieg: Belarussische Streitkräfte führen wohl in Nordukraine „Maßnahmen“ durch

News-Ticker

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu. Nun scheint sich Belarus in das Kriegsgeschehen einzumischen: der News-Ticker am Samstag, 9. Juli.

Raketeneinschlag in Donezk: Rauchwolke über Bezirk

Zivilbevölkerung als Soldaten: Russland will wohl in eroberten Städten für Ukraine-Krieg rekrutieren

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Samstag, 09. Juli, 07.30 Uhr: Belarussische Streitkräfte sollen Aufklärungsmissionen in der Nordukraine durchführen. Der ukrainische Generalstab teilte laut The Kyiv Independent mit, dass Einheiten des belarussischen Militärs Aufklärungsarbeit leisten und „die Maßnahmen zur Abwehr der (ukrainischen) Aufklärung durch unbemannte Luftfahrzeuge verstärken“.

Derweil wird bekannt, dass Russland 417 Mal ukrainische Kulturerbestätten beschädigt und damit gegen das Haager Abkommen verstoßen hat. Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für Kultur und Information wurden ukrainische Kulturstätten seit Beginn der russischen Invasion mehr als 400 Mal angegriffen und beschädigt.

Ukraine-Krieg: Besetztes Kraftwerk unter Beschuss – USA wollen weitere Waffen liefern

+++ 22.00 Uhr: Die Ukraine soll im Kampf gegen Russland weitere Waffenlieferungen von den USA erhalten – im Wert von rund 400 Millionen US-Dollar. Das teilte eine hochrangige Vertreterin des US-Verteidigungsministeriums am Freitag mit. Mit diesen Waffen wollen die Vereinigten Staaten die Ukraine unterstützen:

Vier Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars

1000 hochpräzise 155-Millimeter-Artilleriegeschosse

Radargeräte zur Artillerieaufklärung

Ersatzteile

Damit verfügen die ukrainischen Verteidiger dann über zwölf Himars-Systeme. Angaben des russischen Militärs, zwei Exemplare zerstört zu haben, wies die Pentagon-Vertreterin zurück. Alle bisher an die Ukraine gelieferten Mehrfachraketenwerfer seien weiterhin im Einsatz. Mit der angekündigten Waffenlieferung haben die USA seit Kriegsbeginn nach eigenen Angaben Rüstungsexporte in Höhe von 7,3 Milliarden US-Dollar zugesagt oder geliefert.

Ukraine-Krieg: Von Russland besetztes Kraftwerk unter Beschuss genommen

+++ 21.15 Uhr: Zu Beginn der Invasion von Russland, wurde das Wasserkraftwerk in der Stadt Nova Kakhovka am Fluss Dnjepr von russischen Truppen besetzt. Da die Ukraine derzeit versucht, die Versorgungslinien der Streitkräfte aus Russland zu brechen, beschießen sie auch das Kraftwerk immer wieder, wie CNN berichtet.

+ Die Nordukraine war gerade zu Beginn des Krieges Schauplatz russischer Angriffe. © dpa/Ukrinform

Erst am Freitagmorgen (8. Juli) meldeten prorussische Beamte der Region Cherson einen Raketenangriff auf das Kraftwerk. „Die Folgen der Zerstörung einer solchen Produktionsanlage könnten für die Bewohner der Region Cherson katastrophal sein“, sagte die militärisch-zivile Verwaltung der Region Cherson. Das Kraftwerk sei zwar getroffen worden, jedoch sei es weiter in Betrieb. Nach Angaben der Verwaltung von Cherson forderte der Angriff auch Opfer, genaueres würde sich jedoch noch in Klärung befinden.

+++ 20.45 Uhr: In den letzten 24 Stunden sind mehr als 40 Städte und Dörfer im Donbass von Russland angegriffen worden. Bei dem Versuch vorzurücken, hätten die russischen Streitkräfte einen „Teilerfolg“ erzielt, wie CNN unter Berufung auf das ukrainische Militär berichtet.

Der „Teilerfolg“ soll an der Front in Richtung Werchnokamjanske erkämpft worden sein. Beim Vordringen habe Russland Artillerie, Mörser, Mehrfachraketensysteme und Luftangriffe eingesetzt.

+++ 20.30 Uhr: Seit Beginn des Angriffs von Russland auf die Ukraine, werden international Sanktionen gegen Russland als Land, aber auch gegen russische Prominente verhängt. Kanada hat seine Sanktionsliste zuletzt erweitert, wie der Kiyv Independent berichtet. Demzufolge sind 29 Personen hinzugekommen, darunter auch Patriarch Kirill von Moskau, die Sprecherin des russischen Außenministeriums Marija Sacharowa und die Propagandistin Olga Skabejewa, die zuletzt davon gesprochen hatte, dass Russland über eine Wiedereinstzung Donald Trumps als US-Präsident nachdenke.

Ukraine-News: Verteidigungsminister nennt drei mögliche Szenarien

+++ 19.45 Uhr: Der Verteidigungsminister der Ukraine, Oleksiy Reznikov, hat zuletzt drei mögliche Endszenarien für den Krieg mit Russland bekannt gegeben. Wie pravda.ua berichtet, äußerte er diese auf der „Building Together“-Konferenz von „Interfax-Ukraine“.

Eine Option wäre, dass sich Russland zurückzieht und es Verhandlungen über den Osten sowie die Krim geben würde. Reznikov stellte jedoch klar, dass es weder ein „Minsk II“ noch ein „Kapitulationsabkommen“ geben wird. Ein weiteres Szenario sei der Zerfall der Russischen Föderation, so Reznikov. Ein militärischer Sieg auf dem Schlachtfeld sei die dritte Möglichkeit, den Krieg mit Russland zu beenden.

+++ 19.00 Uhr: In Donezk werden Hinrichtungen erwartet. Zwei Männer aus Großbritannien und ein Mann aus Marokko wurden in der Region im Osten der Ukraine zum Tode verurteilt. Die Männer kämpften freiwillig auf Seiten der Ukraine. Am 8. Juli machte das international nicht anerkannte Parlament der separatistischen Besatzung den Weg zur Vollstreckung des Urteils frei. Die Genfer Konvention zum Schutz von Kriegsgefangenen verbietet ein solches Vorgehen eigentlich. Die Separatisten deklarieren die drei Männer jedoch als Söldner und verwehren ihnen deshalb den Anspruch auf die Konvention.

Ukraine-News: USA decken 18 „Filtrationsstädten“ auf

+++ 18.10 Uhr: Die USA haben mindestens 18 Orte identifiziert, die zur gewaltsamen Abschiebung nach Russland bestimmt sind, das berichtet die New York Times. Die sogenannten „Filtrationsanlagen“ würden sich auf beiden Seiten der Grenze zwischen der Ukraine und Russland befinden, sagte Courtney Austrian, die stellvertretende Leiterin der US-Mission bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

Den Angaben zufolge deute vieles darauf hin, dass Russland diese Einrichtungen bereits vor dem militärischen Angriff auf die Ukraine eingerichtet habe. Menschen, denen nach ihrer zwangsweisen Verschleppung nach Russland die Flucht gelang, berichteten der New York Times und anderen Medien von Verhören, Folter und ähnlichem. Einige Ukrainerinnen und Ukrainer seien in dem Prozess sogar verschwunden. Es wird davon ausgegangen, dass Russland Listen von Zivilpersonen hat, die der russischen Invasion gefährlich werden könnten. Austrian sprach von einem „stalinistischen Prozess“ und kündigte an, dass „alle Verantwortlichen für Zwangsverlegungen ukrainischer Zivilisten nach Russland werden identifiziert und wegen Verstößen gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft gezogen“.

Ukraine-News: Russland bezeichnet militärisches Potenzial als „riesig“

+++ 16.45 Uhr: Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat Russlands militärisches Potenzial als „riesig“ bezeichnet. Im Moment werde nur ein „unbedeutender Teil“ des Potenzials eingesetzt, sagte er am Freitag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Peskow wiederholte zudem Aussagen von Präsident Wladimir Putin, der sich am Donnerstag geäußert hatte.

+++ 15.45 Uhr: Sahra Wagenknecht, ehemalige Fraktionschefin der Linken, hat die Aufhebung aller Sanktionen gegen Russland gefordert. „Kein Entlastungspaket kann ausgleichen, was beim Gaspreis an möglichen Nachzahlungen droht. Die Bundesregierung muss diese unsinnigen Sanktionen sofort aufheben“, sagte Wagenknecht fr.de von IPPEN.MEDIA.

+++ 15.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat laut eigenen Angaben zahlreiche Ziele in den von russischen Truppen kontrollierten Gebieten angegriffen, teilweise erfolgreich. In der Nacht auf Freitag detonierte örtlichen Medienberichten zufolge bei Schachtarsk im Oblast Donezk ein Waffenlager. Später soll ein weiteres Arsenal im Oblast Cherson bei Nowa Kachowka explodiert sein. Nach Angaben der Kiewer Behörden wurden dabei mehrere dutzend russische Streitkräfte getötet. Die von Russland eingesetzten Behörden hingegen sprachen von einem gescheiterten ukrainischen Angriff, unter anderem auf das Wasserkraftwerk am Fluss Dnipro. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Raketeneinschlag in Donezk

+++ 12.00 Uhr: Das Nachrichtenportal Nexta berichtet, dass es in Donezk einen Raketeneinschlag gab. Offenbar wurde das Gebiet des dortigen Topaz-Werkes im Bezirk Kuybyschewski getroffen. Das sollen Videoaufnahmen belegen, die das Nachrichtenportal veröffentlichte. Darauf sind Rauchwolken nahe eines Wohnblocks zu sehen. Ob es Verletzte oder Tote gibt, ist noch unklar. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 10.00 Uhr: Nach der Eroberung der Region Luhansk zieht Russland offenbar die Truppen in der Region Donezk zusammen. Das geht aus einer Analyse des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Darin wird unter anderem die Einschätzung, dass die russischen Streitkräfte offenbar eine strategische Pause einlegen wiederholt. Das hatte zuvor auch das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ analysiert (s. Update v. 08.30 Uhr). In der Region Donezk liegt der Fokus der russischen Truppen offenbar auf den Städten Kramatorsk und Slawjansk. Kramatorsk wurde bereits am Donnerstag Ziel von Raketenangriffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland greift wohl mehrere Städte an

+++ 08.30 Uhr: Bereits vor mehreren Tagen wurde berichtet, dass Russland im Ukraine-Krieg eine „operative Pause“ einlege. Dies beruht auf einer Analyse des US-Thinktanks „Institute for the Study of War“. Diese Einschätzung bestätigt die Denkfabrik nun abermals laut einer neuen Einschätzung (s. Update v. 06.30 Uhr). Demnach soll Russland die Bemühungen um die Eroberung der Ukraine „lockern“, um die Schlagkraft eines erneuten größeren Angriffs zu erhöhen. Teil davon sind offenbar Rekrutierungen von Freiwilligeneinheiten, um Verluste aufzufangen. Zuletzt berichteten mehrere lokale Behörden, insbesondere aus besetzten Städten wie Sjewjerodonezk, dass die russische Armee versuche, die Zivilbevölkerung für die Armee zu gewinnen. Die Angaben des US-Thinktanks und der lokalen Behörden sind nicht unabhängig prüfbar.

Update vom Freitag, 08. Juli, 06.30 Uhr: Das „Institute for the Study of War“ (ISW) gibt in Washington bekannt, dass Russland eine „operative Pause“ einlege, um Kampffähigkeiten wiederzuerlangen. Das bedeutet, dass Moskau seine Offensiven in der Ukraine wahrscheinlich lockern wird, um die Bedingungen für einen künftigen Angriff zu verbessern. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

Derweil hat auch die Forderung von CDU und CSU, der Ukraine kurzfristig 200 Transportpanzer vom Typ Fuchs zu liefern, im Bundestag keine Mehrheit gefunden. In der Nacht zum Freitag hatten die Bundestagsabgeordneten gegen einen entsprechenden Entschließungsantrag der Unionsfraktion gestimmt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte eine Lieferung von Transportpanzern des Typs Fuchs an die Ukraine mit Hinweis auf eigene Sicherheitsinteressen Deutschlands abgelehnt.

Ukraine-Krieg: Russland dringt in der Oblast Donezk weiter vor

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Die Situation in der Oblast Donezk spitzt sich immer weiter zu. Wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet, haben ukrainische Beamte die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner der Region nun aufgefordert, das Gebiet zu evakuieren und sich in Sicherheit zu begeben.

„Russland hat die gesamte Region Donezk in einen Krisenherd verwandelt, in dem es für die Zivilbevölkerung gefährlich ist, sich aufzuhalten“, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pavlo Kyrylenko, nach einem Raketenangriff auf die Stadt Torezk am Mittwoch (6. Juli). „Ich rufe alle auf, zu evakuieren. Eine Evakuierung rettet Leben“, fügte er hinzu.

Ukraine-Krieg: Evakuierungen in Donezk bereits in Arbeit

Aktuell kontrolliert die Ukraine CNN-Angaben zufolge noch immer etwa 45 Prozent der Region Donezk, nach der Einnahme von Lyssytschansk in der benachbarten Region Luhansk drängen die russischen Streitkräfte nun aber immer weiter vor in Richtung Kramatorsk und Slowjansk. Daher sehen sich immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer gezwungen, ihre Wohnorte zu verlassen.

„Diejenigen, die gesehen haben, was in Sewerodonezk oder Lyssytschansk passiert ist, haben die Stadt schon vor langer Zeit verlassen. Jetzt sind etwa 23.000 Einwohner von Slowjansk [von rund 100.000] in der Stadt geblieben“, sagte Vadym Liakh, Leiter der militärisch-zivilen Verwaltung von Slowjansk. „Die Zahl der Menschen, die die Stadt verlassen wollen, ist gestiegen. Wir arbeiten an der Evakuierung in zwei Richtungen: nach Lwiw, Dnipro oder Riwne.“ (nak/lm/tu mit dpa/AFP)

