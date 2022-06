Ukraine-Krieg: Putin erreicht bald Kriegsziel - Droht ein zweites Mariupol?

Von: Karolin Schäfer, Lucas Maier, Christian Stör

Die Ukraine rechnet mit einem großen Angriff auf das Zentrum ihrer Verteidigungskräfte im Donbass. Die militärische und humanitäre Lage spitzt sich zu.

Update vom 01. Juni, 05.20 Uhr: In der ostukrainischen Region Luhansk stehen die russischen Truppen kurz davor, die letzte Bastion der ukrainischen Streitkräfte zu stürzen. Fällt die umkämpfte Gebietshauptstadt Sjewjerodonezk, hätte Russland eines seiner Kriegsziele erreicht: die komplette Kontrolle des Gebiets Luhansk. Von dort aus könnten die russischen Truppen und die moskautreuen Separatisten weiter nach Westen vorrücken, um im Gebiet Donezk die strategisch wichtigen Städte Slowjansk und Kramatorsk einzunehmen.

Soldaten in Lyssytschansk, einer Stadt am rechten Hochufer des Donez in der Region Luhansk. © Rick Mave/dpa

Ukraine-Krieg: Chemiewerk Asot unter Feuer

+++ 22.30 Uhr: In der Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk wurde das Chemiewerk Asot erneut angegriffen. In dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet soll Russland Luftangriffe auf eines der größten Werke im Land geflogen haben, so die ukrainische Darstellung. Vonseiten der prorussischen Separatistenheißt es, dass es dort zu einer Explosion gekommen sein soll. Der Separatistenvertreter Rodion Miroschnik sagte, dass es sich um eine Explosion der Chemikalie Salpeter gehandelt haben soll, so die dpa.

Diese Darstellung erscheint jedoch eher fragwürdig, da der Betreiber der Fabrik bereits zu Kriegsbeginn bekannt gegeben hatte, dass alle Chemikalien aus der Fabrik abtransportiert worden wären, so pravda.ua. Eine unabhängige Bestätigung gibt es bisher zu keiner der beiden Darstellungen. Bei der Stadt Sjewjerodonezk handelt es sich um die letzte Bastion der ukrainischen Armee im Gebiet Luhansk, sollte sie fallen, steht das Gebiet unter prorussischer Kontrolle. Die Ausgangssituation erinnert stark an die Situation, während der Kämpfe, in der Hafenstadt Mariupol.

Ukraine-Krieg: „Es sind zu viele“ – Russische Truppen rücken vor

+++ 17.10 Uhr: Nach ukrainischen Angaben wurde in mehreren von Russland kontrollierten Städten im Süden der Ukraine ein „vollständige Informationsblockade“ verhängt. Damit ist die verbliebene zivile Bevölkerung von der Kommunikation weitgehend abgeschnitten. „In der Region Cherson gibt es seit fast 24 Stunden kein Internet und keine Mobilfunkverbindung“, sagte Hennadii Lahuta, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson.

„Die Besatzer verkaufen in der Stadt russische SIM-Karten. Sie müssen Ihre Passdaten angeben, um eine SIM-Karte zu kaufen“, informierte Lahuta. Gleichzeitig rät er der ukrainischen Bevölkerung davon ab, ihre persönlichen Daten an die Besatzer weiterzugeben. „Die Ukraine tut alles, was möglich ist, um die mobile Kommunikation und das Internet in die Region Cherson zurückzubringen“, versicherte Lahuta mit Blick auf die Aussage, Russland würde die ukrainischen Behörden für den Kommunikationsmangel verantwortlich machen.

Währenddessen spitzt sich auch die humanitäre Lage zu: Viele Menschen im Süden seien „ohne Strom-, Wasser- und Gasversorgung. Die Region braucht Medikamente und humanitäre Hilfe“, hieß es seitens des ukrainischen Militärs. Auch in der Region Saporischschja sind Zivilistinnen und Zivilisten von der Kommunikation abgeschnitten.

Ukraine News: Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen – 15.000 Fälle

+++ 16.25 Uhr: Seit drei Monaten führt Russland in der Ukraine Krieg. Nun hat Kiew in mehr als 15.000 Fällen Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen eingeleitet. Ins Visier der Strafverfolgung seien neben Soldaten auch hochrangige russische Politiker sowie Offiziere geraten. Insgesamt 80 Verdächtige befinden sich in Gewahrsam, teilte Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa am Dienstag in Den Haag mit. „Täglich kommen 200 bis 300 neue Fälle von Kriegsverbrechen hinzu“, sagte die Anwältin.

Zuvor hatten in Den Haag Ankläger der Ukraine, Polen, Litauen und des Internationalen Strafgerichtshofes über den Stand der Ermittlungen zu den mutmaßlichen Verbrechen beraten. Die Ankläger gehören zu einem gemeinsamen Ermittlungsteam, dem sich inzwischen auch Lettland, Estland und die Slowakei angeschlossen haben. Die EU-Justizbehörde Eurojust, die die Arbeit koordiniert, soll nun Beweise und Zeugenaussagen sammeln.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen rücken vor – „Es sind zu viele“

+++ 15.10 Uhr: Russland erhöht den Druck im Osten der Ukraine, besonders die frühere Großstadt Sjewjerodonezk ist ins Zentrum der Kämpfe gerückt. Die Schlüsselstadt in der östlichen Region Luhansk steht unter ständigem Beschuss. „Es sind zu viele Russen“, sagte nach Angaben von BBC der Hauptmann der Nationalgarde in Sjewjerodonezk. Dennoch versuche man vorerst weiter die Stellung zu halten. Die Einnahme der Stadt und des benachbarten Lyssytschansk sind für Putins Streitkräfte von zentraler Bedeutung. Denn: Dies sind die einzigen Regionen in Luhansk, die noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle stehen.

Das russische Militär versucht die ukrainichen Verteidiger einzukesseln und ins Zentrum von Sjewjerodonezk vorzudringen. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bündelt Russland etwa 60 Kilometer westlich von Sjewjerodonezk seine Kräfte und bereite „sich auf die Offensive vor“. Währenddessen befinden sich noch etwa 12.000 Zivilistinnen und Zivilsten in der Stadt. Die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln und Strom ist weitgehend abgeschnitten.

Ukraine News: Mindestens 243 Kinder im Krieg getötet

+++ 14.00 Uhr: Der ukrainischen Staatsanwaltschaft zufolge sollen seit Beginn der russischen Invasion im Februar mindestens 243 Kinder getötet worden sein, 446 wurden verletzt. Allerdings wies die Behörde darauf hin, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher sein müsste. Die Opferzahl in von Russland besetzten Gebieten könne derzeit noch nicht ermittelt werden. Kinder in den Regionen Donezk, Kiew und Charkiw seien besonders von den Folgen des Krieges betroffen. Der ukrainische Generalstab hat zudem die Zahl der getöteten Soldaten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Seit dem 24. Februar sind nach ukrainischen Angaben etwa 30.500 Streitkräfte ums Leben gekommen.

Ukraine-Krieg: Erneut russische Soldaten verurteilt

+++ 12.30 Uhr: Erneut wurden russische Soldaten wegen der Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg verurteilt. Ein ukrainisches Gericht verurteilte zwei gefangene Soldaten wegen der Beschießung einer Stadt im Osten des Landes zu elfeinhalb Jahren Haft. Alexander Bobikin und Alexander Ivanov bekannten sich in der vergangenen Woche beide schuldig. Das berichtete die arabische Nachrichtenagentur Aljazeera.

Nach Angaben von BBC waren die Männer Teil einer Artillerieeinheit, die unter anderem eine Schule in der nordöstlichen Region Charkiw von Russland aus beschossen hatte. Das ist das zweite Urteil seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar. Zuvor wurde erst ein weiterer russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er einen Zivilisten getötet hatte.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen finden Leichen in Stahlwerk von Mariupol

+++ 11.45 Uhr: Im monatelang umkämpfen Stahlwerk Azovstal in Mariupol sollen nach Angaben des russischen Militärs in den unterirdischen Bunkern mehr als 150 Leichen von ukrainischen Soldaten gefunden worden sein. „In einem Container mit nicht mehr funktionierender Kühlung wurden 152 Leichen von gefallenen Kämpfern und Soldaten der ukrainischen Streitkräfte gelagert“, erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag in Moskau.

Kiew habe bis heute keine Maßnahmen ergriffen, die Toten zu überführen, hieß es weiter. Stattdessen hätten die russischen Truppen unter den Leichen Minen entdeckt. Konaschenkow behauptete, dass die ukrainische Regierung damit den Container in die Luft sprengen wollte. Nach dem Fund der Leichen will Russland nun die Toten an ukrainische Vertreter übergeben, kündigte der Sprecher an. Die Hafenstadt Mariupol war bereits zu Beginn des Ukraine-Krieges zu einem wichtigen Ziel des russischen Militärs erklärt worden. Die Stadt im Süden des Landes wurde fast völlig zerstört. Ende Mai ergaben sich die letzten ukrainischen Verteidiger, die sich im Stahlwerk verschanzten.

Ukraine News: Mehrere Tote bei Luftangriff

+++ 11.00 Uhr: Bei einem Luftangriff auf die Stadt Slowjansk in der Region Donezk soll es mehrere Tote und Verletzte gegeben haben, teilte Pavlo Kyrylenko, Gouverneur der Region, am frühen Morgen auf Facebook mit. Das russische Militär habe offenbar die Stadt in der Ostukraine mit Raketen beschossen. Es wurden drei Tote und sechs Verletzte gemeldet.

Bei dem Angriff sei eine örtliche Schule sowie mindestens sieben Hochhäuser beschädigt worden, so Kyrylenko. Erst nach Abschluss der derzeit laufenden Rettungsaktion könnten Angaben über die genaue Zahl der Opfer gemacht werden. „Dieser Luftangriff ist ein weiteres Verbrechen russischer Besatzungstruppen auf unserem Boden, deren Opfer Zivilisten sind“, schrieb der ukrainische Gouverneur.

Ukraine News: Russische Truppen rücken vor

+++ 10.00 Uhr: Die Kämpfe im Donbass gehen weiter, vor allem in Sjewjerodonezk. Ein Teil der einstigen Großstadt in der Ostukraine werde „bereits von der russischen Armee kontrolliert“, erklärte Serhiy Hajdaj, Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, laut Angaben des US-Senders CNN am Dienstag. Trotz der Kämpfe gehe Hajdaj aber nicht davon aus, dass die Stadt vom russischen Militär eingekesselt werde.

Neben der militärischen Situation spitzt sich auch die humanitäre Lage in der Region zu. Bis zu 12.000 Zivilistinnen und Zivilisten seien im östlichen Teil von Sjewjerodonezk eingeschlossen, teilte der norwegische Flüchtlingsrat am Dienstag mit. „Ich bin entsetzt, dass Sjewjerodonezk, die blühende Stadt, in der wir unser operatives Hauptquartier hatten, zum Epizentrum eines weiteren Kapitels des brutalen Krieges in der Ukraine wurde“, sagte Jan Egeland, Generalsekretär des Rates. Egeland befürchtet, dass die zivile Bevölkerung ins Kreuzfeuer geraten könnte. Zudem fehle der Zugang zu „Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten oder Strom. Der nahezu ununterbrochene Beschuss zwingt die Zivilbevölkerung, in Luftschutzkellern und Kellern Zuflucht zu suchen, und es gibt nur wenige Möglichkeiten für diejenigen, die versuchen zu fliehen“, so der Generalsekretär. „Wir können im Granatenhagel keine Leben retten.“

Ukraine News: Russland rückt vor – Großangriff im Donbass erwartet

Update vom Dienstag, 31. Mai, 07.30 Uhr: Im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe um die frühere Großstadt Sjewjerodonezk in die entscheidende Phase. Der Feind führe „im Raum Sjewjerodonezk Sturmaktivitäten im Bereich der Ortschaften Sjewjerodonezk und Toschkiwka durch, die Kampfhandlungen halten an“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mit.

Weitere russische Bodenangriffe werden aus dem etwas weiter westlich gelegenen Raum Bachmut gemeldet. Dort hätten die Russen die Ortschaften Solote, Komyschuwacha, Berestowe, Pokrowske und Dolomitne angegriffen. Im Lagebericht heißt es zwar, die Attacken seien erfolglos verlaufen, gleichzeitig jedoch, dass sie fortgesetzt würden. Die Angriffe rund um Bachmut bezwecken offenbar, den letzten von der Ukraine gehaltenen Ballungsraum in der Region Luhansk, Sjewjerodonezk - Lyssytschansk, abzuschneiden und so die dort stationierten Truppen aufzureiben.

Ukraine News: Russland auf dem Vormarsch

Erstmeldung vom 31. Mai: Kiew/Moskau - Russland setzt seinen Vormarsch im Osten der Ukraine weiter fort. Inzwischen rechnet die Ukraine mit einem Großangriff auf das Zentrum ihrer Verteidigungskräfte im Donbass. Dort sei die „maximale Kampfkraft der russischen Armee“ versammelt, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht zum Dienstag. Slowjansk-Kramatorsk ist der größte Ballungsraum, der noch unter Kontrolle Kiews steht. Hier ist auch das Oberkommando der Streitkräfte im Osten des Landes stationiert.

In die umkämpfte Großstadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes waren nach ukrainischen Angaben bereits am Montag russische Truppen vorgedrungen. Die Stadt ist seit Monaten Ziel russischer Angriffe. Sie gilt als letzter Punkt, den das ukrainische Militär in der Region Luhansk noch kontrolliert.

Ukraine News: Ukraine und Russland beklagen tote Zivilpersonen

Im Osten der Ukraine beklagten beide Kriegsparteien weitere zivile Todesopfer. Im Gebiet Donezk seien drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden, teilte Gouverneur Pawlo Kyrylenko auf Telegram mit. In der Region Charkiw starb nach Angaben der Online-Zeitung Ukrajinska Prawda ein Mann durch russische Granaten.

Die russische Seite sprach laut der Agentur Tass von zwei getöteten Zivilpersonen durch ukrainische Angriffe im Gebiet Donezk sowie zwei getöteten Frauen im Gebiet Luhansk. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. Die beiden selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine sind von Moskau als unabhängige Staaten anerkannt. Ihre Einnahme zählt zu Russlands Kriegszielen.

Ukraine News: Putin spekuliert auf Chaos durch Hungerkrise

Nach Selenskyjs Angaben können 22 Millionen Tonnen Getreide, die bereits in der Ukraine für den Export gelagert seien, wegen der russischen Blockade der Häfen das Land nicht verlassen. Er warnte, dass dadurch in Ländern Afrikas, Asiens und Europas eine Hungersnot drohe, die wiederum eine Migrationsbewegung in Gang setzen könnte. Selenskyj sieht darin die Absicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Westen zu destabilisieren.

Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure weltweit. Auch westliche Politiker werfen Russland vor, auf eine Hungerkrise zu spekulieren und sie als Druckmittel einzusetzen, damit der Westen die Sanktionen abschwächt. Moskau weist diese Anschuldigungen zurück. (cs/kas mit AFP/dpa)