Ukraine-Krieg: Russland zerstört Militärlager in der Westukraine – und wappnet sich für langen Krieg

Von: Daniel Dillmann

Die russische Armee rückt im Ukraine-Krieg weiter vor. Aus der Region Luhansk werden heftige Kämpfe gemeldet.

Russland auf Vormarsch: In den kommenden Wochen könnte die ganze Oblast Luhansk eingenommen werden.

In den kommenden Wochen könnte die ganze Oblast Luhansk eingenommen werden. Heftige Kämpfe um Sjewjerodonezk: Russland erringt im Ukraine-Krieg Erfolg in strategisch wichtiger Stadt.

Russland erringt im Ukraine-Krieg Erfolg in strategisch wichtiger Stadt. Einsatz neuer Waffensysteme: Die Ukraine wirft dem Kreml den Einsatz themobarer Raketenartillerie vor.

Die Ukraine wirft dem Kreml den Einsatz themobarer Raketenartillerie vor. Die Lage am Morgen: Alle Informationen und Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker.

+++ 15.14 Uhr: Bei einem Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Tschortkiw sind am Samstagabend 22 Menschen, darunter mehrere Zivilistinnen und ein 12-jähriges Kind verletzt worden. Laut Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau habe der Luftangriff einem Waffendepot gegolten, in dem große Mengen aus dem Westen gelieferter Panzerabwehrraketen, tragbarer Luftabwehrsysteme und Granaten gelagert waren. Dabei sei das Depot russischen Angaben zufolge zerstört worden.

Der Angriff auf das Waffenlager wurde nach russischen Angaben mit Kalibr-Marschflugkörpern ausgeführt, die vom Schwarzen Meer aus abgefeuert wurden. Neben dem Munitionslager seien nach Angaben von ukrainischen Behörden auch mehrere Wohngebäude in der Stadt beschädigt worden, die keine 150 Kilometer von der Grenze zu Rumänien entfernt liegt. Im Gegensatz zum Osten und dem Süden der Ukraine, ist der Westen des Landes nur sporadisch Ziel von russischen Angriffen. Diese gelten meist militärischen Einrichtungen, in denen ausländische Waffenlieferungen untergebracht sind.

Bei einem russischen Angriff auf ein Waffenlager in der Westukraine wurden laut ukrainischen Angaben Zivilpersonen verletzt und Gebäude zerstört. (Symbolfoto) © Anatolii Stepanov/AFP

Ukraine-Krieg: Geheimdienst sieht Anzeichen für russische Kriegspläne bis Herbst

+++ 11:46 Uhr: Der ukrainische Militärgeheimdienst geht davon aus, dass sich Russland auf einen Krieg bis Oktober einstellt. US-Militärexperten des Institute for the Study of War (ISW) beriefen sich auf den Geheimdienst-Vizedirektor Wadym Skibizkij. Dieser nehme an, dass Russland den Krieg 120 weitere Tage führen wolle. Entscheidend für die Pläne sei jedoch stets der Erfolg am Donbass. Die ISW-Experten gehen derweil davon aus, dass Russland keine großen Reserven an ausgebildeten Streitkräften in der Hinterhand habe. Diese Annahme ist auf den Personalmangel an der Front zurückzuführen. Außerdem teilte Skibizkij mit, dass die Russen 40 weitere Kampfbataillone hätten. Es seien schon 103 Bataillone in der Ukraine vor Ort.

+++ Update, Sonntag, 12. Juni 2022, 08.40 Uhr: Ein US-Beamter teilte der Washington Post mit, dass Russland in den kommenden Wochen wahrscheinlich die gesamte Oblast Luhansk einnehmen wird. Die ukrainischen Städte Sievierodonetsk und Lysychansk, die zum Epizentrum des Kampfes um den Donbass wurden, könnten innerhalb einer Woche an die russischen Streitkräfte fallen, so der von der Washington Post zitierte US-Beamte, der wegen der Sensibilität des Themas anonym bleiben wollte. Dadurch könnte de facto eine neue Frontlinie entstehen, die einige Zeit andauern könnte.

Ein Soldat der russischen Armee im Einsatz im Ukraine-Krieg. © Yuri Kabodnov/dpa

Lage am Morgen im Ukraine-Krieg: Russland kontrolliert Großstadt Sjewjerodonezk

Kiew - Im Ukraine-Krieg gelingt den Angreifern aus Russland offenbar der nächste große Erfolg. Laut Angaben der ukrainischen Behörden kontrollieren die Armeen des Kremls nun auch die Großstadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes. Dennoch tobe an vielen Stellen in der Stadt weiterhin ein erbitterter Straßenkampf. „Die Situation bleibt schwierig. Die Kämpfe gehen weiter, doch leider befindet sich die Stadt zum Großteil unter russischer Kontrolle“, sagte Serhij Hajdaj, Gouverneur der Region Luhansk laut dem US-Nachrichtensender CNN.

Doch nicht nur in Sjewjerodonezk tobt weiter der Ukraine-Krieg. Auch die umliegenden Kleinstädte wie Popasna oder Lyssytschansk sind Schauplatz heftiger Kämpfe. Die russische Armee soll an vielen Orten dazu übergegangen sein, die zivile Infrastruktur flächendeckendzu bombardieren. Laut Angaben des ukrainischen Militärs ist es den Verteidigern gelungen, einen Angriff im Vorort Metelkino abzuwehren. Die russische Armee habe sich aus dem Vorort wieder zurückziehen müssen.

Lage am Morgen im Ukraine-Krieg: Russland setzt neuartige Artillerie ein

Die Gebietsgewinne Russlands im Ukraine-Krieg gehen offenbar vor allem auch auf den Einsatz thermobarischer Raketenartillerie zurück. Das sagte Hajdaj im ukrainischen Fernsehen. Russland würde mit dem neuartigen Waffensystem Gebäude, die die ukrainische Armee als Versteck nutzt, „von Stockwerk zu Stockwerk abräumen“. Dadurch wiederum seien die ukrainischen Truppen dazu gezwungen, konstant die Positionen zu wechseln.

In seiner nächtlichen Ansprache an die Bevölkerung der Ukraine lobte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Streitkräfte im Osten des Landes. Er sei „stolz auf unsere Verteidiger, die den Vormarsch des Feindes und der Besatzer viele Wochen lang aufhalten“ konnten. „Sjewjerodonezk bleibt das Epizentrum des Krieges im Osten des Landes“ so Selesnkyj.

Ukraine-Krieg: Schlacht um Sjewjerodonezk erinnert an Mariupol

Ähnlich wie in Mariupol könnte auch die Schlacht um Sjewjerodonezk letztendlich vor einem großen Industriewerk enden. In besagter Stadt liegt das Azot Chemiewerk, ein großer Gebäudekomplex, in dem bis zu 800 Zivilisten Unterschlupf gefunden haben sollen. Daneben sollen sich 400 Soldaten der Ukraine dort verschanzt haben. Die Zahlen gehen auf Angaben von Rodion Miroshnik zurück, Anführer der selbsternannten Teilrepublik Luhansk, die wiederum mit Russland verbündet ist. Man verhandle bereits mit den Soldaten über die Evakuierung der Zivilisten.

Aus dem Süden des Landes werden im Ukraine-Krieg ebenfalls harte Kämpfe gemeldet. Die Armeen befänden sich dort in einem festgefahrenen Stellungskrieg. „Die Russen sparen nicht mit Munition“, sagte ein Kämpfer der ukrainischen Armee dem britischen Nachrichtensender Sky. Die eigenen Vorräte würden dagegen zur Neige gehen. Das bestätigte auch Vadym Skibitsky, hochrangiger Beamter im ukrainischen Verteidigungsministerium. Er forderte so schnell wie möglich neue Waffenlieferungen aus dem Westen. „Das ist längst ein Artilleriekrieg geworden“, so Skibitsky laut dem britischen Guardian. (dil/dpa)