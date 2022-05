Ukraine-Krieg: „Alle Frauen, Kinder und alten Leute“ aus Stahlwerk in Mariupol evakuiert

Von: Julius Fastnacht, Tobias Utz, Teresa Toth, Tanja Banner, Nail Akkoyun, Andreas Apetz, Lucas Maier

Während Raketen nahe Odessa einschlagen, beschießen ukrainische Soldaten ein russisches Boot. In Mariupol gelingt eine Evakuierung. Der Newsticker.

+++ 22.50 Uhr: Die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Iryna Wereschtschuk hat einen Brief an die Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) geschrieben und darum gebeten, die im Asow-Stahlwerk in Mariupol verschanzten Soldaten zu evakuieren und medizinisch zu versorgen. Die Verteidiger des riesigen Industriekomplexes befänden sich seit 72 Tagen „unter den ständigen Bombardierungen und Angriffen der russischen Armee“ und aus „Mangel an Medikamenten, Wasser und Nahrung sterben die verwundeten Soldaten an Wundbrand und Blutvergiftung“, hieß es in der Erklärung. Die Organisation solle den Soldaten helfen, deren „Menschenrechte von der Russischen Föderation verletzt werden“.

+++ 21.20 Uhr: Nachdem „alle Frauen, Kinder und alte Leute“ aus dem Stahlwerk Azovstal bei Mariupol evakuiert wurden, macht der Kommandeur der 36. ukrainischen Marine-Brigade, Serhiy Volyna, auf das Schicksal der Menschen aufmerksam, die sich noch in dem Stahlwerk aufhalten, das von russischen Truppen belagert und immer wieder angegriffen wird. Volyna bittet die Welt darum, „jede Anstrengung“ zu unternehmen, um die verbliebenen ukrainischen Soldaten zu evakuieren. Es scheine wie „eine höllische Reality-Show“, es sei jedoch „alles real“, zitiert der Kyiv Independent Volyna. Es gebe „Schmerzen, Leid, Hunger, Qualen, Tränen, Angst und Tod“.

Ukraine-Krieg: „Alle Frauen, Kinder und alten Leute“ aus Stahlwerk in Mariupol evakuiert

+++ 18.30 Uhr: Rund um das Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol gibt es gute Neuigkeiten: „Alle Frauen, Kinder und alte Leute“ wurden nach Angaben der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk aus dem Stahlwerk evakuiert. „Der Befehl des Präsidenten wurde ausgeführt“, so Wereschtschuk. „Dieser Teil der humanitären Operation in Mariupol wurde abgeschlossen.“

Wie CNN berichtet, befanden sich am Samstagmorgen Ortszeit noch mehr als 100 Zivilpersonen in dem Stahlwerk. Eine offizielle Zahl, wie viele Personen nun gerettet wurden, wurde bisher nicht genannt. Mehrere hundert Soldaten sollen sich noch in dem Stahlwerk befinden – russische Truppen nutzen CNN-Angaben zufolge Artillerie und Panzer, um Angriffe auf Azovstal durchzuführen.

Rauch steigt aus dem Stahlwerk Asovstal auf. Nach ukrainischen Angaben wurden nun „alle Frauen, Kinder und alten Leute“ aus dem Stahlwerk in Mariupol evakuiert. (Archivbild) © Alexei Alexandrov/dpa

Ukrainische Truppen versenken russisches Landungsboot

+++ 17.43 Uhr: Wie die Regierung in der Ukraine mitteilte, haben ukrainische Truppen ein Landungsboot der russischen Schwarzmeerflotte abgeschossen. „In den Gewässern des Schwarzen Meeres wurde ein feindliches Landungsboot vom Typ Serna vernichtet“, teilte der Pressechef der Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, via Telegram mit. Er fügte der Nachricht ein Video hinzu, auf dem der Beschuss des Schiffs mit einer Drohne zu sehen sein soll.

Der Abschuss ereignete sich nach ukrainischen Angaben nahe der Schlangeninsel. Nach dem Beschuss versank das Boot. Am Vortag berichteten Journalisten ebenfalls von einem Beschuss einer russischen Fregatte durch ukrainische Truppen. Ob es sich dabei um den gleichen Angriff handelt oder ob zwei unterschiedliche russische Wasserfahrzeuge versenkt wurden. Die russische Seite hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Ukraine-Krieg: Russland nimmt Odessa unter Raketenbeschuss

+++ 13.40 Uhr: Das Hauptgeschehen des Ukraine-Kriegs spielt sich im Osten des Landes ab. Doch auch der Westen des Landes ist betroffen. Laut Angaben der örtlichen Behörden schlugen vier russische Raketen im Oblast Odessa ein. Dabei handelt es sich um das Gebiet rund um die Hafenstadt Odessa im Südwesten des Landes. Dabei sei Infrastruktur beschädigt worden, Menschen seien jedoch nicht verletzt worden.

Ukraine-Krieg: Russland sprengt Brücken auf dem Rückzug aus dem Norden

+++ 11.32 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte rücken mehr und mehr in die Offensive. Wie das Militär der Ukraine mitteilt, haben russische Soldaten mit der Sprengung mehrerer Brücken begonnen, um die ukrainische Gegenoffensive zu stoppen. Darüber berichtet der Nachrichtensender CNN. Der Generalstab habe in seinem jüngsten Update vom Samstag (07.05.2022) mitgeteilt, dass die Besatzer in der Gegend von Zyrkuny und Ruski Tyschky „drei Straßenbrücken“ gesprengt hätten, „um die Gegenoffensive der Verteidigungskräfte zu verlangsamen“. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

In den vergangenen zwei Wochen haben ukrainische Truppen eine Reihe von Dörfern nördlich und östlich von Charkiw zurückerobert, was den Russen den Einsatz von Artillerie gegen die Stadt erschwert. Außerdem sollen durch den Gegenangriff der Ukraine die Versorgungswege für die in Donezk und Luhansk kämpfenden russischen Streitkräfte unterbrochen worden sein.

Bereits Ende April hatten die russische Armee Odessa unter Raketenbeschuss genommen und große Teile der Infrastruktur zerstört. © Oleksandr Gimanov/afp

Ukraine-Krieg: Mariupol soll bis 09. Mai erobert werden

+++ 08.50 Uhr: Laut Angaben des britischen Geheimdienstes ist es Russlands Ziel, Mariupol spätestens bis zum 09. Mai einzunehmen. Der Kampf um die Hafenstadt im Osten des Landes setzt sich derweil unvermittelt fort.

Ukraine-Krieg: Video soll katastrophale Zustände in russischen Lagern zeigen

+++ 07.30 Uhr: Neue Vorwürfe gegen Russland im Ukraine-Krieg: Ein Video, veröffentlicht vom Bürgermeister in Mariupol, soll die Zustände in den sogenannten Filtrationslagern der russischen Armee im Osten des Landes zeigen. Das berichtet die Washington Post, die nach eigenen Angaben den Aufnahmeort der Clips verifizieren konnten. Die Aufnahmen stammen demnach aus einem Schulgebäude in Bezimenne, einem Dorf unweit von Mariupol.

Wie es scheint, befinden sich in zahlreiche ukrainische Gefangene in dem Schulgebäude. Die hygienischen Bedingungen seien katastrophal, sagt die Person, die das Video dreht. 350 Menschen müssten sich ein Waschbecken teilen. Medizinische Hilfe würde den Gefangenen verweigert werden. Soldaten aus Russland würden den Gefangenen, bei denen es sich sowohl um ukrainische Soldaten als auch im Zivilisten handele, regelmäßig mit Folter und Exekutionen drohen.

Schlacht um Mariupol: 50 Personen aus Aswostal-Stahlwerk befreit

+++ 21.30 Uhr: Am Freitag sind insgesamt 50 Zivilpersonen aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol in Sicherheit gebracht worden. „Heute konnten wir 50 Frauen, Kinder und ältere Menschen aus dem Asow-Stahlwerk herausholen“, erklärte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk im Messengerdienst Telegram. Auch das russische Verteidigungsministerium sprach von 50 Personen, die das umkämpfte Gelände verlassen hätten. Am Samstagmorgen solle die Aktion fortgesetzt werden.

+++ 20.00 Uhr: Ein Bus mit zwölf Zivilpersonen an Bord hat das von russischen Truppen belagerte Asow-Stahlwerk in Mariupol verlassen können. Die Menschen seien ins Dorf Bezimenne gebracht worden, das von prorussischen Truppen kontrolliert wird, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Wenig später soll ein zweiter Bus mit 13 Menschen ebenfalls nach Bezimenne aufgebrochen sein, berichtete Reuters unter Bezug auf Meldungen der russischen Nachrichtenagentur RIA. Man erwarte noch zwei oder drei weitere Busse aus Mariupol, hieß es von Offiziellen in dem Ankunftszentrum dort.

Ukraine-Krieg: Situation rund um Stahlwerk Asowstal in Mariupol ist weiterhin kritisch

+++ 18.30 Uhr: Angehörige von Soldaten, die im Asow-Stahlwerk eingeschlossen sind, haben an die internationale Gemeinschaft appelliert, ihre Männer zu retten. Bei einer Pressekonferenz in Kiew baten sieben Frauen, nicht nur Zivilpersonen die Flucht zu ermöglichen. Auch Soldaten sollten die Möglichkeit bekommen, das Stahlwerk an einen sicheren Ort zu verlassen. Teils unter Tränen flehten die Frauen darum, die eingeschlossenen Männer in einen Drittstaat zu bringen.

+++ 16.00 Uhr: Die Situation rund um das Stahlwerk Asowstal in Mariupol ist weiterhin kritisch. Mykhailo Vershynin, ein ukrainischer Kämpfer, sprach mit der BBC über die aktuelle Lage und erklärte, dass es jetzt „noch schlimmer“ werde. „Seit zwei Tagen stürmen die russischen Truppen aktiv das Werk und drängen die Verteidiger mithilfe von Flugzeugen, Artillerie und schweren Waffen zurück. Es gab Verluste und viele Verletzte. Es ist uns nicht gelungen, die Verwundeten herauszuholen.“

Ukraine-Krieg in Mariupol: Fahrzeug bei Evakuierung mit Panzerabwehrwaffe beschossen

+++ 15.00 Uhr: Das Asow-Regiment hat behauptet, dass die russischen Streitkräfte während eines Waffenstillstands „auf dem Gebiet der Asowstal-Anlage“ in Mariupol eine Panzerabwehrwaffe auf ein Auto abgefeuert haben, das bei der Evakuierung von Zivilistinnen und Zivilisten helfen wollte. Dies berichtet der US-Nachrichtensender CNN.

Ukraine-Krieg: Russland äußert sich zur „Bedrohung“ durch Atomschlag

+++ 13.13 Uhr: Russlands Außenministerium hat Spekulationen über einen möglichen Atomwaffeneinsatz in der Ukraine zurückgewiesen. Für einen solchen Einsatz gebe es klare Richtlinien in der russischen Atomdoktrin, betonte Alexej Saizew, ein Sprecher des Ministeriums, am Freitag laut der Nachrichtenagentur Interfax. „Sie sind nicht anwendbar für die Verwirklichung der Ziele, die im Rahmen der militärischen Spezialoperation in der Ukraine, gesetzt wurden“, fügte er hinzu. Russland nennt den Krieg in der Ukraine „Spezialoperation“. Die russische Atomdoktrin sieht einen Einsatz der Atomwaffen nur bei einer Gefährdung der Existenz des Landes selbst vor.

Russisches Flaggschiff „Moskwa“ laut Kreml nicht im Ukraine-Krieg gesunken

+++ 11.50 Uhr: Das vor der ukrainischen Küste gesunkene Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte „Moskwa“ war nach Darstellung Moskaus nicht am Militäreinsatz gegen die Ukraine beteiligt. Das geht aus einer Antwort der Militärstaatsanwaltschaft an den Hinterbliebenen eines Matrosen hervor. „Die Überprüfung hat ergeben, dass das Schiff, auf dem E.D. Schkrebez Dienst geleistet hat, nicht in die ukrainischen Hoheitsgewässer eingefahren ist und auch nicht auf der Liste der Verbände und Einheiten stand, die zum Einsatz an der militärischen Spezialoperation herangezogen wurden“, heißt es in dem offiziellen Schreiben, das der Vater des Matrosen am Freitag im sozialen Netzwerk Vkontakte veröffentlichte. Der Matrose gelte seit dem Unglück auf dem Raketenkreuzer Mitte April als vermisst.

Ukraine-Krieg: Russland muss Verluste bei Schlacht um Mariupol hinnehmen

+++ 10.10 Uhr: Die russischen Truppen in der Ukraine müssen bei ihrem Sturm auf das Asowstal-Werk in der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten schwere Verluste hinnehmen. Russland wolle das Stahlwerk, die letzte Bastion der Verteidigerinnen und Verteidiger von Mariupol, wohl für die Siegesfeier am 9. Mai erobern, hieß es in einer Mitteilung des britischen Verteidigungsministeriums am Freitag. Russlands Präsident Wladimir Putin wünsche sich für den Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland einen symbolischen Erfolg in der Ukraine. Russland müsse das aber mit hohen Verlusten an Soldaten, Material und Munition bezahlen.

Unterdessen wurde am Freitag auf eine weitere Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Stahlwerk gehofft. Dort warten nach ukrainischen Angaben noch rund 200 Zivilistinnen und Zivilisten auf eine Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen. Bei zwei vorherigen Evakuierungen unter Vermittlung der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz wurden etwa 500 Menschen aus Mariupol und Umgebung auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet nach Saporischschja geholt.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Streitkräfte starten Gegenoffensive

Update vom Freitag, 06. Mai, 06.30 Uhr: Die russische Armee hat in ihrem Krieg gegen die Ukraine nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj bisher 2014 Raketen gegen diverse Ziele eingesetzt. Das teilte Selenskyj in der Nacht zum Freitag in seiner täglichen Videoansprache mit. Darüber hinaus seien seit Beginn der Invasion der russischen Armee in die Ukraine am 24. Februar bereits 2682 Luftangriffe registriert worden. „Jeder dieser Einsätze bedeutet den Tod unseres Volkes, die Zerstörung unserer Infrastruktur.“

Ukraine startet Gegenoffensiven – Putin fordert Kiew zur Aufgabe in Mariupol auf

+++ 22.30 Uhr: Die russische Luftwaffe hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau am Donnerstag 45 militärische Ziele in der Ukraine zerstört. Unter anderem seien Stellungen der ukrainischen Armee und ein Munitionsdepot in der Region Luhansk getroffen worden, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow. Auch ein Artilleriegeschütz nahe der Ortschaft Saroschne und ein Mehrfachraketenwerferystem bei Mykolaiw seien mit Raketen beschossen worden. Durch russischen Artilleriebeschuss seien 152 ukrainische Stellungen und 38 Artillerie-Geschützpositionen getroffen worden. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Soldaten in Mariupol werfen Russland Bruch der Waffenruhe vor

+++ 18.15 Uhr: Ukrainische Kämpfer haben russischen Truppen einen Bruch der vereinbarten Waffenruhe zur Evakuierung von Zivilisten aus dem Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol vorgeworfen. „Wieder einmal haben die Russen das Waffenstillstandsversprechen gebrochen und die Evakuierung von Zivilisten, die sich weiterhin in Kellern des Werks verstecken, nicht erlaubt“, sagte der Vizekommandeur des ukrainischen Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft.

Ukraine-Krieg: Russland ändert Strategie

+++ 15.45 Uhr: Russland ändert offenbar die militärische Strategie im Donbass. Derweil zeigen Videoaufnahmen, welche der US-Sender CNN veröffentlicht hat, das Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Ukraine startet Gegenoffensiven

+++ 15.00 Uhr: Anders als von Präsidentenberater Olexij Arestowytsch behauptet, ist die Ukraine offenbar zu Gegenoffensiven übergegangen. Das betrifft einem Bericht zufolge vor allem die Stadt Charkiw und die von Russland besetzte Stadt Isjum. Walerij Saluschny, Oberkommandierender der ukrainischen Armee, bestätigte dem Nachrichtenportal Kyiv Independent die Militäraktionen. Er fügt hinzu, dass weiterhin erbitterte Kämpfe in der Nähe der Städte Popasna, Kreminna und Torske in der Region Luhansk stattfinden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Russlands Marine beschießt Stahlwerk in Mariupol

+++ 14.15 Uhr: Das seit Wochen belagerte Stahlwerk in Mariupol wurde in der Nacht auf Donnerstag bereits von der russischen Luftwaffe beschossen. Nun greift Russland wohl auch mit der Marine an. Das Stahlwerk werde „von Schiffsartillerie beschossen“, berichtet das russische Medium Nexta, mit Sitz in Warschau, auf Twitter. Die Situation in der Anlage des Stahlwerk Azovstal sei kritisch. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Russland bombardiert Ziele im Donbass

+++ 10.00 Uhr: Russland hat erneut Ziele im Donbass bombardiert. Auf Telegram berichtete Pawlo Kyrylenko, Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, am Donnerstagmorgen, dass es Tote und Verletzte in Kramatorsk gebe: „Nach einem Raketeneinschlag in Kramatorsk gibt es 25 Verletzte, beschädigt wurden 9 Wohnhäuser, die Schule und Objekte der zivilen Infrastruktur“, so Kyrylenko. Laut Angaben des Leiters der Donezker Militärverwaltung wurden auch die Städte Tschasiw Jar, Marjinka und Awdijiwka beschossen. Dabei habe es in Tschasiw Jar mindestens einen Toten gegeben, so Kyrylenko auf Telegram.

Ukraine-Krieg: Russische Luftwaffe greift Stahlwerk in Mariupol an

+++ 09.00 Uhr: Russlands Luftwaffe hat in der Nacht auf Donnerstag neue Angriffe auf das Stahlwerk in Mariupol gestartet. „Es gibt ununterbrochenen Beschuss und Angriffe, sogar in der Nacht mit der Anpassung des Feuers von Drohnen. In einigen Gebieten gehen die Kämpfe bereits über den Zaun des Werks hinaus“, sagte ein ukrainischer Beamter dem US-Sender CNN. Die Wohngebiete im Umfeld mussten demnach „ohne Vorwarnung dringend evakuiert werden“, hieß es.

Ukraine-Krieg: Selenskyj appelliert an UNO wegen Stahlwerk in Mariupol

Update vom Donnerstag, 5. Mai, 06.45 Uhr: Mit einer russischen Feuerpause in Sicht hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die UNO aufgerufen, das Leben der im Asow-Stahlwerk in Mariupol festsitzenden Verletzten zu retten und bei ihrer Evakuierung zu helfen. „Das Leben der Menschen, die noch dort sind, ist in Gefahr. Alle sind für uns wichtig“, sagte Selenskyj am Mittwoch in einem Telefongespräch mit UN-Generalsekretär António Guterres.

Erstmeldung vom Dienstag, 3. Mai, 09.15 Uhr: Im internationalen Luftraum vor der Insel Rügen kommt es zu einem Eklat: Eurofighter der deutschen Luftwaffe drängen ein russisches Militärflugzeug ab. (jf/tu/lm mit dpa/AFP)