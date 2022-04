Ukraine-Krieg: Kriegsverbrechen in Bucha gemeldet - Explosionen in Odessa

Von: Tobias Utz, Lukas Zigo, Karolin Schäfer, Katja Thorwarth, Daniel Dillmann, Nail Akkoyun, Andreas Apetz

Im Ukraine-Krieg ändert sich die Lage. Während Beobachter einen russischen Rückzug im Norden melden, ist Odessa wohl neues Angriffsziel. Die Lage am Sonntag.

Im Ukraine-Krieg* gehen die Angaben über die Zahl der Verluste auf Seiten Russlands* stark auseinander.

Laut Angaben der Ukraine* soll die Armee von Russlands Präsident Wladimir Putin* im Ukraine-Konflikt* sich im die Region Kiew zurückziehen.

Moskau* könnte sich Richtung Süden orientieren. Die gesamte Region Kiew* soll inzwischen zurückerobert worden sein.

+++ 07.44 Uhr: Human Rights Watch berichtet von Beweisen für Kriegsverbrechen im ukrainischen Bucha. Demnach habe eine Frau in Bucha gesehen, wie russische Truppen fünf Männer zusammengetrieben und einen von ihnen in den Hinterkopf geschossen und ihn getötet hätten, berichtet das Wall Street Journal.



Update vom Sonntag, 03.04.2022, 07.00 Uhr: Aus der strategisch wichtigen ukrainischen Küstenstadt Odessa sind am Sonntag mehrere Explosionen gemeldet worden. Die Detonationen in der Stadt am Schwarzen Meer im Südwesten des Landes waren am frühen Morgen zu hören, wie ein AFP-Reporter berichtete. Zudem waren mindestens drei schwarze Rauchsäulen und Flammen vermutlich über einem Industriegebiet zu sehen. Die Metropole ist der größte Hafen der Ukraine und zentral für die Wirtschaft des gesamten Landes.

Ukraine-Krieg aktuell: „Gesamte Region Kiew“ zurückerobert – Russland ändert Angriffsplan

+++ 22.25 Uhr: Ukrainischen Behörden zufolge sollen die Streitkräfte die gesamte Region um Kiew zurückerobert haben (s. Update, 02.04.2022, 20.05 Uhr). In den vergangenen Wochen hatte es in der Hauptstadt und in umliegenden Regionen heftige Kämpfe gegeben. Als Geste des guten Willens bei den Friedensverhandlungen habe Russland seinen Truppenabzug begründet, berichtete BBC. Viele Ukrainer:innen kehren wieder in ihre Heimat zurück. In Kiew und den westlichen Staaten stieß der russische Rückzug allerdings auf Skepsis.

In Irpin, etwa 27 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt, sind nach ukrainischen Behörden seit der russischen Invasion mindestens 200 Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt konnten jedoch flüchten.

Odessa könnte im Ukraine-Krieg das nächste Ziel Russlands sein. © Gilles Bader/dpa

Ukraine-Krieg: Butscha von Leichen übersät

In Butscha sind die russischen Truppen erst vor wenigen Tagen abgezogen worden. Fast einen Monat lang wurde die Stadt nordwestlich von Kiew eingekesselt. 280 Menschen mussten hier in einem Massengrab beerdigt werden, teilte der Bürgermeister mit. Die Stadt sei übersät von Leichen (s. Update, 02.04.2022, 19.20 Uhr).

Doch die Hoffnung auf etwas Entspannung in der Ukraine wird von Kampfhandlungen im Süden und Osten des Landes überschattet. Der ukrainische Präsidentenberater Oleksiy Arestovych erwartet laut CNN vor allem um Mariupol schwere Kämpfe. Arestovych warnte davor, dass die militärischen Anstrengungen in diesen Regionen „nicht einfach sein werden“. Dennoch schien er zuversichtlich: „Ich denke, wir werden Mariupol, die Ostukraine und den Süden zurückerobern.“

Krieg in der Ukraine: Zahl der Todesopfer in Mykolajiw steigt

+++ 21 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff in der südwestlichen ukrainischen Region Mykolajiw auf die regionale Staatsverwaltung wurden am Dienstag (29.03.2022) mehrere Menschen getötet. Die Zahl der Opfer sei nun auf 36 gestiegen, teilte der Militärgouverneur Vitaliy Kim am Samstag bei Telegram mit. Unter den Toten befände sich auch seine Sekretärin.

Bei dem russischen Angriff wurde der mittlere Teil des neunstöckigen Gebäudes zerstört. Wie das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtete, befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Mitarbeitende in dem Bürogebäude.

Ukraine News: „Gesamte Region Kiew“ zurückerobert

+++ 20.05 Uhr: Nach ukrainischen Angaben sollen die Streitkräfte in der Ukraine die gesamte Region Kiew zurückerobert haben. „Die gesamte Region Kiew ist von den Angreifern befreit“, schrieb Hanna Malyar, stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin, beim Kurznachrichtendienst Twitter am Samstagabend.

Bislang konnte ihre Behauptung noch nicht unabhängig geprüft werden. Allerdings haben sich die russischen Truppen in den vergangenen Tagen aus der Region Kiew zurückgezogen. Ukrainerinnen und Ukrainer sowie der Westen gehen davon aus, dass Russland sich jetzt vor allem auf die östlichen Regionen konzentriere.



Ukraine-Krieg: Russland ändert Strategie – Fast 300 Menschen in Massengräbern beerdigt

+++ 19.20 Uhr: Fast 300 Menschen sind nach dem Rückzug der russischen Truppen aus Butscha in der Region Kiew in Massengräbern beerdigt worden. Die Straßen der durch die Kämpfe stark zerstörten Kleinstadt seien mit Leichen übersät, sagte Bürgermeister Anatoly Fedoruk am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Da die drei städtischen Friedhöfe in Reichweite des russischen Militärs liegen, mussten Fedoruk zufolge 280 Menschen in Massengräbern beigesetzt werden. In Kiew wurde auch ein ukrainischer Fotojournalist getötet.

+++ 18.35 Uhr: In und um Kiew wird es ruhiger. Russland zieht seine Truppen ab und positioniert diese neu. Stattdessen soll vor allem in der Ostukraine die militärische Präsenz erhöht werden. Die sich zurückziehenden russischen Streitkräfte schaffen eine „katastrophale“ Situation für die zivile Bevölkerung, warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut Angaben der arabischen Nachrichtenagentur Al Jazeera.

Das russische Militär würde dem Staatschef zufolge Minen in der Nähe von Häusern, verlassene Ausrüstung und „sogar die Leichen der Getöteten“ zurücklassen. Eine Pause von dem mehr als fünf Wochen andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine scheint es nicht zu geben. „Selbst in den Gebieten, die wir nach den Kämpfen zurückerobern, ist es noch nicht möglich, zum normalen Leben zurückzukehren, wie es früher einmal war“, stellte der Präsident ernüchternd in einer Videobotschaft fest.

Die zurückgelassenen Leichen bestätigte auch der Bürgermeister von Butscha, etwa 25 Kilometer nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt. „Er sagte, dass er, als er selbst in die Stadt ging, 22 Leichen auf den Straßen liegen sah“, gab Imran Khan, Korrespondent von Al Jazeera in Butscha, wieder.

Ukraine-Krieg: Russland ändert Strategie – Luftangriffe in Mariupol

+++ 17.25 Uhr: Die russischen Streitkräfte positionieren sich neu und konzentrieren sich nun auf die östlichen Regionen in der Ukraine. Der Berater des ukrainischen Präsidenten, Olexij Arestowytsch, meldete am Samstag Luftangriffe auf Mariupol, Charkiw und Tschernihiw. Neben der Rüstungsindustrie seien auch Wohngebiete betroffen. Bislang lässt sich das nicht unabhängig prüfen. Moskau bestreitet vehement den Angriff auf die Zivilbevölkerung.

Arestowytsch geht davon aus, dass Russland versuche, Tschernihiw in ein zweites Mariupol zu verwandeln. Bislang sei die Großstadt am Ufer der Desna aber noch über den Landweg zu erreichen. „Die Einwohner können die Stadt verlassen“, so Arestowytsch im ukrainischen Fernsehen.

Im Norden und Nordosten der Ukraine seien russische Truppen in Richtung Staatsgrenze gedrängt worden, erklärte Selenskyjs Berater. Zudem hätten das ukrainische Militär etwa 30 Dörfer rund um Kiew zurückerobert.

Ukraine-Krieg aktuell: Mariupol ist weiter hart umkämpft

+++ 16.15 Uhr: Die ukrainische Hafenstadt Mariupol ist weiterhin hart umkämpft. Noch rund 150.000 Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich in der Stadt befinden. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hat nun angekündigt, die Zurückgebliebenen mittels Transportbooten aus der Hafenstadt zu evakuieren. „Wir können Schiffsunterstützung für Evakuierungen von Mariupol leisten, insbesondere in Bezug auf Zivilisten, Verletzte und türkische Staatsbürger und Staatsbürger anderer Nationen“, so Akar im Gespräch mit den Reporten von BBC.

Ukraine-Krieg aktuell: Siedlungen um Kiew zurückerobert – Streitkräfte erobern „Schlüsselroute“

+++ 11.13 Uhr: Laut Angaben des britischen Geheimdienstes sollen sich russische Truppen vom Flughafen Hostomel in der Nähe der Hauptstadt Kiew zurückgezogen haben. Das Gebiet ist seit Kriegsbeginn hart umkämpft. „Entlang der Ostachse hat die Ukraine mehrere Dörfer zurückerobert. Im Osten der Ukraine haben ukrainische Streitkräfte nach heftigen Kämpfen eine Schlüsselroute im Osten von Charkiw gesichert“, fügte das Ministerium hinzu in einem morgendlichen Twitter-Post vom Samstag (02.04.2022) hinzu. Hostomel ist für die Ukraine ein strategisch wichtiger Standort. In der kleinen Stadt befinden sich er wichtigste internationale Flighafen der Ukraine un ein wichtiger Militärflugplatz.

Update vom Samstag, 02.04.2022, 09.50 Uhr: Die Widerstände der ukrainischen Armee gegen die russische Invasion zeigen Wirkung. Die Rückgewinnung einiger Gebiete in Nähe der Hauptstadt Kiew (s. Update, 01.04.2022, 18.45 Uhr) scheint Geflüchtete ermutigt zu haben in ihre Heimat zurückzukehren. Wie der britische Nachrichtendienst BBC berichtet, seien rund 421.000 geflüchtete Menschen über Polen in die Ukraine zurückgekehrt.

Alleine am Freitag (01.04.2022) hätten 15.000 Menschen die polnische Grenze in Richtung Heimat überquert. Insgesamt 2.437.000 Menschen seien seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Polen geflohen, teilte der polnische Grenzschutz am Samstag (02.04.2022) mit. Die Zahl der ukrainischen Geflüchteten beläuft sich laut Schätzungen der UN auf 10 Millionen.

+++ 11.15 Uhr: Russlands Streitkräfte ziehen sich wohl aus der Region um die ukrainische Hauptstadt Kiew zurück. Das berichtet der zuständige Gouverneur. Die Truppen seien auf dem Weg nach Belarus, so Olexandr Pawljuk in einem Statement bei Telegram. Das entspricht der Einschätzung der Nato vom Donnerstag. Nato-Chef Stoltenberg erklärte, dass man erwarte, dass Russland sich in Belarus neu formiere, um schwere Verluste zu kompensieren.

+++ 11.00 Uhr: Offenbar befinden sich weiterhin Soldaten der russische Armee am stillgelegten Atomkraftwerk Tschernobyl. Am Donnerstag gab es vermehrt Berichte, dass die Truppen den Ort verlassen würden. Zudem wurde bekannt, dass wohl zahlreiche Streitkräfte verstrahlt wurden.

Ukraine-Krieg: Russland kündigt Feuerpause in Mariupol an

Update vom Freitag, 01.04.2022, 08.00 Uhr: Auf Ersuchen von Frankreich und Deutschland hat Russland für Freitagmorgen eine Feuerpause in der umkämpften Hafenstadt Mariupol angekündigt. Ein humanitärer Fluchtkorridor soll ab 9 Uhr MESZ zur Evakuierung von Zivilistinnen und Zivilisten nach Saporischschja geschaffen werden.

Nach ukrainischen Angaben seien Konvois am Donnerstag (31.03.2022) auf mehrere Probleme gestoßen. Wie CNN berichtete, sollen russische Truppen 14 Tonnen Hilfsgüter, darunter Lebensmittel und Medikamente, beschlagnahmt und 45 Busse blockiert haben. Um eine Rettung der Menschen aus Mariupol zu ermöglichen, seien die Fluchtkorridor „unzureichend“, hieß es am Donnerstag vonseiten Frankreichs.

In der seit Wochen bombardierten Stadt Mariupol sollen noch rund 100.000 Zivilistinnen und Zivilisten eingeschlossen sein, erklärte die ukrainische Ministerin Iryna Vereshchuk. Nun bereite sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) darauf vor, die Ausreise der Bevölkerung zu ermöglichen. „Es ist von größter Wichtigkeit, dass diese Operation durchgeführt wird. Das Leben von Zehntausenden von Menschen in Mariupol hängt davon ab“, wurde das IKRK von CNN zitiert.

Ukraine-Krieg: Russische Streitkräfte räumen Tschernobyl – und nehmen Geiseln mit

Erstmeldung vom 01.04.2022, 03.30 Uhr: Nach wochenlanger Besetzung haben die russischen Streitkräfte die Atomruine Tschernobyl verlassen, dabei nach ukrainischen Angaben aber Geiseln mitgenommen. „Es sind keine Außenstehenden mehr auf dem Gebiet des Atomkraftwerks Tschernobyl“, teilte die für das Sperrgebiet im Norden der Ukraine zuständige ukrainische Behörde am Donnerstagabend auf Facebook mit. Später hieß es, die Russen hätten ukrainische Soldaten mitgenommen, die sie seit Kriegsbeginn als Geiseln gefangen hielten.

„Als sie von der Atomanlage Tschernobyl wegrannten, nahmen die russischen Besatzer Mitglieder der Nationalgarde mit, die sie seit dem 24. Februar als Geiseln gefangen gehalten hatten“, teilte die ukrainische Atombehörde Energoatum im Messengerdienst Telegram unter Berufung auf Arbeiter in der Anlage mit. Um wie viele ukrainische Soldaten es sich handelte, war unklar.

Zuvor hatte die für das Sperrgebiet zuständige Behörde den Abzug der russischen Armee verkündet. Die Soldaten hätten „Ausrüstung und andere Wertgegenstände“ aus der stillgelegten Atomanlage gestohlen. Ukrainische Spezialisten würden nun auf das Gelände geschickt, um es auf „potenzielle Sprengkörper“ hin zu durchkämmen. (ktho/dil/lz/nak/tu mit dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.