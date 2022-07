Ukraine-Krieg: Lage in Slowjansk spitzt sich weiter zu - 8000 Menschen bleiben in Severodonetsk zurück

Von: Nail Akkoyun, Lucas Maier

Im Osten der Ukraine liefert sich Russland heftige Gefechte mit ukrainischen Truppen. Bald könnte Slowjansk fallen. Der News-Ticker am Mittwoch, 6. Juli.

Gefechte in Donezk: Russland verzeichnet im Ukraine-Krieg weitere Gebietsgewinne.

Russland verzeichnet im Ukraine-Krieg weitere Gebietsgewinne. Slowjansk wohl das nächste Ziel: Ukraine ruft zur Evakuierung auf.

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.45 Uhr: In der Stadt Severodonetsk im Gebiet Luhansk werden wohl bis zu 8000 Menschen zurückbleiben, auch wenn sich die Bedingungen dramatisch verschlechtern, wie Oleksandr Striuk, der Leiter der Militärverwaltung von Severodonetsk mitteilt. Die Menschen müssten ohne Wasser, Strom- oder Gasversorgung auskommen, heißt es in dem Bericht von CNN.

Die russischen Besatzer würden zwar nach Personal zur Wiederherstellung suchen, es seien aber fast keine Fachkräfte mehr in der Stadt. Laut Striuk würde zudem daran gearbeitet, einen Schulbetrieb ab 1. September zu ermöglichen, hierfür würde das Bildungsministerium neu organisiert werden.

Ukraine-Krieg: 8000 Menschen bleiben in Severodonetsk zurück. (Archivbild) © IMAGO/Stanislav Krasilnikov

+++ 22.30 Uhr: Südwestliche er Region Charkiw liegt die Region Dnipropetrowsk. Diese sei von Russland unter Beschuss genommen worden, wie der Kyiv Independent unter Berufung auf Mykola Lukaschuk, den Vorsitzenden der Region berichtet.

Der Angriff hätte ein Gebäude mit landwirtschaftlichen Geräten getroffen, heißt es. Bei dem Angriff seien drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Die Feuerwehr bekämpft aktuell noch den Brand in dem Gebäude.

+++ 22.00 Uhr: Der Beschuss von Gesundheitseinrichtungen stellt einen Verstoß gegen geltendes Kriegsrecht dar. Trotzdem wurden im Ukraine-Krieg bereits viele dieser Einrichtungen zerstört.

Wie der Gesundheitsminister der Ukraine, Viktor Liashko, mitteilte, wurden von den russischen Streitkräften 120 Gesundheitseinrichtungen vollständig zerstört und 817 weitere beschädigt. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 1,2 Milliarden Dollar, wie der Kyiv Independent schreibt.

Ukraine-Krieg: Krankenhäuser und Apotheken weiterhin unter Beschuss. (Archivbild) © Madeleine Kelly/dpa

Zerstörung im Gesundheitssektor der Ukraine:

Zerstört: 120 Gesundheitseinrichtungen, 43 Apotheken und 85 Krankenwägen.

120 Gesundheitseinrichtungen, 43 Apotheken und 85 Krankenwägen. Beschädigt: 817 Gesundheitseinrichtungen wurden beschädigt.

817 Gesundheitseinrichtungen wurden beschädigt. Verstorben: 14 Mitarbeitende im Gesundheitsbereich.

14 Mitarbeitende im Gesundheitsbereich. Kosten: 1,2 Milliarden Dollar.

1,2 Milliarden Dollar. Quelle: Gesundheitsminister Viktor Liashko laut kyivindependent.com

Zu Tode kamen seit dem 24. Februar 2022 mindestens 14 medizinische Mitarbeitende. 85 Krankenwägen und 43 Apotheken wurden zudem komplett zerstört, heißt es weiter. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 20.45 Uhr: Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine steigt weiter. Mittlerweile ist fast ein Viertel der Bevölkerung geflohen, wie die Zeitung Kyiv Independent schreibt.

Die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen spricht von 8,79 Millionen Geflüchteten (Stand: 6. Juli). Gemessen wurde diese Zahl seit dem Beginn des totalen Angriffskrieges von Russland, am 24. April 2022.

+++ 19.35 Uhr: Verbreitet Russland Falschmeldungen über die Zerstörung von westlichem Militärgerät? Am vergangenen Mittwoch (29. Juni) hat Russland behauptet, zwei HIMARS-Artilleriesysteme aus den USA vernichtet zu haben.

Die Ukraine widerspricht jetzt und wirft Russland Propaganda vor, wie CNN berichtet. Das russische Ministerium veröffentlichte ein Video der vermeintlichen Zerstörung. Die Expert:innen von CNN nach eigenen Angaben darin keine HIMARS-Artilleriesysteme erkennen. Eine unabhängige Prüfung der beiden Positionen liegt bisher nicht vor.

+++ 19.15 Uhr: Die Bevölkerung der Stadt Slowjansk in der Ostukraine wird von den Behörden zur Flucht aufgefordert. „Seit Beginn der Kämpfe sind 17 Einwohner gestorben, 67 wurden verletzt“, sagte Bürgermeister Wadym Liach am Mittwoch (6. Juli) laut AFP.

Eine Evakuierung der Stadt sei bereits in vollem Gange, heißt es weiter. 23.000 Menschen sollen sich nach Liachs Angaben noch in der ehemals 100.000 Seelen Stadt befinden. AFP-Journalisten berichten von Raketen Einschlägen auf dem Marktplatz und den umliegenden Straßen.

+++ 17.45 Uhr: Nur einen Tag hat sie gehalten, die Reisebeschränkung in der Ukraine. Eine Welle der Kritik ließ das Militär einknicken. Unter den Kritikern befand sich auch Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Die Regelung sah vor, dass sich Wehrpflichtige vor dem Verlassen des Meldeortes, hierfür eine Genehmigung einholen müssen, wie die dpa schreibt. Die Regelung, dass Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen, bleibt nach wie vor bestehen.

Update vom Mittwoch, 6. Juli, 16.15 Uhr: Nach Einschätzung der Militärverwaltung von Slowjansk, wird die Stadt Ziel einer großen russischen Offensive werden. „Wahrscheinlich werden sie angreifen. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Einschläge häufiger geworden sind“, sagte Verwaltungsleiter Vadym Liakh einer CNN-Reporterin. „Ich denke, dass der Feind, sobald er in der Lage ist, Angriffsoperationen durchzuführen, mit der Zerstörung der Infrastruktur und der Stadt selbst beginnen wird.“

Aktuell werde Moskaus Armee noch am Fluss Siwerskyj Donez aufgehalten. Weiter sagte Liakh, dass in der Nähe von Slowjansk und Kramatorsk zahlreiche Befestigungen errichtet worden seien, die es den ukrainischen Truppen ermöglichten, „den Feind vier Monate lang zurückzuhalten“. Problematisch sei nun, aber dass „die Zivilbevölkerung leider immer häufiger unter Beschuss gerät“.

Ukraine-Krieg: Russland dringt in der Oblast Donezk weiter vor

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Die Situation in der Oblast Donezk spitzt sich immer weiter zu. Wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet, haben ukrainische Beamte die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner der Region nun aufgefordert, das Gebiet zu evakuieren und sich in Sicherheit zu begeben.

„Russland hat die gesamte Region Donezk in einen Krisenherd verwandelt, in dem es für die Zivilbevölkerung gefährlich ist, sich aufzuhalten“, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pavlo Kyrylenko, nach einem Raketenangriff auf die Stadt Torezk am Mittwoch (6. Juli). „Ich rufe alle auf, zu evakuieren. Eine Evakuierung rettet Leben“, fügte er hinzu.

Ukraine-Krieg: Evakuierungen in Donezk bereits in Arbeit

Aktuell kontrolliert die Ukraine CNN-Angaben zufolge noch immer etwa 45 Prozent der Region Donezk, nach der Einnahme von Lyssytschansk in der benachbarten Region Luhansk drängen die russischen Streitkräfte nun aber immer weiter vor in Richtung Kramatorsk und Slowjansk. Daher sehen sich immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer gezwungen, ihre Wohnorte zu verlassen.

„Diejenigen, die gesehen haben, was in Sewerodonezk oder Lyssytschansk passiert ist, haben die Stadt schon vor langer Zeit verlassen. Jetzt sind etwa 23.000 Einwohner von Slowjansk [von rund 100.000] in der Stadt geblieben“, sagte Vadym Liakh, Leiter der militärisch-zivilen Verwaltung von Slowjansk. „Die Zahl der Menschen, die die Stadt verlassen wollen, ist gestiegen. Wir arbeiten an der Evakuierung in zwei Richtungen: nach Lwiw, Dnipro oder Riwne.“ (nak)