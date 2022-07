Russland will weitere Gebiete annektieren und „Scheinreferenden“ durchführen

Von: Sandra Kathe, Moritz Serif, Tim Vincent Dicke, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Marvin Ziegele

Teilen

Russland könnte weitere Gebiete annektieren. Die Ukraine plant, die russische Schwarzmeerflotte zu versenken. Der News-Ticker am Mittwoch, 20. Juli.

Russischer Landgewinn: Streitkräfte rücken vor

Streitkräfte rücken vor Ukraine schlägt zurück: Russische Schwarzmeerflotte und Krim sind Ziele

Russische Schwarzmeerflotte und Krim sind Ziele Explosionen in Cherson: Meldungen am Mittag

Meldungen am Mittag Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Mittwoch, 20. Juli 2022, 6.05 Uhr: Das Weiße Haus warnt im Ukraine-Krieg davor, dass Russland weitere Teile des Landes annektieren und dort „Scheinreferenden“ durchführen könnte. Betroffen sein könnten die Regionen Cherson, Saporischschja sowie die gesamten Gebiete von Luhansk und Donezk.

„Der Kreml hat den Zeitplan für die Referenden nicht bekannt gegeben, aber russische Vertreter in diesen Gebieten behaupten, dass sie im Laufe dieses Jahres stattfinden werden, möglicherweise in Verbindung mit den russischen Regionalwahlen im September“, sagte John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus. Außerdem wolle der Kreml den Internetzugang kontrollieren, berichtet die Berliner Zeitung.

Russland erzielt Geländegewinne in der Ost-Ukraine

+++ 21.40 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben bei Gefechten um den Donbass in der Ost-Ukraine nach ukrainischen Angaben weitere Geländegewinne erzielt. „Der Feind hat im Raum Pokrowske einen Sturm durchgeführt, dabei teilweise Erfolg gehabt und setzt sich am Südrand der Ortschaft fest“, teilte der ukrainische Generalstab am Abend in seinem Lagebericht mit. Pokrowske ist eine Siedlung zehn Kilometer östlich des wichtigen Verkehrsknotenpunkts Bachmut im Gebiet Donezk. Dort verläuft die nächste Verteidigungslinie der Ukraine vor dem Ballungsraum um die Großstädte Slowjansk und Kramatorsk.

Ein russischer Soldat auf einem Panzer in Luhansk. (Archivfoto) © Lev Fedoseyev/Imago

An anderen Frontabschnitten im Donbass ist es dem ukrainischen Militär nach eigenen Angaben gelungen, die russischen Angriffe abzuwehren. Sowohl nördlich von Slowjansk als auch östlich von Siwersk seien die Attacken erfolglos gewesen. „Die ukrainischen Kämpfer haben den Okkupanten erhebliche Verluste zugefügt“, heißt es im Lagebericht laut ukrainischen Angaben.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Panzer-Tausch mit Ukraine und Nato-Staaten „am Scheitern“?

+++ 18.45 Uhr: Der Außenpolitiker und Bundeswehr-Oberst außer Dienst Roderich Kiesewetter (CDU) sieht den Panzer-Ringtausch mit Polen offenbar „am Scheitern“. Die Bundesregierung habe Warschau nach drei Monaten „Reflexionszeit“ die ersten Panzerlieferungen erst ab April 2023 angeboten, so teilte ein CDU-Sprecher am Dienstag auf Twitter mit. Von insgesamt 20 Leopard-2-Panzern sollten außerdem zunächst nur einer pro Monat geliefert werden, erst ab Oktober 2023 drei Stück pro Monat.

Mit dem Ringtausch-Verfahren sollten östliche Verbündete der Ukraine leicht bedienbare Panzer sowjetischer Bauart zur Verfügung gestellt werden. Deutschland würde den Nato-Partnern dafür modernes Gerät als Ersatz liefern. Ähnliche Tauschgeschäfte plant die Bundesregierung auch mit Tschechien, der Slowakei, Slowenien und Griechenland.

Ukraine will russische Schwarzmeerflotte versenken – und Krim zurückerobern

+++ 17.00 Uhr: Russland plant offenbar die Gaslieferungen an Deutschland wieder hochzufahren: Erste Details sind bereits bekannt.

+++ 16.00 Uhr: Die ukrainische Armee plant offenbar, die russische Schwarzmeerflotte zu versenken. Ziel der Aktion soll die Rückeroberung der illegal annektierten Halbinsel Krim sein. Der Süden der Ukraine sei durch die russischen Kriegsschiffe im Schwarzen Meer einer ständigen Bedrohung ausgesetzt, betonte der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister, Wolodymyr Havrylov, bei einem Besuch in Großbritannien gegenüber der Times. Dies beinhaltet laut Havrylov zwei Probleme: Zum einen feuern russische Schiffe Raketen ab, die auf Infrastruktur an Land zielen. Und zum anderen blockieren die Schiffe den Seeweg, den die Ukraine zum Getreidetransport benötigt.

„Angesichts der neuen Technologien und Fähigkeiten, die wir erhalten, müssen wir uns dieser Bedrohung stellen“, so Havrylov. „Es ist unvermeidlich, weil wir unserem Volk Sicherheit garantieren müssen“, führte er aus. „Früher oder später werden wir genug Ressourcen haben, um Russland im Schwarzen Meer und auf der Krim anzugreifen“, sagte Havrylov der Times. Dem Bericht, welcher sich auf einen Militärbeamten aus Odessa stützt, zufolge, soll Russland bereits eine „erhebliche Anzahl“ an Schiffen der Schwarzmeerflotte von Sewastopol auf der Halbinsel Krim nach Novorossiysk im Süden Russlands verlegt haben, als Teil der Vorbereitungen auf einen ukrainischen Angriff. Die Angaben sind allerdings nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen beschießen Slowjansk

+++ 15.30 Uhr: Das russische Militär hat offenbar die Stadt Slowjansk in der Region Donezk beschossen. Laut Cadym Lyakh, dem dem Leiter der örtlichen Militärverwaltung, waren dabei auch Opfer zu beklagen. „Leider wurde Slowjansk erneut beschossen. Vier Explosionen. Viele Haushalte sind beschädigt, Menschen sind unter den Trümmern eingeschlossen, es gibt Verwundete. Glücklicherweise wurde noch niemand als getötet bestätigt“, sagte Lyakh in einer Videoansprache. Seine Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen in Cherson gemeldet

+++ 14.30 Uhr: Aktuell wurden Explosionen in dem von Russland besetzten Cherson gemeldet. Nach Angaben von Medien in Suspilne waren am Morgen des 19. Juli in Cherson Explosionen zu hören. Russische staatlich kontrollierte Medien berichteten, die Ukraine habe sechs Raketen auf Cherson abgefeuert, die Antoniwskyi-Brücke getroffen hätten. Die Ukraine hat dies nicht bestätigt. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 13.30 Uhr: Russland beschießt derzeit offenbar Wohngebäude in Kramatorsk, im ostukrainischen Gebiet Donezk. Nach Angaben des Gouverneurs Pavlo Kyrylenko hat die russische Armee einen Luftangriff auf das Zentrum von Kramatorsk durchgeführt, bei dem mindestens ein Zivilist getötet wurde. Die getroffenen Wohnhäuser fingen Feuer. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Putins Vorgänger nennt Westen „politisch impotent“

+++ 12.15 Uhr: Der frühere Kremlchef Dmitri Medwedew hat dem Westen politische Impotenz vorgeworfen und sich mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine erneut siegessicher gezeigt. „Russland erreicht alle gesetzten Ziele. Und es wird Frieden geben. Zu unseren Bedingungen“, schrieb der Vizechef des russischen Sicherheitsrates am Dienstag auf Telegram. Es werde keine Einigung geben zu den Bedingungen der „politisch Impotenten“ in der EU und in den USA, meinte er.

+++ 12.05 Uhr: Die Ukraine gibt die Leichen von 45 gefallenen Soldaten zurück. Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete hat die Ukraine 45 Leichen ukrainischer Soldaten zurückgegeben, die im Kampf gefallen sind.

+++ 10.45 Uhr: Russland unterstützt wahrscheinlich Kriegsanstrengungen mit ethnischen Minderheiten und „entfacht Widerstand in ethnischen Enklaven“. Das vermutet das US-Thinktank „Institute for the Study of War“. Dem ISW zufolge versuche Russland wahrscheinlich, „ethnische Russen vor einer hohen Mobilisierung zu schützen“, was zu Widerstand führen könnte. Dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 09.15 Uhr: Die russischen Streitkräfte sollen Nikopol in der Nacht zum 19. Juli bis zu 40 Mal beschossen haben. Das vermeldete laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Walentyn Reznichenko. Demnach habe der russische Beschuss zwei Industriebetriebe in Brand gesetzt sowie Wohngebäude und Stromleitungen beschädigt. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Dies ist nicht auf unabhängige Wiese prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj stellt 28 Geheimdienstmitarbeiter frei

Erstmeldung vom Dienstag, 19. Juli, 07.25 Uhr: Nach der Freistellung von Geheimdienstchef Iwan Bakanow hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Entlassungen in der Behörde angekündigt. Die Führung in Kiew ist offensichtlich mit der Arbeit der eigenen Aufklärung unzufrieden und spricht von Verrat.

Selenskyj hat die Entlassung von 28 Mitarbeitern des ukrainischen Geheimdienstes SBU angekündigt. Es gehe um unterschiedlich hohe Posten und Funktionen, „aber die Begründungen sind ähnlich: unbefriedigende Arbeitsergebnisse“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Montagabend. Er stellte eine Revision der gesamten Arbeit des Geheimdienstes in Aussicht.

(marv/nak/tvd/ska/na mit dpa/AFP/mse)