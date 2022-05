Ukraine-Krieg: Ukrainische Truppen melden weitere Gebietsgewinne

Von: Kim Hornickel, Tobias Utz, Daniel Dillmann, Vincent Büssow

Russland kontrolliert Mariupol, doch im Osten der Ukraine verlieren die russischen Truppen weiter Gebiete. Der News-Ticker.

Asow-Stahlwerk gefallen: Russland gelingt im Ukraine-Krieg ein strategisch wichtiger Erfolg.

Russland gelingt im Ukraine-Krieg ein strategisch wichtiger Erfolg. Neue Panzer für die Front: Moskau schickt moderne Panzer in den Krieg mit der Ukraine.

Moskau schickt moderne Panzer in den Krieg mit der Ukraine. Die Lage am Morgen: Alle Neuigkeiten rund um den Ukraine-Konflikt aus der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.

Update vom Donnerstag, 19. Mai, 06.35 Uhr: Die Kämpfe um die Gebiete Donezk und Luhansk gehen weiter. Während die Armee der Ukraine zuletzt immer wieder Erfolge in diesen Regionen meldete, meldete sie am Mittwoch auch den Tod von 15 Zivilisten. Darunter sei mindestens ein Kind gewesen. Veränderungen in der Gebietskontrolle im Ukraine-Krieg wurden nicht gemeldet.

Ukrainische Soldaten in der Nähe von Charkiw, wo zuletzt immer wieder Erfolgsmeldungen aus der Ukraine gemeldet wurden. © Bernat Armangue/dpa

Währenddessen macht Russland die Ukraine für weitere Angriffe auf russisches Staatsgebiet verantwortlich. So sollen mehrere Orte in dem Gebiet Kursk beschossen worden sein, das an der Grenze zur Ukraine liegt. Aus Kiew kam außerdem die Meldung, dass die Gebiete Sumy und Tschernihiw im Nordosten der Ukraine von Russland aus beschossen worden seien.

+++ 20.55 Uhr: Die ukrainische Armee hat eigenen Angaben zufolge weitere Gebietsgewinn rund um die ostukrainische Metropole Charkiw erzielt. So sei die im Norden liegende Ortschaft Dementijiwka befreit worden, teilte der Generalstab bei Facebook mit. Wie die Tagesschau berichtet, liegt das Dorf nur acht Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Bereits in den letzten Wochen konnten die ukrainischen Truppen die russischen Angreifer im Norden und Nordosten Charkiws immer weiter zurückdrängen.

Weiter schwierig sei die Lage nahe des Dorfes Ternowa nordöstlich von Charkiw. Dort sollen die russischen Truppen einen Gegenangriff gestartet haben. Auch um die Ortschaft Dowhenke, etwa 25 Kilometer vor Slowjans in der Ostukraine, werde weiter gekämpft.

+++ 20.00 Uhr: In der Region um Kiew sind laut ukrainischen Angaben rund 1288 Leichen entdeckt worden. Die Menschen seien von russischen Soldaten gefoltert, vergewaltigt und hingerichtet worden, so die ukrainischen Behörden. „Ich betone es noch einmal, das sind Zivilpersonen! Die meisten von ihnen sind mit automatischen Waffen erschossen worden“, sagte Polizeipräsident Andriy Nebitov, im Fernsehen. Die Gräueltaten hätten bis zum Abzug der russischen Truppen im April angehalten.

Ukraine News: Wolodymyr Selenskyj will Kriegsrecht verlängern

+++ 18.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für eine Verlängerung des Kriegsrechts in seinem Land ausgesprochen. Angesichts des russischen Angriffskrieges plant Selenskyj die Erweiterung bis Ende des Sommers. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf reichte der ukrainische Präsident bereits ein. Nun soll für mindestens weitere 90 Tage der Ausnahmezustand herrschen. Seit dem 24. Februar und damit dem Beginn des Angriffs der russischen Truppen gilt in der Ukraine das Kriegsrecht, das sollte eigentlich am 24. Mai auslaufen.

Ukraine News: Hochrangige ukrainische Kommandeure harren in Stahlwerk aus

+++ 16.00 Uhr: Auch wenn sich viele Soldaten aus dem Stahlwerk von Mariupol „ergeben“ haben, wie es der Kreml bezeichnete, sollen sich noch immer hochrangige ukrainische Kommandeure in dem Stahlwerk befinden. Sie hätten sich noch nicht ergeben, wie lokale Medien am Mittwoch den pro-russischen Separatistenführer Denis Puschilin zitierten. Die Nachrichtenagentur DAN zitierte Puschilin mit den Worten, unter den Hunderten von Kämpfern, die sich ergeben hätten, befänden sich keine Kommandanten der höchsten Ebene. „Sie haben (die Anlage) noch nicht verlassen“, sagte er.

+++ 13.00 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin überlässt die seit Monaten belagerte Hafenstadt Mariupol offenbar seinem „Bluthund“. Damit ist Ramsan Kadyrow gemeint, der mit seiner Brutalität bereits international für Aufsehen gesorgt hat. Der Anführer der tschetschenischen Hilfssoldaten von Russland soll unter anderem „Aufseher“ in Mariupol mit der Kontrolle der Lage beauftragen. Kadyrows Cousin, Adam Delimkhanov, soll derweil als Feldkommandant in der Hafenstadt fungieren.

Ein zerstörter russischer Panzer nördlich von Charkiw in der Ostukraine. © Mstyslav Chernov/AP/dpa

+++ 10.30 Uhr: Die aus Mariupol fliehenden Menschen berichten von schrecklichen Zuständen in der von Russland eroberten Stadt. Die russische Armee soll das Feuer auf zivile Gebäude eröffnen, was zu einer immer größer werdenden Zahl an Opfern führen würde. „Die Leute sterben einfach. Die ganze Stadt geht im Chaos unter“, sagte ein Bewohner, dem die Flucht gelungen war, gegenüber dem Nachrichtenportal Kyiv Independent.

+++ 09.00 Uhr: Neben modernen Panzern schickt Russland auch weitere Hubschrauber in den Ukraine-Krieg. Laut Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat der Kreml 15 Kampfhubschrauber in die Region um Luhansk geschickt. Sie sollen den Angreifern dabei helfen, die Verteidigungslinien im hart umkämpften Osten des Landes zu durchbrechen. Nach dem Fall von Mariupol dürfte der Kreml seine Bemühungen nun vollständig auf die Eroberung des Donbas konzentrieren.

Ukraine News: Asow-Stahlwerk fällt - Russland erobert Mariupol

Erstmeldung vom Mittwoch, 18. Mai, 08.00 Uhr: Kiew – Russland ist es gelungen, das im Ukraine-Krieg hart umkämpfte Asow-Stahlwerk in Mariupol zu erobern. Die dort verbliebenen rund 260 Soldaten der Ukraine wurden gefangen genommen. Das melden sowohl die ukrainische als auch die russische Seite.

Das Schicksal der ukrainischen Kriegsgefangenen ist weiter unklar. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in der Nacht zu Mittwoch (18. Mai), man werde internationale Vermittler einsetzen, um die Soldaten aus russischer Gefangenschaft zu retten. Kiew hofft auf einen späteren Austausch gegen russische Kriegsgefangene. Moskau wieder ließ einen solchen Schritt zunächst offen. Stattdessen veröffentlichte der Kreml ein Video, das die Gefangennahme der Ukrainer, medizinische Behandlung sowie den Abtransport von Verletzten zeigen soll. Gut 50 der Soldaten sollen schwer verwundet sein.

Ukraine News: Russland erobert Asow-Stahlwerk in Mariupol

Damit endet der dreimonatige Kampf um das Asow-Stahlwerk. Zeitweise sollen sich dort bis zu 1.000 Zivilisten und mindestens so viele Soldaten verschanz haben. Mit der Eroberung dürfte der letzte Widerstand der Ukraine in Mariupol gebrochen sein. In Kiew geht nun die Angst um, Russland könnte nun Beweise für Kriegsverbrechen in der Hafenstadt vernichten. „Mörder verwischen ihre Spuren“, steht in einem Statement, das die abgesetzte Regierung der Stadt kurz vor der Eroberung durch russische Truppen veröffentlicht hatte.

Ukraine News: Russland schickt nach Sieg in Mariupol neue Panzer in den Krieg

Während Russland in Mariupol einen Erfolg feiert, soll die Armee von Wladimir Putin im Osten der Ukraine weiter schwere Verluste erleiden. Vor allem die Luftabwehr setzt den Angreifern laut unbestätigter Angaben weiter zu. Um den Sieg im Ukraine-Krieg wie in Mariupol zu erzwingen, schickt die Militärführung nun wohl die modernsten Panzer, die ihr zur Verfügung stehen, an die Front. Ein ganzer Zug voller Panzer des Typs T-90M soll sich auf dem Weg in die Ukraine befinden. Das berichtet die Zeitung Izvestia. Demnach sollen die Panzer frisch aus dem Uralvagonzavod-Werk stammen, der größten Panzerfabrik der Welt. (dil/tu/kh/vbu mit AFP/dpa)