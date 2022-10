Österreich-Wahl: Van der Bellen kämpft ums Bundespräsidenten-Amt

Von: Nadja Austel

Am Sonntag wählt Österreich den Bundespräsidenten. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen muss sich gegen Konkurrenz aus dem rechten Spektrum beweisen: News-Ticker.

Wien/Frankfurt – Für Alexander Van der Bellen könnte es in der Wahl ums Bundespräsidentenamt in Österreich am 9. Oktober noch einmal spannend werden. Sechs Konkurrenten gehen mit dem ehemaligen Chef der Grünen ins Rennen, der sich erneut in das sechsjährige Amt wählen lassen möchte. Dabei ist nur einer von ihnen ebenfalls in einer aktuellen Parlamentspartei vertreten: der FPÖ-Politiker Walter Rosenkranz. Es könnte bei dieser Österreich-Wahl erneut zu einer Stichwahl kommen, wie sie Van der Bellen bei der Österreich-Wahl 2016 für sich entschieden hatte.

Am Sonntag wählt Österreich den Bundespräsidenten.

Aus dem rechten Spektrum treten bei der Bundespräsidentenwahl Österreich außer FPÖ-Mann Rosenkranz außerdem der ehemalige Abgeordnete und Blogger Gerald Grosz, sowie der Anwalt Tassilo Wallentin an. Letzterer ist als Kolumnist für das Massenblatt Kronen Zeitung tätig. Ein weiterer Kandidat ist Michael Brunner, der Chef der Partei „Menschen Freiheit Grundrechte“ (MFG), die sich vor allem gegen Corona-Maßnahmen richtet.

Aus der linken und der Umwelt verschriebenen Seite stehen die Kandidaten Dominik Wlazny und Heinrich Staudinger zur Wahl. Wlazny ist Rockmusiker und unter dem Namen „Marco Pogo“ bekannt. Mit seiner Bierpartei ist er in der Wiener Stadtpolitik aktiv. Staudinger ist seinerseits Schuhfabrikant.

Kandidat zur Wahl in Österreich: FPÖ mit Rosenkranz „massiv im Aufwind“

Im Sommer vor der Österreich-Wahl sah Rosenkranz parteiinterne Turbulenzen betont gelassen. Auslöser der Querelen war das frühere FPÖ-Urgestein Hans-Jörg Jeneweinn. Die Wiener FPÖ sah sich mit einer anonymen Anzeige wegen Missbrauchs von Fördermitteln konfrontiert. „Es wird keine Auswirkungen haben“, sagte Rosenkranz dazu.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz bekräftigte ebenfalls, seine Partei sei „massiv im Aufwind“ und starte voller Kraft in den Wahlkampf. Auch bei der Wahl im österreichischen Bundesland Tirol hatten die Rechtspopulisten zuletzt kräftig zugelegt – nicht zuletzt in Wahlbezirken nahe der deutschen Grenze.

Umfrage zur Österreich-Wahl: Alexander Van der Bellen vorne

2016 erhielt Van der Bellen in der Stichwahl gegen seinen FPÖ-Herausforderer 53,8 Prozent der Stimmen. Laut den Umfragen des Magazins Profil und des Senders ATV soll er 2022 mit fast zwei Drittel der Stimmen rechnen können. Der Kandidat der rechten FPÖ liegt dahinter abgeschlagen bei 13 Prozent. Wahlberechtigt für die Wahl des Staatsoberhauptes von Österreich sind knapp 6,4 Millionen Österreicher. (dpa/afp/na)