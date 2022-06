Ausschuss zum Kapitol-Sturm: „Kompletter Schwachsinn“ – Trump hat Kontakt zur Realität verloren

Von: Lukas Zigo

Teilen

Die Anhörungen zum Sturm auf das Kapitol der USA kommen in die entscheidende Phase. Ex-Justizminister Barr belastet Donald Trump.

Ausschuss tagt in Washington D.C.: In der Hauptstadt der USA beschäftigt sich seit Monaten ein Untersuchungsausschuss des Kongresses mit den Ereignissen am 06. Januar 2020.

In der Hauptstadt der USA beschäftigt sich seit Monaten ein Untersuchungsausschuss des Kongresses mit den Ereignissen am 06. Januar 2020. Die Spannung steigt: Für Donald Trump könnten die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses noch schwere Konsequenzen haben.

Für Donald Trump könnten die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses noch schwere Konsequenzen haben. Ex-Mitarbeiter kündigt Aussage an: Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Bill Stepien will überraschend Stellung beziehen. Die Demokraten kündigen außerdem „zusätzliches Beweismaterial“ an.

+++ 19.15 Uhr: Nach der verlorenen Präsidentschaftswahl 2020 war nach Angaben des früheren US-Justizministers William Barr kein vernünftiges Gespräch mit dem damaligen Präsidenten Donald Trump möglich. Bei der zweiten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 wurden erneut Video-Mitschnitte einer Befragung Barrs gezeigt. „Ich hatte das Gefühl, dass es vor der Wahl möglich war, mit dem Präsidenten vernünftig zu reden“, sagte Barr. Nach der US-Wahl im November 2020 habe Trump aber nicht mehr zugehört. „Ich war etwas demoralisiert, weil ich dachte, Junge, wenn er wirklich an dieses Zeug glaubt, hat er den Kontakt zur Realität verloren“, so Barr über Wahlbetrugsbehauptungen Trumps.

Donald Trump und sein damaliger Justizminister William Barr entfremdeten sich über die Wahlbetrugsvorwürfe des früheren US-Präsidenten. © MANDEL NGAN/AFP

Barr bezeichnete die Behauptungen als „kompletten Schwachsinn“ und „dumm“. „Ich habe ihm gesagt, dass das Zeug, das seine Leute der Öffentlichkeit auftischen, Schwachsinn (Original: ‚Bullshit‘) ist. Ich meine, dass die Behauptungen über Betrug Schwachsinn waren. Und, wissen Sie, er war darüber ungehalten.“

Barr erklärte außerdem, dass Trump bereits in der Wahlnacht von einem Wahlbetrug gesprochen habe - zu einem Zeitpunkt, an dem es dafür noch gar keine Beweise habe geben können. Bereits in der ersten öffentlichen Anhörung wurden Video-Mitschnitte einer Befragung Barrs gezeigt, in denen Barr Trump belastet hatte.

Ausschuss zum Kapitol-Sturm – Donald Trumps „große Lüge war auch eine große Abzocke“

+++ 17.20 Uhr: Die demokratische Abgeordnete und Ausschussmitglied Zoe Lofgren sagte in ihrer Eröffnungsrede, dass der Ausschuss zeigen werde, dass die Wahl 2020 nicht gestohlen wurde und fügte hinzu, dass die „große Lüge der Trump-Kampagne auch eine große Abzocke war.“

„Das amerikanische Volk hat Präsident Joe Biden gewählt. Wir werden Beweise dafür vorlegen, dass Mr. Trumps Behauptungen über Wahlbetrug falsch waren, dass er und seine engsten Berater wussten, dass die Behauptungen falsch waren, aber sie gingen trotzdem weiter mit ihnen hausieren, bis zu den Momenten, bevor ein Mob von Trump-Anhängern das Kapitol angriff.“

Lofgren weiter: „Wir werden auch zeigen, dass die Trump-Kampagne diese falschen Behauptungen des Wahlbetrugs benutzt hat, um Hunderte Millionen Dollar von Unterstützern zu sammeln, denen gesagt wurde, dass ihre Spenden für den juristischen Kampf vor den Gerichten bestimmt waren, aber die Trump-Kampagne hat das Geld nicht dafür verwendet. Die große Lüge war auch eine große Abzocke.“

Wende in Washington: Trumps Ex-Mitarbeiter erscheint kurzfristig nicht vor Ausschuss

+++ 16.56 Uhr: Mit einiger Verspätung startet nun die Anhörung zu den Geschehnissen des 6. Januars 2021 als hunderte Anhänger des früheren Präsidenten Donald Trump das US-Kapitol gestürmt hatten. Es werden einige Aussagen, auch aus Trumps Reihen, erwartet.

Update von Montag, 13. Juni 2022, 16.00 Uhr: Die Anhörung zu den Geschehnissen des 6. Januar 2021 wurde circa 20 Minuten nach hinten verschoben. Im Vorfeld wurde nun bekannt, dass Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Bill Stepien nicht wie erwartet persönlich erscheinen wird. Übereinstimmende Quellen berichten, Stepiens Frau werde bald ein Kind bekommen, daher werde er heute nicht persönlich erscheinen. Stepien wird eine Delegation schicken, welche ein Statement abgeben wird. Ob Stepien an einem anderen Tag erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. An der Ausrichtung der Anhörung soll das jedoch nichts ändern.

Erstmeldung von Montag, 13. Juni 2022, 14.00 Uhr: Washington D.C. – Am 6. Januar 2021 geht eine Welle des Entsetzens durch die demokratische Welt. Anhänger des damals noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump verschaffen sich gewaltsam und bewaffnet Zugang zur Wiege der US-Demokratie, dem Kapitol. Neben dem Ziel, den Senat und das Repräsentantenhaus an der förmlichen Bestätigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden zu hindern, skandierten die Angreifer „Hängt Mike Pence“ und drohten mehreren anderen Politikern mit Gewalt.

Nun zeichnet sich ein Durchbruch in den Ermittlungen ab. Am Sonntag (12. Juni 2022) sagten die Mitglieder des Ausschusses des Repräsentantenhauses, der den Aufstand im Kapitol untersucht, sie hätten genügend Beweise für das Justizministerium aufgedeckt, um eine beispiellose strafrechtliche Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Betracht zu ziehen. Dieser habe versucht, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu verfälschen.

USA: Donald Trumps Wahlkampfmanager überraschend vor Aussage

Überraschend wird der ehemalige Wahlkampfmanager von Donald Trump, Bill Stepien, am Montag (13. Juni 2022) vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses erscheinen.

Bill Stepien und Donald J. Trump in der Air-Force-One. © SAUL LOEB/afp

Der Ausschuss kündigte an, dass Stepien zusammen mit Chris Stirewalt – dem ehemaligen politischen Redakteur von Fox News als Zeuge in der ersten von zwei Sitzungen am Montag auftreten wird. In der zweiten Sitzung werden der berühmte konservative Anti-Trump-Wahlrechtsanwalt Ben Ginsburg, der ehemalige republikanische Wahlbeamte Al Schmidt aus Philadelphia und der ehemalige US-Anwalt in Georgia B. J. Pak zu Wort kommen.

Stepien soll bei der Anhörung am Montag zu den Bemühungen aussagen, die Trump und sein Team unternahmen, um seine Ansichten über eine angeblich gestohlene Wahl zu verbreiten.

US-Abgeordneter: Behörden müssen „jede glaubwürdige Anschuldigung“ untersuchen

Der Ausschuss begann seine öffentlichen Anhörungen letzte Woche, wobei die Mitglieder ihre Argumente gegen Trump darlegten. Sie wollen aufzeigen, wie der besiegte Präsident seine falschen Behauptungen über eine manipulierte Wahl unerbittlich vorantrieb, obwohl ihm mehrere Berater das Gegenteil nahelegten.

Vonseiten der Demokraten wird behauptet, es werde in dieser Woche zusätzliches Beweismaterial veröffentlicht. Dieses soll zeigen, dass Trump und einige seiner Berater eine „massive Anstrengung“ unternommen haben, um Fehlinformationen zu verbreiten. Auch sollen sie das Justizministerium unter Druck gesetzt zu haben, die falschen Behauptungen zu übernehmen und den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence gedrängt haben, die Wahlen der Bundesstaaten abzulehnen sowie die Bestätigung der Wahl am 6. Januar 2021 zu blockieren.

USA: Wird Donald Trump angeklagt?

Ob Donald Trump letztendlich angeklagt wird, liegt in der Hand von Generalstaatsanwalt Merrick Garland. Er muss auf Basis der Anhörungen entscheiden, ob seine Behörden Trump strafrechtlich verfolgen kann und sollte. Ausschussmitgliedern zufolge seien die Beweise für ein Verfahren ausreichend.

Garland hatte sich nicht dazu geäußert, ob er breit wäre, eine Anklage zu erheben. Das wäre beispiellos und möglicherweise sehr kompliziert in einer politischen Wahlsaison, in der Trump offen mit der Idee einer erneuten Kandidatur für das Präsidentenamt geliebäugelt hat.

USA: Donald Trump mit Premiere – Gegen keinen US-Präsidenten wurde jemals Anklage erhoben

Richard Nixon trat 1974 von seinem Amt zurück, als er mit einem Amtsenthebungsverfahren und einer wahrscheinlichen Anklage der Grand Jury wegen Bestechung, Verschwörung und Behinderung der Justiz konfrontiert war. Präsident Gerald R. Ford begnadigte später seinen Vorgänger, bevor eine Anklage im Zusammenhang mit Watergate erhoben werden konnte.

Rechtsexperten haben erklärt, dass eine Strafverfolgung Trumps durch das Justizministerium wegen des Aufstands einen unangenehmen Präzedenzfall schaffen könnten, bei dem die Regierung einer Partei routinemäßig gegen den ehemaligen Präsidenten einer anderen Partei vorgehen könnte.

„Wir werden den Fakten folgen, wohin auch immer sie uns führen“, sagte Garland in seiner Rede bei der Eröffnungsfeier der Harvard-Universität im vergangenen Monat. (lz)