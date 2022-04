Thomas Kutschaty: Rechtsanwalt und Sozialdemokrat aus dem Ruhrpott

Von: Nail Akkoyun

Am 15. Mai 2022 tritt Thomas Kutschaty für die SPD als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an. Zuvor war er Justizminister in NRW.

Frankfurt – Thomas Kutschaty ist aktuell Vorsitzender der SPD-Fraktion sowie Oppositionsführer im Landtag Nordrhein-Westfalen. Nach der Bundestagswahl 2021 wurde Kutschaty außerdem zu einem der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD ernannt. 2022 nimmt Kutschaty als einer der Spitzenkandidat:innen an der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen teil.

Name Thomas Kutschaty Geburtsdaten 12. Juni 1968 in Essen (Nordrhein-Westfalen) Partei SPD Amt Stellvertetender SPD-Bundesvorsitzender

Geboren wurde Thomas Kutschaty am 12. Juni 1968 in Essen (Nordrhein-Westfalen). Der Politiker ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er studierte Rechtswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. 1995 absolvierte er das Erste Staatsexamen, zwei Jahre später das Zweite Staatsexamen. Im Anschluss war er von 1997 bis ins Jahr 2010 als Rechtsanwalt tätig.

Thomas Kutschaty zog erstmals 2005 ins Parlament ein – 2022 kommt die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen

Kutschaty ist bereits 1986 Mitglied der SPD, von 1987 bis 1989 war er Sprecher der Jungsozialisten im Essener Stadtbezirk Borbeck. Bis 1990 war er darüber hinaus Mitglied im Vorstand der Gruppierung. Bis heute hatte Kutschaty mehrere Positionen inne, wie etwa als Ratsmitglied der Stadt Essen, oder auch innerparteiliche Posten wie die des Vorsitzenden der SPD Essen.

Thomas Kutschaty, ehemaliger Justizminister von NRW, ist SPD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen. © Christoph Reichwein/Imago

Seit dem 8. Juni 2005 ist Kutschaty zudem Abgeordneter des Landtags von Nordrhein-Westfalen, wo er als Mitglied dem Innenausschuss, dem Rechtsausschuss sowie dem Kontrollgremium des Verfassungsschutzgesetzes NRW angehörte. In der rot-grünen Minderheitsregierung unter der ehemaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) bekleidete er das Amt des Justizministers. Kutschaty schied im Juni 2017 mit dem Regierungswechsel unter Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) jedoch als Leiter des Justizministeriums NRW aus.

Etwa ein Jahr später wurde Kutschaty im April 2018 zum neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden und damit auch zum Oppositionsführer gewählt. Weiter wählten die Sozialdemokrat:innen Kutschaty am 6. März 2021 zum neuen Vorsitzenden des SPD-Landesverbands. Damit einher geht die Kandidatur bei der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen als Spitzenkandidat der SPD. Dort wird Kutschaty am 15. Mai unter anderem gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) antreten. (nak)