Dem Klimawandel zum Trotz: Texas setzt auf ein totes Pferd

Von: Nail Akkoyun

Eine Luftaufnahme des ENGIE Sun Valley Solarprojekts in Hill County, Texas. (Archivfoto) © Mark Felix/AFP

Ausgerechnet der republikanische Staat Texas war lange Vorreiter bei erneuerbaren Energien. Nun will Gouverneur Abbott diesen Erfolg sabotieren. Doch warum?

Austin – Denkt man an Texas, hat man schnell weite Straßen und die offene Prärie vor Augen. Doch tatsächlich liegt der US-Bundesstaat auch am Golf von Mexiko und besitzt eine Küste von rund 725 Kilometern. Bereits seit Jahrzehnten macht sich Texas die vielen Sonnenstrahlen und das weite Meer zu Nutzen und gilt in den USA als führend in Sachen erneuerbaren Energien. Zu gute kommt dem „Lone Star“-Staat, dass er fast doppelt so groß wie Deutschland ist und über reichlich unbewohnten Raum verfügt.

Überraschend ist jedoch, dass es ausgerechnet die Republikaner waren, die dem durch und durch roten Texas einen grünen Anstrich verliehen hatten. Es war George W. Bush, späterer US-Präsident und damals noch Gouverneur, der 1999 mit einem entsprechenden Gesetz Investitionen in grüne Energien gefördert hatte. Heute produziert der Bundesstaat mehr Wind- und Solarenergie als Kalifornien, Iowa und Oklahoma zusammen.

24 Jahre später sieht die Welt anders aus: Die regierenden Republikaner sind es nun, die den erneuerbaren Energien in ihrem Texas einen Riegel vorschieben wollen. Stattdessen soll auf neue Erdgaskraftwerke gesetzt werden, die mit Milliarden an öffentlichen Geldern finanziert werden sollen. Es ist die Politik von Greg Abbott – ein als vergleichsweise gemäßigt geltender Politiker in der sonst so polarisierenden Republikanischen Partei.

Der Wandel kommt nicht von ungefähr: Texas-Gouverneur Abbott bezog Spenden von Öl- und Gaskonzernen

Anstatt die Erneuerbaren weiter auszubauen, will man in Texas aussterbende Branchen fördern. Wie Zeit Online berichtet, seien in den vergangenen fünf Jahren 2800 Arbeitspläne durch Wind- und Solarenergieerzeugung geschaffen worden. Im selben Zeitraum seien hingegen 44.000 Arbeitsplätze in der Öl- und Gasforderung verloren gegangen. Ein zwischenzeitlicher Vorschlag sah sogar eine Deckelung grüner Energie vor, sodass nicht mehr als 50 Prozent der Energieprojekte in Texas erneuerbar hätten sein sollen. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt, zeigt aber, dass die Republikaner rund um Abbott eine Branche ausbremsen wollen, die nicht nur Arbeitsplätze schafft, sondern auch die Bevölkerung finanziell erleichtert und der Umwelt guttut.

Das Argument: die Energieversorgung sei aufgrund der Erneuerbaren nicht planbar. Nach Naturkatastrophen galten für Gouverneur Abbott und andere Befürworterinnen und Befürworter der Fossilen bislang die grüne Energie öfter als Problem: Als der historische Wintersturm Uri im Jahr 2021 in Texas zu katastrophalen Stromausfällen führte, sei Beweis genug. Der Green New Deal, die vor allem von linken Demokratinnen und Demokraten gefordert wird, sei nichts als ein „tödlicher Deal für die Vereinigte Staaten“, polterte Abbott auf Fox News. Dabei ist der Süden der USA so stark wie nie auf umweltfreundlichere Politik angewiesen.

Auch für Abbott scheint – wie so oft in der Politik – zu gelten, dass man die fütternde Hand nicht beißt. Im vergangenen Jahr erhielt der 65-Jährige den Großteil seiner Wahlkampf-Spenden von Öl- und Gasunternehmen. Darüber berichtete unter anderem die Texas Tribune sowie OpenSecrets, eine gemeinnützige US-Organisation, die Wahlkampffinanzierung und Lobbyarbeit beobachtet.

Texas steht hinter erneuerbaren Energien: „Haben einen gewaltigen Unterschied gemacht“

Dass das Vorgehen gegen erneuerbare Energien auf fadenscheinigen Argumenten beruht, glaubt auch Doug Lewin, Direktor des Texas Energy Summit. „Wind- und Solarenergie haben einen gewaltigen Unterschied gemacht, sowohl in Bezug auf die Zuverlässigkeit als auch, was sehr wichtig ist, auf die Kosten“, sagte Lewin im Gespräch mit ABC News. Ohne Wind- und Solarenergie wäre die Wahrscheinlichkeit von regelmäßigen Stromausfällen zudem deutlich höher.

Auch die Bevölkerung weiß, dass die grüne Energie in Texas seit mehr als 20 Jahren Bestandteil der Energieversorgung sind und für finanzielle Entlastungen sorgen. Denn trotz der republikanischen Seele des Staates stehen die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht hinter Abbotts Kreuzzug gegen die Erneuerbaren. In einer Umfrage der University of Houston Hobby School vom Februar dieses Jahres befürworteten 64 Prozent der Befragten etwa den Ausbau von Solarparks. 59 Prozent waren für die Nutzung von Erdwärme sowie 57 Prozent für den Bau von Windkraftanlagen. Im Vergleich dazu sprachen sich lediglich 42 Prozent für eine verstärkte Nutzung von Erdgaskraftwerken und Kernkraftwerken aus.

Die Pläne Abbotts sowie seiner Parteifreunde sind bislang nicht in die Tat umgesetzt worden. Sollten die Republikaner nach der US-Wahl 2024 jedoch wieder die Präsidentschaft stellen, dürfte die Thematik aber spätestens dann wieder auf der Agenda stehen. (nak)