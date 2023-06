Terrorgefahr in den Niederlanden nimmt zu

Passanten in der Innenstadt von Amsterdam. © afp

Die Bedrohung durch islamistische und rechtsextremistische Anschläge steigt einer Analyse zufolge. Von Felix Sassmanshausen.

Die Bedrohung durch islamistische und rechtsextremistische Terroranschläge in den Niederlanden hat in den vergangenen Monaten zugenommen. Das geht aus einem neuen Bericht des Nationalen Koordinators für Terrorismusbekämpfung und Sicherheit der Niederlande (NCTV) hervor.

Die dem Justizministerium unterstellte Behörde informiert halbjährlich über die innere Sicherheit in den Niederlanden. Dem Bericht zufolge ist die Bedrohungslage „beträchtlich“ und befindet sich aktuell auf Stufe 3 von 5. „Das bedeutet, dass terroristische Anschläge möglich sind, aber noch keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne vorliegen“, heißt es in dem Bericht.

Insbesondere das Risiko islamistischer Anschläge ist demnach weiterhin hoch. „Es gibt Hinweise darauf, dass dschihadistische Organisationen sich wieder darauf vorbereiten, Anschläge in Europa und speziell in den Niederlanden durchzuführen“, sagte Pieter-Jaap Aalbersberg, Leiter des NCTV, dem niederländischen Nachrichtensender NOS.

Fachleute sehen auch rechtsextreme Gefahr

„Während die Gefahr durch islamistische Gruppierungen in den Niederlanden auf einem konstant hohen Niveau verbleibt, wächst vor allem die internationale Bedrohungslage“, sagte Anna Sophia Posthumus für den NCTV im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. Anschläge auf niederländische Ziele im Ausland gelten darum als wahrscheinlicher als in den Niederlanden selbst.

Mit Blick auf das Inland hat die Bedrohung durch rechtsterroristische Anschläge zugenommen. „Rechtsextremisten wollen mit terroristischer Gewalt einen Rassenkrieg herbeiführen, der das politische System durch einen weißen und ethnisch homogenen Staat ersetzen soll“, heißt es im Bericht. Es gebe Hinweise, dass einzelne Rechtsextreme planen, die Sicherheitsbehörden der Niederlande zu unterwandern.

Bei der rechtsextremen Szene soll es sich um einen harten Kern von einigen hundert jungen, radikalisierten Niederländer:innen handeln, die bisher vor allem durch Propagandataten aufgefallen sind. Als Beispiel nennt die Behörde Aktionen Anfang des Jahres, als Rechtsextreme rassistische und antisemitische Parolen auf die Erasmusbrücke in Rotterdam und das Anne-Frank-Haus in Amsterdam projiziert hatten.

Laut Behördenleiter Aalbersberg habe in den letzten Jahren eine „Normalisierung“ rechtsextremer Ideologien wie Antisemitismus stattgefunden. „Die Aktionen Anfang des Jahres gingen still und leise durch unsere Gesellschaft. Vor zwanzig Jahren hätten wir darauf anders reagiert“, sagte er.

100.000 Personen in verschwörungsideologischem Milieu

Darin sieht auch die niederländische Justizministerin Dilan Yesilgöz-Zegerius ein Problem. „Diese Normalisierung des Rechtsextremismus verschärft den Rassismus, die Ausgrenzung und Diskriminierung von Minderheiten und Andersdenkenden. Das ist eine Bedrohung für unsere demokratische Rechtsordnung“, kommentierte Yesilgöz-Zegerius den NCTV-Bericht.

Eine akute Gefahr gehe aktuell auch vom „anti-institutionellen Extremismus“ aus.

„Das ist eine neue Kategorie, die die Sicherheitsbehörden erstmals mit Blick auf die teils verschwörungsideologischen Proteste gegen die Coronamaßnahmen der Regierung eingeführt haben“, berichtete NCTV-Sprecherin Posthumus. Kernelement der Ideologie ist ein oftmals antisemitisch motivierter Glaube an Verschwörungsmythen, wonach sich vermeintlich böswillige Eliten in einem Krieg gegen die eigene Bevölkerung befänden. In diesem Zusammenhang würden auch zunehmend Medienschaffende, Politiker:innen und Forschende bedroht und angegriffen.

Dem verschwörungsideologischen Milieu werden etwa 100 000 Personen zugerechnet. „Davon sind nicht alle gewalttätig“, sagte Posthumus. Während der Coronapandemie habe es eine „Radikalisierung in diesem Milieu“ gegeben, die nicht zurückgegangen sei. „Das ist besorgniserregend, weil es mittelfristig die Legitimität der demokratischen Institutionen untergräbt.“