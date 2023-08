Termine für Trump nicht verhandelbar

Von: Thomas Spang

Teilen

Anti-Trump Proteste in Atlanta im Bundesstaat Georgia, einem der Orte, in denen Trump angeklagt ist. © Getty Images via AFP

Die Justiz will bei den Prozessen gegen den Ex-Präsidenten und Kandidaten keine unbegründeten Ausnahmen machen. Das dürfte ihm im Wahlkampf in die Quere kommen.

Tanya Chutkan hat den Braten längst gerochen. „Herr Trump muss wie jeder andere Angeklagte seine Verhandlungstermine einhalten, unabhängig von seinem Kalender“, stellte die Bundesrichterin klar, nachdem der Beginns des Strafprozesses gegen den Ex-Präsidenten in Washington auf den 4. März kommenden Jahres terminiert wurde. „Es gibt ein gesellschaftliches Interesse an einem schnellen Prozess.“

Damit nahm die Richterin Trumps Verteidigung den Wind aus dem Segel. Die hatte unter anderem mit den Wahlkampf-Verpflichtungen des Präsidentschaftskandidaten argumentiert. Auch, dass der Angeklagte im Wahljahr bei drei anderen Strafprozessen in Miami, New York und Atlanta physisch anwesend sein muss und dazu zwei Zivilverfahren anstehen hat, bei denen es um viel Geld geht, ist aus Sicht der Justiz sein Problem. So fällt der Beginn der Verhandlung zur Verleumdungsklage E. Jean Carrolls am 15. Januar mit den ersten Vorwahlen der Republikaner in Iowa zusammen. Der Prozessbeginn in dem Strafprozess zum 6. Januar ist auf den Vorabend des „Superdienstags“ terminiert, an dem in 15 Bundesstaaten Vorwahlen abgehalten werden. An diesem Tag will übrigens auch die Chefanklägerin in Georgia loslegen, die Trump dort unter anderen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt hat. Wenn es dabei bleibt, muss sich Richterin Chutkin mit ihrem Kollegen Scott McAfee abstimmen, der den Prozess in Atlanta führt.

Prozesse statt Wahlkampf

Der Chefankläger von New York hat bereits Flexibilität signalisiert, den für den 25. März geplanten Start des Srafverfahrens wegen der mutmaßlichen Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin zu verlegen. Am 20. Mai soll dann auch der Geheimdokumente-Prozess vor dem Bundesgericht von Fort Pierce in Florida beginnen. Dieser könnte mit dem Krönungsparteitag der Republikaner Mitte Juli (15.-18.) kollidieren. Auch hier war die Verteidigung mit dem Versuch gescheitert, den Prozess nach die Wahlen zu verschieben.

Die Verfahren dauern jeweils mindestens acht Wochen. Damit wird Trump in der heißen Wahlkampfphase viel seiner Zeit in Gerichtssälen verbringen.

Trumps Verteidiger John Lauro warf der Staatsanwaltschaft bei der Anhörung in Washington vor, sie strebe einen „Schauprozess“ an. „Freiheit und Leben“ ihres Mandanten stünden auf dem Spiel. Richterin Chutkan entgegnete, sechs Monate Vorbereitung seien mehr als ausreichend, zumal das Verfahren einen langen Vorlauf hat. Trump kündigte Berufung gegen den Zeitplan an, obwohl er rechtlich keine Möglichkeit dazu hat.