Tausende Pushbacks nach Österreich?

Ein Nadelöhr, zumindest für Geflüchtete: Die Grenze zwischen Österreich und Deutschland. © Imago/Revierfoto

Aus dem bayerischen Grenzgebiet werden Geflüchtete in großer Zahl ohne Asylverfahren abgewiesen. Hilfsorganisationen werfen den Behörden massenhaften Rechtsbruch vor. Von Evelyn Schalk.

Reisefreiheit im Schengenraum ist einer der Grundpfeiler der Europäischen Union. Doch im vergangenen Jahr hat Deutschland so viele Menschen wie schon lange nicht mehr an seinen Grenzen zurückgewiesen. Mehr als 25.500 Personen wurde die Einreise verwehrt. Das geht aus einer Bundestagsanfrage von Clara Bünger von der Linksfraktion hervor. Die mit Abstand meisten Menschen wurden von Bayern über die Grenze nach Österreich zurückgeschoben, wo seit 2015 wieder Grenzkontrollen stattfinden. Diese sollen sogenannte illegale Migration verhindern. Aber was ist das überhaupt?

Wird jemand ohne Pass und gültiges Visum von der Grenzpolizei aufgegriffen, gilt dies als unerlaubte Einreise. Doch jeder Mensch hat das Recht, um Schutz und Asyl zu bitten. Deutsche Polizist:innen sind dann verpflichtet, diese Person an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung weiterzuleiten, sodass eine Prüfung des Asylanspruchs erfolgen kann, und zwar unabhängig davon, ob jemand schon in einem anderen EU-Land registriert wurde.

Doch fast 15.000 Menschen hat die Bundespolizei 2022 direkt nach Österreich zurückgeschoben, das waren 64,3 Prozent der unerlaubt Eingereisten. Mehr als 10.000 davon kamen aus kriegsgebeutelten Ländern wie Syrien oder Afghanistan und haben eine sehr hohe Chance auf Anerkennung. Doch laut Bundespolizei habe keiner der Zurückgebrachten den Wunsch nach Asyl geäußert. Daher die Rückschiebungen. Oder sind es illegale Pushbacks?

Aussagen von Betroffenen legen das nahe. In erstmals detailliert dokumentierten Berichten, gesammelt von der NGO Pushback Alarm Austria, schildern Menschen aus Syrien, wie sie in Zügen oder zu Fuß im Grenzgebiet angehalten, kontrolliert, auf Polizeistationen gebracht und schließlich nach Österreich zurück überstellt wurden. Alle erklären, sie hätten den deutschen Polizist:innen gegenüber wiederholt gesagt, Asyl beantragen zu wollen. Deutschland sei das Ziel ihrer lebensgefährlichen Flucht über die Balkanroute gewesen, hier haben sie Familie, Freunde, oft die einzigen Menschen, die sie in Europa kennen.

Belege der Gruppe „Pushback Alarm Austria“

„Als sie mich ins Flüchtlingscamp brachten, fühlte ich mich sicher“, so einer der Betroffenen, der anonym bleiben möchte, in der Dokumentation seiner Zurückschiebung, die der Frankfurter Rundschau vorliegt. Doch nach drei Tagen überstellten Bundespolizist:innen den Syrer von München zurück nach Salzburg und übergaben ihn der österreichischen Polizei. Die habe ihn einfach weggeschickt. „Hier kannst du nicht bleiben, geh nach Italien!“ habe man ihm gesagt. Erst nach zwei Wochen ohne Unterkunft und völliger Unsicherheit wurde auf einer Polizeistation in Wien sein Asylgesuch aufgenommen. Ein anderer Schutzsuchender berichtet, er habe sich im Zuge der Kontrolle vor den deutschen Beamten zur Gänze entkleiden und nackt in die Hocke gehen müssen. Eine erniedrigende Prozedur, die in Österreich nach Beschwerde des Betroffenen 2021 als rechtswidrig erkannt wurde, ebenso die folgende Zurückschiebung nach Slowenien.

„Menschen, die nach einer langen, schweren Reise in Deutschland ankommen und hier als erstes einen Rechtsbruch erfahren, wirft das völlig aus der Bahn“, so die Juristin Petra Leschanz von Pushback Alarm Austria. Zudem werden Betroffene auch noch mit Strafzahlungen und mehrjährigen Einreiseverboten nach Deutschland belegt. Bei wiederholtem Einreiseversuch droht ihnen gar eine Haftstrafe. „Die Frist für einen Rechtseinspruch ist mit einem Monat mehr als knapp gehalten, kaum jemand ist in der Lage, in dieser Situation so schnell einen Rechtsbeistand zu finden“, so Leschanz.

Aufmerksamkeit von Seiten der Zivilgesellschaft könne etwas bewirken. Wer Zeuge oder Zeugin einer Polizeikontrolle von Geflüchteten in Grenznähe wird, solle Hilfe anbieten und Betroffenen eine Telefonnummer zur Kontaktaufnahme geben. Auch Zeugenschaft für ein Asylgesuch kann Klarheit schaffen. Denn selbst beim geringsten Zweifel, etwa aufgrund von Sprachbarrieren, ist, so heißt es in der Anfragebeantwortung der Bundesregierung, von einem Asylgesuch auszugehen. In den dokumentierten Fällen kann es aber nicht an der Verständigung gelegen haben, waren doch Dolmetscher:innen anwesend. Dennoch wollen die Bundespolizist:innen keine Bitte um Asyl vernommen haben. „Wenn Leute weder schriftlich, noch mündlich noch in anderer Weise deutlich machen, dass sie Asyl möchten“, sei das nicht die Schuld der Polizei, so Matthias Knott, Sprecher der Bundespolizeidirektion München. Jede Situation sei individuell, nicht pauschalisierbar, gegebenenfalls könne man Einzelfälle prüfen.

Fast 15.000 Einzelfälle? Daran glaubt Clara Bünger von der Linken nicht. „Der drastische Anstieg von Zurückweisungen, insbesondere an der Grenze zu Österreich, ist dringend erklärungsbedürftig. Bei den zurückgewiesenen Menschen handelt es sich häufig um Schutzsuchende mit hohen Anerkennungschancen. Dass diese angeblich kein Asylgesuch an der Grenze stellen, was einer Zurückweisung entgegenstehen würde, ist kaum glaubhaft.“

So sieht das auch Katharina Grote vom Bayerischen Flüchtlingsrat. „Aufgrund der hohen Anzahl polizeilicher Zurückschiebungen und der auffallend geringen Anzahl der aufgenommenen Asylanträge müssen wir davon ausgehen, dass ein Teil der Zurückweisungen nicht legal erfolgt“, so Grote.

Die Grenzkontrollen selbst sind laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom April 2022 europarechtswidrig und dürften ohne neue Begründung nicht fortgesetzt werden. Dennoch wurden sie an der Grenze zu Österreich gerade wieder um sechs Monate verlängert.

Karl Kopp, Europasprecher von Pro Asyl, fordert angesichts der „erodierenden Schengenfreizügigkeit“ ein unabhängiges „Border Monitoring Project“ sowohl an den Außengrenzen, „wo die Brutalität mittlerweile gigantisch ist“, aber eben auch an den deutschen Binnengrenzen. Es müsse „eine Stelle mit Personal und Mandat“ ausgestattet werden, die hier für Transparenz und Rechtssicherheit sorgen soll.

Pro-Asyl fordert Monitoring für Rechtssicherheit

Linkenpolitikerin Clara Bünger sieht Erklärungsbedarf seitens der Bundesinnenministerin. Sie möchte wissen, warum Nancy Faeser (SPD) rechtem Druck nachgebe und „Rechtsbrüche zur Abwehr schutzsuchender Menschen in Kauf nimmt“. Aus dem Innenministerium gab es dazu bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe keine Stellungnahme.

Doch warum werden die Rückschiebungen auf der anderen Seite von der österreichischen Polizei akzeptiert? Paul Eidenberger, Sprecher des Innenministeriums in Wien, sieht die Verantwortung allein in Deutschland, österreichische Behörden würden lediglich „entsprechend den EU-rechtlichen und innerstaatlich-gesetzlichen Bestimmungen für solche Fälle“ agieren.

Die Vertreter:innen der Betroffenen, darunter Asylrechtsanwält:innen und NGOs, sind sich jedenfalls einig. Sie wollen nicht aufgeben und mit juristischen Mitteln gegen die Zurückweisungen vorgehen. Denn, so formuliert es Karl Kopp von Pro Asyl, „Stacheldraht und Mauern verändern das soziale Gefüge auch im Inneren, schränken ein und zerstören jedes Miteinander. Wir verteidigen hier die Fundamente Europas.“