Tausend Teile, gemischt, für gleich drei Puzzles

Von: Jörg Staude

Da hilft nur noch kleben. Die „Letzte Generation“ blockiert vergangenen Donnerstag eine Straße am Nürnberger Hauptbahnhof. © Daniel Karmann/dpa

Der Expertenrat für Klimafragen erkennt die Bemühungen der Bundesregierung beim Klimaschutz an – es reicht aber lange nicht.

Wie viel CO2 spart das Deutschland-Ticket zu 49 Euro? Glaubt man dem Verkehrsministerium, werden es bis 2030 fast 23 Millionen Tonnen sein. Vertraut man eher dem Projektionsbericht des Umweltbundesamtes (UBA), senkt das Ticket die Emissionen nur um etwas mehr als vier Millionen Tonnen.

Das ist nur ein Beispiel von vielen für die „inkonsistente Datenlage“, die der Expertenrat für Klimafragen (ERK) an diesem Dienstag am Regierungsklimaschutz bemängelte. So rechnet der zeitgleich vom UBA vorgelegte Projektionsbericht immer noch mit Vorgaben aus einem Heizungsgesetz, das es seit Monaten so schon nicht mehr gibt.

„Optimistische Annahmen“

Auch deswegen vermutet der Expertenrat, dass die Treibhausgasminderung im Gebäudesektor geringer ausfallen dürfte als vom UBA errechnet. Dies betonte der Ratsvorsitzende Hans-Martin Henning am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung der Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm 2023.

Auch im Verkehrssektor erkannte Henning „optimistische Annahmen“ der Regierung, beispielsweise bei der Realisierung und der Finanzierung der Schutzaktionen sowie bei der „Bewältigung von Umsetzungshemmnissen“, wie er formulierte. Dazu kommt: Das Klimaschutzprogramm geht von einem bundesweiten Kohleausstieg bis 2030 aus. Ob das so eintritt, ist immer noch unklar. Nicht berücksichtigt ist bei allen Gutachten auch die kürzlich beschlossene stärkere Erhöhung der Brennstoffsteuer von 2024 an von 30 auf 40 Euro je Tonne CO2.

„Die Regierung hat uns ein Puzzle mit 1000 Teilen übergeben. Wir haben dann aber festgestellt, dass es aus drei verschiedenen Puzzles besteht“, umschrieb Vizevorsitzende Brigitte Knopf die Prüfsituation des ERK. Der Rat habe allerdings auch nicht den Auftrag, eigene Berechnungen anzustellen, ergänzte Henning. Die Fachleute könnten nur die vorhandenen „Puzzleteile“ auf ihre Plausibilität prüfen.

Der „Projektionsbericht 2023“ des Umweltbundesamtes sagt für den Zeitraum bis 2030 für Deutschland eine „CO2-Lücke“ von 194 Millionen bis 331 Millionen Tonnen voraus, je nachdem, welche Klimaschutzunternehmungen wann und in welchem Umfang angegangen werden.

Klimageld Im Koalitionsvertrag hat die Ampel ein Klimageld für private Haushalte versprochen – das lässt allerdings auf sich warten. Zuletzt war seitens der FDP von einer Auszahlung ab 2025 die Rede. „Das (...) muss jetzt kommen“, insistiert Ramona Pop, Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV) gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Es kann nicht sein, dass der CO2-Preis weiter steigt, aber der versprochene Ausgleich durch das Klimageld ausbleibt“, kritisierte sie. Zum Jahreswechsel soll die Abgabe auf die Emission von Treibhausgasen steigen. Tanken und Heizen wird damit teurer. Wegen der ohnehin schon hohen Energiekosten war eine Erhöhung des CO2-Preises Anfang 2023 ausgesetzt worden, derzeit liegt er bei 30 Euro die Tonne, nächstes Jahr dann auf 40 Euro – mehr als geplant. Pop fordert eine Kompensation für Verbraucher:innen angesichts des steigenden CO2-Preises und den damit steigenden Lebenshaltungskosten. „Zudem kann das Klimageld einen wichtigen Beitrag für einen gerechten Ausgleich steigender Energiekosten und für die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen leisten.“ Wer wenig fossile Energie verbrauche, profitiere. Die Finanzierung des Klimageldes aus dem Klima- und Transformationsfonds sei weiter völlig offen. Wichtig sei, dass die Verbraucher:innen ihre geleisteten CO2-Zahlungen vollständig wieder ausgezahlt bekämen, so die VZBV-Chefin. „Diese Einnahmen darf die Regierung nicht anderweitig verwenden.“ ape

Der Expertenrat ringt sich am Ende dazu durch, das Gesamtdefizit bis 2030 auf mehr als 200 Millionen Tonnen CO2 zu veranschlagen. Diese Lücke reicht dem Gremium für die Feststellung aus, dass das Klimaschutzprogramm nicht den Anforderungen des Klimaschutzgesetzes entspricht.

Das Klimagesetz verlangt, bis 2030 die CO2-Emissionen gegenüber 1990 um 65 Prozent zu reduzieren – aber eben nicht nur das. Vielmehr ist der Kern des Gesetzes, dass Deutschland bis 2030 ein vorgeschriebenes Emissionsbudget von etwa 6,1 Milliarden Tonnen CO2 einhält, wie Henning und Knopf am Dienstag ein ums andere Mal erklärten. Bemessungsgrundlage sei letztlich eben das Gesamtbudget.

Ein Gesamtkonzept soll her

Knopf erkannte an, dass die Emissionslücke, die die Vorgängerregierung der Ampel hinterlassen hat, schon kleiner geworden ist. Dennoch bleibe eine Lücke. „Natürlich darf man jetzt nicht sagen, es reicht; sondern die Lücke muss geschlossen werden“, betonte die Physikerin. Darüber hinaus erwartet der Expertenrat von der Ampel eine verbesserte Datenlage sowie die Entwicklung eines klimapolitischen Gesamtkonzepts, machte Knopf deutlich.

Dafür reiche es nicht, zu den bestehenden 130 einzelnen Punkten des Klimaschutzprogramms einfach weitere hinzufügen, so die Wissenschaftlerin. Die Klimalücke zu schließen, sei kein Spaziergang, sondern erfordere große Anstrengungen und ein schlüssiges Gesamtkonzept.

Für Knopf gehören dazu nicht allein die von der Regierung bevorzugten Fördermaßnahmen, sondern auch fiskalische Mittel wie eine Neugestaltung der Energiesteuern oder der Abbau umweltschädlicher Subventionen. Irgendwas davon habe die Regierung beim Klimaschutz derzeit aber nicht auf ihrem Zettel.

Fachleute ohne Rat: ERK-Vorsitzender Hans-Martin Henning (r.) und seine Vize Brigitte knopf am Dienstag. © Bernd von Jutrczenka/dpa