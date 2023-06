Konflikt zwischen Iran und Taliban: Gekaperte US-Militärfahrzeuge tauchen an Grenze auf

Teilen

Ein Taliban-Kämpfer hält Wache vor der Jama-Masjid-Moschee, auch bekannt als Große Moschee, in Herat, Afghanistan. © Ebrahim Noroozi/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Taliban verfügen über US-Militärausrüstung im Wert von Milliarden. Im Grenzkonflikt um Wasserrechte mit dem Iran bringt Afghanistan nun offenbar US-Panzer in Stellung.

Kabul – An der Grenze zwischen Iran und Afghanistan kam es Ende Mai zu Zusammenstößen, bei denen mindestens drei Menschen ums Leben kamen. Im aktuellen Konflikt zwischen den Ländern geht es um den Zugang zu Wasser. Die Taliban rüsten in der Grenzregion nun offenbar auf. Videos in sozialen Medien zeigen, wie die islamistischen Kämpfer Militärkonvois an die Grenze senden – sie verfügen offenbar über tausenden Fahrzeuge aus den USA.

US-Ausrüstung im Wert von sechs Milliarden Euro blieb in Afghanistan

Schon vergangene Woche hatte es Berichte gegeben, wonach islamistische Kämpfer mit US-Ausrüstung gesehen worden waren. So waren Taliban-Einheiten etwa in US-amerikanischen Mehrzweckfahrzeugen des Typs Humvees unterwegs. Angaben des US-Verteidigungsministeriums zufolge soll sich zum Zeitpunkt der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 noch US-Ausrüstung im Wert von 7,12 Milliarden US-Dollar (6,6 Milliarden Euro) in Afghanistan befunden haben. Einen Großteil der Militärflugzeuge, Bodenfahrzeuge, Waffen und militärischer Ausrüstung haben die Taliban inzwischen beschlagnahmt.

Offenbar verfügen die islamistischen Kämpfer neben Humvees auch über Truppentransportpanzer des Typs M113 und M117 und Hinterhalt-geschützte Fahrzeuge MaxxPro, teilte das Onlineportal für militärische Berichterstattung Task & Purpose am Donnerstag (1. Juni) mit. Taliban-Angaben zufolge will die islamistische Miliz nach dem Abzug der Amerikaner rund 61.000 Militärfahrzeuge, 300.000 leichte und 26.000 schwere Waffen erbeutet haben, wie das Nachrichtenportal Al Jazeera berichtete.

Taliban verfügen wohl über mehr als 90.000 US-Fahrzeuge

Die USA hatten den afghanischen Sicherheitskräften zwischen 2002 und 2021 über 96.000 Bodenfahrzeuge zur Verfügung gestellt, darunter 23.825 Humvees und rund 900 Panzer. Das geht aus einem Bericht der Aufsichtsbehörde der US-Regierung für den Wiederaufbau Afghanistans SIGAR hervor. Rund 500 davon seien zerstört oder entfernt worden, bevor die US-Truppen Afghanistan verließen, hieß es weiter. Auch von mehreren Millionen Schuss Munition ist im Bericht die Rede. Demzufolge steht den Taliban-Kämpfern Ausrüstung in Milliardenhöhe zur Verfügung, für die US-amerikanische Steuerzahler aufgekommen sind.

Zunächst nicht verifizierte Videos in sozialen Medien sollen zeigen, wie die Taliban zahlreiche Panzer und gepanzerte Fahrzeuge an die Grenze verlegen. Auch hochrangige Taliban seien bereits in der Grenzregion eingetroffen, hieß es. Die iranischen Grenzsoldaten hätten demnach Unterstützung angefordert.

Großteil der US-Panzer in Afghanistan womöglich nicht mehr einsatzbereit

Unklar ist indes, wie viele der von den USA zurückgelassenen Fahrzeuge noch einsatzbereit sind. Die langfristige Betriebsfähigkeit der Fahrzeuge werde sich ohne US-Wartung verschlechtern, so das Pentagon. Schon lange vor der Machtübernahme der Taliban 2021 seien die meisten Panzer des ehemaligen afghanischen Militärs nicht mehr einsatzfähig gewesen, glaubt Task & Pupose.

Der Afghanistan-Experte Jonathan Schroden bezweifelt, ob die Panzer, die Taliban nun offenbar an die iranische Grenze entsenden, sich überhaupt aus eigener Kraft bewegen können. Es sei möglich, dass es um eine Machtdemonstration ginge. „Die Iraner verfügen über Militärjets, Drohnen und Panzerabwehrwaffen, und die Taliban haben diesen Fähigkeiten wenig bis nichts entgegenzusetzen“, so Schroden zu Task & Purpose. Der sicherste Weg für die Taliban, die wenigen Panzer, die sie haben, zu verlieren, sei, sie operativ gegen die Iraner einzusetzen, so der Militäranalyst.

Grenzkonflikt um Wasserrechte: Jahrzehntealter Pakt um Afghanistans Fluss Helmand auf der Kippe?

Im Jahr 2021 hatten sich internationale Truppen aus Afghanistan zurückgezogen, die Taliban eroberten kurze Zeit später das Land zurück. Seit der Machtübernahme der Islamisten kam es immer wieder zu Konflikten in der Grenzregion zum Iran. Die Spannungen scheinen nun zuzunehmen. Dabei geht es konkret um den Zugang zu Wasser aus Helmand, dem längsten Fluss Afghanistans. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi forderte Kabul zuletzt auf, einen seit 1973 bestehenden Pakt über die Nutzung des Wassers einzuhalten, der Iran eine jährliche Mindestmenge an Wasser zusichert.

Der Fluss fließt über die Grenze und ist auf afghanischer Seite gestaut. Die Taliban berufen sich auf Dürren und den Klimawandel, die es nicht erlauben würden, genügend Wasser ins Nachbarland abfließen zu lassen. Die beiden Länder unterhalten diplomatische Beziehungen, der Iran erkennt die Regierung in Afghanistan aber nicht an. Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International ist die Situation in Afghanistan eine der „vergessenen Krisen“ der Welt.