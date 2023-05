Taliban in Grenzgefechten mit Iran – Gotteskrieger nutzen US-Waffen für Kämpfe

Von: Nadja Austel

Teilen

Taliban sitzen auf einem US-Humvee, den sie erbeutet haben. (Archivbild) © dpa/pa/Str

Bei Gefechten an der Grenze nutzen Taliban Militärausrüstung der USA gegen Grenzposten des Irans. Kampf um Wasser fordert drei Menschenleben.

Kabul/Teheran – An der iranisch-afghanischen Grenze kam es am vergangenen Wochenende zu einem Gefecht zwischen iranischen Grenzsoldaten und Taliban-Kämpfern. Bei der Eskalation zwischen Iran und Afghanistan wurden laut offiziellen Angaben drei Menschen getötet. Auf Seiten der Taliban kam dabei schweres Geschütz zum Einsatz, und zwar überraschenderweise ein Gewehr der USA.

Ein in den sozialen Medien gepostetes Video zeigt das Gefecht aus nächster Nähe. Und zwar aus einem sogenannten „Humvee“ heraus, ein High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) der Streitkräfte der USA. Ausgerüstet war dieses mit einem M240-Maschinengewehr, ebenfalls eines der militärischen Ausrüstungsgegenstände, die von den Taliban erbeutet wurden. Nun setzen sie diese offenbar selbst in Kämpfen mit gegnerischen Parteien ein.

Taliban nutzen US-Waffen: Fahrzeuge, Gewehre und Panzerfäuste

Laut mehreren unbestätigten Onlineberichten soll es bei den Gefechten am Wochenende zu schwerem Maschinengewehrfeuer, sowie zum Einsatz von Mörsern und anderen Sprengstoffen gekommen sein. Außerhalb des Humvees wurden demnach Taliban-Kämpfer gesichtet, die mit Gewehren und Panzerfäusten die iranische Stellung an der Grenze angriffen.

Bestätigten Informationen zufolge sind bei dem Feuergefecht mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, wobei die Angaben über die Zahl der Opfer auf beiden Seiten variieren, berichtet das Onlineportal für mlitärische Berichterstattung Task & Purpose. Die Taliban behaupten demnach, mindestens einer ihrer Kämpfer sei getötet worden. Eine iranische Zeitung berichtet laut Al Jazeera jedoch, alle Todesopfer seien auf iranischer Seite zu beklagen.

Iran-Afghanistan: Taliban verwenden bei Eskalation um Wasser US-Waffen

Die Kämpfe fanden in der Provinz Nimroz in Afghanistan statt. Beide Länder beschuldigten die jeweils andere Seite, das Feuer eröffnet zu haben. Die Kämpfe zwischen den beiden Nationen brachen inmitten politischer Auseinandersetzungen um Wasserrechte aus. In den letzten drei Jahren war die Dürre in Afghanistan ein ernstes Problem. Der Helmand-Fluss fließt von Afghanistan in den Iran und ist auf afghanischer Seite gestaut. Anfang Mai rief der iranische Präsident Ebrahim Raisi die Taliban dazu auf, den Wasserfluss nicht weiter zu behindern.

Taliban: Mit US-Ausrüstung gegen iranische Stellungen

Mehr als ein Jahr, nachdem die Taliban die Kontrolle über Afghanistan übernommen haben, verwendet die Gruppe alle beschlagnahmten amerikanischen und Nato-Waffen selbst in ihren militärischen Auseinandersetzungen. Bereits im Kampf gegen die von den USA unterstützte Regierung sei regelmäßig von den USA bereitgestellte Ausrüstung eingesetzt worden, kommentiert Task & Purpose diese Entwicklung.

Es seien spezielle Taliban-Einheiten gesichtet worden, die Humvees nach amerikanischem Vorbild fuhren, und Waffen sowie sogar Kleidung von US-Spezialeinheiten trugen. Nach dem Sturz der von den USA unterstützten Regierung gelangten die Taliban in den Besitz der vor Ort verbliebenen militärischen Ausrüstung. Laut einem Bericht des Pentagons aus dem Jahr 2022 sollen sich zum Zeitpunkt der Machtübernahme durch die Taliban noch Ausrüstungsgegenstände im Wert von rund 7,12 Milliarden US-Dollar im Land befunden haben – von Gewehren bis hin zu Flugzeugen. (na)