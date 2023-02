„2025 führen die USA mit China Krieg“

Laut eines US-Kommandanten könnten die USA und China sich schon bald im Krieg befinden. Ob es so weit kommt, hängt eng mit dem Taiwan-Konflikt zusammen.

Washington, D.C. – Der Leiter des Air Mobility Command hat in einem Memo vorhergesagt, dass die USA und China bis spätestens 2025 im Krieg sein werden. Dies unterstreicht, wie geteilt die nationale Sicherheitsgemeinschaft darüber ist, ob ein Konflikt mit China wahrscheinlich oder sogar unvermeidlich ist. In den vergangenen zwei Wahlperioden haben Verteidigungsbeamte stets etont, dass China auf lange Sicht die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellt.

In seinem Memo, das auf den 1. Februar datiert ist und über das Task and Purpose berichtete, schrieb der AMC-Kommandeur General Mike Minihan, dass China nicht davon abgehalten werden könne, Taiwan zu besetzen. „Ich hoffe, dass ich mich irre, aber 2025 führen die USA mit China Krieg“, sagte Minihan.

Taiwan-Konflikt: USA könnte mit China 2025 Krieg führen

Brigadegeneral Patrick Ryder, ein Sprecher des Pentagon, beschrieb Minihans Aussagen über einen wahrscheinlichen Krieg um Taiwan als „nicht repräsentativ für die Sichtweise des Ministeriums zu China“. Das Think-Tank Center for Strategic and International Studies in Washington, D.C. hatte durchgespielt, dass das US-Militär schwere Verluste erleiden würde, wenn es jemals aufgerufen würde, Taiwan vor einer chinesischen Invasion zu verteidigen.

Trotz der enormen Kosten eines solchen Krieges schien Minihan in seinem Memo zu argumentieren, dass ein Konflikt mit China unvermeidlich sei. Die ehemalige demokratische Kongressabgeordnete Elaine Luria sagte, dass Minhians Kommentare unangemessen und provokativ seien.

China stark genug, um Taiwan anzugreifen

Obwohl die chinesische Armee wächst, sei es der US-Regierung immer noch nicht klar, was deren Absichten ist, sagte Luria. China sei stark genug, um Taiwan anzugreifen. Es sei jedoch nicht geklärt, ob die chinesischen Führer den Inselstaat tatsächlich besetzen möchten.

Präsident Joe Biden hatte mehrfach gesagt, dass die USA im Falle einer chinesischen Invasion Taiwan helfen würden. Das gelte, obwohl die USA grundsätzlich nicht dazu verpflichtet seien, den Inselstaat zu verteidigen. Eine mögliche Invasion durch die Volksrepublik China bestimmt die politische Debatte und die Stimmung in Taiwan. Das Land wappnet sich daher für den Ernstfall. (mse)