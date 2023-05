Lindner-Ausladung: Auch China ist abhängig von anderen

Von: Martin Benninghoff

Joseph Wu, 68, ist seit fünf Jahren Taiwans Außenminister. © Sam Yeh/afp

Taiwans Außenminister Wu rät Deutschland, sich nach der Reise-Absage an Finanzminister Lindner nicht erpressen zu lassen.

Der verschobene Besuch von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in der Volksrepublik China ist am Dienstag (9. Mai) auch Thema bei einem Pressebriefing mit Taiwans Außenminister Joseph Wu in der Hauptstadt Taipeh gewesen. Deutschland und andere Länder sollten sich von Peking nicht erpressen lassen, sagte Joseph Wu im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau im Außenministerium der Inselrepublik.

Die Volksrepublik sei „gut darin, Handel und Austausch als Waffe einzusetzen“, sagte er. Dabei bestünde in wirtschaftlicher Hinsicht eine „gegenseitige Abhängigkeit“, auch Deutschland könne also den ökonomischen und diplomatischen Druck an China zurückgeben.

Spekulationen über Grund für Absage an Lindner

In dieser Woche war spekuliert worden, ob die zwischenzeitliche Absage der Lindner-Reise mit kritischen Äußerungen des Finanzministers über China zusammenhängen könnte – und den wiederholten Visiten ranghoher FDP-Politikerinnen nach Taiwan, das Peking als abtrünnige Provinz betrachtet. Zuletzt waren Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Agnes Strack-Zimmermann (beide FDP), nach Taiwan gereist, obwohl Deutschland offiziell keine diplomatischen Beziehungen mit dem Land unterhält.

Vor allem Bettina Stark-Watzingers Reise als erstes Mitglied einer Bundesregierung seit mehreren Jahrzehnten wurde von Chinas Regierung kritisiert.

Chinas Außenminister Qin Gang hatte den Zusammenhang zwischen diesen diplomatischen Verstimmungen und der Absage des Besuchs von Lindner am Dienstag jedoch indirekt bestritten. Lindner, der auch Parteichef der FDP ist, sei willkommen, ein neuer Termin solle schnellstmöglich gefunden werden.

Taiwan wirbt um internationale Solidarität in Konflikt mit Volksrepublik China

Taiwan wirbt derzeit verstärkt um internationale politische Unterstützung gegen eine mögliche militärische Intervention Chinas. „Wir müssen Krieg verhindern“, sagte Außenminister Wu. Krieg sei weder im Interesse Taiwans noch Chinas. Immer mehr europäische Länder verstünden den „Wert“ eines eigenständigen demokratischen Taiwans, für die „Lieferketten und auch geostrategisch“, sagte Wu. „Taiwan fühlt, dass es nicht alleine ist.“

Auch die starke Reaktion der Nato-Länder auf die russische Aggression gegen die Ukraine seit Kriegsausbruch 2022 schrecke China ab, gewaltsam nach Taiwan zu greifen. Die Regierung in Peking werde sich angesichts dieser Reaktion „zwei Mal überlegen, Taiwan anzugreifen“, sagte der Außenminister. (Martin Benninghoff)