Tagebau Hambach: Pop-up-Campus statt Bagger

Wo nichts ist, soll Neues entstehen: Das Betriebsende des Tagebaus Hambach, die größte Braunkohlegrube Europas, ist durch den vorgezogenen Kohleausstieg für 2030 geplant. Nun sollen in der Region nachhaltige und soziale Projekte entstehen. © IMAGO/Panama Pictures

Was kommt nach dem Tagebau Hambach? Wie können wir eine Zukunft ohne Kohle gestalten? Eine temporäre Universität gibt Antworten.

Wer an einem gewöhnlichen Tag durch das Dörfchen Morschenich am südwestlichen Ende des Tagebaus Hambach spaziert, bewegt sich in einer gespenstischen Kulisse. Obwohl seit der Rettung des Hambacher Waldes feststeht, dass auch Morschenich bleiben wird, hat der Minenbetreiber RWE weiter im großen Stil Wohnhäuser abgerissen. Geblieben ist der weitgehend historische Ortskern, sind eine Handvoll Anwohner:innen, einige Aktivist:innen, die hier im „HambiCamp“ leben, und die Geflüchteten, die das Land NRW immer wieder in den halb zerstörten Dörfern an der Kante einquartiert.

Dieser Kulisse hauchte jetzt die RWTH Aachen eine Woche lang ungewohntes Leben ein, indem sie sie zum Lehr- und Lernort werden ließ. „Temporäre Universität Hambach“ heißt das Projekt, das von der Fakultät Architektur und dem Lehrstuhl Planungstheorie ersonnen wurde.

Die Gemeinde stellte den Raum, und Bürgermeister Georg Gelhausen sichert jetzt schon zu, die KiTa und ihre großen Gärten auch im nächsten Jahr wieder dafür zur Verfügung zu stellen – keine alltägliche Aussage an einem Ort, dessen Alltag so sehr von Unsicherheit geprägt ist.

„Das hier zu entwickeln“, wünscht sich auch Projektleiterin Agnes Förster, die mit ihrem Pop-up-Campus „die Kultur der Kooperation untereinander und den Kontakt der Akademie zur Gesellschaft“ fördern möchte, am liebsten langfristig in Form eines festen Lehrstuhls mit mahnendem und inspirierendem Blick auf den Hambacher Wald. So präsentierten Studierende – der Wirtschaftswissenschaft genau so wie der Architektur – ihre Semesterarbeiten.

„Echte Teilhabe heißt, ich lege die Pläne vor.“

Der Fachbereich Philosophie und Ethik initiierte eine Diskussion über die Frage, ob quantitative Mehrheiten in der Demokratie heutigen Problemen gerecht würden oder ob besonders sachkundige Minderheiten mehr Mitspracherecht haben sollten.

Akteur:innen der Zivilgesellschaft stellten ihre Initiativen vor. Jens Sannig, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Jülich, forderte in einem Workshop mehr echte Partizipation. Der Staat, so Sannig, stelle lediglich den Ordnungsrahmen, innerhalb dessen er den Menschen als Anwalt der eigenen Möglichkeiten ernst nehmen müsse.

„Echte Teilhabe, das heißt nicht, ich rede mit über Pläne, die mir vorgelegt werden, sondern ich lege die Pläne vor.“ Die Klimakrise, so Sannig, sei die größte Herausforderung der Menschheit seit der Sesshaftwerdung. „Sie erfordert einen Wertewandel, einen kulturellen Wandel – und das gleichberechtigte Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.“

Eine Exkursion an die Abbruchkante machte schließlich kurzen Prozess mit der anthropozentrischen Perspektive: „Als die Kieselsteine, die wir hier finden, ihre Wanderung nach Norden begonnen haben, reichte die Nordsee noch bis Bonn“, so der Kölner Geologe Sven von Loga. „Also ja, Veränderungen des Klimas auf der Erde hat es schon immer gegeben. Aber wir Menschen beschleunigen sie jetzt auf eine Weise, die unser Überleben gefährdet.“ Wenige Tage später und fünfunddreißig Kilometer weiter westlich luden Wirtschaft und Wissenschaft am Rand des Reitturniers CHIO unter dem Titel #neuland zum Gestaltertreffen nach Aachen ein. Auch die Politik war mit großen Namen zu Gast.

Ein skurriles Brettspiel à la „Monopoly“

Die Zivilgesellschaft, die gerade noch Morschenich so eindrucksvoll zum Energieort machte, fand sich hier als Objekt eines skurrilen Brettspiels à la „Monopoly“ wieder, mit dem der von RWE gemeinsam mit Zulieferbetrieben initiierte Verein „Mine ReWIR“ demonstrierte, wie sich die geretteten Dörfer als Rohstoffquelle und Spekulationsobjekte verwerten lassen.

Wieder war es die Aachener Hochschule, die den Part des Mutmachers übernahm. Zitierte Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger zur Begrüßung die „Handelsblatt“-Headline „Wasserstoff ist das Öl der Zukunft“ und zeichnete damit unfreiwillig ein Bild fortdauernder zentraler Konzernmacht, so präsentierte dann Maschinenbau-Professor Günther Schuh sein „Circular Car Concept“ für eine kostengünstige E-Mobilität und appellierte an die Bürger:innen, ihre Energieproduktion selbst in die Hand zu nehmen.

Dabei schwebt ihm eine Dezentralisierung bis hin zum Mini-Elektrolyseur zur Wasserstoffgewinnung für jedermann vor. „Wir Deutschen sind förder- und rabattsüchtig. Ja, wenn es das gibt, nehmt es mit, aber es lohnt sich auch so!“, appellierte er mit Nachdruck. „Wir Bürger können ganz ohne den Staat die Wende schaffen und erhöhen damit sogar die Widerstandsfähigkeit des ganzen Systems.“

Diese Widerstandsfähigkeit ist auch zentrales Thema für NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur. „Es gibt kein Grundrecht auf ein Hügelpanorama ohne Windräder“, so ihre klare Ansage angesichts der dringlichen Wende. „Wir müssen jetzt die Weichen stellen für eine agile, flexible Energiegewinnung. Wir brauchen die Circular Economy; dazu müssen wir Gründer:innen, Mittelstand und Großunternehmen zusammenbringen. Wir brauchen eine neue Kultur des Wirtschaftens; das schaffen wir nur miteinander. Denn letztlich stehen wir hier auch vor der Frage: Gewinnen die Diktatoren und Autokraten – oder gewinnt die Demokratie?“