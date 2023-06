Nach Eskalation an „Tag X“ in Leipzig: Warum sind Teile der Stadt so linksradikal geprägt?

Von: Nadja Zinsmeister

Die Ausschreitungen während Demonstrationen Leipzig am Samstag zeigen die Radikalität der linken Szene in der Stadt. Doch wie kam es überhaupt so weit?

Leipzig - Nach den heftigen Auseinandersetzungen zwischen Linksradikalen und der Polizei im Leipziger Stadtteil Connewitz am Samstag - auch „Tag X“ genannt - wird viel über die angespannte Lage vor Ort diskutiert. Im Fokus der politischen und medialen Debatte steht dabei besonders die Wucht der Radikalität, mit der einige Demonstrierende am Samstag durch die Straßen von Leipzig zogen.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) ging nun sogar so weit, ein Konzept gegen Linksextremismus zu fordern - ähnlich wie das Vorgehen gegen Rechtsextremisten. Gegenüber MDR AKTUELL sagte der CDU-Politiker, er habe das Thema für die nächste Innenministerkonferenz von Bund und Ländern angemeldet. Aus der Diskussion über die Legitimität solcher Proteste geht dabei eine wichtige Grundsatzfrage hervor: Warum ist ausgerechnet Leipzig, insbesondere der Stadtteil Connewitz, überhaupt derart linksradikal geprägt?

Linksextreme Ausschreitungen an „Tag X“ in Leipzig: Sachsen gilt als rechtsorientiertes Bundesland

Das Bundesland Sachsen polarisiert - und das seit Jahren. Der Verfassungsschutz nennt Leipzig einerseits die Hochburg der Autonomen in Sachsen und damit einen „der drei bundesweiten Hotspots des gewaltorientierten Linksextremismus“. Andererseits ist der Großteil des Landes politisch eher rechts orientiert. Sachsen zählt laut dem aktuellen ARD-„Deutschlandtrend“ nach Thüringen zu den Ländern, in denen die AfD am beliebtesten ist.

Diese Tendenz spiegelte sich bereits während der Bundestagswahlen 2021 wider. Die AfD erhielt in Sachsen von allen Parteien mit 24,6 Prozent bzw. 24 Prozent die meisten Erst- und Zweitstimmen. Die Linke landete hingegen mit weitem Abstand auf dem sechsten Platz. Leipzig schwamm mit seinen Wählerstimmen damals gegen den rechten Strom in Sachsen, ein Großteil der Stadt stimmte für die Linke. Es stellt eine Art linke Blase in einem rechten Bundesland dar.

Leipzig: Stadtteil Connewitz für linksextreme Angriffe bekannt - das Viertel prägt eine Geschichte

Besonders der Stadtteil Connewitz ist in Leipzig als „linkes Viertel“ bekannt und schafft es wegen linksradikalem Vandalismus immer wieder in die Schlagzeilen. Connewitz hat eine lange Geschichte, kulturell als auch politisch. Dort leben seit einigen Jahrzehnten unter anderem viele Punks und Hippies. Der Historiker Sascha Lange ist in Connewitz aufgewachsen und erzählte Deutschlandfunk 2020, dass es in Connewitz ab 1990 aufgrund des hohen Punk-Zuwachs immer wieder Nazi-Überfälle „mit manchmal 100 bis 200 Nazis“ gab, da sich in Leipzig gleichzeitig viele Rechtsextreme ansiedelten.

Lange selbst habe beobachtet, wie damals die Polizei einmal kurz vorm Eintreffen der Nazis aus dem Viertel weggefahren sei. „Und dann kamen die Nazis und haben sich hier eine Viertelstunde an der Straße abgearbeitet“, so Lange. Es habe sich in dieser Zeit der Gedanke gefestigt, dass die Polizei die Anwohner nicht schützt. Die Szene hätte deshalb angefangen, Nazis bei Angriffen auf Connewitz mit „körperlicher Gegenwehr“ zu begegnen. Nicht ganz Connewitz ist dadurch automatisch in der extremen linken Schiene zu verordnen. Das Viertel ist aber sehr politisch. Bei den Stadtratswahlen 2019 hatte Connewitz eine Wahlbeteiligung von 71,5 Prozent.

„Tag X“ in Leipzig führt zu Ausschreitungen und Gewalt gegen Polizisten: Connewitz stark politisch geprägt

Am 11. Januar 2016 erlebte Leipzig-Connewitz ebenfalls einen Angriff von Neo-Nazis. Damals hatten laut Angaben der taz mehr als 250 vermummte Menschen in dem Viertel Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte zerstört, Autos angezündet und Menschen verletzt. Damals sei in wenigen Minuten ein Sachschaden von 110.000 Euro entstanden, ehe die Polizei die Angreifer eingekesselt hatte.

Die Vergangenheit von Connewitz spiegelt nur einen Teil der komplexen Geschichte in Leipzig wieder. Feststeht, dass die Beziehung zur Polizei bis heute tief erschüttert ist. Das zeigt besonders die Eskalation am Samstag. Hintergrund zu den Demonstrationen war die Verurteilung von Lina E. zu fünf Jahren und drei Monaten Haft, weil sie in einer Gruppe schwere Gewalttaten gegen Rechte verübt hat. Die Stadt Leipzig hatte die Demonstration zuvor verboten. (nz)