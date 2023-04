Mysteriöse Entscheidung: Russland sperrt den Roten Platz in Moskau wochenlang ab

Von: Bona Hyun

Teilen

Kurz vor dem Tag des Sieges am 09. Mai lässt Russland den Roten Platz für einen langen Zeitraum absperren. © Evgeny Sinitsyn/dpa

Einige russische Militärparaden werden zum Tag des Sieges 2023 offenbar nicht stattfinden. Nun lässt der Kreml auch noch den Roten Platz sperren.

Moskau – Russland hat Vorbereitungen für den Tag des Sieges am 9. Mai aufgenommen. Jedes Jahr gedenkt der Kreml des Sieges über Nazideutschland 1945. Zum Festtag gehört üblicherweise eine große Militärparade auf dem Roten Platz und eine Rede von Präsident Wladimir Putin. Doch dieses Jahr dürfte vieles anders laufen.

Nicht nur auf die Panzer-Kolonnen müssen die Russen mancherorts wohl verzichten. Auch in der Hauptstadt gibt es offenbar Sorgen: Knapp zwei Wochen vor dem Festakt wollen die Behörden den Roten Platz im Herzen Moskaus absperren lassen.

Kurz vor dem Tag des Sieges: Russland sperrt den Roten Platz über langen Zeitraum ab

„Im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der feierlichen Veranstaltungen wird der Rote Platz vom 27. April bis zum 10. Mai 2023 für die Öffentlichkeit geschlossen“, teilte der Föderale Schutzdienst (FSO) laut Moscow Times in einer Erklärung mit.

Noch nie sei der Rote Platz für die Öffentlichkeit so lange abgesperrt worden, schreibt Moscow Times. Im Vorfeld der Parade zum Tag des Sieges 2022 war der Rote Platz vom 4. bis 10. Mai gesperrt. Im Jahr 2018 sperrte die Behörde den Roten Platz vom 4. bis 9. Mai und im Jahr 2019 vom 6. bis 9. Mai ab.

Tag des Sieges am 9. Mai in Russland: Moskau sagt Militärparaden ab

Derweil wird über die Gründe der Absagen von Militärparaden in mehreren russischen Regionen spekuliert. Nach dem Fund einer abgestürzten ukrainischen Drohne nahe Moskau hatte Bezirksvorsteher Igor Suschin aus „Sicherheitsgründen“ die Absage die Feierlichkeit im Bezirk Bogorodsk abgesagt. „Es ist eine schwierige Entscheidung für uns, aber sie muss getroffen werden. Sicherheit ist heute das Wichtigste. Und der Sieg ist immer in unseren Herzen“, erklärte Suschin.

Etwas drastischere Töne schlug sein Amtskollege im russischen Gebiet Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, an. Er verkündete, dass die Parade in seiner Oblast „ebenfalls nicht stattfinden wird, um den Feind nicht mit einer großen Anzahl von Fahrzeugen und Soldaten zu provozieren“, zitiert ihn der russische Telegrammkanal ASTRA. Auch Märsche am 1. Mai wurden abgesagt. Die größte russische Gewerkschaft begründete dies damit, dass eine angeblich erhöhte terroristischen Bedrohung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bestehe.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Hat Putin Angst? Planungen für Feier zum Tag des Sieges in Russland laufen anders

Die Gästeliste ausländischer Vertreter fällt bei der diesjährigen Feier des 9. Mai in Moskau denkbar schmal aus. Nur ein ausländischer Staatschef will bei der Militärparade dabei sein, berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

Dabei soll es sich um Sadyr Dschaparow, dem Präsidenten von Kirgistan, handeln. Nach Angaben des Kreml wurden auch keine Einladungen an ausländische Vertreter verschick, wie es in dem Bericht heißt. „In diesem Jahr gab es keine besonderen Einladungen – es ist kein runder Jahrestag“, wird Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zitiert. Fester Programmpunkt bei der Feier sei aber eine Rede von Wladimir Putin, sagte Peskow laut Ria Nowosti: „Er wird natürlich auftreten, ein Auftritt bei der Parade ist obligatorisch.“ (bohy)