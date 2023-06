Tag der Organspende: Organmangel treibt Bundesländer um

Von: Ursula Rüssmann

Immer noch haben zu wenig Menschen hierzulande einen Spenderausweis. © dpa

Nordrhein-Westfalen startet eine Bundesratsinitiative für die Widerspruchslösung, die Union im Bundestag will mehr Lebendspenden. Wird bald das Bundesverfassungsgericht aktiv?

Angesichts des massiven Mangels an Spenderorganen in Deutschland und ausbleibender Initiativen der Regierungsfraktionen drücken die Länder und die Unionsfraktion aufs Tempo.

Zum bundesweiten Tag der Organspende an diesem Samstag kündigte Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) einen Vorstoß im Bundesrat für die Einführung einer Widerspruchslösung an. Diese besagt, dass alle als spendebereit gelten, die nicht zu Lebzeiten widersprochen haben. 2020 war die Widerspruchslösung im Bundestag gescheitert. Derzeit müssen Spendewillige ausdrücklich ihren Spendewunsch erklären.

„Unterhalb der Schwelle Widerspruch ist so langsam alles gemacht“, sagte Laumann und verwies auf die hohe Zahl von Wartepatient:innen (bundesweit 8500, in NRW 1800). Details zum Inhalt seines Vorstoßes nannte er nicht, offenbar laufen derzeit Abstimmungen mit anderen Ländern.

Freie Wähler bremsen

NRW springt damit für Bayern in die Bresche: Dessen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte vor Wochen offenbar voreilig einen bayerischen Bundesratsvorstoß angekündigt, wurde aber ausgebremst vom Koalitionspartner, den Freien Wählern (FW). Deren gesundheitspolitische Sprecherin im Landtag, Susann Enders, sagte der FR, die Kommunikation sei „unglücklich gelaufen. Wir halten die sogenannte Widerspruchslösung nicht für den richtigen Weg.“

Der Bundesrat hat ein eigenes Gesetzes-Initiativrecht. Beschließt er einen Gesetzesvorschlag, dann müssen sich Bundesregierung bzw. Bundestag damit beschäftigen. Der Vorstoß aus Düsseldorf könnte also, wenn er im Bundesrat angenommen wird, den Bundestag zum Handeln zwingen – und der ist heute anders zusammengesetzt als 2020.

Widerspruchslösung: Laumann sucht Verbündete

In der Länderkammer würde nach FR-Informationen das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg mit NRW mitziehen, ebenso Rheinland-Pfalz, wohl auch Hessen. Für eine Widerspruchslösung haben zuletzt unter anderem auch die Gesundheitsminister:innen Sachsen-Anhalts und Mecklenburg-Vorpommerns plädiert. Laut Laumanns Ministerium soll die Initiative direkt nach der Sommerpause in den Bundesrat eingebracht werden.

Auch im Bundestag wird die Union aktiv. Sie will sogenannte Crossover- oder Überkreuz-Lebendspenden legalisieren. Das ist eine Art Organtausch zwischen sich fremden Paaren: In Deutschland sind Nieren- und Teilleber-Lebendspenden bisher nur erlaubt, wenn spendende und kranke Person sich nahestehen. Oft ist eine solche Spende aber wegen Gewebeunverträglichkeiten nicht möglich – in diesen Fällen möchte die Union auch Überkreuzspenden zwischen einander unbekannten Paaren ermöglichen. CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger sagte der FR, seine Fraktion werde etwa im Juni einen entsprechenden Antrag im Gesundheitsausschuss einbringen.

Bundestag: Union will Überkreuz-Lebendspenden erlauben

Pilsinger sieht nach Gesprächen mit Parlamentskolleg:innen „den politischen Willen, Crossover-Lebendspenden zu etablieren, in allen Fraktionen vorhanden“. Sicherstellen müsse man, dass dabei Organhandel oder Gegenleistungen für eine Spende ausgeschlossen sind. Den Unionsplänen zufolge sollen die Krankenkassen die Kosten für Crossover-Transplantationen „im In- und Ausland“ zahlen. Der CSU-Politiker: „Das kommt die Kassen billiger als jahrelange Dialysen und Begleittherapien.“ Auch müsste erst noch eine zentrale Datenbank aufgebaut werden, die die medizinischen Daten möglicher Spender:innen und Organempfänger:innen abgleicht.

Überkreuzspenden sind medizinisch komplex und wären nicht das Allheilmittel gegen die Krise bei Organtransplantationen. Transplantationskliniken, Ärztetag und Betroffene verweisen aber auf die Chancen für Nierenkranke und fordern seit langem die Legalisierung. In Spanien und Österreich werden Crossover-Spenden erfolgreich praktiziert.

Organmangel: Verfassungsbeschwerde nicht ausgeschlossen

Die Frage ist, welches Echo der Unionsvorstoß im Bundestag findet. Zwar fordern vor allem Gegner:innen einer Widerspruchslösung, wie die FDP-Gesundheitspolitikerin Katrin Helling-Plahr seit langem Erleichterungen bei Lebendspenden. Doch sie warf der Union auf FR-Anfrage jetzt vor, deren Ankündigung „wäre glaubwürdiger, wenn sie in der vergangenen Wahlperiode nicht jeden unserer eingebrachten Anträge zur Liberalisierung der Organlebendspende abgelehnt hätte“.

Unter Handlungsdruck könnte die Bundesregierung noch von anderer Seite kommen. Der Augsburger Medizinrechtler Josef Franz Lindner sagte der FR, das Parlament sei „verfassungsrechtlich verpflichtet, wirksame Maßnahmen zur Erhöhung der Zahl der Spenderorgane zu ergreifen“. Das ergebe sich aus dem Recht auf Leben, das bei vielen Wartepatient:innen gefährdet sei, und dem damit verbundenen „Recht jedes Patienten auf Zugang zur bestmöglichen medizinischen Behandlung“. Das aktuelle „Nichtstun der Politik“ verstoße somit gegen das „Untermaßverbot“ – anders gesagt: Der Staat tut nicht alles, was er kann und deshalb tun müsste. Lindner machte deutlich, dass „man gegen die Untätigkeit des Gesetzgebers durchaus mal mit einer Verfassungsbeschwerde vorgehen könnte“.