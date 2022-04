Tag der Arbeit: DGB ruft zu Demonstrationen am 1. Mai auf

Von: Stefan Krieger

Teilen

Der Tag der Arbeit am 1. Mai steht in diesem Jahr auch im Zeichen des Ukraine-Kriegs.

Frankfurt/Berlin – Preissteigerungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Sorgen um die Wirtschaft und Jobs: Die Folgen des Ukraine-Kriegs werden auch die Mai-Kundgebungen der Gewerkschaften mitbestimmen.

Vor allem für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen bedeuteten die gestiegenen Energiepreise eine enorme Belastung, die weiter abgefedert werden müsse, sagte der hessische DGB-Bezirksvorsitzende Michael Rudolph der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen reden über eine Senkung der Stromsteuer, aber auch vorübergehend der Mehrwertsteuer auf Energie.“ Auch die Risiken für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt gelte es abzumildern. So drosselten erste Betriebe ihre Produktion. „Es ist wichtig, dass Maßnahmen wie der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit verlängert werden.“

1. Mai: Für die Gewerkschaften ein besonderer Tag

Am Sonntag gehen die Gewerkschaften in bundesweiten Kundgebungen für „eine gerechte und soziale Zukunft“ auf die Straße, wie der Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ankündigte. Für den früheren Verdi-Chef Frank Bsirske ist es ein besonderer Tag der Arbeit. „Es ist der erste 1. Mai seit Jahrzehnten, an dem ich selbst nicht rede“, sagte der 70-Jährige, der im September für die Grünen in den Bundestag gewählt wurde. Er werde in seinem Wahlkreis in Wolfsburg der designierten künftigen DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi zuhören, die bei der dortigen DGB-Kundgebung angekündigt ist.

1. Mai - Demonstration Berlin im Jahr 2021. © Kay Nietfeld/dpa

Für sein langjähriges Kernanliegen mehr Tarifbindung hat Bsirske konkrete Vorschläge. So sollten Tarifverträge künftig leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Heute spielt die Allgemeinverbindlichkeit etwa im Einzelhandel, wo sie früher häufig beantragt wurde, wegen der ablehnenden Haltung der Arbeitgeber kaum noch eine Rolle. Bsirske plädierte nun dafür, dass bei Ablehnung einer Seite das Verfahren nicht wie heute endet – sondern etwa ein Schlichter den Ausschlag gibt. Ob die Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer den Schlichter bestimmen dürfen, solle per Los entschieden werden. „So ein Verfahren erhöht den Einigungsdruck erfahrungsgemäß spürbar“, so Bsirske.

Tag der Arbeit am 1. Mai: Demonstrationen diesmal nicht digital

Nach den größtenteils digitalen Veranstaltungen in den beiden vergangenen Jahren wollen diesmal zahlreiche Menschen für eine gerechte Arbeitswelt auf die Straße gehen. Unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“ sind alleine in Hessen nach DGB-Angaben 33 Kundgebungen geplant. Auf dem Römerberg in Frankfurt wird die stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende Elke Hannack als Hauptrednerin auftreten.

Bei den anstehenden Tarifrunden müssen die Belastungen der Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Teuerung nach Auffassung der Gewerkschaften berücksichtigt werden. Ziel sei der Erhalt der Kaufkraft. Zuletzt habe die deutsche Wirtschaft ihre Krisenfestigkeit während der Corona-Krise unter Beweis gestellt, die sie wesentlich besser überstanden habe, als selbst Optimistinnen und Optimisten dies erwartet hätten. In der jetzigen Lage hätte vor allem ein Gaslieferstopp drastische Folgen für Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Verbraucher, sagte der DGB-Bezirksvorsitzende Michael Rudolph der dpa. Es gelte auch deshalb, die Energiewende und den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft voranzutreiben.

1. Mai: Gewerkschaften gegen Ausweitung der Minijobs

Zum 1. Mai soll es zudem um die DGB-Forderungen zur Arbeitswelt gehen. Kritisch sieht der Gewerkschaftsbund vor allem die geplante Anhebung der Minijobgrenze von 450 auf 520 Euro. Damit würden die Minijobs ausgeweitet – ein „großer Fehler“. Gerade Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen hätten während der Krise zuerst ihre Jobs verloren. Solche Beschäftigungsverhältnisse müssten deshalb abgeschafft werden.

Hintergrund Der 1. Mai wird als Tag der Arbeit, Tag der Arbeiterbewegung, Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse oder auch als Maifeiertag bezeichnet. Er ist in Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Belgien, Teilen der Schweiz und in vielen anderen Staaten ein gesetzlicher Feiertag. In diesem Jahr fällt der 1. Mai auf einen Sonntag.

Paradebeispiel ist für den Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter das Gastgewerbe, in dem vor der Pandemie vergleichsweise viele Menschen auf Minijob-Basis gearbeitet hätten und das nun die Abwanderung von Beschäftigten beklage, so Rudolph. „Wenn wir diese Beschäftigungsverhältnisse, die es vor allem im Hotel- und Gaststättenbereich überproportional gibt, in sozial versicherte Beschäftigungsverhältnisse umwandeln und sie auch besser bezahlen, dann wird die Fachkräftesuche in der Branche auch wieder wesentlich einfacher werden“.

Mit Blick auf die Geflüchteten aus der Ukraine rief Rudolph zu Solidarität auf. Die Menschen benötigten vor allem sichere Unterkünfte und müssten die Möglichkeit bekommen, zur Ruhe zu kommen. „Wenn sie es möchten, dann ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass sie unbürokratisch und schnell auch einen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen“, erklärte der Gewerkschafter. Dabei dürfe es keine Zwei-Klassen-Gesellschaft von Migrantinnen und Migranten aus der Ukraine und aus anderen Herkunftsländern geben. (skr/dpa)