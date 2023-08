Durchbruch auf lange Sicht? Russland kann nun womöglich bessere Panzer produzieren

Von: Robert Wagner

Das Fehlen eines westlichen Panzer-Bauteils bedeutete einen Nachteil für Russlands Armee. Ein Militärblogger sieht dieses Problem nun behoben.

Moskau - Die russische Panzerproduktion könnte eine strategisch bedeutsame technische Hürde überwunden haben: Möglicherweise hat Moskau einen Weg gefunden, entscheidende optische Bauteile, die Russlands Panzerfabriken aufgrund der westlichen Sanktionen nicht mehr zur Verfügung standen, zu ersetzen oder anderweitig zu beschaffen. Einer der größten Engpässe bei der Produktion moderner Kampfpanzer für den Ukraine-Krieg könnte damit beseitigt sein, berichtete der US-amerikanische Militärblogger und Journalist David Axe am Montag (7. August) für Forbes.

Russlands Panzer: Moderne Zielvorrichtung stand nicht mehr zur Verfügung

Laut Axe geht es um die optische Zielvorrichtung vom Typ Sosna-U, deren Kernkomponente, eine Wärmebildkamera, die französische Firma Thales produziert. Seitdem Russland 2014 die Krim völkerrechtswidrig annektiert und der Westen daraufhin erste Sanktionen gegen die russische Wirtschaft erlassen hatte, standen diese Wärmebildkameras vom Typ Catherine-FC den russischen Rüstungskonzernen nicht mehr zur Verfügung. Frankreich verbot ihren Export nach Russland.

Da die russischen Kampfpanzer zunächst nicht benötigt wurden, machte sich dieser Umstand nicht weiter bemerkbar. Mit dem kräftezehrenden Ukraine-Krieg und den zunehmenden Verlusten an Kampfpanzern wurde der Mangel an Sosna-U-Visieren allerdings zum Problem. Mitte Juli berichtete die ukrainische Wochenzeitung Kyiv Post, dass Russland von den 3400 Panzern im Kriegsverlauf mindestens 2098 verloren haben soll. Die Ukrainer sollen davon Hunderte erbeutet haben und mittlerweile über mehr Panzer verfügen als die Russen.

Ein russischer T-72-Kampfpanzer in der ostukrainischen Oblast Charkiw. Er wurde von ukrainischen Truppen erbeutet (10. Mai 2023). © IMAGO/Michael Brochstein

Wohl auch um diese massiven Verluste auszugleichen, begann Russland im Sommer 2022 alte Panzer aus Sowjetzeiten in die Schlacht zu werfen, hauptsächlich T-62-, T-72- und T-80, die zu Tausenden eingemottet sind. Diese alten Panzer, vielfach im Freien gelagert, mussten natürlich erst einmal wiederhergestellt werden. Die modernen Sosna-U-Visiere kamen dabei nicht zum Einsatz. Die wenigen Sosna-Us, die die Russen noch auf Lager hatten, reichten lediglich, um ein paar Hundert der neuesten T-72B3, T-80BVM und T-90M-Panzer fertigzustellen. Letzteren bezeichnet Wladimir Putin als „besten Panzer der Welt“.

Russische Panzer im Ukraine-Krieg im Nachteil: Ersatzbauteil ist technologisch veraltet

Stattdessen wurde mangels Alternativen veraltete Schützenvisiere vom Typ 1PN96MT-02 in die wiederaufbereiteten alten T-62-, T-72- und T-80-Panzer eingebaut - und auch in herabgestufte Versionen der neueren T-72B3, T-80BVM und T-90M-Panzer. Diese alte Visiervorrichtung aus den 1970er-Jahren ist der Sosna-U und ihren westlichen Pendants deutlich unterlegen. Die 1PN96MT-02 ermöglicht eine Zielerfassung bis zu einer Entfernung von drei Kilometern. Laut Axe nur etwas mehr als die Hälfte der Reichweite, die die neuesten Sosna-U-Modelle erreichen.

Der T-90M Proryv („Durchbruch“), hier bei einer Übung im russisch besetzten Teil der Ukraine, ist mittlerweile das Rückgrat der russischen Panzerflotte. Nicht einmal dieser „beste Panzer der Welt“ (W. Putin) ist durchgehend mit dem Sosna-U-Visier ausgestattet. © IMAGO/Stanislav Krasilnikov

Das bedeutete für die russische Seite einen strategischen Nachteil, denn das Ergebnis dieses technologischen Rückstands für die russische Front war „eine Ansammlung von Panzern, die insbesondere nachts auf weite Distanzen nicht besonders gut kämpfen konnten“, wie Axe es formuliert. Gleichzeitig rüstete die ukrainische Armee mit westlichen Kampfpanzern auf, hauptsächlich deutsche Leopard 2, US-amerikanische M1A3 Abrams und britische Challenger 2, deren Zielvorrichtungen mindestens so gut sind wie die Sosna-U.

So soll ein ukrainischer Challenger 2 auf einen wiederaufbereiteten russischen T-80 schießen können, bevor dessen Besatzung den Challenger 2 überhaupt sieht, wie Axe in einem früheren Artikel für Forbes ausführte. Für die Truppen Kiews bedeuteten die industriellen Probleme Russlands in der Panzerproduktion also einen wichtigen Vorteil auf dem Schlachtfeld.

Hat Putins Russland wieder Zugang zu der besseren Zielvorrichtung?

Dieser strategische Vorteil könnte nun entgleiten. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew kündigte im März die Produktion von 1500 neuen Kampfpanzern „allein in diesem Jahr“ an. Axe berichtet von einem Video, das diese Woche online kursierte. Es zeige eine Zugladung T-80BVM-Panzer, die offenbar die Rüstungsfabrik Omsktransmasch in Sibirien verlassen. Die Panzer sollen nach Einschätzung von Axe mit Sosna-U-Visieren ausgestattet sein, wofür ein markantes Gehäuse spreche.

Er räumt aber auch ein, dass es sich auch um einen Nachbau handeln könnte, in dem die französischen Kernkomponenten durch russische ersetzt sind. Der Kreml habe bereits vor fünf Jahren ein Programm zur Nachahmung der Wärmebildkamera von Thales gestartet. Das daraus resultierende PNM-T-Visier sehe aus wie ein Sosna-U-Visier, sei jedoch möglicherweise weniger präzise und zuverlässig.

Russland-Importe: Denkbar, dass Panzer-Bauteile doch wieder gen Moskau gelangten

Entweder habe das Rüstungswerk Omsktransmasch also damit begonnen, einen womöglich weniger effektiven Nachbau der Sosna-U in neue T-80BVM-Panzer einzubauen – oder Russland habe einen Weg gefunden, die französischen Sanktionen zu umgehen, und baut nun selber wieder neue Sosna-U-Visiere. Letzteres erscheine möglich. In russischen Drohnen und Raketen wurden laut Axe auch schon technische Komponenten westlicher Firmen gefunden, die aufgrund der Sanktionen eigentlich keine Produkte nach Russland liefern dürfen.

Auf jeden Fall, so Axe, produziere Russland nun effektivere Panzer mit besseren optischen Bauteilen. Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, ob die russische Rüstungsindustrie ihr Problem mit den Zielvorrichtungen für Kampfpanzer nur vorübergehend oder endgültig gelöst hat, müsse sich noch erweisen.

Eine langfristige Lösung wäre für die Ukraine ungünstig. Zumindest so lange, bis deren Streitkräfte im kommenden Herbst die in den USA hergestellten M-1-Panzer erhalten. Die verfügten über einige der besten Zielvorrichtungen der Welt und könnten das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld erneut verschieben.