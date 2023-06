Systemtreues Plebiszit in Mali

Von: Johannes Dieterich

Leute in Bamako suchen ihre persönlichen Einträge in den bebilderten Wahllisten. © Ousmane Makaveli/afp

Mali stimmt über eine neue Verfassung ab.

Im westafrikanischen Unruhestaat Mali fand am Sonntag ein Volksentscheid statt, mit dem die Bevölkerung über eine neue Verfassung befinden sollte. Zwei Tage zuvor hatte Außenminister Abdulaye Diop vom UN-Sicherheitsrat in New York ein Ende der UN-Mission Minusma in seinem Land gefordert – und zwar „ohne Verzögerung“.

Beide Ereignisse hängen nach den Worten des malischen Diktators Assimi Goïta zusammen: So solle dem Volk seine „Souveränität“ zurückgegeben werden. Was die rund 22 Millionen Malierinnen und Malier von den beiden Initiativen tatsächlich halten, wird allerdings im Dunkeln bleiben. Denn am Plebiszit nahm nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung teil, und die Fortsetzung der UN-Mission stand auch nicht zur Abstimmung.

Malis Militärjunta nutzte das Referendum vor allem, um ihren Machterhalt vorzubereiten. Die Obristen, die sich vor knapp drei Jahren an die Macht putschten, hatten dem regionalen Staatenbund Ecowas versprechen müssen, bis spätestens Februar 2024 eine neue Regierung frei wählen zu lassen, andernfalls hätte Ecowas seine nach dem Coup erlassenen Sanktionen nicht aufgehoben. Ursprünglich sollten sich die Militärs verpflichten, nach den Wahlen Zivilpersonen regieren zu lassen. Doch diese Bestimmung fehlt in der neuen Verfassung, stattdessen wird den Putschisten Amnestie gewährt.

Das zur Abstimmung gestellte Grundgesetz sieht außerdem eine Stärkung des Präsidenten vor. Die Regierung soll sich künftig ihm und nicht mehr dem Parlament gegenüber zu verantworten haben; der Staatschef ernennt den Premier und dessen Kabinett und kann alle auch wieder entlassen. Außerdem kann er neue Gesetze erlassen, was bisher dem Parlament vorbehalten war.

Und weil es Goïta sich mit der ehemaligen französischen Kolonialmacht inzwischen äußerst gründlich verdorben hat, wird das Französische von Malis offizieller Sprache zu dessen Amtssprache degradiert.

Die Ergebnisse der Abstimmung werden bis spätestens am Mittwoch erwartet: Allerdings zweifelt niemand daran, dass eine überwiegende Mehrheit jener wenigen, die zur Urne fanden, mit Ja stimmt. Die oppositionellen Kräfte konzentrieren sich vor allem im Norden und im Zentrum des Landes: Dort fanden „aus Gründen der Sicherheit“ gar keine Wahlen statt. Dagegen erfreut sich Goïtas Militärregierung in der Hauptstadt Bamako einer gewissen Beliebtheit: Ihren markigen Tönen – und ihrer Kooperation mit den russischen „Wagner“-Söldnern – werden Erfolge im Kampf gegen den Islamismus zugetraut. Wie auch immer die zustande kommen sollen.

Nach ihrem bisherigen Vorgehen gegen Extremisten wurden die Söldnerschar und die malische Armee schwerer Menschenrechtsverbrechen gegenüber der Bevölkerung bezichtigt: Unter anderem sollen sie im März des vergangenen Jahres mehr als 500 Menschen in dem Städtchen Moura im Zentrum des Landes hingerichtet haben.

Auf kritische Minusma-Berichte regierte die Goïta-Regierung mit einer zunehmenden Behinderung der Arbeit der UN-Mission: Mehrere ihrer Offiziellen wurden des Landes verwiesen, die Genehmigungen für Drohnenflüge der Bundeswehr wurden stark eingeschränkt ... und nun forderte Außenminister Diop den kompletten Abbruch der Mission, die Ende dieses Monats verlängert werden müsste. Das dies geschieht, gilt angesichts der jüngsten Entwicklungen für ausgeschlossen. Berlin hat das Ende des Bundeswehreinsatzes ohnehin bis spätestens im Mai des kommenden Jahres schon ins Auge gefasst: An dem „geordneten Abzug“ werde festgehalten, hieß es im Verteidigungsministerium. Was aus Malis Bevölkerung danach wird, steht in den Sternen – außer dass ihre „Souveränität“ dann angeblich wiederhergestellt ist.