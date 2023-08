„Nicht für Kurden“: Syrien verlängert Zugang für humanitäre Hilfe an Grenze zur Türkei

Hilfslieferungen

Damaskus erlaubt für weitere drei Monate UN-Hilfslieferungen für den Nordwesten des Landes. Fachleute sehen die Situation allerdings äußerst kritisch.

Damaskus/Ankara – Syrien hat zum zweiten Mal den Zugang für humanitäre Hilfe in die von Regierungsgegnern kontrollierten Gebiete im Nordwesten des Landes um drei Monate verlängert. Die Vereinten Nationen „begrüßen es sehr, dass die syrische Regierung die Erlaubnis zur Nutzung der Grenzübergänge Bab al-Salam und Al-Rai bis zum 13. November verlängert“ habe. Das teilte die Sprecherin des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Hilfe, Eri Kaneko, in New York mit. Gespräche über eine mögliche Öffnung des dritten, seit Juli geschlossenen Übergangs Bab al-Hawa seien im Gange.

Bei den UN-Hilfen geht es um die Region Idlib

„Allerdings geht es hierbei um UN-Hilfen für die Region Idlib, die von pro-türkischen Rebellen kontrolliert wird. Die Menschen in Nordostsyrien (Rojava) sind vor allem Kurden und sind von diesen Hilfen nicht betroffen“, sagt Anita Starosta, die Referentin für Syrien, Türkei und Irak bei der Hilfsorganisation Medico. „Die Lage in Nordostsyrien bleibt weiterhin schwierig. Dort ist der Grenzübergang für UN-Hilfe bereits seit 2020 geschlossen. Auch diese Menschen brauchen dringend internationale Hilfe.“ Das verheerende Erdbeben vom 6. Februar in der Türkei und Syrien hatte auch dort viele Gebäude zerstört und tausende Menschenleben gekostet.

Es sei ein gutes Zeichen, dass wieder mehr Grenzübergänge nach Syrien geöffnet werden, sagt Khaled Davrisch, Vertreter der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Deutschland im Gespräch mit FR.de von IPPEN.MEDIA. „Das Erdbeben in Nord- und Ostsyrien hat viele Menschen schwer getroffen. Die Region kämpft bereits mit politischer Instabilität und Konflikten, was die Situation noch verschlimmert. Die Hilfen nach dem Erdbeben wurden durch die komplexen politischen Gegebenheiten und logistische Herausforderungen beeinträchtigt.

Türkei greift Gegend mit Artillerie und Drohnen an

Die Notlage vieler Menschen in der Region bleibe besorgniserregend. Davrisch fordert deswegen auch die Öffnung des Grenzübergangs Al-Yaarubiyah, die eine wichtige Lebensader für die Versorgung der Menschen in Nord- und Ostsyrien ist. Die Naturkatastrophe habe die Lage der Menschen in Nordostsyrien weiter verschlechtert. Immer wieder werde die Gegend von türkischer Artillerie und vor allem Drohnen angegriffen.

Türkei benutzt Wasser als Waffe

Auch der Nahost-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), Dr. Kamal Sido, geht im Gespräch mit FR.de davon aus, dass die jüngste Entscheidung für die Menschen in Nordostsyrien nichts viel bringen wird. „Diese Entscheidung der syrischen Regierung hat keine Auswirkungen auf kurdische und andere Bevölkerungsgruppen im Nordosten Syriens. Dieses Gebiet wird von den Syrisch Demokratischen Kräften kontrolliert. Weder das Regime in Damaskus noch die Türkei haben ein Interesse daran, die Grenzübergänge dorthin zu öffnen“.

Laut dem Experten wolle sowohl Damaskus als auch Ankara die Menschen dort aushungern. So habe die Türkei etwa die Wasserversorgung der Stadt Hasakeh im Nordosten Syriens gekappt. „Die Stadt wurde mit Wasser aus Ras Al-Ain versorgt. Ras Al-Ain wurde 2019 in einer völkerrechtswidrigen Militärinvasion von der Türkei besetzt“, gibt Sido zu bedenken. Immer wieder kritisieren Menschenrechtler die Türkei dafür, Wasser in der Gegend als Waffe gegen die Kurden einzusetzen. (erpe/AFP)

