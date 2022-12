Syrien: Anführer des Islamischen Staates stirbt bei Kämpfen

Von: Moritz Serif

Der IS verliert seinen Anführer (Archivfoto). © IMAGO / AGB Photo

Der IS hat bereits einen neuen Anführer. Auch die USA melden sich zum Tod des bisherigen Führers zu Wort. Man begrüße es, dass er tot sei.

Daraa – Der Anführer der Dschihadistengruppe „Islamischer Staat“ ist getötet worden. Es ist der dritte Führer der gewalttätigen Extremistengruppe, der eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Das erklärte ein Sprecher der Gruppe. Der Iraker Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi sei „im Kampf mit den Feinden Gottes“ getötet worden. Ein genaues Datum oder Umstände seines Todes nannte er nicht. Vor kurzem wurde bereits ein hochrangiges IS-Mitglied festgenommen.

Das Zentralkommando des US-Militärs erklärte laut Independent, dass Hashimi Mitte Oktober bei einer Operation von Rebellen der Freien Syrischen Armee in der Provinz Daraa im Süden Syriens getötet worden sei. Die Provinz Daraa wird größtenteils von syrischen Regierungstruppen und Rebellen kontrolliert, die sich mit dem Regime gut gestellt haben. Mitte Oktober erklärte Syrien, es habe eine gemeinsame Operation gegen den IS mit ehemaligen Rebellen im Süden der Provinz gestartet.

Anführer des Islamischen Staates bei Kämpfen in Syrien getötet

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte unter Verwendung eines alternativen Akronyms für IS: „Wir begrüßen die Ankündigung, dass ein weiterer Anführer von Isis nicht mehr auf der Erde wandelt.“ In einer Audiobotschaft verkündete der Sprecher der Gruppe den neuen Anführer als Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi.

„Qurashi“ bezieht sich auf einen Stamm des Propheten Mohammed. Der Sprecher machte keine näheren Angaben zu dem neuen Anführer, sagte aber, er sei ein „erfahrener“ Dschihadist und rief alle IS-treuen Gruppen auf, ihm die Treue zu schwören. Der IS ist nicht mehr so mächtig wie vor einigen Jahren.

IS wurde im Irak in Syrien besiegt

Nach einem kometenhaften Aufstieg im Irak und in Syrien im Jahr 2014, bei dem der IS weite Teile des Landes eroberte, brach das selbsternannte „Kalifat“ der Dschihadistengruppe unter einer Welle von Angriffen zusammen. Der IS wurde 2017 im Irak und zwei Jahre später in Syrien besiegt, aber Schläferzellen der sunnitisch-muslimischen Extremistengruppe verüben immer noch Anschläge in beiden Ländern .Der bisherige Anführer des IS, Abu Ibrahim al-Qurashi, wurde im Februar dieses Jahres bei einer US-Razzia in der Provinz Idlib im Norden Syriens getötet. Sein Vorgänger, Abu Bakr al-Baghdadi, starb im Oktober 2019. (mse)