Wissenschaftler erzeugen menschliche Embryonen: Ist das auch in Deutschland möglich?

Embryonenschutzgesetz in der Kritik

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen: Das deutsche Embryonenschutzgesetz ist für die Anforderungen von Forschung und Medizin nicht mehr geeignet.

Berlin – Die Vorab-Berichte vor zwei Wochen machten Schlagzeilen, inzwischen liegen die Ergebnisse teils peer-reviewed vor: Ein Forscherteam um Magdalena Zernicka-Goetz aus Cambridge und eine Gruppe um Jacob H. Hanna aus Rehovot haben unabhängig voneinander unter Einsatz von Techniken der Stammzellforschung synthetische menschliche Embryonen erzeugt. Sie benutzten dabei weder Eizellen noch Spermien, sondern verwendeten sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen), die beispielsweise aus Hautzellen gewonnen werden können.

Die Wissenschaftler wollen damit die erste Phase der Embryonalentwicklung untersuchen. Sie bezeichnen die Embryonen als Modellsysteme und wollen sie sogar länger als 14 Tage heranwachsen lassen. Der 14-Tage-Zeitraum ist eine international akzeptierte Übereinkunft für die Entwicklung menschlicher Embryonen im Labor.

Experten streiten nun, ob diese Forschung in Deutschland erlaubt wäre – und finden kaum Antworten. Nach Ansicht des Medizinrechtlers Jochen Taupitz werden aus iPS-Zellen abgeleitete Entitäten vom geltenden Stammzellgesetz überhaupt nicht erfasst. „Auch dann, wenn die erzeugten embryoähnlichen Strukturen voll entwicklungsfähig wären, wäre das Embryonenschutzgesetz in der aktuellen Fassung nicht anwendbar, weil sie nicht durch Befruchtung entstanden wären“, sagt der Geschäftsführende Direktor des Instituts für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht der Universitäten Heidelberg und Mannheim.

Dieses Dilemma sorgt nicht nur in dieser speziellen Forschungsfrage für Unsicherheit und Frust bei Wissenschaftlern und Reproduktionsmedizinern. Denn die synthetischen Embryonen sind nur ein Beispiel von vielen Unzulänglichkeiten. „Wir sind schon lange an einem Punkt angekommen, wo Forschung und IVF soweit vorangeschritten sind, dass das Embryonenschutzgesetz aus der 1990er-Jahren weder den Ergebnissen noch den aktuellen Fragestellungen der Forschung gerecht wird“, sagt Daniel Besser, Geschäftsführer des Deutschen Stammzellnetzwerks (GSCN), zu TableMedia.

Die deutsche Politik müsse den internationalen Diskurs über diese wichtigen Forschungsfragen, die beispielsweise Erkenntnisse zur Ursache von Fehlgeburten liefern oder die Erfolgsrate der künstlichen Befruchtung verbessern könnten, endlich führen, fordert Besser. Er beobachtet, dass deutsche Wissenschaftler trotz ihrer anerkannten Erfolge im Bereich der Stammzellforschung in der weltweiten Diskussion über die Entwicklung des Forschungsgebiets immer weniger Gehör finden.

„Wir brauchen ein komplett überarbeitetes gemeinsames Gesetz zur Reproduktionsmedizin, das den Embryonenschutz, die Forschung und den Umgang mit embryonalen Stammzellen einschließt“, sagt Besser. Die komplette Neufassung sei nötig, damit die Regelungen auch dauerhaft einen Handlungsrahmen bieten. „Als Gesellschaften brauchen wir einen Umgang mit biomedizinischem Fortschritt, der berücksichtigt, dass technische Möglichkeiten eben keine stabilen Konstanten sind“, sagt Ingrid Metzler vom Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Universität Wien.

Leopoldina für weitgehende Neufassung des Embryonenschutzgesetzes

Auch die Leopoldina hat sich schon 2021 für eine weitgehende Neufassung des Embryonenschutzgesetzes ausgesprochen. Die Stellungnahme zusammen mit der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften bezieht sich dabei nicht nur auf die Forschung, sondern sehr stark auf die Probleme von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch. Im Gutachten heißt es: Die geltende Rechtslage zwinge die Fortpflanzungsmediziner in Deutschland nicht selten zu einer Behandlung, die dem heutigen internationalen Stand nicht mehr angemessenen sei und zu unnötigen Risiken für Mutter und Kind führe.

In Deutschland ist es nämlich bei der künstlichen Befruchtung verboten, Methoden einzusetzen, mit denen die Embryos ausgewählt werden können, die für eine Transplantation in die Gebärmutter besonders geeignet sind (Elective Single-Embryo-Transfer, eSET). Deshalb werden in der Regel mehrere Embryonen eingesetzt. Die Frauen müssen Mehrlingsschwangerschaften in Kauf nehmen, die für Mutter und Kind risikoreich sind.

Ein neues Gesetz könnte für Rechtssicherheit sorgen

Die Leopoldina kritisiert auch das Verbot der Eizellenspende, das es in fast keinem anderen europäischen Land mehr gibt. Ebenso wie bei Leihmutterschaft, beim eSET oder bei der Gen-Diagnostik im Rahmen einer IVF scheint Deutschland akzeptiert zu haben, dass finanzstarke Paare sich entsprechende Hilfe im Ausland suchen und in Anspruch nehmen, obwohl die gleiche Prozedur hierzulande verboten wäre.

Nahezu ungeklärt ist auch der Umgang mit sogenannten überzähligen Embryonen, die bei Kinderwunschbehandlungen entstehen können, aber von den Paaren nicht mehr benötigt werden. Vermutlich weit mehr als 20.000 dieser Embryonen werden derzeit tiefgekühlt dauerhaft gelagert, ob sie für Forschungszwecke oder zur Adoption freigegeben werden, könnte eines der vielen Themen der ausstehenden Debatte sein.

Der Wunsch, diese Debatte zu führen, ist übrigens nicht gleichbedeutend mit der Forderung, die bestehenden Einschränkungen allesamt oder weitgehend aufzuheben. Aber Wissenschaftler, Mediziner und Paare mit unerfülltem Kinderwunsch könnten mit einem neuen Gesetz Rechtssicherheit erlangen, besser planen und Entscheidungen treffen. Eine Neufassung des Embryonenschutzgesetzes hatte schon die Große Koalition unter Angela Merkel geplant, einige Aspekte finden sich auch im neuen Koalitionsvertrag. Doch solange unerfüllter Kinderwunsch und Fehlgeburten in Deutschland gesellschaftliche Tabuthemen bleiben, kommt auch die Debatte schwer in Gang. (Rainer Kurlemann)