Zwischen Windparks und Autoritätsverlust: Sunak vollzieht energiepolitische Kehrtwende

Von: Alexander Eser-Ruperti

Englands Regierung ändert ihren energiepolitischen Kurs, Rishi Sunak nimmt vom Windpark-Verbot an Land Abstand. Der Grund: die parteiinterne Drohkulisse.

London – In der britischen Energiepolitik hat Rishi Sunak nach Kritik aus den eigenen Reihen eine Kurskorrektur vorgenommen. Das bisher bestehende Verbot von Windparks an Land wird abgeschafft – wenn die Kommunen ihre Bereitschaft signalisieren, darf gebaut werden. In der Diskussion um Windparks geht es bei den Tories indes um weitaus mehr, als „nur“ Energiepolitik: auch Sunaks parteiinterne Autorität steht zur Debatte. Nicht zum ersten Mal haben Drohungen aus der eigenen Partei die Regierung dazu veranlasst, den Kurs zu korrigieren oder eine geplante Abstimmung zurückzuziehen, berichtet kreiszeitung.de.

Der britische Premierminister Rishi Sunak und die Tories beenden das Windpark-Verbot an Land

Der britische Premierminister Rishi Sunak und seine Tories beenden das bisherige Windpark-Verbot an Land: Der britische Regierungschef genehmigt nach Druck aus den eigenen Reihen den Bau neuer Turbinen unter der Voraussetzung, dass die Kommunen, in denen der Bau vorgesehen ist, ihre Zustimmung erteilen. Sunak und Wirtschaftsminister Grant Shapps hatten sich am Dienstag, dem 06. Dezember, auf eine Einigung verständigt, auf deren Grundlage Gemeinden derartige Energieprojekte auch ohne einstimmige Zustimmung genehmigen können. Auch die Opposition um Labour-Chef Keir Starmer ist gegen das bisherige Verbot.

Premierminister gibt im Streit um das bisherige Windpark-Verbot an Land nach. (Symbolbild) © IMAGO/Tejas Sandhu

Zuvor hatte Ex-Minister Simon Clarke einen Änderungsantrag für ein Gesetz zur Angleichung der Lebensverhältnisse („levelling up“) eingereicht, durch den das Verbot neuer Offshore-Windparks aufgehoben worden wäre. Der Antrag erhielt parteiintern einige Unterstützung. Regierungsquellen räumten laut Guardian ein, der aktuelle Kompromiss sei als „Trick“ gedacht gewesen, zumal die Schwelle für neue Windprojekte auch weiterhin hoch sei. Noch im Sommer hatte Sunak öffentlich erklärt, Vorhaben zur Lockerung des Verbots von Onshore-Windparks verwerfen zu wollen. Bei den Tories ist man nicht nur in der Frage nach neuen Windparkanlagen an Land gespalten.

In der Debatte um Windparks schwingt auch die Frage nach der Autorität von Premier Rishi Sunak mit

Im Streit um die Windparks hatten unter anderem die Ex-Premierministerin Liz Truss und Ex-Premier Boris Johnson den amtierenden Regierungschef massiv unter Druck gesetzt. Mehrere Abgeordnete drohten der Regierung damit, dem Gesetz zur Angleichung der Lebensverhältnisse im Land („levelling up“) nicht zuzustimmen, wenn Sunak und sein Kabinett nicht einlenken – mit Erfolg. Immer mehr kommt deshalb die Frage auf, ob sich der neue Premier parteiintern behaupten kann.

In der Debatte um Windparks geht es daher neben der eigentlichen energiepolitischen Frage auch um die Autorität des amtierenden Premierministers. Erst kürzlich hatte Sunak die bisher verpflichtenden Ziele für den Wohnungsbau aufgegeben: Aus Teilen der Partei war auch bei dieser Gelegenheit gedroht worden, das Gesetz zum „levelling up“ zu torpedieren, sollte die bisher verpflichtende Vorgabe zum Bau von jährlich 300.000 Wohnungen von Sunak und seinem Kabinett nicht in eine Empfehlung abgeändert werden. Die Regierung hatte auch hier nachgegeben und die Abstimmung über das Gesetz kurzfristig zurückgezogen.

Der Druck auf Premierminister Rishi Sunak bleibt groß – von außen wie von innen

Der Druck auf Rishi Sunak bleibt groß, sowohl von innerhalb der Partei, als auch von außerhalb. Aktuelle Umfragewerte zeigen, dass in Großbritannien kaum noch einer daran glaubt, dass die Tories die Lebensverhältnisse der Bevölkerung positiv beeinflussen können. Hinzu kommt: Auch parteiintern rumort es weiter. Darüber hinaus beschäftigen die Partei Mobbing-Skandale, Brexit-Folgen im Gesundheitssystem oder die katastrophalen Wähler-Signale an die Tories – ruhiges Fahrwasser für einen Premierminister sieht anders aus.