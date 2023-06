„Suizid darf nicht zur gesellschaftlichen Normalität werden“

Von: Ursula Rüssmann

Teilen

Die Sterbehilfe in Deutschland muss neu geregelt werden, nachdem das Bundesverfassungsgericht 2020 das bis dahin geltende Gesetz gekippt hat. © imago/sepp spiegl

Bundesärztekammer und Fachgesellschaften warnen vor einem übereilten Bundestagsbeschluss zur Sterbehilfe.

Kurz vor der entscheidenden Abstimmung des Bundestags über die Neuregelung der Sterbehilfe am Donnerstag nächster Woche stoßen die beiden vorliegenden Gesetzentwürfe auf breite Ablehnung der Ärzteschaft und mehrerer Fachgesellschaften. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK) warf den Bundestagsparteien am Donnerstag vor Journalist:innen „Hektik, Eile und Oberflächlichkeit“ vor, die der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Themas nicht gerecht würden.

Reinhardt sowie die Leiter des Nationalen Suizidpräventionsprogramms, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) sowie der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) warnten eindringlich vor einer überhasteten Verabschiedung, denn „der Suizid darf nicht zur gesellschaftlichen Normalität werden“. An erster Stelle müsse der Bundestag für ein „nationales Suizidpräventionsprogramm, das diesen Namen auch verdient“ sorgen und nicht vorher die Suizidbeihilfe regeln, forderten der BÄK-Chef und Manfred Lindner vom Nationalen Suizidpräventionsprogramm.

Sterbehilfereform: Massive Kritik an Entwurf von Helling-Plahr/Künast

Vor allem der erst kürzlich aus zwei Vorlagen zusammengeführte, liberalere Gesetzentwurf von Abgeordneten um Katrin Helling-Plahr (FDP) und Renate Künast (Grüne) stieß auf Kritik. Das darin vorgeschlagene Verfahren sieht eine verpflichtende, ergebnisoffene Beratung und danach eine mehrwöchige Wartezeit vor. Ein Arzt oder eine Ärztin soll dann die tödlichen Medikamente verordnen, wenn die betroffene Person ihr Leben „aus autonom gebildetem, freiem Willen“ beenden möchte. „Der Entwurf wird der Komplexität von Suizidgedanken und Suizidhandlungen nicht gerecht“, monierte Reinhardt, er berge zudem strafrechtliche Risiken für die beteiligten Ärzt:innen. Wenn er Gesetz wird, werde die BÄK der Ärzteschaft empfehlen, nicht an der Umsetzung mitzuwirken.

Vor einer „gravierenden Gefährdung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen“ durch die Pläne der Helling-Plahr/Künast-Gruppe warnte DGPPN-Leiter Andreas Meyer-Lindenberg. Psychisch erkrankte Menschen seien aber die mit Abstand größte Gruppe unter denen, die sich das Leben nehmen. 2021 starben in Deutschland insgesamt 9000 Menschen durch Suizid. Meyer-Lindenberg kritisierte, im Entwurf sei keinerlei Hilfskonzept für akut suizidgefährdete Menschen vorgesehen. Auch sei es falsch, für diese Menschen „ergebnisoffene Beratung“ vorzusehen.

Zudem lege der Entwurf Begutachtungs- und Verordnungsaufgaben in die Hände nur eines einzigen Arztes und schreibe für diesen keine fachärztliche Qualifikation vor, rügt die Fachgesellschaft. Das ist im restriktiveren Gesetzentwurf einer Abgeordnetengruppe um den SPD-Politiker Lars Castellucci anders. Sie stellt „geschäftsmäßige Suizidbeihilfe“ weiter unter Strafe, erlaubt die Beihilfe aber unter strengen Bedingungen, zu denen eine zweifache psychiatrische Begutachtung gehört.

Mehr Prävention gefordert

Einhellig scharfe Kritik übten Meyer-Lindenberg und DGP-Geschäftsführer Heiner Melching am Konzept der Gruppe Helling-Plahr/Künast für die neu zu schaffenden Beratungsstellen: Der Entwurf sage nichts darüber, welche Qualifikation die Beratenden haben müssen. Melching fürchtet, dass vor allem der Castellucci-Entwurf am Ende die Sterbehilfevereine stärke, weil diese die strengen Bedingungen schon erfüllten, „und dass die Zahl der Suizide steigen wird“. Kein Gesetz sei „besser als jeder der vorliegenden Entwürfe“. Viel dringlicher sei es, zunächst die Hospiz- und Palliativversorgung zu verbessern und breit darüber aufzuklären. Manfred Lindner vom Nationalen Suizidpräventionsprogramm kreidete beiden Entwürfen eine zu rational-juristische Perspektive an: „Das hilft Suizidalen nicht“, so Lindner.

Die Neuregelung der Sterbehilfe ist nötig, weil das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020 die bisherige Strafbarkeits-Regelung gekippt hatte. Karlsruhe stellte fest, das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasse auch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben sowie die Freiheit, dafür Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Abstimmung im Bundestag soll ohne Fraktionszwang erfolgen. Ob einer der beiden vorliegenden Entwürfe kommende Woche eine Mehrheit findet, gilt als völlig offen.